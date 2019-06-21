 Сьогодні ввечері під парламентом Грузії відбудеться нова акція протесту. Опозиція висунула владі три вимоги

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь", про це повідомляє "Перший канал Грузії".
Один з лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" і колишній секретар Ради національної безпеки Гіга Бокерія заявив про "винятково мирну" акцію, заплановану на вечір 21 червня.
"Після події вже неможливо буде зупинити процес", - наголосив він.
Крім того, грузинські опозиційні сили після розгону акції 20 червня сформулювали три вимоги до правлячої партії "Грузинська мрія", їх також озвучив Бокерія: вони вимагають відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе та глави МВС Георгія Гахарії, а також відмови від мажоритарно-пропорційної системи виборів у парламент і переходу лише на партійні списки.
Бокерія від імені опозиції закликав владу погодитися на умови до 19:00 21 червня за місцевим часом (18:00 за Києвом), коли в Тбілісі заплановано новий мітинг.
Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.
Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, голову МВС Георгія Гахарію та голову СДБ Вахтанга Гомелаурі.
Унаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.
Но, ************ переговоров вести не будут. Просто подпишут безоговорочную капитуляцию.
Чтобы встретить "киевскую народную республику" огнём на поражение.
Все ходы записаны, сынок. Счёт растёт.
То ли ещё будет.
так что очень сильно толсто ты троллишь- явно неправдоподобно
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Так і треба зробити, якщо дозволили ворогам в'їхати у Грузію.
Цензор - ты в своем уме?