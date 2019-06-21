 Сьогодні ввечері під парламентом Грузії відбудеться нова акція протесту. Опозиція висунула владі три вимоги

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь", про це повідомляє "Перший канал Грузії".

Один з лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" і колишній секретар Ради національної безпеки Гіга Бокерія заявив про "винятково мирну" акцію, заплановану на вечір 21 червня.

"Після події вже неможливо буде зупинити процес", - наголосив він.

Крім того, грузинські опозиційні сили після розгону акції 20 червня сформулювали три вимоги до правлячої партії "Грузинська мрія", їх також озвучив Бокерія: вони вимагають відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе та глави МВС Георгія Гахарії, а також відмови від мажоритарно-пропорційної системи виборів у парламент і переходу лише на партійні списки.

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Бокерія від імені опозиції закликав владу погодитися на умови до 19:00 21 червня за місцевим часом (18:00 за Києвом), коли в Тбілісі заплановано новий мітинг.

Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, голову МВС Георгія Гахарію та голову СДБ Вахтанга Гомелаурі.

Унаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.