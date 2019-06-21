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Все про:Грузія (522) протест (900) Бокерія (1)

 Сьогодні ввечері під парламентом Грузії відбудеться нова акція протесту. Опозиція висунула владі три вимоги

Лідери грузинської опозиції заявили про плани провести нову акцію біля будівлі парламенту в п'ятницю ввечері.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь", про це повідомляє "Перший канал Грузії".

Один з лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" і колишній секретар Ради національної безпеки Гіга Бокерія заявив про "винятково мирну" акцію, заплановану на вечір 21 червня.

"Після події вже неможливо буде зупинити процес", - наголосив він.

Крім того, грузинські опозиційні сили після розгону акції 20 червня сформулювали три вимоги до правлячої партії "Грузинська мрія", їх також озвучив Бокерія: вони вимагають відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе та глави МВС Георгія Гахарії, а також відмови від мажоритарно-пропорційної системи виборів у парламент і переходу лише на партійні списки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хто посмів сюди привести окупанта?! Я вбивав ваших! В Абхазії! Страшно вбивав і вбиватиму!", - скандал у парламенті Грузії, який спровокував масові акції протесту. ВIДЕО

Бокерія від імені опозиції закликав владу погодитися на умови до 19:00 21 червня за місцевим часом (18:00 за Києвом), коли в Тбілісі заплановано новий мітинг.

Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, голову МВС Георгія Гахарію та голову СДБ Вахтанга Гомелаурі.

Унаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133476
 
 
 Топ коментарі
 
Молодцы грузины,Браво а у нас пэтя хуйлу руки жал и ничего,проконало ..
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Влажные мечты порохобота не уместны.
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У Украины нет 10 тысяч единиц ЯО. Потому приходилось вести переговоры.
Но, коЗемандовцы переговоров вести не будут. Просто подпишут безоговорочную капитуляцию.
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Молодцы грузины,Браво а у нас пэтя ***** руки жал и ничего,проконало ..
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У Украины нет 10 тысяч единиц ЯО. Потому приходилось вести переговоры.
Но, ************ переговоров вести не будут. Просто подпишут безоговорочную капитуляцию.
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Влажные мечты порохобота не уместны.
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Порохоботы запасают оружие, боеприпасы, продовольствие, лекарства.
Чтобы встретить "киевскую народную республику" огнём на поражение.
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А что вы хотите от кацапа под австралийским флажком, только кацапам сейчас майдан и снится с оружием в руках.
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Ага, выгляни в окно ,глянь, то не они там подписывают ...
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Нет, не там. Тебе сообщат когда подпишут. Пока только готовят.
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Да,сейчас мальца дораспнут,снегиря доедят, старушку с эпилепсией донасилуют и сразу подпишут .. Сьогодні ввечері під парламентом Грузії відбудеться нова акція протесту. Опозиція висунула владі три вимоги - Цензор.НЕТ 5799
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А они уже пробовали: бросили пробный камушек про "референдум о мире".
Все ходы записаны, сынок. Счёт растёт.
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Дурачок ты однако ,такие референдумы нужны,как воздух ,на них никогда не будет большинства которое проголосует за капитуляцию и это развяжет Зеленскому руки и укрепит международные позиции Украины ,но чтобы это понимать надо уметь думать а не только переписывать бред из методичек проворовавшихся барыг !
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Ждём-ждём. Ещё только месяц прошёл, а на Конституцию уже наложено несколько куч дерьма, включая решение КС.
То ли ещё будет.
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Все відддали, все просрали, як помпенсацію призначили ворюгу Рижого Лиса у Мінську головним.
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Тогда выхода другого не было - у страны не было армии.
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після того як свиння парашенко разом із ху..ом - її знищили у котлах
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дурне неповноцінне .. важає себе вибраним (бо там його створив якиїсь єговчик)... пробує критикувати всенародно вибраного президента України (за якого проголосувало 73% активного населення святої землі УкраЇни) ... купи собі рошенок і соси їх
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а узели вообще референдум хотели провести и запретить стрелять в ответ- а те кто были против этого под АП, ты таких называл "продажными парахаботами"

так что очень сильно толсто ты троллишь- явно неправдоподобно
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Грузины проиграли свою войну в чистую, бежав перед лицом орков. Флот потоплен спецурой свинособак не сделав ни единого выстрела, авиация даже не поднималась, танки кидали и драпали. Единственное достижение, это работа ПВО которую поставила Украина, и как поговаривают свинособаки и расчеты были из украинцев. В результате 25% територии окупировано, и даже сейчас окупанты могут захватывать новые селения в Грузии. Саак жуя галстук подписывает мир который проталкивет корумпированый дружок карлика - Саркази. Ни санкций, ни мирового осуждения... А Вы дальше рассказывайте про грузин, не замечая, что Украина утилизирует орков уж пятый год, и Засраха не может нас поломать, как грузин.
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там уже давно едет ползучая аннекися территорий. еще Кикабидзе говорил, что растояние от его дома от оккупированных территорий сокрощается каждый год
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Гнать рашистов - это верно. И не слушайте эту власть, которая кричит "Агенты кремля" мы тоже это проходили, а агентов во власти оказалось практически все.
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Грузііни темпераметніші за нас. Невже у Грузії розпочинається нова революція ?З богом хлопці. !!!!!!
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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури Источник: https://censor.net.ua/n3133476
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Так і треба зробити, якщо дозволили ворогам в'їхати у Грузію.
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Зараз ВАТА уміВне стару методичку про піндосів і про фінансування страйку. Шкода, що не Обама при владі.
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окерия от лица оппозиции призвал власти согласиться на условия до 19:00 21 июня по местному времени (18:00 по Москве)

Цензор - ты в своем уме?
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К чести сказать, у грузин нет таких откровенных мертведчуков, мураевых, ************-рабиновичей (до чего ж паскудная липкая, скользкая, жидкая мразь), нет у них мишаниЙобкина, святашей, фуфричей, новинских, бойкулов, вилкулов и даже головоногой натахи королевской...ааа, и нельуи штепы тоже нет с остальными розенбладями...
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американцы перестали кидать подачки в грузию, как поняли, что конфликт утих! и снова начали бунты нищих!...... ваш свинарник не должен прекращать гражданскую войну )))))
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почему в европе такие идиотские системы выбора? мажоритарно пропорционально сине справа и чуть чуть. вы вообще понимаете как это работает? в США я в своем городе выбираю Васю или Петю. Вася может быть за желтых, Петя за синих. Это имеет значение, но все же Васю или Петю и я на 100% знаю что этот чувак делает потом, за что голосует и в чем участвует. Как вы за этим следите и какой шанс того, что Вася обделавшись и обокравшись сверху вниз все равно будет сидеть в парламенте?
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Места по мажоритарке - просто продаются, за бабки. Дикое общество.
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Порохоботам теперь говорить нечего на Саакашвили )) - Понятно,что нынешняя Грузия - реванш кацапских сил.Потому они Саакашвили и шбют Бог невесть ,что.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСьогодні ввечері під парламентом Грузії відбудеться нова акція протесту. Опозиція висунула владі три вимоги
 
 
 
 
 
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