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Все про:Грузія (522) протест (900) Росія (17605)

 Президент Грузії звинуватила організаторів протестів у проросійській політиці

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі звинуватила організаторів протестів у Тбілісі в діях на користь Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент країни написала в Facebook.

Вона наголосила, що протистояння в країні вигідно Росії.

"Стався дуже великий злочин - те, що гідність країни було порушено. Однак це не виправдовує штучну хвилю антидержавних дій, спрямованих на вторгнення в парламент і повалення уряду. Росія є нашим ворогом і окупантом. Її п'ята колона може бути небезпечніша за відкриту агресію. Розпад країни і суспільства, внутрішні протистояння не допомагають нікому, сьогодні це найвідоміша зброя Росії", - підкреслила президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські спецпризначенці із застосуванням водометів і сльозогінного газу відтіснили протестувальників від парламенту Грузії

Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі.

В результаті застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133473
 
 
 Топ коментарі
 
"Шатуны будкэ, огенды крембля" - старая проверенная соевая методичка.
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Эта та стерва, которая "постеснялась" поздравить Украину с томосом? Президент Грузии обвинила организаторов протестов в пророссийской политике - Цензор.НЕТ 5701 Чтоб кацапы не огорчились...
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От с*ка, всадила в крісло голови парламенту кацапського депутата, а "вторженіє" протестуючі проти цього трешу зробили виходить
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"Шатуны будкэ, огенды *******" - старая проверенная соевая методичка.
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И тот и те на Саака грязь лют, одно и то же
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"Соєва" методичка вже застаріла, тепер є нова "Горохова" типу: "надо прєкратіть стрєлять і гдє то пасрідінє сайдемся".
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Бідний Саак, ніби і в Україні вже все на мазі, а тут така можливість повернутись до Грузії на "броневичку". Що ж вибрати ?
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От баригу депортує на Придністровья тай до Грузії не забариться!
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"Распад страны и общества, внутреннее противостояние не помогают никому, сегодня это самое известное оружие России"

На что она намекает?
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Шось я не понял ... Так хто допустил москаля в грузинский парламент ? Илон Маск Президент Грузии обвинила организаторов протестов в пророссийской политике - Цензор.НЕТ 3606
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Пора Карлсону на Родину лететь и спасать ее от Пукина, а не по Киеву шариться... Президент Грузии обвинила организаторов протестов в пророссийской политике - Цензор.НЕТ 4804
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От с*ка, всадила в крісло голови парламенту кацапського депутата, а "вторженіє" протестуючі проти цього трешу зробили виходить
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Короче...НИВИНАВАТАЯ Я!!!))))
раисяне сами приехали в Джорджию...сами залезли в парламент...сели на место спикера...хамили и обкладывали всех х..ми...сами себя избили и организовали протест!))))

Мля кто то в эту х.. верит?)))
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путинская подстилка Зурабишвили, защищающая путинского депутата, которого она пустила в Грузию, что бы тот вытирал ноги об грузинский народ прямо в кресле председателя грузинского парламента... обвинила протестующих грузин против этого путинского оккупанта... пособниками кремля...
Это последняя стадия маразма у нынешних пропутинских властей Грузии.
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Эта та стерва, которая "постеснялась" поздравить Украину с томосом? Чтоб кацапы не огорчились...
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Короче, кругом одни москали. Как в Украине.
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А кто выбрал убийцу-Януковича? Они вместе с ним бежали в Ростов или живут в Украине и ходят на выборы?
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Когда в Грузии был Михо Саакашвили окуупант бежал из Грузии.
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Бежал с грузинскими территориями? Интересный побег...
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В який бік? Може лише з почуттів жалості до окупантів Міхо підписав з ними угоду, в якій відмовився від 25% території Грузії?
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Какой-то до боли знакомый текст ,те кто плюёт ватным засранцам в лицо ,тот агент кремля а тот кто лижет зад тот молодец и патриот !
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Да. Именно такова формула медведчуковцев и гепнутых для рускамирского постколониального дерьма, т.е. 5-й колонны ********* в Украине.
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если бы только это к рыгам относилось, это бы еще куда не шло, но при пете это широко использовалось и для других его политоппонентов, той же юли, михо
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Чем абсурднее ложь тем легче в нее поверить . Но похоже случай не тот
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крайне странно- Президент Грузии называет рашу агрессором, оккупантом, но вместе с тем въезд в их страну им разрешен, протестовать нельзя ибо выгодно агрессору.
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Межпарламентская ассамблея Православия... ещё раз - Православия...

Потому лишнехромосомные объединились с зерадой против Томоса из-за того, что закрыт путь кремлёвскому православию в Украину...
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Уже УПЦ МП закрыли?Что-то не припоминаю!Помню как дячёк гундя в Украине херантил-обломили однотурому!
https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_
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Щось одночасно і в Україні починаються церковні розборки.... Цікаво скільки до нас приїде депутатів з православя від РФ? Для Путіна є цікавий шанс разом з Кирилом надати статус Філарету і тоді прощавай Томос і вся багатолітня боротьба за чистоту віри.
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ты про ******** Гундяева или что за «кирил», кацапчик ?
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"Произошло очень большое преступление - то, что достоинство страны было нарушено. Источник: https://censor.net.ua/n3133473
Она с головой точно дружит ?! Достоинство людей в стране выросло в глазах общественности в разы.....
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А ха ха, огенты кремля, да? Видители не захотели чтобы торговый портнер в кресле спикера сидел😷
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Розовьіе очки от путина, наверное любимьій акссесуар президента Грузии.
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Маразм крепчал

Но порохоботы рады...наконец-та у них появились лишнехромосомные братья и сёстры в грузии!
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Ти про свій маразм пишеш такі коменти. Президент Грузії звинуватила організаторів протестів у проросійській політиці - Цензор.НЕТ 1730
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В Украине повторяются грузинские события.
Через 1-2 года украинцы будут точно также разгонять зе-парламент
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Не здивуюсь, якщо Кирило признає Філарета.... Ото буде ....
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оказывается и у грузинов есть свой "шатун"...))))))))))))))))))))))))))))))
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПрезидент Грузії звинуватила організаторів протестів у проросійській політиці
 
 
 
 
 
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