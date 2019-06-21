 Президент Грузії звинуватила організаторів протестів у проросійській політиці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент країни написала в Facebook.
Вона наголосила, що протистояння в країні вигідно Росії.
"Стався дуже великий злочин - те, що гідність країни було порушено. Однак це не виправдовує штучну хвилю антидержавних дій, спрямованих на вторгнення в парламент і повалення уряду. Росія є нашим ворогом і окупантом. Її п'ята колона може бути небезпечніша за відкриту агресію. Розпад країни і суспільства, внутрішні протистояння не допомагають нікому, сьогодні це найвідоміша зброя Росії", - підкреслила президент.
Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.
Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі.
В результаті застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.
На что она намекает?
раисяне сами приехали в Джорджию...сами залезли в парламент...сели на место спикера...хамили и обкладывали всех х..ми...сами себя избили и организовали протест!))))
Мля кто то в эту х.. верит?)))
Это последняя стадия маразма у нынешних пропутинских властей Грузии.
Потому лишнехромосомные объединились с зерадой против Томоса из-за того, что закрыт путь кремлёвскому православию в Украину...
https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_
Она с головой точно дружит ?! Достоинство людей в стране выросло в глазах общественности в разы.....
Но порохоботы рады...наконец-та у них появились лишнехромосомные братья и сёстры в грузии!
Через 1-2 года украинцы будут точно также разгонять зе-парламент