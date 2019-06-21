 Президент Грузії звинуватила організаторів протестів у проросійській політиці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент країни написала в Facebook.

Вона наголосила, що протистояння в країні вигідно Росії.

"Стався дуже великий злочин - те, що гідність країни було порушено. Однак це не виправдовує штучну хвилю антидержавних дій, спрямованих на вторгнення в парламент і повалення уряду. Росія є нашим ворогом і окупантом. Її п'ята колона може бути небезпечніша за відкриту агресію. Розпад країни і суспільства, внутрішні протистояння не допомагають нікому, сьогодні це найвідоміша зброя Росії", - підкреслила президент.

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Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі.

В результаті застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.