 Нардеп Єленський заявив, що на нього в Тбілісі напали російські депутати: "Агресора не можна задобрити. Його можна тільки зупинити"

Головою Асамблеї було обрано представника Комуністичної партії Державної Думи Російської Федерації Сергія Гаврилова, який брав участь у російсько-грузинській війні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Народного фронту.
Це викликало масові невдоволення серед грузинського народу, в місті почалась акція протесту, на якій взяв слово і Віктор Єленський. Він наголосив, що неможливо говорити про православну солідарність, поки одна з країн здійснила акт агресії проти інших православних країн - України, Грузії, Молдови.
"Уроки, які винесли наші країни, говорять нам, що агресора не можна задобрити. Його можна тільки зупинити," - зазначив депутат "Народного фронту".
Після цього виступу російські депутати напали на Віктора Єленського - почали штовхати та вигукувати гасла, що виправдовують агресивну політику РФ. Український парламентар вийшов до преси та зробив заяву, що не братиме участі в заході, де російські комуністи намагаються використати православ'я у війні проти православних народів.
Тим часом ця ситуація викликала політичну кризу в Грузії - опозиція вимагає відставки спікера парламенту і керівника Служби безпеки.
Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.
Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, голову МВС Георгія Гахарію та голову СДБ Вахтанга Гомелаурі.
еще и с народного фронту
сюр какой то)
В результаті отримаємо нових, які будуть гіршими за старих, бо будуть маріонетками Жителів Иорданської ДолинИ.
риторика один в один, мабуть одна людина им методички пишеть
пускай посадит Медведчука и я первый пойду проголосую за Петра Алексеевича
и шо? что мешало?
а теперь что? он вообще всё поскупает в Украине за рашкино бабло?
потвора твiй Петро риговська(
не?
пецина рада не пропустит сегодня на эти посты человека Зе
неужели не понятно?
президент в Украине на сажает (даже Надю Пеця через вышеупомянутых орлов закрывал)
а пока на этих постах стоят пецины люди предъявлять что то Зе глупо
Ну просто бісіть такі совкові лосі!
А ти не посадив, і байдуже, що не маєш таких повноважень і змушений діяти в рамках законів та Конституції, то оберу тобі на зло куклу Коломойського, така ваша логіка?
Але ви не Порошенку зло зробили, а Україні і собі перш за все!
Такі як ви у 18-19рр повірити Жителм Иорданської ДолинИ, зробили назло "баригам-експруататорам" а потім дітей своїх їіли.
Нічому вас історіяя не навчила, а отже вона повторюватиме уроки знов і знов, поки або не вивчите, або не повиздихаєте!
Віктор Євгенович Єленський - український учений, релігієзнавець, публіцист, педагог, доктор філософських наук. Народний депутат України VIII-го скликання.
Еленский покинул заседание после конфликта с россиянами.
Все же написано в статье, читайте.
Еленский покинул, конечно, после скандала, а так сидел бы там вместе с новинским и слушал бы сказки про "руССкий мир". Никакой научной или просветительской ценности такое мероприятие не представляет.
2. Такі люди, як цей пан, стараннями Жителів Иорданської ДолинИ, за допомого. телеящика та продажних писак-блоХерів обпльовані, названі "зажравшейся елитай", "карупцианєрамі" і тупий народ вирішив, що потрібні "новиє ліца". і тупому народу пофіг що то за ліца, аби нові!
В результаті отримаємо нових, які будуть гіршими за старих, бо будуть маріонетками Жителів Иорданської ДолинИ.
Что за вопросы...к коту ученому не обращайся. Бо там рюзьке дух, там пуком пахнет...
"...Однажды я созвал веселых гостей;
Ко мне постучался презренный еврей..."
Итак, материнская линия предков А. С. Пушкина
Прадед поэта, Абрам Петрович Ганнибал (1696-1781), крестный абиссинский еврей, «сошел за арапа» в царственного любителя экзотики Петра I.
Давайте подумаем вслух: «Много ли вы знаете, уважаемые читатели, «чистых этнических негров» по имени« Абрам ?
Подумаем так и сойдемся в справедливости утверждения, что Абрам - очень распространенное имя у евреев, в том числе абиссинских евреев, проживающих в Африке.
«Петровичем» он стал «по приколу», вследствие крещения, во время которого его крестным отцом стал Петр I, не признававший ни Христа, ни его церковь.
Петр по матери - Натальи Наришко - был караимом, есть крымским иудеем, которые и по сей день благополучно живут в украинском Крыму.
А с «Ганнибалом» вышло еще круче. Пока был жив Петр First, нашего мудрого абиссинца звали просто и по - русски изысканно: «Абрам Петров», но когда его патрон умер, носить фамилию царя стало небезопасно.
Поэтому «мягкая, трусливая но зажигательная абиссинская натура » Абрама Петрова (см: А. Анненков, «Пушкин в Александровскую эпоху», стр.5 ) поняла, что в целях безопасности ему лучше назваться «Ганнибалом », которым его в шутку величал Петр во время грандиозных оргий в Немецкой (читай немецко-еврейской) слободе.
Прабабушка поэта, Кристина - Регина фон Шеберг (... -170 ?), вторая жена абиссинского еврея Абрама, имела шведско-немецкое происхождение и родила ему пятерых сыновей: Ивана, Петра, Исаака, Иакова и Иосифа. Как видим, все ее сыновья «почему-то» имеют еврейские имена.
гадав - не впізнають
агрессора нужно уничтожать