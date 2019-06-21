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Все про:ВР (4994) Слуга народу (59) Стефанчук Руслан (34)

 "Слуга народу" розраховує на 226 мандатів у Раді. Наша мета - монокоаліція, - Стефанчук

Головний ідеолог "Слуги народу" розповів, що президентська партія розраховує на 226 мандатів у Раді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Фокус" повідомив представник президента в Раді Руслан Стефанчук.

Говорячи про те, на скільки мандатів у новому парламенті розраховує партія "Слуга народу", представник президента сказав, що не менш ніж 226.

"Наша мета - монокоаліція. Це можливість взяти на себе повну відповідальність і не ховатися за партнерами. Будь-яка коаліція - це кулуарні домовленості, розподіл посад за квотним принципом, а не професійним. Я взагалі мрію про те, щоб в Україні відбулася партійна структуризація, і щоб замість трьох сотень (партій) з'явилося кілька партій, які б конкурували ідеологічно", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теоретично об'єднання можливе з будь-якою політичною силою, яка не є проросійською, - Юрчишин про можливість коаліції "Голосу" і "Слуги народу"

Водночас Стефанчук наголосив, що коаліція має дві функції: формування уряду та контроль його діяльності, а все інше можна вирішувати ситуативною більшістю.

"Ми розуміємо, що успіх залежатиме, зокрема, від якостей наших кандидатів на мажоритарних округах. Вони теж проходитимуть пост-праймеріз, і, можливо, з когось доведеться зняти наш прапор", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133470
 
   
 Топ коментарі
 
Есть подозрение что как минимум один «Слуга Народа» будет расти вширь а не вдоль😄
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Да не мелочись уже...твоя мечта однопартийная система...как в совке...что бы все ходили строем...и дружно орали "славп слуге народа"...
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Давайте слабоумные, создайте марионетке олигарха называющего войну гражданской, все условия и продолжайте наслаждайся божьей росой, в которой вашим детям и внукам потом плавать!
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"Партійна коаліція - форма співпраці між політичними партіями, які, спираючись на існуючі можливості та умови, об'єднуються задля реалізації поставленої мети[1].
Партії, що утворюють коаліцію, як правило, відрізняються якими-небудь програмними установками, але в той же час поділяють загальні програмні цілі[2].
Політичну коаліцію утворюють політичні партії, а її різновид - парламентську коаліцію - фракції та окремі групи в парламенті."
Це все-одно,як сказати "я хочу перебувати в моношлюбі,у мене є руки.і мені добре"
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Слава Богу, цього не буде. Вже мали "монокоаліції" Януковича і Потроха, досить лайна.
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Будь-яка монополія , це беззаконня , занепад і деградація. Якщо охлос обере СН , яких буде більшість до беззаконня , занепаду і деградації , добавляться капітуляція , репресії і "довготривала путівка на безмежні простори Сибіру". Для активних і розумних , будуть відновлені концтабори ГУЛАГу.
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Іди в дупу зі своєю кацапською пропагандою.
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ну тогда да....тогда уж точно беня развернется во всю ширь...и будет в Украине земля обетованная...правда без украинцев
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ну і капець Україні, чи новий Майдан, вже з більшими жертвами... бо шмаркля зелена вже зараз кладе на всі закони, а буде їх більшисть - почнуть ламати Конституцію під федепалізацію...
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А может, что ни делается - всё к лучшему?
Теперь мы знаем, что у нас нет конституционного суда и это невнятное, дорогостоящее образование нужно разгонять...
Раз выборы состоятся 21 июля, значит к 1-5 сентября должны быть коаллиция и правительство.. Пусть даже моно, быстрее проявится суть.
2 месяца, чтоб чётко увидеть цели и задачи ЗЕкоманды (хотя и сейчас всё понятно, но лишние доказательства не помешают). А там уже и ноябрь-декабрь, время менять власть или через импичмент (если будет подписан закон о ТСК, в чём лично я сомневаюсь), или через Майдан.
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Пусть сами ускоряют процесс. Достаточно им полгода. Если Вовик 1 процарюе год, мы последствия будем выгребать минимум последующие 5 лет
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Это называется узурпация, поэтому я не буду голосовать за СН.
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тотальная, безраздельная власть......это времена славы кпсс наступают что ли?
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Головне, щоб не стався мононуклеоз, років так на 74. Попередніх моно-бальшєвіков довго не могли вивести жодним дихлофосом.
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А потом скажет мы не чего не обещали мы шутили.Ты с начала скажи кто ты шо ты шутник мы это уже оценили.Давай дальше. Что с тарифами,по какой схеме землю продавать задумал
Где там наша частка украинских надр? Ответь на вопросы.Выйди к народу с большой пресконференцией. А то голоса мне,а вам что бог пошлет.Может поторгуемся, что ты слуга умеешь делать для меня чтоб я тебя нанял.
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будет узурпация власти зебобиком если наберут столько голосов, такого нельзя допустить, Украина опять превратиться в правовую помойку...
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Главное,что бы эта монокоалиция не превратилась в москокоалицию.
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Ну нельзя так откровенно динамить бабцю... Она же так старается... "Слуга народу" розраховує на 226 мандатів у Раді. Наша мета - монокоаліція, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2868
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тобто юлю вчергове кинуть????вона ж стіки зробила для перемоги зе...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" розраховує на 226 мандатів у Раді. Наша мета - монокоаліція, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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