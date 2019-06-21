 "Слуга народу" розраховує на 226 мандатів у Раді. Наша мета - монокоаліція, - Стефанчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Фокус" повідомив представник президента в Раді Руслан Стефанчук.
Говорячи про те, на скільки мандатів у новому парламенті розраховує партія "Слуга народу", представник президента сказав, що не менш ніж 226.
"Наша мета - монокоаліція. Це можливість взяти на себе повну відповідальність і не ховатися за партнерами. Будь-яка коаліція - це кулуарні домовленості, розподіл посад за квотним принципом, а не професійним. Я взагалі мрію про те, щоб в Україні відбулася партійна структуризація, і щоб замість трьох сотень (партій) з'явилося кілька партій, які б конкурували ідеологічно", - сказав він.
Водночас Стефанчук наголосив, що коаліція має дві функції: формування уряду та контроль його діяльності, а все інше можна вирішувати ситуативною більшістю.
"Ми розуміємо, що успіх залежатиме, зокрема, від якостей наших кандидатів на мажоритарних округах. Вони теж проходитимуть пост-праймеріз, і, можливо, з когось доведеться зняти наш прапор", - додав він.
Партії, що утворюють коаліцію, як правило, відрізняються якими-небудь програмними установками, але в той же час поділяють загальні програмні цілі[2].
Політичну коаліцію утворюють політичні партії, а її різновид - парламентську коаліцію - фракції та окремі групи в парламенті."
Це все-одно,як сказати "я хочу перебувати в моношлюбі,у мене є руки.і мені добре"
Теперь мы знаем, что у нас нет конституционного суда и это невнятное, дорогостоящее образование нужно разгонять...
Раз выборы состоятся 21 июля, значит к 1-5 сентября должны быть коаллиция и правительство.. Пусть даже моно, быстрее проявится суть.
2 месяца, чтоб чётко увидеть цели и задачи ЗЕкоманды (хотя и сейчас всё понятно, но лишние доказательства не помешают). А там уже и ноябрь-декабрь, время менять власть или через импичмент (если будет подписан закон о ТСК, в чём лично я сомневаюсь), или через Майдан.
Где там наша частка украинских надр? Ответь на вопросы.Выйди к народу с большой пресконференцией. А то голоса мне,а вам что бог пошлет.Может поторгуемся, что ты слуга умеешь делать для меня чтоб я тебя нанял.