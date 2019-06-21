EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2824  105
Все про:Порошенко (9069) Портнов (62) Університет (44) Європейська Солідарність (22)

 У перемозі акції проти Портнова у Порошенка побачили сигнал, що "реванш проросійських сил не пройде"

Партія "Європейська Солідарність" вітає студентів та викладачів Київського національного університету імені Т.Шевченка, а також усіх небайдужих громадян, які приєдналися до акції протесту і спільно домоглися скасування наказу ректора КНУ про призначення соратника Януковича Андрія Портнова професором кафедри конституційного права юридичного факультету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.

"Ця перемога є позитивним сигналом того, що реванш проросійських сил не пройде. "Європейська Солідарність" готова дати рішучу відсіч будь-яким спробам представників "п’ятої колони" Путіна-Януковича, які розраховують на реалізацію сценаріїв Кремля в Україні", - йдеться в повідомленні.

У перемозі акції проти Портнова у Порошенка побачили сигнал, що реванш проросійських сил не пройде 01

"Ми підтримуємо активну громадянську позицію студентської молоді, яка виявила небайдужість до політики, закликаємо усі проєвропейські сили і відповідальних громадян згуртуватися навколо європейського майбутнього нашої держави і послідовно чинитимемо спротив реваншу проросійських сил", - заявили в партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ректор КНУ Губерський скасував наказ про прийняття Портнова на роботу. ВIДЕО

Раніше стало відомо про те, що ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський взяв на роботу ексзаступника глави Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова на посаду професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Студенти пообіцяли відреагувати на це.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка

Увечері 20 червня під стінами центрального корпусу КНУ відбулася акція.

Після чого студенти зайшли в приміщення і залишилися чекати ректора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133469
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Смешно , когда бывший министр экономики времен Азарова и Януковича, радуется , что реванша российских сил не будет , ПЕС с ним , как всегда.
 показати весь коментар
 
 
ПЕСдуны! когда петя "делал бизнес" с медведчуком - почему вас не было под домом порошенко???
 показати весь коментар
 
 
Заголовок, полный сарказма. Не пора ли меру знать, ЦЕНЗОР?
 показати весь коментар
 
Портнов спокойно вернулся, бо генпрокуратура Луценко считает, что Портнов ничего не нарушал...

Генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что следствие не нашло доказательств совершения преступления экс-заместителем главы администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.
В комментарии к посту исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива о том, что из-за бездействия Луценко Портнов вернулся в Украину генпрокурор написал: "А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?"....
ау, порохнявые так кто виноват?
 показати весь коментар
 
Портнов сделает все,чтобы посадить эту жирную свинью и его поддельников
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ перемозі акції проти Портнова у Порошенка побачили сигнал, що "реванш проросійських сил не пройде"
 
 
 
 
 
 вгору