 Зміна влади в Україні нічого не принесе. Росія наполягатиме, щоб ми капітулювали, - Воронченко про звільнення військовополонених українських моряків

Таку думку в інтерв'ю "Громадському" висловив командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко, передає Цензор.НЕТ.
"Зміна влади нічого не принесе. Росія наполягатиме на тому, щоб ми капітулювали перед нею. Але ось ці всі дії світової спільноти і міжнародних організацій, санкції і так далі - я впевнений, що вони дійдуть до логічного завершення і результат буде плачевний для цього державного устрою РФ", - сказав він.
Воронченко підкреслив, що рішення міжнародного трибуналу, згідно з яким Росія повинна відпустити українських моряків, має бути приведене в дію до 25 червня.
"На жаль, я отримав сумну звістку із посольства України у Російській Федерації — слідчі поки що не передали справу адвокатам для ознайомлення. Це свідчить про те, що вони не встигають ознайомитися з нею, слідчі дії продовжуються і термін перебування моряків під вартою спливає 21 липня", - додав він.
"Я знаю командира походу. Це син мого товариша ще по службі в армійському корпусі. Я особисто знаю командирів катерів — Романа Мокряка і Богдана Небилицю. Ви бачили, як вони вміло маневрували при проході. У радіоперехопленні це було чітко підтверджено: "Ми нічого не можемо зробити. Вони такі маневрені, що ми нічого не зробимо". І я розумію їх, як ніхто. Тому що я пробув хоча і не півроку, а чотири доби, але в такому ж полоні, тільки в Севастополі. Це саме метод Росії — викликали на перемовини під час блокування мого управління, а замість російського генерала приїхав спецназ ФСБ. І я сподіваюсь, що якнайшвидше вони все ж таки повернуться до своїх домівок", - зазначив Воронченко.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі брати участь у слуханнях.
Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.
Не опаздывай !
Ты - ярчайший пример тупорылого люмпена, который сделать ничего не может, но спит и видит, чтобы кому-то стало хуже. Т.е. ты тот же мудоголовый кацап, только с украинским гражданством.
А вот твою подтирку ЗЕ весь Запад насывает шутом и марионеткой Коломойского, подконтрольной России.
Во как！ разрыв шаблона у чекушечников
Ты рехнулся
усе буде добре
лучше бы рассказал каким местом думал когда их туда отправлял
выполняя злочинный приказ
иди лови гладковскаго дебил.
дебил бл ты не знаешь??
у тебя нет инета-тв, склероз разбил??
нку так я тебе напомню - гладковский - ентот падельник твоето панамского камандующего, каторый наваривал на времонте танков 500%. с сынком 25 летним.
"что президент не отвечает за цены и никого не сажает."
за что отвечает??
за навар 500% чез ленкузню на смертях укрсолдат,
который вместо 5 танков получили на фонт 1??
за что отвечает? за 1090500 новых магазинов рошен??
дебил бл,
такое впечатление, что это сам порошенко размножился и строчит под твоей фамилией и тысяч таких как ты с плакатами Диякуу.
вина порошенка не в том, что не пабедил расею за 2 недели, а в том, кормил данецкое быдло колорадское 5 лет от чего оно только размножилось в 5 кратном размере.
кармил армию врага - вооружал.
вместе с ахметкой за счет тебя дебила - и ротердама+++
непанятно дебил??
мозги высохли на +30??
Воронченко, че ты туда поперся без оружия??
ты зачеп послал солдат на погибель безоружных??
бомбу атомную зарядил перед отплытием, авианосец построил с томагавками??
неа??
решил на весельной шлюпке??
дебил бл.
некоторые в 2014 отправили в иловайск таких, но не 2чел , а 2000, результат ??
500 убитых.
дебил бл камандующий - палитик хренов.