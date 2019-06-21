 Зміна влади в Україні нічого не принесе. Росія наполягатиме, щоб ми капітулювали, - Воронченко про звільнення військовополонених українських моряків

Таку думку в інтерв'ю "Громадському" висловив командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко, передає Цензор.НЕТ.

"Зміна влади нічого не принесе. Росія наполягатиме на тому, щоб ми капітулювали перед нею. Але ось ці всі дії світової спільноти і міжнародних організацій, санкції і так далі - я впевнений, що вони дійдуть до логічного завершення і результат буде плачевний для цього державного устрою РФ", - сказав він.

Воронченко підкреслив, що рішення міжнародного трибуналу, згідно з яким Росія повинна відпустити українських моряків, має бути приведене в дію до 25 червня.

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"На жаль, я отримав сумну звістку із посольства України у Російській Федерації — слідчі поки що не передали справу адвокатам для ознайомлення. Це свідчить про те, що вони не встигають ознайомитися з нею, слідчі дії продовжуються і термін перебування моряків під вартою спливає 21 липня", - додав він.

"Я знаю командира походу. Це син мого товариша ще по службі в армійському корпусі. Я особисто знаю командирів катерів — Романа Мокряка і Богдана Небилицю. Ви бачили, як вони вміло маневрували при проході. У радіоперехопленні це було чітко підтверджено: "Ми нічого не можемо зробити. Вони такі маневрені, що ми нічого не зробимо". І я розумію їх, як ніхто. Тому що я пробув хоча і не півроку, а чотири доби, але в такому ж полоні, тільки в Севастополі. Це саме метод Росії — викликали на перемовини під час блокування мого управління, а замість російського генерала приїхав спецназ ФСБ. І я сподіваюсь, що якнайшвидше вони все ж таки повернуться до своїх домівок", - зазначив Воронченко.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.