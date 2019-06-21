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 Зміна влади в Україні нічого не принесе. Росія наполягатиме, щоб ми капітулювали, - Воронченко про звільнення військовополонених українських моряків

Зміна влади в Україні не вплине на рішення Росії щодо звільнення 24 українських військовополонених моряків.

Таку думку в інтерв'ю "Громадському" висловив командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко, передає Цензор.НЕТ.

"Зміна влади нічого не принесе. Росія наполягатиме на тому, щоб ми капітулювали перед нею. Але ось ці всі дії світової спільноти і міжнародних організацій, санкції і так далі - я впевнений, що вони дійдуть до логічного завершення і результат буде плачевний для цього державного устрою РФ", - сказав він.

Воронченко підкреслив, що рішення міжнародного трибуналу, згідно з яким Росія повинна відпустити українських моряків, має бути приведене в дію до 25 червня.

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"На жаль, я отримав сумну звістку із посольства України у Російській Федерації — слідчі поки що не передали справу адвокатам для ознайомлення. Це свідчить про те, що вони не встигають ознайомитися з нею, слідчі дії продовжуються і термін перебування моряків під вартою спливає 21 липня", - додав він.

"Я знаю командира походу. Це син мого товариша ще по службі в армійському корпусі. Я особисто знаю командирів катерів — Романа Мокряка і Богдана Небилицю. Ви бачили, як вони вміло маневрували при проході. У радіоперехопленні це було чітко підтверджено: "Ми нічого не можемо зробити. Вони такі маневрені, що ми нічого не зробимо". І я розумію їх, як ніхто. Тому що я пробув хоча і не півроку, а чотири доби, але в такому ж полоні, тільки в Севастополі. Це саме метод Росії — викликали на перемовини під час блокування мого управління, а замість російського генерала приїхав спецназ ФСБ. І я сподіваюсь, що якнайшвидше вони все ж таки повернуться до своїх домівок", - зазначив Воронченко.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133467
 
   
 Топ коментарі
 
Лолиботы , напоминаю , шо сегодня с 10:00 в будке партии ПЕС , состоится раздача шоколадок заработанных за неделю . Не опаздывайте . Берите , шо есть , пока Рошен не отжали Смена власти в Украине ничего не принесет. Россия будет настаивать, чтобы мы капитулировали, - Воронченко об освобождении военнопленных украинских моряков - Цензор.НЕТ 7462
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Бегом за шоколадкой , бо не успеешь Смена власти в Украине ничего не принесет. Россия будет настаивать, чтобы мы капитулировали, - Воронченко об освобождении военнопленных украинских моряков - Цензор.НЕТ 8676
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Мародер, барига і злодій - твій "сильный президент"
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Лолиботы , напоминаю , шо сегодня с 10:00 в будке партии ПЕС , состоится раздача шоколадок заработанных за неделю . Не опаздывайте . Берите , шо есть , пока Рошен не отжали
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Ты за шоколадкой не опаздывай , ылитка Смена власти в Украине ничего не принесет. Россия будет настаивать, чтобы мы капитулировали, - Воронченко об освобождении военнопленных украинских моряков - Цензор.НЕТ 1816
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ну и глупый же ты, лахтинский! больше не кормлю (точнее, не пою). хватит наслаждаться стекломоем. наслаждайся белыми ночами.
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ти ще скажи, бобік, що ніколи не їв "Рошен" і тебе дивує наявність грошей в топового бізнесмена
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Ну звісно, такі замашки Порошенка пояснює те, що хтось їсть "Рошен".
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Шо характерно, украинский быдляк, так же, как и российский не стремится стать умнее, лучше, успешнее, а просто и тупо ненавидит всех кто лучше их.

Ты - ярчайший пример тупорылого люмпена, который сделать ничего не может, но спит и видит, чтобы кому-то стало хуже. Т.е. ты тот же мудоголовый кацап, только с украинским гражданством.
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Тобі взяти одну, чи ти надаєш перевагу шаурмі? Смена власти в Украине ничего не принесет. Россия будет настаивать, чтобы мы капитулировали, - Воронченко об освобождении военнопленных украинских моряков - Цензор.НЕТ 4819
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тобі шоколяди роздають не для того, шоб ти їх роздавав..це твоя премія.. маєш заправити піджака у труси і гордо ходити з шоколядом в зубах Зміна влади в Україні нічого не принесе. Росія наполягатиме, щоб ми капітулювали, - Воронченко про звільнення військовополонених українських моряків - Цензор.НЕТ 4220
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Я добрий і можу поділитися чоколядкою, а ти кажеш "фе", ну їж свою шаурму))
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Что еще может написать тролль с ником, который означает птичью ж*пу?
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він зараз свою приручену тваринку маринку по містах України возить і за гроші показує
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Я полагаю,что в ********* поняли,что лобовой атакой Украину не взять ,поэтому будут пытаться давить экономически и политически изнутри с помощью Медведчука скупающего теле каналы ,поэтому общество при любых попытках сюсюкать с *********** должно вести себя очень решительно,быстро и агрессивно .
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Теорія гібридної війни була розроблена після громадянської війни полковником штабу Врангеля.
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Заспокойтеся, теорія гібридної війни старіше за Грецію. Зрадниками любили покористуватися всі агресори. Думаете що, пара сотей конквістадорів Пісарро захопили імперію інків? Насправді вони тільки здійснювали загальне керування десятками тисяч противників царя інків Атауальпа. І таких прикладів маса.
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добре тобі на пенсії сидіти , коменти зранку писати, а я ось на роботі , в поті по морді лиця тут корчусь, спека вже, кондиціонер не вмикаю, дежавний кошт зберігаю
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Ну, я ж не плокулол чи суддя, аби на пенсію жити. Рідна держава, якій віддав велику частину життя та здоров'я дала пенсію на яку не проживеш. Тому вимушений ще працювати але зараз у відпустці. Правда, грошей на поїздку будь куди не вистачає.
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добре що хоч на поїздку невистачає, бо іншим і на життя, тільки на тирнет нашкрабаємо )))
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ЗІ: я б краще на роботі був, там у мене два кондиціонера охолоджують 45 квадратів.
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они вопрос уже решили - купили зелю через яндекс
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А что еще должна была дать смена сильного президента на ватную марионетку?
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Мародер, барига і злодій - твій "сильный президент"
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Кроме малограмотных нищих рагулей типа тебя никто о нем так не отзывается. То, что вас таких аж 73% - это конечно беда. Но это беда ваша.

А вот твою подтирку ЗЕ весь Запад насывает шутом и марионеткой Коломойского, подконтрольной России.
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***** будет сидеть в тюрьме! Он будет уголовник😁. Понимаешь?
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Ну, подивимося скільки БПП "сильного президента" набере на наступних виборах
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А сколько б не набрал. ЗЕ грохнут не они, а вы же. Бо мозгов обеспечить себя у вас не хватает, а ненавидеть тех, кто это за вас должен делать - это запросто.
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олекса, ти типова жертва коломойського "Г+Г". Зебіли - хворі люди з відсутнім аналітичним мисленням, прихильники "русского мира" та "мир любой ценой"!!!
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А можно отдать эти убитые территории в обмен на ядерное оружие? NATO - это хорошо, но это просто крыша.
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Почему? Если вас вышвырнули из вашего автомобиля, следующий можно не отдать, купив пистолет.
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о восстановлении ядерного оружия должен был заявить сразу же прызыдент мыру, а оно только мычало и бекало
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т.е. он заявляет, что ЗЕ совсем не угоден *****！
Во как！ разрыв шаблона у чекушечников
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Т.е. он говорит, что нынешняя смена президента на куклу, а государства не декорации ничего хорошего Украине не даст.
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а тебе то что, ты при яныке сидел в кустах и не тявкал
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Ну тебе конечно из твоей дыры на карте по телевизору было видно, что я делал в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014.
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Так зачем твой мощный атец моряков туда посылал и почему не вытащил из лап *****？
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Например затем, чтобы был трибунал ООН и было больше поводов гнуть Роисю, а не сходиться где-то посередине, не стрелять в ответ и в итоге капитулировать, как предлагает прокладка ЗЕ.
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Т.е. для трибунала мало материалов за пять лет пэтька насобирал, нужно было еще 24 моряка ***** отдать？
Ты рехнулся
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То може ви особисто сам пішли б до кацапів у полон?
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Если б был сейчас военным и получил приказ, то пошел бы. Диванным косарям это конечно мало знакомо.
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Это ты ***** подсказал? А выглядело так, будто он хочет выборы отменить.
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не ссы танкист
усе буде добре
лучше бы рассказал каким местом думал когда их туда отправлял
выполняя злочинный приказ
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Раз это в крови, выдумывай истории и придерживайся диеты!
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Именно этот суперадмирал несёт прямую ответственность за то что моряки пошли в никому не нужный и бессмысленный прорыв. Именно он должен былподать в отставку на второй день после. Ну а так как ничего такого сделано не было, то вывод - это сопля и чмо умеющее только брать под козырек.
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Какой прорыв, о чем ты? Они день простояли в ожидании разрешения, а потом развернулись и пошли обратно в Одессу! После чего лишнехромосомные твари обстреляли из в нейтральных водах!
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У них в методичці написано відмазувати пуйло, і ні в якому разі не згадувати про Міжнародний трибунал ООН з морського права
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бачиш, ти можеш скористуватися демократією, висратись комусь на голову бо на більше ти не здатне, а жив би в кацапстані то за цю репліку вибачався перед ка диркою на пляшці
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Тобі на голову висрались? Співчуваю, йди хоч папіром туалетним скористайся.
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то помилився, то я скористався на тебе демократією
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Бачу ти такій обісраний, що навіть з могили твоєї тхне що хоть не підходь
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в тебе таки срачка, таки ти дрищеш, срати таки твоє призначення по життю та після нього, користь велика від тебе, бо якщо ти не пересреш все та всіх то гумусу ніякого
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щось тут виділяеться зеЛУПНИЙ сирок та смегма від тої ж зе ЛУПИ, навіть ЛУПУ брати в руки не треба видно як під зе ЛУПМИМИ тут смердить, мучаються але таки жруть той шоколад )))
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Главный зебил победоносным концом забацает хаванагилу на лбу уйла и война окончится?. Нет, не закончится. Тут совсем другое. И даже сейчас, по прошествии 5 лет, для многих зебилов "совсем другое" представляет собой непонятную и необъяснимую сущность, неразгаданную загадку, которую еще предстоит разгадать. Не всем зебилам это по силам, но если постараться, то можно. По сути: Россия, зебилы, не отвяжется от Украины ни при каких условиях, и главный зебил не сможет это изменить. Мало того, кроме вреда Украине, от него ничего ждать не приходится. А это, безусловно, только на пользу Москве. Такая суть "совсем другое". Прочесть дважды, а то и трижды. Надеюсь некоторым поможет.
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твой мальдивский камандующий посадил подельника гладковского??

иди лови гладковскаго дебил.
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дип-доп, или как там тебя. Кто такой Гладковский? Не знаю и знать не хочу. Но тебе уже скоморох и его верная голова пояснили, что президент не отвечает за цены и никого не сажает. Наверное, у тебя есть некие сложности с пониманием услышанного и прочитанного. Потому и написал: прочесть дважды, а то и трижды. Видимо, я тебя переоценил. Потому напишу: читать до полного понимания прочитанного.
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Никанор Босой...Интересный персонаж. Хотел ведь как лучше, чтобы все было у всех путем. И о себе не забыл, конечно. Но получилось...Впрочем, можешь сам рассказать судьбу своего "прототипа". С главным зебилом выйдет то же: хотели одно, получите другого. Все как всегда.
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" Кто такой Гладковский? Не знаю и знать не хочу."

дебил бл ты не знаешь??
у тебя нет инета-тв, склероз разбил??

нку так я тебе напомню - гладковский - ентот падельник твоето панамского камандующего, каторый наваривал на времонте танков 500%. с сынком 25 летним.

"что президент не отвечает за цены и никого не сажает."

за что отвечает??
за навар 500% чез ленкузню на смертях укрсолдат,
который вместо 5 танков получили на фонт 1??
за что отвечает? за 1090500 новых магазинов рошен??
дебил бл,
такое впечатление, что это сам порошенко размножился и строчит под твоей фамилией и тысяч таких как ты с плакатами Диякуу.
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У тебя жар, успокойся. Скоморох уже месяц как президент. Все теперь на нем, а не на Гладковском. И на тебе. ты ведь думаешь, что если скоморох пришел к власти, все станет нормально. Этого не будет и ты скоро в этом убедишься.
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ти краще розкажи, як твій патужний "президент миру" обіцяв за два тижня кацапів перемогти. А закінчилося все банальним дерибаном АПУ.
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Тебе нужно рассказать, что такое война с Россией? Тогда сходи в окопы, узнаешь. Речь тогда шла о том, чтобы вытеснить бандитов(а не регулярную армию России) с территории Донбасса. Это можно было сделать, но туда вошла российская армия, и тут все пошло не так. Но ты же у нас стратег, тебе победить российскую армию, что два пальца намочить, верно?
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дебил, а кто вашел в количестве 45 000 чел на укр територию вчера-позавчера-..каждыйджень за укрпенсиями калбасой через 6 прапускных пукнтов??

вина порошенка не в том, что не пабедил расею за 2 недели, а в том, кормил данецкое быдло колорадское 5 лет от чего оно только размножилось в 5 кратном размере.
кармил армию врага - вооружал.

вместе с ахметкой за счет тебя дебила - и ротердама+++

непанятно дебил??
мозги высохли на +30??
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Тебе, дип дип, закусывать нужно.Кормят Донбасс не от того, что хочется или нет. Твой любимый скоморох заявил вчера про то, что Донбасс с колорадами будет восстанавливать, а значит и кормить. Он врет, но заявление интересное. Насчет вооружал: их вооружает Россия. Если ты хочешь это прекратить, нема проблем: 400км границы контролируется Россией. Иди освободи ее и тогда вооружения туда перестанут поступать. Уверен, это для тебя пара пустяков и завтра все вернется на круги своя. У нас ведь есть ты. Ахметов, беня и другие. Не вопрос: вместо того, чтобы их отправить на Луну, твой скоморох встречается с ними, обсуждает дела, шутят, веселятся. И тут у тебя вопросы не возникают. Правда, допдоп, ну или как там тебя?
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Воронченко "Я знаю командира похода. Это сын моего товарища еще по службе в армейском корпусе. Я лично знаю командиров катеров - Романа Мокряка и Богдана Небылицу. Вы видели, как они умело маневрировали при проходеИсточник: https://censor.net.ua/n3133467
Воронченко, че ты туда поперся без оружия??

ты зачеп послал солдат на погибель безоружных??

бомбу атомную зарядил перед отплытием, авианосец построил с томагавками??
неа??

решил на весельной шлюпке??
дебил бл.
некоторые в 2014 отправили в иловайск таких, но не 2чел , а 2000, результат ??

500 убитых.
дебил бл камандующий - палитик хренов.
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Тупой, но наглюч морской танкист! Интересно, как верховный главнокомандующий на это прореагирует!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗміна влади в Україні нічого не принесе. Росія наполягатиме, щоб ми капітулювали, - Воронченко про звільнення військовополонених українських моряків
 
 
 
 
 
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