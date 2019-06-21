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Все про:Зеленський (1777) Стефанчук Руслан (34)

 Президент Зеленський не "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються, - Стефанчук

У Президента України Володимира Зеленського є загальне розуміння процесів, що відбуваються в політиці. Головне завдання державного менеджера - вибудувати команду професіоналів, які досконально розбираються в своїх напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Фокус" повідомив представник Президента в Раді Руслан Стефанчук

"Я не можу погодитися з твердженням, що Президент "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються. Головне завдання державного менеджера - вибудувати команду професіоналів, які досконально розбираються в своїх напрямках. Я все життя займався правом, маю досвід роботи над законопроектами. Саме тому мені довірили комунікацію з Верховною Радою. Я приймаю меседжі від парламенту, передаю їх президенту, президент формулює свої, і ми перекладаємо їх мовою законопроєктів", - сказав він, коментуючи репліку журналіста а про те, що виникає відчуття, що президент Зеленський ще досить "сирий" в політичних питаннях, особливо в тому, що стосується юридичних вивертів, завдяки яким в закони можна вшити схеми і потоки.

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Також Стефанчук зазначив, що Зеленський "давно морально був готовий до лідерства, але публічність стала для команди певною несподіванкою": "Наприклад, ти даєш інтерв'ю, а потім читаєш заголовок і дивуєшся: хіба я таке говорив?"

"Але бути під постійним прицілом абсолютно нормально, коли ти йдеш у владу. Це тримає в тонусі", - зауважив представник Президента в Раді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133466
 
   
 Топ коментарі
 
Он не сырой, ты толстый, какие там еще у вас имеются?
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*народ Украины* - в твоем посте надо поменять на *Коломойский* и все встанет на свои места.
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Он не сырой, он просто ТУПОЙ блаЗЕнь.
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він син хірурга-травматолога, яки за кожну операцію бере по штуці.
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Президент Зеленский не "сырой". У него есть общее понимание происходящих процессов, - Стефанчук

ну да, есть панимание - уже устретился с ахметом-пинчуком-....и прочая. уже паабещал им 300 милиардов бабла на ремонт бамбаса.

азхметов будет ремантировать бамбас за свой счет??
за какие плюшки??

за 5 % амнистеи награбленного капитала на ротердаме+++???

ахахахах

куробыдло -ваше дело сидеть на кроферме и клевать корм
2 месяца. пока не пустят на окорока.
только у виде окороков сможете попасть в эвропу, иначе дэнег нехватит на кофэ-круосаны в париже.
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Судя по скрипучему голосочку - буратинка пересохла...
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Пальчевский доказывал, что у преЗЕдента очень сексуальный голос и он хорошо поет... Президент Зеленський не "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 164
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мамадарагая! Пальчевский-то че так возбудился? Президент Зеленський не "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8252
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Все що вони співають і кажуть на кварталі це фонограма. Я не розумію чим можна виправдати величезні мікрофони у руках. Так вони хочуть запевнити глядачів що кажуть вживу. Але я часто помічав не співпадіння фанери і їх плямання губами.
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Хороший честный преЗЕдент! или О велосипедах на работу.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ третьего президента Виктора Ющенко №567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах".

Перевожу на более русский: теперь любой Коломойский (и даже рангом пониже) может совершенно официально поставить на свой любимый Мерсик проблесковый маячок, и быдло электорат Зеленского с восторгом будет смотреть как велосипеды Слуг Народа проносятся мимо по встречке. А встречным 73% которые видят как им в лоб несётся такое счастье, желаю помнить что это всё-таки не шоколадные барыги едут!
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Прийдеться кожному написати заяви на проблискомий маячок. ФЛЕШМОБ: кожному авто по маячку Президент Зеленський не "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5046
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да, самое самое общее. вот наконец то признание
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О, боги! Стефанчук, сам-то понял, что сказал? Может, клован под себя не ходит и умеет пользоваться вилкой? Отэта достижение, да. Услужливый дурак какой-то. Хотя, других достоинств у ссаныча нет
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Та я думаю.Скасувати за день 169 указів,розібравшись в суті і наслідках,це...
Президент Зеленський не "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1180
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Президент Зеленский не "сырой". У него есть общее понимание происходящих процессов,...хочу сказати пану стефанчуку, що у мене також є загальне розуміння процесів , які проходять. Але Вас я би на роботу не взяв.
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Вы действительно думаете, что Стефанчук читает ЦЕНЗОР?
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Чому Ахметов не сидить?

Лайфхак от Зеленского: чтобы в Украине не стало олигархов, нужно просто называть их "владельцами большого бизнеса" и "инвесторами".

Президент Зеленський не "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5712
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Если Беня хоть копейку инвестирует в Дамбасс, значит он дурак. Ему в таком случае будет мало того, что он потерял там в 2014г. Его, в отличие от татарвы Ахметова, домбасюры в компании с ****** там обобрали до нитки. Но Беня явно не дурак и ни йуха Зюзе на такие дурацкие проекты ничего не даст. Президент Зеленський не "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 477 Президент Зеленський не "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 477 Президент Зеленський не "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 477
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В президента повинно бути не "ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ". а ТАКТИКА і СТРАТЕГІЯ...."ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ" у нас у всіх є....
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Конституцией ожидаемо подтёрлисьКонституцией ожидаемо подтёрлись

Президент Зеленський не "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7123

Установить факт отсуствия коалиции до мая-2019 невозможно, потому что не определён однозначный способ установки этого факта. Так написано в Конституции и в регламенте ВР.
Раз установить факт невозможно, то совсершенно логичный вывод - невозможно применить статьи Конституции, исходящие из факта отсутствия коалиции. Потому что нет такого факта.
Но в тексте решения КС сказано буквально следующее: х... его знает, что делать, пусть мудрий нарид решает. Пустота, помноженная на бабушкины деньги.
В Украине нет самостоятельного президента, нет Конституционного Суда, нет Верховной Рады. Разрушение государства идёт ускоренным темпом.
Вы сделали это вместе.

Президент Зеленський не "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8898
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коалиция которую надо искать ?
это по вашему нормик ?
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В загальному я тоже розумію закон аеродинаміки, але в аероконструктори мене, чогось, ніхто не бере.
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То для своих, для гоев же - таблица деления...
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как можно выстроить команду профессионалов из кучи случайно выбраных аматоров?
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Президент Зеленский не сырой. Можно хавать, - Стефанчук
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Зеленский может чего-то понимает, по крайней мере в общем виде. Понимают ли хоть что-то те, кто за него голосовал?
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Не, не сырой, потому шо переезд ап в "застеколье" это продолжение показа кина про кипучую и
прозрачную работу зебилам и зедротам. Это очень грамотно. Знает пупсег шо дальше делать -
крутить кино...........
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Хотілось би знати, які в них насправді плани, як вони збираються діяти, щоб можна було зрозуміти алгоритм їхніх вчинків.
Бо по поточному моменту бачу так, що їхня мета - захоплення всієї влади. По-науковому це називається - узурпація. Але мета узурпації, і що вони збираються робити з усією владою - не розказують. Та в політології є правило: якщо узурпація, то вона рано чи пізно призводить до диктатури.
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И правда, что не сырой. Он уже столько раз зашкварился, шо прожарился. Съешь его, бегемотик Руся, он вкусный.
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якщо відверто насторожує мантра про нових облич "молодих і досвідчених професіоналів". схоже вимальовується коаліція (парашутистів і космонавтів), різниця між ними лише в тому що перших більше. можна було б закрити очі якщо це була б швейцарія наприклад але це україна. ця самовпевненість виглядає як недооцінка ситуації що і насторожує. всі ці розмови про діджиталізацію , штучний розум тільки посилюють підозри що люди не дуже розуміють з якими викликами зіштовхнуться вже дуже скоро.

конкретний приклад.
спочатку року в вінницькій області з'явився новий постачальник електроенергії "енера". якщо раніше було деяке шахрайство від постачальника як правило в невеликих розмірах просто маніпулювали показниками використовуючи подвійність тарифу до 100квт 0.9грн більше 1.68грн. якщо ви використовуєте наприклад в місяць приблизно 150 квт вам нараховують в один місяць 275квт а в другий 25квт. таким чином 75 квт замість заплатити по 90 коп ви заплатите по 1.68грн. зробити це неважко перевіряльник міг прийти 12 числа а в наступний місяць 22 числа. крім того було внесено можливість вносити до розрахункового чека для оплати крім пунктів зафіксовані показники ще додатковий пункт(раніше кінцевий зараз донарахування) завдяки якому можна на власний розсуд компанії додавати 50-80 квт або нуль. зараз з приходом енери стали просто нахабно малювати штучні борги з розрахунком що частина людей просто не дивлячись заплатять. враховуючи що мова йде про сільську місцевість в якій багато людей похилого віку це "працює" дуже добре. для тих хто не хоче платити по "боргам" чорним шрифтом в низу платіжки попередження про наслідки неоплати за спожиту електроенергію. потрібно їхати в райцентр,( проблему рейсових автобусів в сільській місцевості ніхто не скасовував) в рєс з'ясовувати що за за борги для тих хто не розуміє чому платячи відповідно кількості спожитих квт звідкілясь з'являються борги. до речі якщо подивитись на саму платіжку її навмисно "ускладнили" додавши купу арифметичних операцій щоб ще більше збити з пантелику споживача. там ресі вже готова відмовка що це затримки з проплатою яку нібито не врахували. і пропонують не звертати увагу на попередження про борги і можливе відключення електроенергії.

питання чому ця схема з відвертим і погано прихованим шахрайством досі працює.
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Ці ЗЕчні безмозглі і косоокі довбосраки, що ******* попи@діти про усілякі бла-бла-бла і десь маріхуани а десь ні, про шутки о таріфах і т.п. - кожною своєю заявою топлять свого шефа. Я б на місці Зе вишвирнув усіх цих дурників на помийку, де вони й перебували раніше. А щодо узурпації і диктатури: нехай тільки спробують - виміряють висоту ліхтарних стовбів на Майдані, стовби міцні й сракатих витримають.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрезидент Зеленський не "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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