 Президент Зеленський не "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються, - Стефанчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Фокус" повідомив представник Президента в Раді Руслан Стефанчук
"Я не можу погодитися з твердженням, що Президент "сирий". У нього є загальне розуміння процесів, що відбуваються. Головне завдання державного менеджера - вибудувати команду професіоналів, які досконально розбираються в своїх напрямках. Я все життя займався правом, маю досвід роботи над законопроектами. Саме тому мені довірили комунікацію з Верховною Радою. Я приймаю меседжі від парламенту, передаю їх президенту, президент формулює свої, і ми перекладаємо їх мовою законопроєктів", - сказав він, коментуючи репліку журналіста а про те, що виникає відчуття, що президент Зеленський ще досить "сирий" в політичних питаннях, особливо в тому, що стосується юридичних вивертів, завдяки яким в закони можна вшити схеми і потоки.
Також Стефанчук зазначив, що Зеленський "давно морально був готовий до лідерства, але публічність стала для команди певною несподіванкою": "Наприклад, ти даєш інтерв'ю, а потім читаєш заголовок і дивуєшся: хіба я таке говорив?"
"Але бути під постійним прицілом абсолютно нормально, коли ти йдеш у владу. Це тримає в тонусі", - зауважив представник Президента в Раді.
ну да, есть панимание - уже устретился с ахметом-пинчуком-....и прочая. уже паабещал им 300 милиардов бабла на ремонт бамбаса.
азхметов будет ремантировать бамбас за свой счет??
за какие плюшки??
за 5 % амнистеи награбленного капитала на ротердаме+++???
ахахахах
куробыдло -ваше дело сидеть на кроферме и клевать корм
2 месяца. пока не пустят на окорока.
только у виде окороков сможете попасть в эвропу, иначе дэнег нехватит на кофэ-круосаны в париже.
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ третьего президента Виктора Ющенко №567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах".
Перевожу на более русский: теперь любой Коломойский (и даже рангом пониже) может совершенно официально поставить на свой любимый Мерсик проблесковый маячок, и быдло электорат Зеленского с восторгом будет смотреть как велосипеды Слуг Народа проносятся мимо по встречке. А встречным 73% которые видят как им в лоб несётся такое счастье, желаю помнить что это всё-таки не шоколадные барыги едут!
Лайфхак от Зеленского: чтобы в Украине не стало олигархов, нужно просто называть их "владельцами большого бизнеса" и "инвесторами".
https://youtube.com/watch?v=Hjnaf3_v9Eg
Установить факт отсуствия коалиции до мая-2019 невозможно, потому что не определён однозначный способ установки этого факта. Так написано в Конституции и в регламенте ВР.
Раз установить факт невозможно, то совсершенно логичный вывод - невозможно применить статьи Конституции, исходящие из факта отсутствия коалиции. Потому что нет такого факта.
Но в тексте решения КС сказано буквально следующее: х... его знает, что делать, пусть мудрий нарид решает. Пустота, помноженная на бабушкины деньги.
В Украине нет самостоятельного президента, нет Конституционного Суда, нет Верховной Рады. Разрушение государства идёт ускоренным темпом.
Вы сделали это вместе.
это по вашему нормик ?
прозрачную работу зебилам и зедротам. Это очень грамотно. Знает пупсег шо дальше делать -
крутить кино...........
Бо по поточному моменту бачу так, що їхня мета - захоплення всієї влади. По-науковому це називається - узурпація. Але мета узурпації, і що вони збираються робити з усією владою - не розказують. Та в політології є правило: якщо узурпація, то вона рано чи пізно призводить до диктатури.
конкретний приклад.
спочатку року в вінницькій області з'явився новий постачальник електроенергії "енера". якщо раніше було деяке шахрайство від постачальника як правило в невеликих розмірах просто маніпулювали показниками використовуючи подвійність тарифу до 100квт 0.9грн більше 1.68грн. якщо ви використовуєте наприклад в місяць приблизно 150 квт вам нараховують в один місяць 275квт а в другий 25квт. таким чином 75 квт замість заплатити по 90 коп ви заплатите по 1.68грн. зробити це неважко перевіряльник міг прийти 12 числа а в наступний місяць 22 числа. крім того було внесено можливість вносити до розрахункового чека для оплати крім пунктів зафіксовані показники ще додатковий пункт(раніше кінцевий зараз донарахування) завдяки якому можна на власний розсуд компанії додавати 50-80 квт або нуль. зараз з приходом енери стали просто нахабно малювати штучні борги з розрахунком що частина людей просто не дивлячись заплатять. враховуючи що мова йде про сільську місцевість в якій багато людей похилого віку це "працює" дуже добре. для тих хто не хоче платити по "боргам" чорним шрифтом в низу платіжки попередження про наслідки неоплати за спожиту електроенергію. потрібно їхати в райцентр,( проблему рейсових автобусів в сільській місцевості ніхто не скасовував) в рєс з'ясовувати що за за борги для тих хто не розуміє чому платячи відповідно кількості спожитих квт звідкілясь з'являються борги. до речі якщо подивитись на саму платіжку її навмисно "ускладнили" додавши купу арифметичних операцій щоб ще більше збити з пантелику споживача. там ресі вже готова відмовка що це затримки з проплатою яку нібито не врахували. і пропонують не звертати увагу на попередження про борги і можливе відключення електроенергії.
питання чому ця схема з відвертим і погано прихованим шахрайством досі працює.