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 Лідери ЄС готові розглянути заходи у відповідь на роздачу РФ паспортів на Донбасі і закликали Кремль звільнити військовополонених українських моряків, - висновки саміту ЄС

Лідери Європейського Союзу закликали Росію беззастережно звільнити українських моряків і судна, незаконно захоплені в Керченській протоці в листопаді минулого року.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС, які були схвалені главами держав і урядів країн - членів ЄС у четвер у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейська рада знову звертається із закликом до Росії беззастережно звільнити захоплених українських моряків, повернути захоплені судна і забезпечити вільний прохід усіх суден через Керченську протоку відповідно до міжнародного права", - заявили лідери ЄС.

Вони також висловили "крайню стурбованість у зв'язку з указом президента Росії від 24 квітня, який дозволяє спростити видачу паспортів у деяких районах Донецької та Луганської областей України, що суперечить духу і цілям Мінських угод".

"Європейська Рада продовжуватиме стежити за ситуацією на сході України і готова розглянути подальші варіанти, зокрема невизнання російських паспортів, виданих у порушення Мінських угод, у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами", - зазначається у висновках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчими тижнями ЄС обговорить питання видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу, - Мінгареллі

Крім того, Європейська Рада закликала до "термінового відновлення переговорів з метою виконання Мінських угод і заходів, спрямованих на відновлення довіри між сторонами".

Лідери ЄС також нагадали, що 17 липня виповниться п'ять років з моменту трагедії рейсу MH17, який забрав 298 життів.

"Європейська Рада знову заявляє про свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, справедливості та відповідальності за жертв і їхніх найближчих родичів відповідно до резолюції 2166 РБ ООН", - йдеться у висновках.

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У цьому контексті лідери ЄС привітали оголошення 19 червня Об'єднаної слідчої групи того факту, що в Нідерландах будуть висунуті кримінальні обвинувачення чотирьом особам, і закликали Росію "повною мірою співпрацювати з проведеним розслідуванням". Лідери ЄС також висловили "повну впевненість у незалежності та професіоналізмі майбутніх судових процедур".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133463
 
   
 Топ коментарі
 
Признать выдачу РФ пасспорта луганчанам,донеччанам,крымчанам ,как:
1)территориальную экспансию.
2)атаку на суверенитет.
3)дистабилизацию.
4)продление войны.
5)манипуляцию замороженным конфликтом.

Ответить придётся Украине:
1)лишением гражданства.
2)ограничением передвижния и депортацией.
3)отменой безвизового режима с агрессором.
4)укреплением боеспособности базами союзников.
5)вступлением в НАТО.
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раздадут в Украине паспорта ЕС?
дайте два!
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"Лидеры ЕС призвали Кремль..." уже даже не смешно Лидеры ЕС призвали Кремль освободить военнопленных украинских моряков и готовы рассмотреть ответные меры на раздачу РФ паспортов на Донбассе, - выводы саммита ЕС - Цензор.НЕТ 4678
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раздадут в Украине паспорта ЕС?
дайте два!
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))), а двох паспортів, тобі досить, може зразу 5 (п"ять)) штук запросити)))
і один точно))))))))))))))буде! Лидеры ЕС готовы рассмотреть ответные меры на раздачу РФ паспортов на Донбассе и призвали Кремль освободить военнопленных украинских моряков, - выводы саммита ЕС - Цензор.НЕТ 4697
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Ес в ответ раздаст житеоям Кенигсберга немецкие паспорта?
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от, скажіть, тепер треба вже попкорн купувати? Лидеры ЕС готовы рассмотреть ответные меры на раздачу РФ паспортов на Донбассе и призвали Кремль освободить военнопленных украинских моряков, - выводы саммита ЕС - Цензор.НЕТ 3230
чи буде ще занепокоєність в n+1 ступені, і, тільки потім це відбудеться?!
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Позвіздять, позвіздять , та й перейдуть до проблєм збільшення товарообігу з Ордою.
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ну, маємо нового прeзидeнта, він точно знає як звільнити моряків.
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"Лидеры ЕС призвали Кремль..." уже даже не смешно Лидеры ЕС призвали Кремль освободить военнопленных украинских моряков и готовы рассмотреть ответные меры на раздачу РФ паспортов на Донбассе, - выводы саммита ЕС - Цензор.НЕТ 4678
 показати весь коментар
 
 
Признать выдачу РФ пасспорта луганчанам,донеччанам,крымчанам ,как:
1)территориальную экспансию.
2)атаку на суверенитет.
3)дистабилизацию.
4)продление войны.
5)манипуляцию замороженным конфликтом.

Ответить придётся Украине:
1)лишением гражданства.
2)ограничением передвижния и депортацией.
3)отменой безвизового режима с агрессором.
4)укреплением боеспособности базами союзников.
5)вступлением в НАТО.
 показати весь коментар
 
 
Признать выдачу РФ пасспорта луганчанам,донеччанам,крымчанам ,как:
1)территориальную экспансию.
2)атаку на суверенитет.
3)дистабилизацию.
4)продление войны.
5)манипуляцию замороженным конфликтом.

в перво строке, не хватает слова НАСИЛЬСТВЕННУЮ выдачу ...
а без этого, всё остальное до-лампочки
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самое опасное - тенденция

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а какие ответные меры ? раздать румынские и польские паспорта ?
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24 украинских моряка на 24 паспорта даунбассовцам.
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Карты поляка всем Россиянам - вот ответ Польши
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЛідери ЄС готові розглянути заходи у відповідь на роздачу РФ паспортів на Донбасі і закликали Кремль звільнити військовополонених українських моряків, - висновки саміту ЄС
 
 
 
 
 
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