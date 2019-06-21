 Лідери ЄС готові розглянути заходи у відповідь на роздачу РФ паспортів на Донбасі і закликали Кремль звільнити військовополонених українських моряків, - висновки саміту ЄС

Про це йдеться у висновках саміту ЄС, які були схвалені главами держав і урядів країн - членів ЄС у четвер у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Європейська рада знову звертається із закликом до Росії беззастережно звільнити захоплених українських моряків, повернути захоплені судна і забезпечити вільний прохід усіх суден через Керченську протоку відповідно до міжнародного права", - заявили лідери ЄС.
Вони також висловили "крайню стурбованість у зв'язку з указом президента Росії від 24 квітня, який дозволяє спростити видачу паспортів у деяких районах Донецької та Луганської областей України, що суперечить духу і цілям Мінських угод".
"Європейська Рада продовжуватиме стежити за ситуацією на сході України і готова розглянути подальші варіанти, зокрема невизнання російських паспортів, виданих у порушення Мінських угод, у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами", - зазначається у висновках.
Крім того, Європейська Рада закликала до "термінового відновлення переговорів з метою виконання Мінських угод і заходів, спрямованих на відновлення довіри між сторонами".
Лідери ЄС також нагадали, що 17 липня виповниться п'ять років з моменту трагедії рейсу MH17, який забрав 298 життів.
"Європейська Рада знову заявляє про свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, справедливості та відповідальності за жертв і їхніх найближчих родичів відповідно до резолюції 2166 РБ ООН", - йдеться у висновках.
У цьому контексті лідери ЄС привітали оголошення 19 червня Об'єднаної слідчої групи того факту, що в Нідерландах будуть висунуті кримінальні обвинувачення чотирьом особам, і закликали Росію "повною мірою співпрацювати з проведеним розслідуванням". Лідери ЄС також висловили "повну впевненість у незалежності та професіоналізмі майбутніх судових процедур".
дайте два!
і один точно))))))))))))))буде!
чи буде ще занепокоєність в n+1 ступені, і, тільки потім це відбудеться?!
1)территориальную экспансию.
2)атаку на суверенитет.
3)дистабилизацию.
4)продление войны.
5)манипуляцию замороженным конфликтом.
Ответить придётся Украине:
1)лишением гражданства.
2)ограничением передвижния и депортацией.
3)отменой безвизового режима с агрессором.
4)укреплением боеспособности базами союзников.
5)вступлением в НАТО.
1)территориальную экспансию.
2)атаку на суверенитет.
3)дистабилизацию.
4)продление войны.
5)манипуляцию замороженным конфликтом.
в перво строке, не хватает слова НАСИЛЬСТВЕННУЮ выдачу ...
а без этого, всё остальное до-лампочки
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov
А де- факто полуостров и так под РФ. Отсюда санкции , которьіе Земан отменить не в силах , не его полномочия . А правительство Чехии санкции поддерживает.
Если не знаете, что это, почитайте, тогда помёте при де-юре и про всё остальное