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Все про:Міноборони (2619) НАТО (2011) розвідка (1407) Бурба (1)

 Розвідувальні органи країн-членів НАТО активізують співпрацю з військовою розвідкою України, - ГУР

Розвідувальні структури країн-членів НАТО активізують співпрацю з військовою розвідкою України. Нарощування взаємодії ухвалено під час офіційного візиту начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України в країни Балтії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

Під час переговорів з керівниками розвідувальних структур країн – членів Північноатлантичного альянсу генерал-полковник Василь Бурба оприлюднив чергові докази військової активізації Росії на окупованих територіях України та поблизу кордонів країн Європи.

"З метою своєчасного виявлення ознак підготовки Росії до розширення збройної агресії проти нашої держави та можливих військових дій РФ у регіонах Чорного та Балтійського морів керівники воєнних розвідок Північноатлантичного альянсу та України домовилися про значне збільшення обсягів обміну розвідувальною інформацією. Наразі вже здійснюється підготовка спільних розвідувальних оцінок щодо дій країни-агресора представниками ГУР МО України та НАТО. Підписано Меморандум про взаєморозуміння у сфері розвідувальної діяльності", - йдеться в повідомленні.

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За результатами зустрічей генерал-полковника Василя Бурби з начальниками воєнних розвідок Литви, Латвії та Естонії налагоджено обмін досвідом протидії російській агресії за ключовими напрямами розвідувальної діяльності, зокрема в галузі кібернетичної розвідки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133461
 
   
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А у нашого головного розвідуна є медаля від ФСБ.
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ну так, он ФСБ вертел , кацапам откупиться пришлось
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Треба розуміти, що кроки розвідки НАТО говорять про зменшення впливу агентів фсб (лоліта та ін.) після оновлення влади.
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В четверг, 20 июня стало известно, что в южной прибрежной провинции Ирана Хормозган Корпус стражей Исламской революции сбил американский беспилотник-разведчик. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что Иран допустил ошибку
В Пентагоне факт уничтожения БПЛА подтвердили
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від кацапів, латентних і відкритих, відомство розвідувальне, вже звільнено?
є гарантії 100% ?!
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Военная разведка активизировала сотрудничество с межгалактической разведкой , все что угодно можно сказать все равно никто не проверит , т к гриф секретности
А вот декларация их главного начальника может заинтересовать не одну секретную структуру в Европе
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Обратите внимание на слово "военная разведка" У нас реально осталась только Сова
Все остальные "разведки" - ноль.
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