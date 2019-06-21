 Я готовий усе детально розповісти і показати, - Мангер попросив про зустріч із Зеленським

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Шановний Володимире Олександровичу, якщо Ви гарантуєте права ВСІХ громадян України, то я маю право просити Вас зустрітися і зі мною. Я готовий детально розповісти і показати, З ЧОГО мені вигадали обвинувачення порошенківські прокурори. Також я готовий надати докази того, якими методами діє проти мене генерал СБУ Данило Доценко, який досі кришує бандформування в Херсонській області. З останніх сил вірю, що Віктор Гандзюк не стане захищати перед Вами цю людину, тому що є підстави думати (і це не лише мої висновки), що саме Доценко причетний до раптової смерті Катерини", - заявив Мангер.
20 червня Зеленський заявив, що готовий зустрітися з батьком Катерини Гандзюк.
Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшук у колишнього заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Євгена Рищука, якого активісти вважають причетним до вбивства Катерини Гандзюк.
Нагадаємо, Євген Рищук балотується у Верховну Раду на одномандатному окрузі.
Раніше батько загиблої радниці мера Херсона Катерини Гандзюк заявляв, що Рищук співпрацює з організатором вбивства його доньки. Сама ж Гандзюк ще за життя називала його ймовірним замовником нападу.
Рищук звільнився з посади заступника голови Херсонської ОДА 8 квітня. Він стверджує, що його звільнення жодним чином не пов'язане з убивством Гандзюк.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.
Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.
Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.
11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".
15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.
Так что твой Коперник сам был ...того...куку.
где ты своё определение нашёл?
А астроном , математик и , кстати, медик Коперник сказал, что дураков больше? Так он был ещё и Богослов! Сам Бог создал человека по своему образу и подобию, а Его Сын учил, что "Кто назовёт другого дураком..." Кстати, приведенное мной о *среднем статистическом, которое является нормой* - это учение современной медицины.
1. вам знакомы имена нарицательные? их пишут с маленькой буквы. даже если прародитель был именем собственным
2. с чего вы взяли, что его, Коперника, бог был тождествен вашему?
3. в моей реплике слово "дурак" не несет в себе медицинского содержания
поэтому - можете не напрягаться с вашей Ахинеей
Необходимо расследование преступньіх действий генпрокуратурьі и СБУ в данном деле , и наказание виновньіх.
с доказательствами у вас швах: их "видите" только вы и ваши мацковские партнёры. все остальные верят журналу "Форбс"
тест ни на украинский язык ни на интеллект не предлагаю, ибо...
(С)
@golub
Хоть что-нибудь из озвученного новый Президент выполнит, или нет?
но мне кажется, здесь быстрых и хороших решений нет вообще
нужно повышать культуру народа. но это сейчас не в тренде. сейчас охлос ликует и требует крови. и это очень мешает спокойно работать. сейчас эпоха шоуменов, а не интеллектуалов.
если бы Полиграф Полиграфыч создал бы свою партию и пошёл на выборы...
остался только ТСарь..))) зебилы сделали выбор )))
Прямо через СМИ, открыто предлагать преЗЕденту "все порешать" и договориться.
Смотрим сессию Херсонской ОГА по вопросу землеотвода для нужд 140 бата МП ВМСУ.