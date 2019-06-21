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Все про:Зеленський (1777) Гандзюк (331) Мангер (99)

 Я готовий усе детально розповісти і показати, - Мангер попросив про зустріч із Зеленським

Фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк, голова Херсонської облради Владислав Мангер просить зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Шановний Володимире Олександровичу, якщо Ви гарантуєте права ВСІХ громадян України, то я маю право просити Вас зустрітися і зі мною. Я готовий детально розповісти і показати, З ЧОГО мені вигадали обвинувачення порошенківські прокурори. Також я готовий надати докази того, якими методами діє проти мене генерал СБУ Данило Доценко, який досі кришує бандформування в Херсонській області. З останніх сил вірю, що Віктор Гандзюк не стане захищати перед Вами цю людину, тому що є підстави думати (і це не лише мої висновки), що саме Доценко причетний до раптової смерті Катерини", - заявив Мангер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський готовий зустрітися з батьком Катерини Гандзюк

Я готовий усе детально розповісти і показати, - Мангер попросив про зустріч із Зеленським 01
Я готовий усе детально розповісти і показати, - Мангер попросив про зустріч із Зеленським 02

20 червня Зеленський заявив, що готовий зустрітися з батьком Катерини Гандзюк.

Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшук у колишнього заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Євгена Рищука, якого активісти вважають причетним до вбивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, Євген Рищук балотується у Верховну Раду на одномандатному окрузі.

Раніше батько загиблої радниці мера Херсона Катерини Гандзюк заявляв, що Рищук співпрацює з організатором вбивства його доньки. Сама ж Гандзюк ще за життя називала його ймовірним замовником нападу.

Рищук звільнився з посади заступника голови Херсонської ОДА 8 квітня. Він стверджує, що його звільнення жодним чином не пов'язане з убивством Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133460
 
   
 Топ коментарі
 
а что Зеленский решает кто прав или кто виноват или сан исповедника получил?
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Херсон при правлении Порошенко стал настоящей воровской клоакой ,где коррумпированные чинуши полностью потеряли берега ,там надо провести очень серьёзное расследование по деятельности местных мафиозных царьков !
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а что Зеленский решает кто прав или кто виноват или сан исповедника получил?
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до этого он хотел встретиться с Порошенко
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при Порошенко он был арестован, хотя меры должен накладывать суд по обвинению.
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а с самим то встретился и выпустить было волей Порошенко?
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у него был админрессурс, он всех под себя подмял. Поэтому у него рйтинг ниже плинтуса, клоуну проиграл в три раза.
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это нормально дураков всегда больше, спросите у коперника )))
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*Норма* - это среднестатистический показатель среди населения данного ареала.
Так что твой Коперник сам был ...того...куку.
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значение слова "норма" может сильно отличаться в зависимости от контекста....
где ты своё определение нашёл?
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Земля таки не плоская. Но ты говоришь о копернике (так и написал, с маленькой).
А астроном , математик и , кстати, медик Коперник сказал, что дураков больше? Так он был ещё и Богослов! Сам Бог создал человека по своему образу и подобию, а Его Сын учил, что "Кто назовёт другого дураком..." Кстати, приведенное мной о *среднем статистическом, которое является нормой* - это учение современной медицины.
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дурачок, (ласкательно-уменьшительно, дабы не обидеть)
1. вам знакомы имена нарицательные? их пишут с маленькой буквы. даже если прародитель был именем собственным
2. с чего вы взяли, что его, Коперника, бог был тождествен вашему?
3. в моей реплике слово "дурак" не несет в себе медицинского содержания
поэтому - можете не напрягаться с вашей Ахинеей
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вот такие дикари являлись главами обладминистраций т.е представляли власть-им царь нужен а не закон-менять надо всю эту шоблу.У нас не власть а джунгли
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История как роман Агаты Кристи. Там обычно десяток (а то и больше) человек и подозревать можно всех... Я готов все детально рассказать и показать, - Мангер попросил о встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 2917
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"Правильный пацан" решил с "правильным пацаном" "добазариться по понятиям"? Так ведь не "порошенковские прокуроры" решения принимать будут, а суды... Или у Мангера и суды "порошенковские"?... Так у "Блазня", по Конституции, нет права влияния на Прокуратуру и суд... Есть лишь "право помилования"... Вот тогда пусть и обращается к Президенту...
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Дело против Мангера бьіло сфабриковано перед президентскими вьіборами по одной причине , он представитель "Батькивщиньі". Вся пропагандистская машина Порошенко раскручивала скандал с целью подорвать популярность Тимошенко , отчасти єто удалось.
Необходимо расследование преступньіх действий генпрокуратурьі и СБУ в данном деле , и наказание виновньіх.
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Так в чём проблема?! Дал показания, которые подтверждают отсутствие его вины, дело закрыли "за отсутствием состава преступления", подал в суд, получил компенсацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности...И - "на коне", как "жертва злочинної порошенківської влади"... Авторитета - "выше крыши"... То же самое - если докажет невиновность в судебном заседании, если прокуратура, всё-таки, направит дело в суд.... Ведь Порошенко сейчас лишён возможности влиять на суды и прокуратуру... А своим "походом к "Блазню" Мангер только подтверждает подозрения в своей причастности к преступлению...
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Херсон при правлении Порошенко стал настоящей воровской клоакой ,где коррумпированные чинуши полностью потеряли берега ,там надо провести очень серьёзное расследование по деятельности местных мафиозных царьков !
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Ну через месяц видимо уже никто не помешает . Я готовий усе детально розповісти і показати, - Мангер попросив про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 4151
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а сейчас кто мешает? с квакваковым целование взасос с второго тура. не?
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Сейчас поднимут воры визг про политические преследования а когда через месяц они пролетят мимо кассы будет совсем другой разговор.
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вы планируете запретить мирные протесты и полностью уничтожить свободу СМИ?
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Зачем,достаточно посадить пару-тройку персонажей типа Медведчука и со СМИ будет всё в поряде. Я готовий усе детально розповісти і показати, - Мангер попросив про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 8469
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нет. у Петра достаточное количество сторонников. при этом они пассионарны. чтоб они замолчали нужны либо железобетонные доказательства "воровства", либо очень серьёзное затыкание ртов.
с доказательствами у вас швах: их "видите" только вы и ваши мацковские партнёры. все остальные верят журналу "Форбс"
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Та не смеши народ ,кучка засранцев с ботофермы это не пассионарии это всего лишь кучка засранцев ! Я готовий усе детально розповісти і показати, - Мангер попросив про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 4977
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держи 11.80, лахта жопоголовая. наслаждайся белыми ночами под стекломой...
тест ни на украинский язык ни на интеллект не предлагаю, ибо...
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О,ну я же говорю ,засранцы с ботофермы ,а ты на раз подтвердил мою правоту Я готовий усе детально розповісти і показати, - Мангер попросив про зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 4243ну не был бы ты тупым засранцем,то написал бы хоть что-то новое или хотя бы обновлённое а так обычный ретро-бред засранца с ботофермы.
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Очень впечатляет частое упоминание Бога в обращении к совершенно земного президенту, простому смертному человеку по фамилии Зеленский.
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в русском мире между царём и богом разница не так уже велика...
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вся власть от бога. ТСарь он и есть ТСарь
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Ну если "порошенковские прокуроры"....то зебобик пустит слезу...поймет и простит...и может быть даже в список партии на выборы запишет...
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Зеленский отказался от громкого обещания: налога на выведенный капитал не будет
(С)
@golub

Хоть что-нибудь из озвученного новый Президент выполнит, или нет?
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а он обещал озвучить? Он пообещал поднять рейтинг по ОБЕЩАНИЯМ президента.
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Вот для таких дел в Украине должен быть суд присяжных. Даже если кто-то скажет- что присяжных можно купить , запугать и т.д- но влиять на суд все же будет тяжелее..
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может быть...
но мне кажется, здесь быстрых и хороших решений нет вообще

нужно повышать культуру народа. но это сейчас не в тренде. сейчас охлос ликует и требует крови. и это очень мешает спокойно работать. сейчас эпоха шоуменов, а не интеллектуалов.

если бы Полиграф Полиграфыч создал бы свою партию и пошёл на выборы...
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У нас президент уже верховный судья и прокурор Украины? он будет рассматривать дело и выносить приговор?
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А что вас удивояет？ если презЕдент ставит себя выше Конституции...то что мешает ему плевать на другие Законы...и обьявить себя верховным судьей и прокурором？
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ну если КС самоустранился - "НЕТ ПРАВОВОГО РЕШЕНИЯ"
остался только ТСарь..))) зебилы сделали выбор )))
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Стыдоба какая. За месяц откатились до царского произвола
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Деякі дебіли намагаються надати клоуну статус судьї, прокурора, слідчого і головного равіна. Вже кернес сказав, що президент дав йому право поступати на його розсуд при перейменування проспекта кривавого жукова... Намагання зробити царя і намісника буде коштувати народу України тяжких наслідків--беззаконня, непрофесіоналізм і диктатуру..
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Если так пойдет и дальше, встречи с Зеленским попросит урод, который в Одесской области убил 11-летнюю девочку.
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ты знаешь, с нашими ментами нет уверенности, что действительно убил... эти могут кого угодно заставить сознаться в чём угодно
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Там судьи Пети, а ему как раз выгодны выборы поскорее, пока еще проходной.
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значит, пока не все суды подмял. когда подомнёт - будет разгул справедливости? я ничего не перепутал?
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Новый тренд украинской политики:
Прямо через СМИ, открыто предлагать преЗЕденту "все порешать" и договориться.
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Не, такое ощущение что живем в параше все с челобитной к царю если тебе есть что рассказать изложи в заявлении в прокуратуру, в СБУ и во все инстанции если боишься что спустят на тормоза или есть опасения за свою жизнь привлеки журналистов организуй пресс конференцию выйди на ТВ каналы благо их полно и расскажи всей Украине и тогда уж точно не оставят без внимания эту проблему если она действительно стоит того а так это все какая то метушня
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Ни Зеленский, как и никто из АП, не должны встречаться ни с какими подозреваемыми, тем более по таким резонансным делам. Если Мангер что-то знает, то может свою информацию направить офицально, причем одновременно по нескольким адресам: АП, ГПУ, СБУ, пусть читают все одновременно.
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Ну те, що Мангер невинний, було зрозуміло від самого початку. Це СВИНОвоінство робило свідомий злочин, намагаючись засудженням Мангера вивести з-під удару злочинців з БПП та фСБ(у) і одночасно вбити президентський рейтинг Тимошенко. Така собі "мнагахадовачка" в стилі агентури *****. І це не випадково, бо "агент Лоліта" нищив державу.
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Явно сфабрикованное дело , с целью "утопить" рейтинг Тимошенко перед вьіборами. ГПУ и СБУ - исполнители , реальньіе заказчики в тени , исполнители получили минимум из-за сделки со следствием , а Мангер остался с браслетом...
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Вонючий петляющий уголовник. И сепар.
Смотрим сессию Херсонской ОГА по вопросу землеотвода для нужд 140 бата МП ВМСУ.
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луценка після відставки треба реально садити як і мародера порошенка. з "практикою" фабрикаціі кримінальних справ потрібно покінчити.
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и отдать банабакам, чтобы законтачили их.
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...ведь общеизвестно), что Мангер мягкий и пушистый
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так мангер то бют, а бют нині союзник Зе. тай мангер жертва злочинця баригі- диви ще нагородять медалью!
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в смысле хочет на зеле показать что они с Гандзюк сделали?? давай....
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