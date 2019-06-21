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 Політв'язня Балуха знову перевели до штрафного ізолятора, - правозахисник

Українського політв'язня Володимира Балуха знову помістили в штрафний ізолятор колонії у Тверській області РФ.

Про це в коментарі Крим.Реалії 20 червня повідомив єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисної ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко, передає Цензор.НЕТ.

Про те, що Балух перебуває в ШІЗО, єпископ дізнався під час спроби передачі в колонію посилки українцеві.

"Йому були призначені знову посилка і передача... Пішли сьогодні. Сьогодні, коли прийомниця з'ясовувала, призначена або не призначена, прийшла інформація, що Балух знову поміщений у ШІЗО, і, відповідно, передача йому не призначена. Така інформація була приблизно півгодини тому", - сказав Григорій Міхнов-Вайтенко.

З якого числа перебуває українець у штрафному ізоляторі йому невідомо.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе сказала Крим.Реалії, що їй нічого не відомо про це. Вона повідомила, що планує поїздку до підзахисного 21 червня.

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Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що адміністрація Тверської колонії в Росії не дозволила українському консулу зустрітися з Балухом.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133459
 
 
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Россия, как "алкоголик", вместо того, чтобы "выйти из "запоя", продолжает "похмеляться", чтобы оттянуть "похмелье"... Но, всё равно, рано или поздно, наступает алкогольное отравление, и организму придёт "жопа"...
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Можливо,хтось знає як переказати гроші родині Володимира? Ті передачі мають звідкись братися, а його близьким важко і морально і матеріально.
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Є варіант - спробувати переказати гроші самому Володимиру, на адресу в'язниці - він потім на них зможе купувати собі продукти в тюремному буфеті, конверти, марки тощо.
Я так переказувала гроші нашим політв'язням через "Укрпошту", завжди доходили до них, крім випадку з Олексієм Чирнієм - там двічі повернули назад, йому чомусь заборонено отримувати таку допомогу.
Адреса Володимира:
Балух Владимир Григорьевич (1971 г.р.),

172011, Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 79, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области.
Успіху Вам!
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Кацапи отримують особливу насолоду від знущання над хворими людьми. Бережи вас Господь, Володимире
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Вот настоящий Герой Украины.
Допомагай тобі Боже, друже Володимир.
Тримайся.
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