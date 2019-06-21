 Кількість госпіталізованих після відпочинку на пляжі в Рубіжному зросла до 38 осіб, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними відомства, загалом залишаються госпіталізованими 38 осіб (з них 31 дитина), які протягом 15-17 червня відпочивали на пляжі "Малібу" і купалися в озері Пісочне в м.Рубіжне.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними відомства, загалом залишаються госпіталізованими 38 осіб (з них 31 дитина), які протягом 15-17 червня відпочивали на пляжі "Малібу" і купалися в озері Пісочне в м.Рубіжне.
По-иному, возбудители заболевания в организм попасть не могли... (Разве что, не в воде, дело, а в торговле шаурмой и пирожками, на жаре, без холодильников, с нарушением правил приготовления? "Воду" обвинить, легче лёгкого - он безответна... Её и наказать нельзя - Ксеркс убедился, когда пытался море "высечь", за шторм... А вот "шаурмятников" - можно... Но!... Учитывая ликвидацию санэпидемслужб, и "толщину конвертов", знесённых в кабинеты, скорее всего, будет "виновата вода" в водоёме, власти наложат "запрет на купание" (который соблюдать никто не будет), и всё затихнет... До следующего ЧП...