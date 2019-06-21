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 Кількість госпіталізованих після відпочинку на пляжі в Рубіжному зросла до 38 осіб, - ДСНС

20 червня до Рубіжанської міської лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт додатково госпіталізовано 11 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, загалом залишаються госпіталізованими 38 осіб (з них 31 дитина), які протягом 15-17 червня відпочивали на пляжі "Малібу" і купалися в озері Пісочне в м.Рубіжне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 27 осіб, зокрема 22 дитини, госпіталізовано після відпочинку на пляжі в Рубіжному, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133457
 
 
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Концентрация сральной палочки в озёрах Рубежного многократно превышает допустимую норму.
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Немного довелось поработать с тамошними уроженцами, тот ещё городок, не удивлён.
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Так я не понял - жители Рубежного воду из водоёма пили, что-ли? Или руки после купания, перед едой, не мыли, с мылом? А, может, они в воде, на жаберное дыхание переходили?
По-иному, возбудители заболевания в организм попасть не могли... (Разве что, не в воде, дело, а в торговле шаурмой и пирожками, на жаре, без холодильников, с нарушением правил приготовления? "Воду" обвинить, легче лёгкого - он безответна... Её и наказать нельзя - Ксеркс убедился, когда пытался море "высечь", за шторм... А вот "шаурмятников" - можно... Но!... Учитывая ликвидацию санэпидемслужб, и "толщину конвертов", знесённых в кабинеты, скорее всего, будет "виновата вода" в водоёме, власти наложат "запрет на купание" (который соблюдать никто не будет), и всё затихнет... До следующего ЧП...
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