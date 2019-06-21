 Кількість госпіталізованих після відпочинку на пляжі в Рубіжному зросла до 38 осіб, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, загалом залишаються госпіталізованими 38 осіб (з них 31 дитина), які протягом 15-17 червня відпочивали на пляжі "Малібу" і купалися в озері Пісочне в м.Рубіжне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 27 осіб, зокрема 22 дитини, госпіталізовано після відпочинку на пляжі в Рубіжному, - ДСНС