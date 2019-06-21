 Україна не повністю відповідає мінімальним стандартам щодо припинення торгівлі людьми, - Держдеп США

Про це йдеться в останньому звіті Державного департаменту США про торгівлю людьми у світі, оприлюдненому в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Уряд України не повністю досяг мінімальних стандартів з припинення торгівлі людьми, однак докладає значних зусиль для цього. Уряд продемонстрував загалом висхідні зусилля порівняно з попереднім звітним періодом", - зауважується в розділі документа, що стосується України.
При цьому позитивно відзначається внесення змін до закону України про боротьбу з торгівлею людьми; збільшення коштів на реалізацію національного плану дій; розслідування більшої кількості випадків примусової праці; покращення підготовки посадових осіб.
Водночас вказується на потребу здійснити необхідні заходи в кількох ключових сферах. Зокрема, йдеться про необхідність відповідного покарання засуджених торговців людьми, визначення адміністративних ланцюгів відповідальності, інтенсивного розслідування злочинів у цій сфері. Крім того, існує потреба в підвищенні рівня підготовки правоохоронних органів, прокурорів і суддів, посилення гарантій щодо захисту свідків тощо.
Як зазначається у звіті, впродовж останніх п'яти років фіксуються випадки торгівлі людьми в Україні, а також українців за кордоном. "Жертви серед українців піддаються торгівлі людьми та примусовій праці в Україні, а також у Росії, Польщі, Молдові та інших частинах Європи, Казахстані та на Близькому Сході", - зазначається в документі.
Окремими категоріями при цьому називаються діти та дорослі, "які піддаються примусовому жебракуванню", а також вразливі особи з ромської громади.
Звіт Державного департаменту США щодо торгівлі людьми випускається щороку та охоплює ситуацію по всьому світу. За останніми даними, від цього явища на Землі страждають близько 24,9 млн осіб.
их вечные отсылки "ну и что- порох тоже так делал" (с ) не имеют другого логического объяснения
Не будь как Ваня.
І що у тебе з мовою? Перекладач заглюкав?