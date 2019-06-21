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Все про:Держдепартамент США (493) торгівля людьми (115)

 Україна не повністю відповідає мінімальним стандартам щодо припинення торгівлі людьми, - Держдеп США

Український уряд докладає значних зусиль для подолання проблеми з торгівлею людьми, однак ще не досяг мінімальних стандартів боротьби з цим негативним явищем, яке має світові масштаби.

Про це йдеться в останньому звіті Державного департаменту США про торгівлю людьми у світі, оприлюдненому в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уряд України не повністю досяг мінімальних стандартів з припинення торгівлі людьми, однак докладає значних зусиль для цього. Уряд продемонстрував загалом висхідні зусилля порівняно з попереднім звітним періодом", - зауважується в розділі документа, що стосується України.

При цьому позитивно відзначається внесення змін до закону України про боротьбу з торгівлею людьми; збільшення коштів на реалізацію національного плану дій; розслідування більшої кількості випадків примусової праці; покращення підготовки посадових осіб.

Водночас вказується на потребу здійснити необхідні заходи в кількох ключових сферах. Зокрема, йдеться про необхідність відповідного покарання засуджених торговців людьми, визначення адміністративних ланцюгів відповідальності, інтенсивного розслідування злочинів у цій сфері. Крім того, існує потреба в підвищенні рівня підготовки правоохоронних органів, прокурорів і суддів, посилення гарантій щодо захисту свідків тощо.

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Як зазначається у звіті, впродовж останніх п'яти років фіксуються випадки торгівлі людьми в Україні, а також українців за кордоном. "Жертви серед українців піддаються торгівлі людьми та примусовій праці в Україні, а також у Росії, Польщі, Молдові та інших частинах Європи, Казахстані та на Близькому Сході", - зазначається в документі.

Окремими категоріями при цьому називаються діти та дорослі, "які піддаються примусовому жебракуванню", а також вразливі особи з ромської громади.

Звіт Державного департаменту США щодо торгівлі людьми випускається щороку та охоплює ситуацію по всьому світу. За останніми даними, від цього явища на Землі страждають близько 24,9 млн осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133456
 
 
 Топ коментарі
 
Пухнастий на 25% 🇺🇦 ⚓️‏ @UaArtem 19 июн.ЕщеЭто Иван Ордец, Иван родился в Волновахе, которая в 14-м году некоторое время находилась в оккупации. Но в июле 14-го была освобождена. В боях за Волноваху погибло много ребят, чтобы родители Вани не спали по подвалам. А сегодня он перешёл в московское динамо.
Не будь как Ваня.
Україна не повністю відповідає мінімальним стандартам щодо припинення торгівлі людьми, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 1092
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Деякі українці самі собою торгують, навіть труси публічно знімають.
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А деякі навіть проводять у країні "потужні реформи" аби ці труси знімати з інших.
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Деякі українці самі собою торгують, навіть труси публічно знімають.
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А деякі навіть проводять у країні "потужні реформи" аби ці труси знімати з інших.
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вы написали в настоящем, значит зеленка с вас сошла
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а они уже давно сами начали признаваться что основная цель зели- это просто копипастить пороха
их вечные отсылки "ну и что- порох тоже так делал" (с ) не имеют другого логического объяснения
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На всякий случай не обнадёживайте Петра Алексеевича, а то будет неловко...
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Пухнастий на 25% 🇺🇦 ⚓️‏ @UaArtem 19 июн.ЕщеЭто Иван Ордец, Иван родился в Волновахе, которая в 14-м году некоторое время находилась в оккупации. Но в июле 14-го была освобождена. В боях за Волноваху погибло много ребят, чтобы родители Вани не спали по подвалам. А сегодня он перешёл в московское динамо.
Не будь как Ваня.
Україна не повністю відповідає мінімальним стандартам щодо припинення торгівлі людьми, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 1092
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Україна повинна знати своїх запроданців і тих хто їх захищає.
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Яка тут Україна? Здесь только бездельники да пенсы сидят))
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А ти хто, пенс чи нероба?
І що у тебе з мовою? Перекладач заглюкав?
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Я то пенс, а вот ты нахлебник...поэтому не забудь сказать мамке шоб твои вчерашние тарелки из под компа убрала))
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Поросенко вывел Украину в лидеры торговли людьми.
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Пока в стране единственный производящийся "ресурс" - это люди, то рост такой торговли просто неизбежен.
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в Украине нет торговли людьми, есть Воля народа, доказано КС.
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до тех пор, пока у нас будет свино-пропаганда на эти проблемы будет кто-то со стороны пальцем показывать
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а хіба з цього приводу не проводилося рехворм поросьонко? Виявляеться п'ять років "строили строили" і ніфіга не побудували. П'ятилітка втрачених можливостей чисто як в довбаній совдепії.
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Тільки очищення країни від жлобської маси зможе надати їх можливість прогресувати да рівня західних країн. Жлоби і бидло - тягар і мотухка на шиї прогресу.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУкраїна не повністю відповідає мінімальним стандартам щодо припинення торгівлі людьми, - Держдеп США
 
 
 
 
 
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