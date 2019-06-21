 В уряді, а особливого в Конгресі США, "є здоровий апетит" щодо розвитку відносин з Україною, - Держдеп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в четвер під час телефонного інтерв'ю, організованого Медіа-хабом при Посольстві США в Брюсселі заявив Помічник Секретаря Кларк Купер (Cooper Clarke), який представляє Бюро з політико-військових справ Державного Департаменту США.

Саме так він відповів на запитання щодо долі законопроекту 3047, який було представлено у Конгресі США в травні 2019 року з пропозицією надати Україні статус головного союзника США за межами НАТО до того моменту, коли в майбутньому Україна стане членом Альянсу.

"Думаю, ваша аудиторія не буде здивована тією обставиною, що взаємини між Україною і Сполученими Штатами зростають. І що зобов’язання в цьому сенсі лише стають глибшими та повнішими. Я вважаю, що таке законодавство, і воно подібне до інших таких законодавчих актів, які вже були представлені, чи то у формі резолюції або в дійсному дозволі, є свідченням того, де саме в Україні є інтереси Америки. Справедливо сказати, що є зростаюча двостороння або, можна сказати, незаангажована підтримка наших партнерів в Україні. Що ми бачимо її не лише в політичному сенсі, але й, як ви помітили, з точки зору оборонної безпеки", - зазначив американський урядовець.

Він зауважив, що існує багато напрямків, де Україна і США могли б поглибити партнерство, яке вже існує зараз.

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"Ми могли б краще втілювати партнерство, і не лише в частині обладнання. Як я зазначав раніше, один з напрямків моїх обов’язків - тренування, а також організація спільних навчань. Справедливо сказати, що є здоровий апетит в Уряді Сполучених Штатів, і особливо в нашому Конгресі, щоб стояти ближче з нашим партнером, з Україною. Я справді бачу, що ці відносини зростають. Цей законопроект є лише одним прикладом того, як саме ми хотіли б бути ближчими до України", - зауважив Купер.