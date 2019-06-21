 В уряді, а особливого в Конгресі США, "є здоровий апетит" щодо розвитку відносин з Україною, - Держдеп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в четвер під час телефонного інтерв'ю, організованого Медіа-хабом при Посольстві США в Брюсселі заявив Помічник Секретаря Кларк Купер (Cooper Clarke), який представляє Бюро з політико-військових справ Державного Департаменту США.
Саме так він відповів на запитання щодо долі законопроекту 3047, який було представлено у Конгресі США в травні 2019 року з пропозицією надати Україні статус головного союзника США за межами НАТО до того моменту, коли в майбутньому Україна стане членом Альянсу.
"Думаю, ваша аудиторія не буде здивована тією обставиною, що взаємини між Україною і Сполученими Штатами зростають. І що зобов’язання в цьому сенсі лише стають глибшими та повнішими. Я вважаю, що таке законодавство, і воно подібне до інших таких законодавчих актів, які вже були представлені, чи то у формі резолюції або в дійсному дозволі, є свідченням того, де саме в Україні є інтереси Америки. Справедливо сказати, що є зростаюча двостороння або, можна сказати, незаангажована підтримка наших партнерів в Україні. Що ми бачимо її не лише в політичному сенсі, але й, як ви помітили, з точки зору оборонної безпеки", - зазначив американський урядовець.
Він зауважив, що існує багато напрямків, де Україна і США могли б поглибити партнерство, яке вже існує зараз.
"Ми могли б краще втілювати партнерство, і не лише в частині обладнання. Як я зазначав раніше, один з напрямків моїх обов’язків - тренування, а також організація спільних навчань. Справедливо сказати, що є здоровий апетит в Уряді Сполучених Штатів, і особливо в нашому Конгресі, щоб стояти ближче з нашим партнером, з Україною. Я справді бачу, що ці відносини зростають. Цей законопроект є лише одним прикладом того, як саме ми хотіли б бути ближчими до України", - зауважив Купер.
Согласно «Словарю синонимов» В. Н.Тришина это слово - синоним слова «гомосексуалист».[1]
По-видимому происходит от соответствующей криминальной татуировки «Кочегар, подбрасывающий уголь на ягодицах», которая обозначает пассивного гомосексуалиста.[2]
Слово носит характер унижения и может служить для оскорбления.
Евгений Дьяконов в книге «Zona.uz» в главе «Петухи» пишет, что татуировка «Кочегар духовки» еще недавно украшала ягодицы осужденных по статье за мужеложство.[3]
Ультиматум от Америки Зеленский уже получил. Если Коломойский останется в Украине и будет и дальше набивать свои карманы, то взаимоотношения сильно охладеют
Так что успехов в превращении чёрного в белое, и наоборот. Но боюсь ваши пожелания не будут учтены😄
Коломойский является главным спонсором партии 'Слуга народа', это во-вторых.
Какие ещё домысли или вопросы у вас есть?
Когда пытаетесь что-либо доказать, будте точны.
Не вижу смысла продолжать эту дискуссию. Вы соврамши, и это я вам доказал.😄
Например?
хватит Ваньку валять.
😄
Где-то у вас концы с концами не сходятся. Так бывает когда начинаешь врать и выкручивать😄
хоть бы для прикола перевел абривиатуру Блок Петра Порошенко!
Порошенко - грязная свинья
В Государственном департаменте США знают о существовании связей между президентом Украины Владимиром Зеленским с олигархом Игорем Коломойским. Однако, спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер рассчитывает, что Зеленскому удастся стать независимым от олигархов главой государства.
"Я знаю, что Зеленский пришел на должность на мощной антикоррупционной платформе, однако, есть предостережения относительно его связей с определенными украинскими олигархами..., в частности, Игорем Коломойским, которого подозревают в хищении денег из банка, совладельцем которого он был", - заявил Менедес.
Волкер подтвердил, что Государственному департаменту известно об отношениях Зеленского с Коломойским, выразив уверенность, что новый президент Украины должен прилагать усилия для ослабления влияния олигархов на политическую систему.
"Мы считаем, что он (Зеленский, - Ред.) заслуживает шанс. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное", - заявил дипломат.
"И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет", - подчеркнул Волкер.
И США прекрасно знают о связях ЗЕ с Беней. Призывают бороться с влиянием олигархов на политику Украины
"И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет", - подчеркнул Волкер. https://censor.net.ua/n3133186
"Ми підтримуємо принципи реформ, подолання домінування олігархів в політичний системі, таких як Коломойський. Ми сподіваємось, що він зможе бути незалежним і виконати обіцяне і ми маємо намір, як допомагати йому, так і запитувати з нього, якщо це не відбудеться". https://ukrainian.voanews.com/a/vokler-zelensky-kolomojsky/4965046.html
Не благодари.
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
Але появилась шпана з пітєрськой падваротні і почала вимагати нахабно свою пайку. Відповідно великий капітал вирішив показати місце тій шпані. Тому і буде відведене певне місце Україні по постановці шпани у відповідне стійло.
Это не так.
В России всё изменится к лучшему, когда Путин встретится с Каддафи.
(C)
@NashaCanada
Йду куплю собі маячок і буду його використовувати
https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata
А сенатор Менендес о смутных сомнениях...
в Конгрессе США проходили слушания к комитете с международных отношения США, на которых сенатор Роберт Менендес задал сакраментальный вопрос "Считает ли Государственный департамент США что Зеленского контролирует Коломойский ?"
https://ukrainian.voanews.com/a/vokler-zelensky-kolomojsky/4965046.html
просто парни насмотрелись на недоумка Пэтю
и теперь дуют на холодное