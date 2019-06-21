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 Політика України, За кордоном
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 В уряді, а особливого в Конгресі США, "є здоровий апетит" щодо розвитку відносин з Україною, - Держдеп

В Уряді та в Конгресі США існує здорова зацікавленість у розвитку відносин з Україною, і не лише в політичному вимірі, але й з точки зору партнерства в таких сферах, як безпека й оборона.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в четвер під час телефонного інтерв'ю, організованого Медіа-хабом при Посольстві США в Брюсселі заявив Помічник Секретаря Кларк Купер (Cooper Clarke), який представляє Бюро з політико-військових справ Державного Департаменту США.

Саме так він відповів на запитання щодо долі законопроекту 3047, який було представлено у Конгресі США в травні 2019 року з пропозицією надати Україні статус головного союзника США за межами НАТО до того моменту, коли в майбутньому Україна стане членом Альянсу.

"Думаю, ваша аудиторія не буде здивована тією обставиною, що взаємини між Україною і Сполученими Штатами зростають. І що зобов’язання в цьому сенсі лише стають глибшими та повнішими. Я вважаю, що таке законодавство, і воно подібне до інших таких законодавчих актів, які вже були представлені, чи то у формі резолюції або в дійсному дозволі, є свідченням того, де саме в Україні є інтереси Америки. Справедливо сказати, що є зростаюча двостороння або, можна сказати, незаангажована підтримка наших партнерів в Україні. Що ми бачимо її не лише в політичному сенсі, але й, як ви помітили, з точки зору оборонної безпеки", - зазначив американський урядовець.

Він зауважив, що існує багато напрямків, де Україна і США могли б поглибити партнерство, яке вже існує зараз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США запропонували визнати Росію державою-спонсором тероризму

"Ми могли б краще втілювати партнерство, і не лише в частині обладнання. Як я зазначав раніше, один з напрямків моїх обов’язків - тренування, а також організація спільних навчань. Справедливо сказати, що є здоровий апетит в Уряді Сполучених Штатів, і особливо в нашому Конгресі, щоб стояти ближче з нашим партнером, з Україною. Я справді бачу, що ці відносини зростають. Цей законопроект є лише одним прикладом того, як саме ми хотіли б бути ближчими до України", - зауважив Купер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133453
 
   
 Топ коментарі
 
Госдеп-- американские бандеровцы В правительстве, а особенного в Конгрессе США "есть здоровый аппетит" в развитии отношений с Украиной, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2700
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Не обижай индейца ---он уже на ферме рошен пашет не покладая рук В правительстве, а особенного в Конгрессе США "есть здоровый аппетит" в развитии отношений с Украиной, - Госдеп - Цензор.НЕТ 7275
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русня сделала Крым непотопляемым авианосцем - то же можно сделать из Украины - да,не совсем приятно - но и южным корейцам то же - но шо делать
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Чинганчгук А ты, индеец, кочегаром хочешь быть на этом авианосце?
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Не обижай индейца ---он уже на ферме рошен пашет не покладая рук
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Кочегар - слово из криминального жаргона, обозначающее гомосексуалиста.
Согласно «Словарю синонимов» В. Н.Тришина это слово - синоним слова «гомосексуалист».[1]
По-видимому происходит от соответствующей криминальной татуировки «Кочегар, подбрасывающий уголь на ягодицах», которая обозначает пассивного гомосексуалиста.[2]
Слово носит характер унижения и может служить для оскорбления.
Евгений Дьяконов в книге «Zona.uz» в главе «Петухи» пишет, что татуировка «Кочегар духовки» еще недавно украшала ягодицы осужденных по статье за мужеложство.[3]


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Индеецы не пашут, они курят. Что-то.
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жертва АУЕ - как яйцо вареное - лугандон как он есть))))))
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Все базы в Крыму уничтожаются за один день при желании, а тем более флот, без Украины это консервная банка, захотели вскрыли, захотели оставили на солнце...
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Для начала нужно избаиться от последнего олигарха - Порошенко. По сравненю с крупными каиталистами Коломйским, Ахметовым, Пинчуком и остальными, только у него есть своя политичская партия и только он хочет иметь своих людей в Кабмине.
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Ты шото перепутал. В Америке под следствием вор Коломойский. 🤔
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А Коломойский уже не олигарх? А, понял, теперь таких называют «успешный бизнесмен». $470 млрд вывез из страны. Пару лет все могли бы жить припеваючи
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У Коломйского нет своей партии как у Порошенко, его людей нет в Правительстве и в Раде. Он не подходит к этому термину.
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Зато у него есть целый президент. И в раде скоро будущего шестерки. 🤔
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Это правда, хоть вам и неприятно это признавать.
Ультиматум от Америки Зеленский уже получил. Если Коломойский останется в Украине и будет и дальше набивать свои карманы, то взаимоотношения сильно охладеют
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нет никакого ультиматума, это твои фантазии.
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А вы посмотрите на вчерашние слушания по Украине в Конгрессе. Очень поучительная речь Волкера🤔
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нет там ничего подобного, что бы кого то высыалать с Украины
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А в Америке никогда не говорят прямо. Дипломатия. Но фамилия Коломойский всплывала и не один раз.
Так что успехов в превращении чёрного в белое, и наоборот. Но боюсь ваши пожелания не будут учтены😄
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фамилия Коломойский всплыла, что бы он не стал олигархом как Порошенко.
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У Америке нет претензий к Порошенко, во-первых.
Коломойский является главным спонсором партии 'Слуга народа', это во-вторых.
Какие ещё домысли или вопросы у вас есть?
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в Америке есть притензии к нашим ОЛИГАРХАМ! А он у нас только один - Порошенко!
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Мы пошли по кругу. А я вам говорю что в Украине есть олигарх Коломойский, Ахметов, Пинчук, Медведчук, и ещё Фирташ продолжает цепляться за свои активы. Никого не забыл?
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а я говорю, почитайте определение кого называют олиграхами. Это крупный бизнес при влатси. Кроме Порошенко у нас таких нет.
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Вот как раз Порошенко и не подходит ни под одно из определений. Он обычный гражданин уже как 2 месяца🤔
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...он подходит по всем параметрам. В отличие от остальных капиталистов у него есть СВОЯ политическая партия, свои люди в ВР и Кабмине.
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Вы путаетесь в показаниях. У всех мною перечисленных выше «успешных бизнесменов» есть свои партии, которые входят в нынешнюю Раду. А у одного даже целый президент.
Когда пытаетесь что-либо доказать, будте точны.
Не вижу смысла продолжать эту дискуссию. Вы соврамши, и это я вам доказал.😄
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"У всех мною перечисленных выше «успешных бизнесменов» есть свои партии"

Например?
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Коломойский - 'Слуга Народа', президент, главы МВД, МИД, СБУ...
хватит Ваньку валять.
😄
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Где написно что Коломойский член партии "Слуга народа." За то Порошенко везде хватется СВОЕЙ партией.
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И? Они ведь не у власти. Шото у вас опять не сходится🤔
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у него есть своя политческая партия, свой политический блок в ВР и свой человек в Кабмине в виде Гройсмана. Олигар в кубе!
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Опять врете. Он создал новую партию которая не входит в Раду. И он не является членом БПП. «Свой человек», по вашим же словам не является показателем. Вы же отрицаете что нынешний Президент является своим человеком Коломойского.
Где-то у вас концы с концами не сходятся. Так бывает когда начинаешь врать и выкручивать😄
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"И он не является членом БПП"

хоть бы для прикола перевел абривиатуру Блок Петра Порошенко! В уряді, а особливого в Конгресі США, "є здоровий апетит" щодо розвитку відносин з Україною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 4601
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А можно не трепать языком, а привести доказательства🤔
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В Верховной Раде заргистрирована политическая фракция Блок Пера Порошенко! Тебе этого хватит?
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Нет. Желательно фотокопию членского билета, иначе, все сказанное вами попахивает демагогией. Что на самом деле и есть. Я могу поверить что Порошенко является членом новой партии идущей на выборы, остальное требует доказательной базы.
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ну кончно, просто однофамилец и полный тезка. Бывают такие совпадения....
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Коломойский - Патриот Украины
Порошенко - грязная свинья
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Госдеп США: Мы надеемся Зеленский сможет стать независимым от олигархов, таких как Коломойский https://censor.net.ua/n3133186

В Государственном департаменте США знают о существовании связей между президентом Украины Владимиром Зеленским с олигархом Игорем Коломойским. Однако, спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер рассчитывает, что Зеленскому удастся стать независимым от олигархов главой государства.

"Я знаю, что Зеленский пришел на должность на мощной антикоррупционной платформе, однако, есть предостережения относительно его связей с определенными украинскими олигархами..., в частности, Игорем Коломойским, которого подозревают в хищении денег из банка, совладельцем которого он был", - заявил Менедес.

Волкер подтвердил, что Государственному департаменту известно об отношениях Зеленского с Коломойским, выразив уверенность, что новый президент Украины должен прилагать усилия для ослабления влияния олигархов на политическую систему.

"Мы считаем, что он (Зеленский, - Ред.) заслуживает шанс. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное", - заявил дипломат.
"И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет", - подчеркнул Волкер.
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Это предупреждене, что бы Коломойский не стал олигархом, как Порошенко. Что бы он не влиял на власть.
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Не ври так нагло, ЗЕбенябот. Госдеп прямо говорит - Коломойский - олигарх, ограбивший банк. Другими словами - ограбивший украинцев.
И США прекрасно знают о связях ЗЕ с Беней. Призывают бороться с влиянием олигархов на политику УкраиныВ уряді, а особливого в Конгресі США, "є здоровий апетит" щодо розвитку відносин з Україною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 6607
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это трудности первода. В оригинале "Коломойский-бизнесмен". Потому что по определению олигархами называют тех бизнесменов, у кого есть власть.
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Бенябот, трудности перевода это твоя "работа" бенябота. И всем уже стало понятно, что ты отбеливаешь беню, который ограбил Украину на 470 млрд. и олигархи за ЗЕ, об этом твой беня сам говорил: В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах. Но тебе ведь надо отрабатывать свои 30 серебрянников, так что пиши есче. В уряді, а особливого в Конгресі США, "є здоровий апетит" щодо розвитку відносин з Україною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 4607
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погугли кто такие ОЛИГАРХИ! потом будешь умничать.
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ГОСДЕП: "Мы считаем, что он (Зеленский, - Ред.) заслуживает шанс. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное", - заявил дипломат.
"И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет", - подчеркнул Волкер. https://censor.net.ua/n3133186В уряді, а особливого в Конгресі США, "є здоровий апетит" щодо розвитку відносин з Україною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8648
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это трудности перевода. В оригинале "Коломойский-бизнесмен". Потому что по определению олигархами называют тех бизнесменов, у кого есть власть.
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Перевод правильный, оригинал статьи - Голос Америки на украинском языке, там работают профессиональные переводчики:
"Ми підтримуємо принципи реформ, подолання домінування олігархів в політичний системі, таких як Коломойський. Ми сподіваємось, що він зможе бути незалежним і виконати обіцяне і ми маємо намір, як допомагати йому, так і запитувати з нього, якщо це не відбудеться". https://ukrainian.voanews.com/a/vokler-zelensky-kolomojsky/4965046.html
Не благодари. В уряді, а особливого в Конгресі США, "є здоровий апетит" щодо розвитку відносин з Україною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8699
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...если на стене написть слово пи-ста ты туда засунешь? Я тебе говорю про определение слова ОЛИГАРХ. Если его кто-то не знает, как ты, это ваши ЛИЧНЫЕ проблемы.
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А Госдеп говорит о "подоланні домінування олігархів в політичний системі, таких як Коломойський" В уряді, а особливого в Конгресі США, "є здоровий апетит" щодо розвитку відносин з Україною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5060запитувати з нього, якщо це не відбудеться. "В уряді, а особливого в Конгресі США, "є здоровий апетит" щодо розвитку відносин з Україною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5060
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это тонкости перевода. Погугли кто такие олигархи, потому что я устал тебе повторять.
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Олігарх - в **********, особливо в країнах пост-радянського простору - представник великого капіталу з надмірним впливом у медіа та владі, що становить значну загрозу для стабільності та успіху держави.
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії. В уряді, а особливого в Конгресі США, "є здоровий апетит" щодо розвитку відносин з Україною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 6736
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нет там такого. Опять двойка, поищи еще....
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Бізнес-олігарх - представник великого капіталу[1]. Термін здебільшого використовується як аналог західного терміну «бізнес-магнат»[
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Тут є різні лоббі. Українське також досить впливове. Не так як у Канаді, але наші люди є
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...это исходит из опредения теримна ОЛИГАРХ. Теперь нужно определить таих людей. Кроме Порошено их нет.
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шо с тобой эта проклятая работа делает ))))))
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Все дуже просто. Великий капітал прийняв новий миро-порядок. Капітал повинен рости не високими темпами, але не піддаватися небезпечним ризикам. Як то війна, тероризм та інші шкідливі речі для суспільства.

Але появилась шпана з пітєрськой падваротні і почала вимагати нахабно свою пайку. Відповідно великий капітал вирішив показати місце тій шпані. Тому і буде відведене певне місце Україні по постановці шпани у відповідне стійло.
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Россияне думают, что в России всё изменится к лучшему, когда Путин встретится с Трампом.
Это не так.
В России всё изменится к лучшему, когда Путин встретится с Каддафи.
(C)
@NashaCanada
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Президент України Володимир Зеленський скасував указ третього президента Віктора Ющенка від 2005 року щодо порядку використання проблискових маячків.

Йду куплю собі маячок і буду його використовувати В уряді, а особливого в Конгресі США, "є здоровий апетит" щодо розвитку відносин з Україною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 9912
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Тепер запливати за "буйки" з маячком можуть всі. Маячок в мережі магазинів "все по 2 грн." В уряді, а особливого в Конгресі США, "є здоровий апетит" щодо розвитку відносин з Україною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5588
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Купіть собі краще окуляри,бо без них не бачити дячка мп-херантом України!
https://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata
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ти б поц ще б новини за 1913 рік постив про миколку другого
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у ахметовых и и...все конфисковать и продать американцам. пусть защищают свои интересы.
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Помощник Секретаря Кларк Купер заявил о "... здоровом аппетите..."

А сенатор Менендес о смутных сомнениях...
в Конгрессе США проходили слушания к комитете с международных отношения США, на которых сенатор Роберт Менендес задал сакраментальный вопрос "Считает ли Государственный департамент США что Зеленского контролирует Коломойский ?"

https://ukrainian.voanews.com/a/vokler-zelensky-kolomojsky/4965046.html
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Коломойский Патриот Украины
просто парни насмотрелись на недоумка Пэтю
и теперь дуют на холодное
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Коломойский отобрал у Украины 470 млрд долларов через кипрские компании https://censor.net.ua/n3130665 помимо прочего "приобрел" массу недвижимости за бугром https://censor.net.ua/p3131054 а так, он патриот, да.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ уряді, а особливого в Конгресі США, "є здоровий апетит" щодо розвитку відносин з Україною, - Держдеп
 
 
 
 
 
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