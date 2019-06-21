 Унаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали майже 70 осіб, журналістка втратила око, - місцеві ЗМІ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє грузинське видання Fortuna, до лікарні з пораненням гумовою кулею, випущеною з поліцейської зброї, з проспекту Руставелі забрали журналістку.

За попередніми даними, дівчина втратила око.

Загалом постраждало майже 70 осіб.

Для розгону демонстрантів використовувалися також водяні гармати. Поранена дівчина - не єдиний журналіст, який постраждав під час протестів.

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Протестувальників на проспекті розігнали по різних частинах вулиці, залишилися тільки невеликі групки.

Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, голову МВС Георгія Гахарію і голову СДБ Вахтанга Гомелаурі.