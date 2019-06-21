 Унаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали майже 70 осіб, журналістка втратила око, - місцеві ЗМІ. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє грузинське видання Fortuna, до лікарні з пораненням гумовою кулею, випущеною з поліцейської зброї, з проспекту Руставелі забрали журналістку.
За попередніми даними, дівчина втратила око.
Загалом постраждало майже 70 осіб.
Для розгону демонстрантів використовувалися також водяні гармати. Поранена дівчина - не єдиний журналіст, який постраждав під час протестів.
Протестувальників на проспекті розігнали по різних частинах вулиці, залишилися тільки невеликі групки.
Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.
Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, голову МВС Георгія Гахарію і голову СДБ Вахтанга Гомелаурі.
А у нас главный разведчик - двойной агент с медалькой от фсб , СБУшник с кацапской пропиской и женой, и зейолопы схавали и проглотили. Про рыговского разумкова и его секту в ВР даже говорить противно. Уже по этим фактам можно судить, что умственно отсталая часть населения Украины сдаёт свою Неньку в рабство раиське.
На самом деле ситуация печальная...
И в Грузии, и у нас в Украине проходит масштабный пророссийский реванш. На волне "усталости" населения от затяжной войны с мордором, внутренней коррупции, апатии населения, появления непонятных новых "президентов", московские силы расшатывают сознание людей и внушают, что "борьба с рашей бессмысленна, ибо они сильны".
Конечно, этому капитально поспособствовало появление завербованного трампа и слабость, продажность и двуличность ес, которая, собственно, и поспособствовала оккупации территорий российским вс.
Возвращаясь к теме нашей страны.
После ожидаемой победы завуалированных московских сил (слуга народа, оппоблок и т.д.) на парламентских выборах в Украине, будут уничтожаться патриоты (пример - "самоубийство" Тымчука), антироссийские активисты и все те, кто боролись 5 лет против рашизма. То ли ещё будет...
Также нивелируется сознание граждан, нагло и цинично подняли головы ватники по всей Украине.
Как результат, будем терпеть поражения во всём. Сериал слуга народа показывал "федерализованную" Украину, я до выборов специально пролистал пару видео с сериала коломойского...
Я не порохобот и не был никогда симпатиком порошенко. Я говорю о банальных вещах, которые уже сегодня происходят - сговор олигархов в очередной сдаче Украины (коломойский, пинчук, ахметов).
"Вектор" снова меняется...