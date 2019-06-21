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Все про:Грузія (522) протест (900)

 Унаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали майже 70 осіб, журналістка втратила око, - місцеві ЗМІ. ВIДЕО

Після застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів для розгону протестувальників серед постраждалих опинилися не тільки учасники протесту, а й журналісти, які висвітлювали подію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє грузинське видання Fortuna, до лікарні з пораненням гумовою кулею, випущеною з поліцейської зброї, з проспекту Руставелі забрали журналістку.

За попередніми даними, дівчина втратила око.

Загалом постраждало майже 70 осіб.

Для розгону демонстрантів використовувалися також водяні гармати. Поранена дівчина - не єдиний журналіст, який постраждав під час протестів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські спецпризначенці із застосуванням водометів і сльозогінного газу відтіснили протестувальників від парламенту Грузії

Протестувальників на проспекті розігнали по різних частинах вулиці, залишилися тільки невеликі групки.

Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, голову МВС Георгія Гахарію і голову СДБ Вахтанга Гомелаурі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133452
 
 
 Топ коментарі
 
"Михо", ты где???!!! Пора "ливаруцию", в Грузии, дома, возглавлять!!! Там тоже палатки и крыши есть...
А вот Иванишвили "приплыл"... "Хороводы" с "кацапнёй" ему теперь припомнят...
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Руцкий мир лишь на мгновение посетил Грузию - и вот результат .
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з кацапами не можна проводити спільні заходи - це все одно,
що запрошувати орків до своєї оселі ! В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз, - местные СМИ - Цензор.НЕТ 4591
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ну так чем там в Грузии все закончилось?
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ну дай боже. главное чтобы никто из зарусляченых не ушел от ответа.
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Хтось вірить в те що, кацапу дали сісти в крісло випадково? Йшов так, втомився, а добрі люди йому стільчик для відпочинку поставили. В голову ж йому випадково не поцілили?
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По сравнению с грузинскими ментами, наш Беркут просто ангелы. Вот что бывает, когда силовикам дают большую зарплату, как в России и Грузии.
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Когда именно наш Беркут ангелами был? Когда на морозе протестующих из брандсбойта поливали? Когда на мерзлом асфальте плашмя часами протестующих держали? Когда через строй задержанных проводили, чтоб каждый беркутовец дубцом огрел? Когда стреляли по майдановцам болтами для остановки автомобилей?
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Гарачый грузынский крофь! Молодцы грузины, что не стали терпеть кацаспсину на своей земле.
А у нас главный разведчик - двойной агент с медалькой от фсб , СБУшник с кацапской пропиской и женой, и зейолопы схавали и проглотили. Про рыговского разумкова и его секту в ВР даже говорить противно. Уже по этим фактам можно судить, что умственно отсталая часть населения Украины сдаёт свою Неньку в рабство раиське.
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Мда...
На самом деле ситуация печальная...
И в Грузии, и у нас в Украине проходит масштабный пророссийский реванш. На волне "усталости" населения от затяжной войны с мордором, внутренней коррупции, апатии населения, появления непонятных новых "президентов", московские силы расшатывают сознание людей и внушают, что "борьба с рашей бессмысленна, ибо они сильны".
Конечно, этому капитально поспособствовало появление завербованного трампа и слабость, продажность и двуличность ес, которая, собственно, и поспособствовала оккупации территорий российским вс.
Возвращаясь к теме нашей страны.
После ожидаемой победы завуалированных московских сил (слуга народа, оппоблок и т.д.) на парламентских выборах в Украине, будут уничтожаться патриоты (пример - "самоубийство" Тымчука), антироссийские активисты и все те, кто боролись 5 лет против рашизма. То ли ещё будет...
Также нивелируется сознание граждан, нагло и цинично подняли головы ватники по всей Украине.
Как результат, будем терпеть поражения во всём. Сериал слуга народа показывал "федерализованную" Украину, я до выборов специально пролистал пару видео с сериала коломойского...
Я не порохобот и не был никогда симпатиком порошенко. Я говорю о банальных вещах, которые уже сегодня происходят - сговор олигархов в очередной сдаче Украины (коломойский, пинчук, ахметов).
"Вектор" снова меняется...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУнаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали майже 70 осіб, журналістка втратила око, - місцеві ЗМІ. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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