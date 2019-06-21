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 Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено і травмовано чотирьох українських воїнів, знищено двох терористів, - штаб

20 червня збройні формування РФ 18 разів порушили режим припинення вогню. З них п'ять разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, зенітних установок, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі Павлопіль - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета;
- тричі Водяне - з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- околиці Новоселівки Другої - зі станкового протитанкового гранатомета;
- населений пункт Березове - зі стрілецької зброї;
- двічі район населеного пункту Чермалик - зі станкового протитанкового гранатомета, зенітної установки і стрілецької зброї;
- Пищевик - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів:

- населений пункт Кримське - зі стрілецької зброї;
- район населеного пункту Луганське - з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;
- Травневе - з міномета калібру 120 мм, автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета;
- околиці Майорська - з 82-мм міномета;
- Новолуганське - з міномета калібру 120 мм;
- населений пункт Новозванівка - зі 120-мм міномета й автоматичного гранатомета.

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"За минулу добу троє українських військовослужбовців були поранені, один дістав бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 20 червня двох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в пресценті ОС.

Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено і травмовано чотирьох українських воїнів, знищено двох терористів, - штаб 01
Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено і травмовано чотирьох українських воїнів, знищено двох терористів, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133451
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання нашим хлопцям!
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Не можу зрозуміти, як може відповідь бути *адекватною*, якщо русобандити обстріюють наших із забороненого озброєння - 152-,120-, 82-мм, а наші відповідають із дозволеного Мінськими угодами? Як так може бути?
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Привіт, щось я не зрозумів, є відео де біля Горлівки йде бій, а у новинах зась, і кріхти про це...??? відео на Патріоти України... подивись... штабні брешуть нам відкрито...
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швидкого одужання пораненим українським бійцям!
як офіцер запасу, не можу зрозуміти, як можна дати відповідь на обстріл з 120 мм міномету...
і взагалі не розумію тактики і стратегії цієї війни!
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Тактика не давати спокою ні вдень, ні вночі. Стратегія не допусти вступу в НАТУ та ЄС.
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Привіт, Лбц, що там біля Горлівки, є відос виклали місцеві, де з ранку 20-го шмаляли важким...? смерть расіянським окупантам!!!!
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Не можу зрозуміти, як може відповідь бути *адекватною*, якщо русобандити обстріюють наших із забороненого озброєння - 152-,120-, 82-мм, а наші відповідають із дозволеного Мінськими угодами? Як так може бути?
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1й АНТИреспубликанский
@1antirepublic

За две недели в районе ПГТ #Гольмовский в результате боевых действий погибло 6 опЛоЧленцев и 18 получили ранение разной степени тяжести. Как боевые травмы оформлено только 4 орка, а остальные как бытовые травмы.
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смерть масковським окупантам!!!! Одужання пораненним Воїнам України!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено і травмовано чотирьох українських воїнів, знищено двох терористів, - штаб
 
 
 
 
 
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