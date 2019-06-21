 Ворог за добу 18 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено і травмовано чотирьох українських воїнів, знищено двох терористів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі Павлопіль - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета;
- тричі Водяне - з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- околиці Новоселівки Другої - зі станкового протитанкового гранатомета;
- населений пункт Березове - зі стрілецької зброї;
- двічі район населеного пункту Чермалик - зі станкового протитанкового гранатомета, зенітної установки і стрілецької зброї;
- Пищевик - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів:
- населений пункт Кримське - зі стрілецької зброї;
- район населеного пункту Луганське - з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;
- Травневе - з міномета калібру 120 мм, автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета;
- околиці Майорська - з 82-мм міномета;
- Новолуганське - з міномета калібру 120 мм;
- населений пункт Новозванівка - зі 120-мм міномета й автоматичного гранатомета.
"За минулу добу троє українських військовослужбовців були поранені, один дістав бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, 20 червня двох окупантів знищено та трьох поранено.
Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в пресценті ОС.
як офіцер запасу, не можу зрозуміти, як можна дати відповідь на обстріл з 120 мм міномету...
і взагалі не розумію тактики і стратегії цієї війни!
@1antirepublic
За две недели в районе ПГТ #Гольмовский в результате боевых действий погибло 6 опЛоЧленцев и 18 получили ранение разной степени тяжести. Как боевые травмы оформлено только 4 орка, а остальные как бытовые травмы.