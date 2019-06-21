 700 млн дол. для підтримки України у 2020 році: Палата представників Конгресу США підтримала необхідні законопроєкти

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці посольства України в США.
"Палата представників Конгресу США схвалила проєкти законів про фінансування Пентагону, Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та суміжних програм на 2020 рік, у яких передбачено майже 700 млн дол. для підтримки України", - йдеться в повідомленні.
Так, у проєкті закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік" кошторис допомоги, що пропонується виділити для безпекової підтримки Україні, визначений в обсязі 250 млн дол. Із зазначеної суми 50 млн дол. має бути спрямовано лише для надання летальної зброї оборонного характеру.
Кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, Агентства США з міжнародного розвитку та суміжних відомств визначено обсягом $445,7 млн дол. Зазначена сума охоплює, зокрема, асигнування для надання нашій державі безпекової допомоги за програмою "Міжнародне військове фінансування".
Проєкти аналогічних законодавчих актів мають бути ухвалені також Сенатом. Після цього обидві палати Конгресу мають узгодити їхню остаточну редакцію, яку буде передано на підпис Президентові США.
1) Восстановил с полного нуля и вооружил армию.
2) Восстановил госбезопасность.
3) Подписал ассоциацию с ЕС.
4) Организовал создание поместной церкви.
5) Начал массированный ремонт инфраструктуры.
6) Идёт медицинская реформа по европейской модели.
7) Создал мощную международную коалицию в поддержку Украины.
8) Стабилизировал гривну.
2) Госбезопасность в чем? В невозможности вернуть кучу территорий отжатых просто так?
3) Ок
4) И упорно игнорирует Филарета, который призывает к расколу.
5) Начать можно что угодно, а результата нет.
6) Ничего даже и близкого с немецкой медициной нет. В Европе она страховая, если что.
7) Коалиция «обеспокоенных»? До греческого сценария очень далеко - мы нужны только себе. Европе плевать на геополитику, это чистый капитализм, торговля.
8) Стабилизировал в плане того, что гривна рухнула не до 40, а только до 25 за доллар?
Со всех пунктов, как и раньше говорил, у Порошенко удачно вышла только реформа армии и безвиз, за что ему огромное спасибо. Коррупция, территории бездарно просраны, экономика в жопе, одни и те же морды сто лет в Раде.
Начал массированный ремонт, к примеру. Вы же, порохоботская нечтисть, все время утверждали и утверждаете, что у нас парламентско-президентская республика, а не президентская. Как же это он начал ремонт инфраструктуры?
Скоты вы лживые во всем.
Наверное, таки надо было креативно сыграть на рояле и в Париже, и в Берлине, впрочем , даже это не помогло бы.
потому что клоун тормоз реформ.
Нет, не дадут.
И них "инвестиционный центр" в Депре есть, им незачем давать.
Кто их пилит?
Ну, реально - это ж огромные деньги, способные развить и армию, и экономику...
"Правительство" коЗеманды ничего не получит.
Если не хватает средств, всгда можно устроить крауд-фандинг, как в фильме про Голобородьку.
Перечитайте еще раз текст Будапешского Меморандума - там нет ни слова "о развии экономики". На что "подписались" США - на то и будут деньги давать, причем конкретным организациям и под конкретные проекты.
Никому "эти деньги полить" не будет дозволено, за целевыми средствами будет целевой контроль, и контроль суровый.
А "пилить" вы будете золотые зубы Коломойского ("крупицу драгоценного металла" (С)), ничего другого у Бени нет, его активы арестованы Лондоном.
Бо в іншому випадку мали бути відповідні заяви з його боку.
Никаких инвестиций не будет, и эта жалкая попытка "коземанды"(С) прикрыться "инвестициями" олигархов", как фиговым листком, как бЭ индикатор, в какой мммм ... яме находится режим. Потому что до части лохтората ВДРУГ дошло, что денег в Европе не дали, а сказали "деньги - на условиях перехода под внешнее управление Брюсселя", а если не согласны - то "держитесь там и хорошего настроения" (С)
P.S. В самом скором времени каналы "г+г" долны погнать пропагандонскую волну о том, как все в Украине хорошо, аж зашибись и гривня то стабилна (пока), и безвиз есть, и тушка курицы пока не стоит как в Венесуэле 14 тысяч гривен, и даже открылись центры по скупке золотых зубов при ломбардах
(С)
@UsPavlo
☹️
Дело Тымчука и почему молчат военные Украины
Так, якщо немає Президента, то не може бути і його Адміністрації. Натомість, відтепер в нас є Офіс Головки Держави. Плоті. Крайній плоті Коломойського
Повернеться Президент, повернеться і Адміністрація
Слишком разборчивые, вот что я скажу.
До речі, дуже слушне питання до правоохорнної системи, бо на відміну від попередніх дуже сумнівних випадків, ця людина дійсно займалася викриттям розкраданнь і корупції.
Все поняли, ЗЕбилы?
Деньги теперь пойдут под определенные проекты только.
А проект "повышение жизненного уровня ЗЕбилов" финансируется за счет продажи золотых зубов самих ЗЕбилов.
(C)
@Aydermuzhdabaev
Зеле дали в два раза больше. О чём теперь будешь ржать?
ВРАГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ДРУГ !
ДРУГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ВРАГ !
Вот эта пословица она и помогла украинцам разобраться кто действительно Украине верный друг с которым следует дружить и заключать договора, а кто наш лютый кровавый враг оккупант которого следует беспощадно уничтожать и навсегда гнать со своей родной но временно оккупированной украинской земли Крыма и Донбасса, освобождая её от него..
Как только забрезжила надежда, что помощь пойдёт на развитие государства, тут же запад отреагировал. И это только начало.
Помощь денежную я бы вообще не принимала, это должны быть исключительно инвестиции. А инвестировать у нас есть куда. Мы не нищие. Нас просто методично грабили почти 30 лет.
Я помню , как мы впервые с мужем поехали машиной заграницу. Тогда проезжали Румынию- их погранцы были похожи на бомжей, дороги плохие, цыгане на бричках.
И что теперь. Румыния в ЕС. А мы при всех наших ресурсах , человеческих в том числе , в глубокой заднице. За то наши люди штурмуют первые десятки Форбс и выигрывают у американских миллиардеров.
Очень люблю Штаты. Даже чуть не осталась жить там.
Люди очень умные и хорошие, по крайней мере, с кем общалась.