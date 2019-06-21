EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, За кордоном
  2892  95
Матеріали за темою:
Все про:Конгрес США (252) допомога (829) посольство України (143)

 700 млн дол. для підтримки України у 2020 році: Палата представників Конгресу США підтримала необхідні законопроєкти

Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкти, що передбачають майже 700 млн доларів для підтримки України в бюджеті 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці посольства України в США.

"Палата представників Конгресу США схвалила проєкти законів про фінансування Пентагону, Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та суміжних програм на 2020 рік, у яких передбачено майже 700 млн дол. для підтримки України", - йдеться в повідомленні.

Так, у проєкті закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік" кошторис допомоги, що пропонується виділити для безпекової підтримки Україні, визначений в обсязі 250 млн дол. Із зазначеної суми 50 млн дол. має бути спрямовано лише для надання летальної зброї оборонного характеру.

Читайте: Конгрес США затвердив пакет допомоги на 250 млн дол., який має бути наданий Україні в 2019 році по лінії Пентагону

Кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, Агентства США з міжнародного розвитку та суміжних відомств визначено обсягом $445,7 млн дол. Зазначена сума охоплює, зокрема, асигнування для надання нашій державі безпекової допомоги за програмою "Міжнародне військове фінансування".

Проєкти аналогічних законодавчих актів мають бути ухвалені також Сенатом. Після цього обидві палати Конгресу мають узгодити їхню остаточну редакцію, яку буде передано на підпис Президентові США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США мають дати Україні більше систем Javelin, забезпечити радарами, катерами та ракетами, - Гербст

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133450
 
   
 Топ коментарі
 
>какие это вещи Петя делал хорошо


1) Восстановил с полного нуля и вооружил армию.
2) Восстановил госбезопасность.
3) Подписал ассоциацию с ЕС.
4) Организовал создание поместной церкви.
5) Начал массированный ремонт инфраструктуры.
6) Идёт медицинская реформа по европейской модели.
7) Создал мощную международную коалицию в поддержку Украины.
8) Стабилизировал гривну.


 показати весь коментар
 
Якщо в Україні посилиться проросійський реванш, то цю допомогу можуть скасувати😏
 показати весь коментар
 
Я не избиратель Зеленского, так что вопрос не ко мне, но отношение своё я могу высказать : Зеленский уселся не в свои сани и к должности президента он, безусловно, пока не готов. Как скоро и насколько он пообтесается в этой роли, покажет время. Хотелось бы задать встречный вопрос : какие это вещи Петя делал хорошо ? Языком чесал, лицом всевозможные ужимки делал, странно и не к месту жестикулировал ? Может хорошо разворовывал бюджет, наживался на военных заказах, выстраивал схемы, типа Роттердам+, выводил деньги в оффшоры ? Возможно хорошо обдирал народ тарифами и ценами ? Что он сделал реально важного и необходимого : войну закончил, виновных в гибели Небесной сотни наказал, коррупционеров посадил ??? Этот ряд вопросов можно продолжать долго.... Единственное за что его можно похвалить, так это за безвиз и за неплохое знание английского языка. Не маловато ли достижений, чтобы тосковать за ним ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Якщо в Україні посилиться проросійський реванш, то цю допомогу можуть скасувати😏
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нам потрібні не дострокові вибори Верховоної Ради - а дострокові вибори ПРЕЗИДЕНТА.
 показати весь коментар
 
 
Народ переконається у суті зеленої влади, а потім будуть дострокові вибори.
 показати весь коментар
 
 
Я не избиратель Зеленского, так что вопрос не ко мне, но отношение своё я могу высказать : Зеленский уселся не в свои сани и к должности президента он, безусловно, пока не готов. Как скоро и насколько он пообтесается в этой роли, покажет время. Хотелось бы задать встречный вопрос : какие это вещи Петя делал хорошо ? Языком чесал, лицом всевозможные ужимки делал, странно и не к месту жестикулировал ? Может хорошо разворовывал бюджет, наживался на военных заказах, выстраивал схемы, типа Роттердам+, выводил деньги в оффшоры ? Возможно хорошо обдирал народ тарифами и ценами ? Что он сделал реально важного и необходимого : войну закончил, виновных в гибели Небесной сотни наказал, коррупционеров посадил ??? Этот ряд вопросов можно продолжать долго.... Единственное за что его можно похвалить, так это за безвиз и за неплохое знание английского языка. Не маловато ли достижений, чтобы тосковать за ним ?
 показати весь коментар
 
 
>какие это вещи Петя делал хорошо


1) Восстановил с полного нуля и вооружил армию.
2) Восстановил госбезопасность.
3) Подписал ассоциацию с ЕС.
4) Организовал создание поместной церкви.
5) Начал массированный ремонт инфраструктуры.
6) Идёт медицинская реформа по европейской модели.
7) Создал мощную международную коалицию в поддержку Украины.
8) Стабилизировал гривну.


 показати весь коментар
 
 
1) Оказывается армия была нулевая 20 лет, только петя все исправил. Ну ок.
2) Госбезопасность в чем? В невозможности вернуть кучу территорий отжатых просто так?
3) Ок
4) И упорно игнорирует Филарета, который призывает к расколу.
5) Начать можно что угодно, а результата нет.
6) Ничего даже и близкого с немецкой медициной нет. В Европе она страховая, если что.
7) Коалиция «обеспокоенных»? До греческого сценария очень далеко - мы нужны только себе. Европе плевать на геополитику, это чистый капитализм, торговля.
8) Стабилизировал в плане того, что гривна рухнула не до 40, а только до 25 за доллар?

Со всех пунктов, как и раньше говорил, у Порошенко удачно вышла только реформа армии и безвиз, за что ему огромное спасибо. Коррупция, территории бездарно просраны, экономика в жопе, одни и те же морды сто лет в Раде.
 показати весь коментар
 
 
Безвиз, как и международная коалиция, это заслуга , прежде всего, украинских воинов и волонтеров, давших бой кремлевскому агрессору. А во вторых, непосредственно западных демократических обшеств, не оставивших Украину один на один со злом. Порох же, если спросить меня, скорее относится к лагерю зла, как бы прискорбно это не звучало.
 показати весь коментар
 
Начал массированный ремонт инфраструктуры ))) За неделю до выборов "начал"? Пять лет готовился начать? Бред для идиотов. Как и все остальные пункты.
 показати весь коментар
 
 
Идиоты те кто поверит в этот бред. Я к таковым не отношусь. Как и тотальное большинство украинцев , давших оценку порошенковским "достижениям" два месяца назад.
 показати весь коментар
 
Из всей этой лжи про его исключительную роль во всем главное правильное что он сделал, - это пошел на х. И то не по своей воле. Народ оценил все то "хорошее", что он сделал, и дал ему за это пинка под зад.
Начал массированный ремонт, к примеру. Вы же, порохоботская нечтисть, все время утверждали и утверждаете, что у нас парламентско-президентская республика, а не президентская. Как же это он начал ремонт инфраструктуры?
Скоты вы лживые во всем.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не, тосковать вы будете о стабильной гривне, денег то ЕС кловану не дал.
Наверное, таки надо было креативно сыграть на рояле и в Париже, и в Берлине, впрочем , даже это не помогло бы.
 показати весь коментар
 
 
Наживались на тебе не когда доллар стал по 24 при пустой казне, а когда доллар держали по 8 за счет ЗВР и бюджета, и платили по 25% годовых по вкладам, которые никто не собирался возвращать, давая возможность банде Януковича, конвертировать состояния в валюту по выгодной цене и вывести за кордон. Все остальное - цены, тарифы, зубожиння - это следствие. Вот только я не помню, чтоб кто-нибудь из зрадофилов, перекрасившихся в зедебилов, возмущался такими нереальными процентами по вкладам. Клепки в головах не хватало, что экономику убивают? За то сейчас, все - продвинутые зедебилы, всех Порошенко обокрал. Тупое быдло.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пинчуку, Ахметову и Бене?
Нет, не дадут.
И них "инвестиционный центр" в Депре есть, им незачем давать.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
дайте допомогу, конаємо, дайте пару баксів. без допомоги згинемо, зупинять свою діяльність всі демократичні інститути. Це горе. Де Омерикаааа(?
 показати весь коментар
 
Где эти деньги?
Кто их пилит?
Ну, реально - это ж огромные деньги, способные развить и армию, и экономику...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Деньги будут давать только конкретным людям под конкретные проекты, с жёстким контролем расходования средств.
"Правительство" коЗеманды ничего не получит.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Экономику ЗЕбилы будут развивать своими усилиями.
Если не хватает средств, всгда можно устроить крауд-фандинг, как в фильме про Голобородьку.

Перечитайте еще раз текст Будапешского Меморандума - там нет ни слова "о развии экономики". На что "подписались" США - на то и будут деньги давать, причем конкретным организациям и под конкретные проекты.
Никому "эти деньги полить" не будет дозволено, за целевыми средствами будет целевой контроль, и контроль суровый.
А "пилить" вы будете золотые зубы Коломойского ("крупицу драгоценного металла" (С)), ничего другого у Бени нет, его активы арестованы Лондоном.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Тут така штука-харант Зелена Шмаркля переклав відновлення Донбасу на олігархів-фактично об'явив їх допуск до держ.потоків з відновлення,бо інвестувати ні хто не буде.Я так розумію,що ми до рф більше не маємо притензій щодо відшкодувань?
Бо в іншому випадку мали бути відповідні заяви з його боку.
 показати весь коментар
 
 
Так олиграхи тем более "інвестувати не буде" 700 млн дол. для підтримки України у 2020 році: Палата представників Конгресу США підтримала необхідні законопроєкти - Цензор.НЕТ 7473, разве Беня когда-нибудь заявлял: "Очень хочется инвестировать в экономику Украины, поднять народное благостояние"? 700 млн дол. для підтримки України у 2020 році: Палата представників Конгресу США підтримала необхідні законопроєкти - Цензор.НЕТ 7473 Нет, Беня честно и откровенно (как уголовник кошелек у жертвы) требовал: "Гони Приват взад".
Никаких инвестиций не будет, и эта жалкая попытка "коземанды"(С) прикрыться "инвестициями" олигархов", как фиговым листком, как бЭ индикатор, в какой мммм ... яме находится режим. Потому что до части лохтората ВДРУГ дошло, что денег в Европе не дали, а сказали "деньги - на условиях перехода под внешнее управление Брюсселя", а если не согласны - то "держитесь там и хорошего настроения" (С)

P.S. В самом скором времени каналы "г+г" долны погнать пропагандонскую волну о том, как все в Украине хорошо, аж зашибись и гривня то стабилна (пока), и безвиз есть, и тушка курицы пока не стоит как в Венесуэле 14 тысяч гривен, и даже открылись центры по скупке золотых зубов при ломбардах 700 млн дол. для підтримки України у 2020 році: Палата представників Конгресу США підтримала необхідні законопроєкти - Цензор.НЕТ 7473
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вчера Труханов и судейская банда уничтожили самый боеготовый аэродром юга Украины. Прошли сутки. Где реакция Президента @ZelenskyyUa, СБУ, ГПУ, ДБР? Даже на допрос никто не вызван. Хотя уже должны были быть крупные аресты. Что за хрень происходит?? В стране вообще есть власть??
(С)
@UsPavlo
☹️
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кровавая цепочка тянется за Хомчаком: сотрудник СБУ который выжил после Иловайска и давал показания - выпал с поезда и погиб, летчик Волошин которого вызвал Хомчак для удара по Иловайску и который был сбит - застрелился. Запомните, совпадений не бывает.

Дело Тымчука и почему молчат военные Украины
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В стране состоялся государственный переворот. Иначе бы ни Коломойский, ни Портнов, ни Боголюбов, ни Саакашвили не смогли приехать.
 показати весь коментар
 
 
800млн = 800томагавків. І за пів року ні одного "настамнєт" не залишиться. Але нажаль в Трампа яйця не ті.
 показати весь коментар
 
Серьёзная заявка. Вопросов становится больше чем ответов. К чему готовимся?
 показати весь коментар
 
а ты еще не понял? защищать Украину от москальной орды!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
"Український дім" дуже комфортна локація. Можна розширити штат "офісу президента" до 650 чоловік.

Так, якщо немає Президента, то не може бути і його Адміністрації. Натомість, відтепер в нас є Офіс Головки Держави. Плоті. Крайній плоті Коломойського
Повернеться Президент, повернеться і Адміністрація

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году - Цензор.НЕТ 7848
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Пример как на лету переобуваются ЗЕбилы Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году - Цензор.НЕТ 5200
Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году - Цензор.НЕТ 9569
 показати весь коментар
 
 
Ух ты, смотри-ка Портнов им не нравится?
Слишком разборчивые, вот что я скажу.
 показати весь коментар
 
 
Наша Юлечка @IuliiaMendel просто супергьорл! Таємниці ухвалення рішень в нарадчій кімнаті у Конституційному Суді просто не існує! А шо з цього приводу нам скаже @GP_Ukraine @dbr_gov_ua @ServiceSsu?

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году - Цензор.НЕТ 7544
 показати весь коментар
 
 
Чому Ахмєтов і Свинарчуки досі не сидять? Де відрубані руки корупціонерів, долар по 8? Хто замовив Катю Гандзюк?Хто вбив Вадіма Комарова?
До речі, дуже слушне питання до правоохорнної системи, бо на відміну від попередніх дуже сумнівних випадків, ця людина дійсно займалася викриттям розкраданнь і корупції.
 показати весь коментар
 
 
Хороший вопрос, почему не сидят, наверное надо спросить у ген прокурора...
 показати весь коментар
 
 
Ну що, панове військовослужбовці, я вас вітаю! Тепер ваше забезпечення не гарантується державою. Зе відмінив цей Указ

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году - Цензор.НЕТ 4067
 показати весь коментар
 
"Так, в проекте закона о "О ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год" смета помощи, которую предлагается выделить для поддержки Украины, определена в объеме 250 млн долл. Из указанной суммы 50 млн долл. должны быть направлены исключительно для предоставления летального вооружения оборонного характера." Источник: https://censor.net.ua/n3133450

Все поняли, ЗЕбилы?
Деньги теперь пойдут под определенные проекты только.

А проект "повышение жизненного уровня ЗЕбилов" финансируется за счет продажи золотых зубов самих ЗЕбилов.
 показати весь коментар
 
 
Ті, хто кажуть: Портнов - грамотний юрист, мають рацію. Так же, як ті, хто кажуть, що Менгеле був грамотний медик. Питання в тому, кому/чому ця грамотність служить. Те, що Портнов буде викладати київським студентам, з побиття яких почався Майдан, - це справжній реванш і зрада.
(C)
@Aydermuzhdabaev
 показати весь коментар
 
 
Не, Беня этот гибрид кацапа с хохлом "имел" в походном режиме. Стиль называется "а ля Ляшко"
 показати весь коментар
 
Доброго ранку , Україно без порошенка !
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тупые демократы . Ну распилит зеленский с беней эти 800 миллионов . Народу ничего не достанется и проросийский курс зеленского не изменится .
 показати весь коментар
 
Судячи з прапорця ти маєш *вплив * на конгресменів Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году - Цензор.НЕТ 1023 ..То порадь їм не давати нам грошей Палата представителей Конгресса США поддержала законопроекты, предусматривающие 700 млн долл. для поддержки Украины в 2020 году - Цензор.НЕТ 3280.
 показати весь коментар
 
 
Кобыла, обрсти внимание: при Мародёре давали $350 млн.
Зеле дали в два раза больше. О чём теперь будешь ржать?
 показати весь коментар
 
 
Деньги никто не направляет , помощь осуществляется оружием , техникой , оплатой советников и обучения . Поєтому глупости порохоботов о "разворовьівании" говорят только о том , что они срослись с российской пропагандой .
 показати весь коментар
 
 
Конечно же не наша трусливая очень похожая на антиукраинскую полу сепаратистскую власть как старая Порхатых.. так и новая -ЗЕбилов. А украинский народ, он должен уже после временной но оккупации Украинского Крыма и части Донбасса кровавыми российскими фашистами захватчиками, чётко разобратся в том кто наш лютый стратегический кровавый враг, которым оказались проклятые кремлёвские фашисты оккупанты с вражеской паРаши. А кто нам верный друг и союзник так это США, все Западные страны и НАТО. А дальнейшим действиям Украины даже подсказывает древняя и мудрая арабская пословица:
ВРАГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ДРУГ !
ДРУГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ВРАГ !
Вот эта пословица она и помогла украинцам разобраться кто действительно Украине верный друг с которым следует дружить и заключать договора, а кто наш лютый кровавый враг оккупант которого следует беспощадно уничтожать и навсегда гнать со своей родной но временно оккупированной украинской земли Крыма и Донбасса, освобождая её от него..
 показати весь коментар
 
Порошенкиным холуям нельзя было и копилку детскую доверить.
Как только забрезжила надежда, что помощь пойдёт на развитие государства, тут же запад отреагировал. И это только начало.
Помощь денежную я бы вообще не принимала, это должны быть исключительно инвестиции. А инвестировать у нас есть куда. Мы не нищие. Нас просто методично грабили почти 30 лет.
Я помню , как мы впервые с мужем поехали машиной заграницу. Тогда проезжали Румынию- их погранцы были похожи на бомжей, дороги плохие, цыгане на бричках.
И что теперь. Румыния в ЕС. А мы при всех наших ресурсах , человеческих в том числе , в глубокой заднице. За то наши люди штурмуют первые десятки Форбс и выигрывают у американских миллиардеров.
Очень люблю Штаты. Даже чуть не осталась жить там.
Люди очень умные и хорошие, по крайней мере, с кем общалась.
 показати весь коментар
 
Вот это порох и его сволота обосрались!! Этож сколько бабла можно было бы рапилить
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України700 млн дол. для підтримки України у 2020 році: Палата представників Конгресу США підтримала необхідні законопроєкти
 
 
 
 
 
 вгору