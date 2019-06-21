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Все про:Балтія (101) Росія (17605) енергетика (346)

 Країни Балтії до 2025 року планують відключитися від єдиної енергомережі з Росією та Білоруссю

Прем'єри Литви, Латвії, Естонії, Польщі та представники Єврокомісії 20 червня затвердили календар робіт з відключення електромереж країн Балтії від пострадянської системи, а також із синхронізації їхніх систем із системами Західної Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Календар передбачає повну синхронізацію електромереж максимум до 2025 року.

Єврокомісія братиме участь у переговорах з Росією та Білоруссю для безпроблемного відключення країн Балтії.

Таким чином Латвія, Литва та Естонія хочуть знизити енергозалежність від РФ. Для цього вони вирішили синхронізувати свої системи із Західною Європою через Польщу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Америка зможе вимкнути енергетичну систему РФ, - New York Times

Нині країни Балтії діють у синхронному режимі в так званому кільці пострадянської електроенергетичної системи БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія, Литва) і залежать від диспетчерської в Москві та електромереж Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133449
 
   
 Топ коментарі
 
ну що, русня, можна вже видихати.
Нова реальність.Без законів.Без конституції.Епоха пиз.еця.Томос мінуснуть на раз,декомунізацію на два,мову на три.
Зелена шмаркля постановив скоротити кількість працівників Адміністрації Президента з 200 до 650.
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при тому що валадимир ігарьвалерьич узеленского вже зменшував наказом від 31 травня кількість з 70 до 200, аж сльози течуть від такої перемоги, який же мудрий нарід цей - Wevelsburg
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гы,ничего удивительного!!три постсовковские страны которые в адеквате!!(пока решали кто круче в постсовке)прибалты тихо и незаметно ушли на запад(как в мультике) в ЕС и НАТО!!красавцы!!ничего не скажеш!! Страны Балтии до 2025 года планируют отключится от единой энергосети с Россией и Беларусью - Цензор.НЕТ 7015 Страны Балтии до 2025 года планируют отключится от единой энергосети с Россией и Беларусью - Цензор.НЕТ 5813
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гы,ничего удивительного!!три постсовковские страны которые в адеквате!!(пока решали кто круче в постсовке)прибалты тихо и незаметно ушли на запад(как в мультике) в ЕС и НАТО!!красавцы!!ничего не скажеш!! Страны Балтии до 2025 года планируют отключится от единой энергосети с Россией и Беларусью - Цензор.НЕТ 7015
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P.S.сорри!! в мультике(если хорошо помню)они уходили на север!!
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Как обстоят дела в Украине вероятно что шобло которое дорвалось до власти все устраивает... Страны Балтии до 2025 года планируют отключится от единой энергосети с Россией и Беларусью - Цензор.НЕТ 1118
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ну що, русня, можна вже видихати.
Нова реальність.Без законів.Без конституції.Епоха пиз.еця.Томос мінуснуть на раз,декомунізацію на два,мову на три.
Зелена шмаркля постановив скоротити кількість працівників Адміністрації Президента з 200 до 650.
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при тому що валадимир ігарьвалерьич узеленского вже зменшував наказом від 31 травня кількість з 70 до 200, аж сльози течуть від такої перемоги, який же мудрий нарід цей - Wevelsburg
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русня, обурює в першу чергу правовий нігілізм ЗЕбіла, топтання по Конституції і законам, кумівство. Робить те ж за що критикував Пороха. Наплювательське ставлення до Армії і держбезпеки, хоч він є Верховним головнокомандувачем

Від цієї партії йдуть ті, хто має суди, і вони хочуть сховатися за мандатами. Приклад: Херсон - йде в депутати Семенчев- захватив разом з Костюмом ( головою обладміністрації часів овоча) узбережжя Дніпра в селищі Антонівна.

Страны Балтии до 2025 года планируют отключится от единой энергосети с Россией и Беларусью - Цензор.НЕТ 8475
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Куда "сорок четвёртого" "заныкал"?!... Мне без него скучно стало!...
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Осторожнее с Вальцманами! У вас президент - еврей.
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Звичайно, що подібна схема постачання електроенергії у країни Балтії несе важелі впливу росії при її можливій агресії у цей регіон.
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Нічого не нагадує ?
2000 рік. Львівська газета Задового.

Страны Балтии до 2025 года планируют отключится от единой энергосети с Россией и Беларусью - Цензор.НЕТ 1817
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Боброедка Симоньян, в чьей стране на каждой протестной акции людей избивают ногами и дубинками, назвала российского олигарха и акционера Газпрома Иванишвили вашингтонским прихвостнем. А она точно беременна? Может это опухоль головного мозга, который у неё находится ниже спины?
(C)
@Vitauskas__A
🤔
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Помнишь анекдот старый: "Встречаются американец с европейцем. Американец говорит:
- Не пойму я этих "русских"... Всё у них, не так, как у людей - и экономика, и война, и религия...
- Да у них и анатомия отличается! Недавно гулял по льду подмосковного озера, так услышал от рыбака фразу: "Ванька, одень на х.й шапку, то уши отморозишь!...".
Так и с "Маргариткой"... Хотя её предки испокон веков в районе озера Севан баранов пасли, "хаш" ели, виноград выращивали, однако она себя считает "представителем русского народа и славянства"... Я давно уже утверждаю: "Русские - не нация... "Русские" - это образ мышления и система мировоззрения...". А мне пытаются возражать...
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I sto vy xoteli skazat mozet utocnyte to sto Cernobolskoje AES odin k odnomu jest Ignalinskoj AES.Spasibo nam etogo nenado,my luce pokupajem so svedov ili svojio delajem.Zelionaja energija u nas prioritet do 2030 goda zdes budet 50% sto nam nuzno.Da i teper my lydery po takoj energiji v vostocnoj EVropeСтраны Балтии до 2025 года планируют отключится от единой энергосети с Россией и Беларусью - Цензор.НЕТ 8875
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1 MWh takoj energiji sebestojimast primerno 50 evro ,a skolko stojit atomnaja mozet podskazyte?
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В какой-то, степени, ты и прав... Но не во всём... Ты сможешь повлиять на силу ветра? Нет... Ни усилить его, ни ослабить, не сможешь... А напряжение в сети стабильности требует... Это могут обеспечить ТЭС, ГЕС, АЭС, путём включения в работу (или выключения) энерговырабатывающих блоков или турбин... Поэтому ветроэлектростанциям нужны "стабилизаторы напряжения", роль которых и играют ТЭС, АЭС, ГЭС...
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Danija 50% svojej energiji vyrabatyvajet imeno veter.Konecno tam klimat drugoj.Da zavyst ot vetra vy pravy u nas v etom godu na 1/3 vyrabotali bolse .Veter eto tolko 33% energiji iz zelionoj energiji sto my imejem,jest u nas i gidrostanciji,solnecnaja imeno na nej delajetsia bolsyje projekty i finansirujet takyje projekty.Vot projekt 2021 godu budet pucen na vode 30 ha plocady eto mocnost ejio kak dve nasy gidrostanciji
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U nas veter 15% vsego elektricestva vyrabatyvajet sto my upotreblaijem.26 parkov tam sodedeny melnicy,kak na foto,eto odin park jest v dany moment,no planirujem ecio stolko,jest projekty i na vode Baltisjkom more.No tak do 2025 goda xocet udvojit ot vetra polycajemuju energiju.
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Вот и я ОБ ЭТОМ... Мясо, конечно, питательно, однако, человек, питающийся исключительно мясом, быстро "загибается" - ему требуется "комплексное" питание... Так и с энергетикой... Одно другое дополняет... Скоро и энергию морских приливов и отливов, а также простого морского волнения, массово использовать будут... Но и тут имеется "фактор нестабильности", как и с солнечными электростанциями...
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Kto my?V rosije na 2 raza bolse snertnost cem EC stranax.Pricyny ranej smernosti jest net lekarstv ,net normalnyx bolnyx,liudi nedojedajet i pjanstvo Країни Балтії до 2025 року планують відключитися від єдиної енергомережі з Росією та Білоруссю - Цензор.НЕТ 2341
U nas viso taky na 50% prijexalo bolse liudej cem ujexali s nas v proslom mesiace,4500 prijexali i 3000 ujexali tendesija kak vydym ulucajetsia.Bolsynstvo kto prijexali litovscy
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Pjanstvo v rosiji eto samoje populiarnoje jest lasjon raznogo typa,eto tovar No1 Країни Балтії до 2025 року планують відключитися від єдиної енергомережі з Росією та Білоруссю - Цензор.НЕТ 8442Vot smotriu sto Litva samoje bolsoje eksportirujet v rosiju akurat lasjion
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Про алкоголь вы насмешили, смотрите кто на первом месте в МИРЕ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_потреблению_алкоголя_на_человека
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У вас у Литві вже і зарплатню потрохи підвищують, народ буде повертатись, в Україні теж по малу, але підвищується, особливо у мільйонниках, де вже можливо на будівництві заробляти 1000-15000$.Але одне но, ще мало таких об'єктів, у вас більше)
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Nu da kazdy den piset pro liudej kotoryje vozracajutsia s Angliji,te liudi kotoryje tam zyli 15 let.Otkryvajet svoj biznis ili naxodet zdes gde rabotat.Mnenyje takoje sto zdes nicem ne xuze,bolse pliusov zdes cem v angliji .No eto takyje kak vitalij riga nekogda nenapisset potomu sto on trol ,emu Olgino platyt dengiКраїни Балтії до 2025 року планують відключитися від єдиної енергомережі з Росією та Білоруссю - Цензор.НЕТ 8058
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В России численность населения за прошлый год выросла, в Россию едут жить и работать со всего бывшего СССР, с одной Украины только по пол миллиона в год приезжает.А Литва 4 место в мире по сокращению населения по данным ООН.
К вам приезжают не литовцы а украинцы, а уезжают как раз литовцы. И рождаемость ниже смертности.
И всё что я говорю это не моё мнение а данные ООН.
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Ei ti , ruskij *** , ti chjo pazorish nazvanije nashei stalici !!! Ti zhe kacap s balot Maskovii , vot i sidi tam i ni gavkai , ujobok !
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Cyslenost rosiji vyrosla za ciot kirkizov,tadzikov ,sirijcov i podobnix.Vse normalnyje liudi bezyt s rosiji v Braziliji svyse 1 miliona sbezali za kopejki tam rabotajet
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Vy cytali takoje pro rosiju,sto tam teper v magazinax prodajiot produkty v kredit?Daze na produkti u liudej netu deneg,na xleb netu deneg ili miaso, tak pod kredit prodajut potom s pensiji spysyt.Eto sto to novoje daze v mire!
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як по мене, нехай расія "згниє" иа розпадеться на маленькі улуси)))
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Я не читаю фэйки.
ВВП по ППС в России и Литве одинаково на сегодняшний день.
В Литве 32% населения живет за чертой бедности, и эта цифра растёт.
А что будет когда новый гризис настанет через год два?
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LItva sredniaja zarplata 1263 evro v rosiji 300 evro.Litve milimalka 555 evro,v rosiji 130 evro.On sravnyvajet nas s bomzami.Ty vydel ix bolnycy,dorogi oni ot nas otstali na 50 let!
Ne feik a pravda po kredity eto rosije supermarket pojavilsia takoj delfi cytryrujes tam i najdios.Posmesyl ty menia na ves den Litvu s rosijej sravnyl eto kak Mazambik s Anglijej sravnyl by
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https://sergiscorp.livejournal.com/693287.html

Взяв за основу расчеты упомянутой статьи, выходит, что с/с энергии Островецкой АЭС составляет 8,4 евроцента за кВт*час, потому что цена строительства составляет 11 000 M$/ 2,3 МВт/ 1,1 usd/eur = 3.95 тыс евро. за МВт мощности. В этой цене, стоимость топлива - 0,7 евроцента, а эксплуатационные расходы - 1 евроцент. В долларах, себестоимостьсоставляет 9,25 цента за киловатт*час.

На закуску, в продолжении темы цен на электричество в Европе.
На бирже Нордпулл (Скандинавия) сейчас цена 21 евро за Мвт. час. (2,3 цента за кВтчас), для Прибалтики еще БЕЗ энергомоста - 40 евро (4,5 центов). А в Польше цена на оптовом рынке в 2014 году составила 4,6 цента. А прямо сейчас - 3,3 цента.

отсюда 9,25 x 100 = 90.25$
но стоит отметить- Ветроэнергетика является нерегулируемым источником энергии. Выработка ветроэлектростанции зависит от силы ветра - фактора, отличающегося большим непостоянством. Соответственно, выдача электроэнергии с ветрогенератора в энергосистему отличается большой неравномерностью как в суточном, так и в недельном, месячном, годовом и многолетнем разрезах. Учитывая, что энергосистема сама имеет неоднородности нагрузки (пики и провалы энергопотребления), регулировать которые ветроэнергетика, естественно, не может, введение значительной доли ветроэнергетики в энергосистему способствует её дестабилизации. Понятно, что ветроэнергетика требует резерва мощности в энергосистеме (например, в виде газотурбинных электростанций), а также механизмов сглаживания неоднородности их выработки (в виде ГЭС или ГАЭС).
В настоящее время, несмотря на рост цен на энергоносители, себестоимость электроэнергии не составляет сколько-нибудь значительной величины у основной массы производств по сравнению с другими затратами; ключевыми для потребителя остаются надёжность и стабильность электроснабжения.
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Da no vy mozet zabyli Cernobol?Astravskaja eto toze bomba ,my zakryli bombu Ignaline,tak riadom postavyli druguju nam bombu.
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закрытие игналинской было платой за допуск в ЕС, тк крайне дешевая энергия у новичков европейским энергобоссам не нужна, вот только обещанную взамен прогрессивную европейскую атомную станцию замылили благополучно, ну типа как сейчас под сукно уходит финансирование железной дороги
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Tak nenado nam atomnoj stanciji.Ja vam pisu sto u nas cel zelionaja energija na 100% kak i ecio 8 stran iz EC.Zeleznodoroga vy tut a ciom?Via Baltica tak ona budet,pocemu eto ploxo eto xoroso bystro pojedis v Talin ili Varssavu
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Молодцы, работают на опережение и думают о себе, своей безопасности.
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Комплексне видобування єнергії треба, ось ці страни і працюють у цьому напрямку. Respect!!!
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для стран, где дебилы и любители халявы в меньшинстве, нормально срабатывает инстинкт самосохранения..
наше же зебилы ждут манны небесной, с лопаты да побольше..
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономКраїни Балтії до 2025 року планують відключитися від єдиної енергомережі з Росією та Білоруссю
 
 
 
 
 
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