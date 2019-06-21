 Країни Балтії до 2025 року планують відключитися від єдиної енергомережі з Росією та Білоруссю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Календар передбачає повну синхронізацію електромереж максимум до 2025 року.
Єврокомісія братиме участь у переговорах з Росією та Білоруссю для безпроблемного відключення країн Балтії.
Таким чином Латвія, Литва та Естонія хочуть знизити енергозалежність від РФ. Для цього вони вирішили синхронізувати свої системи із Західною Європою через Польщу.
Нині країни Балтії діють у синхронному режимі в так званому кільці пострадянської електроенергетичної системи БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія, Литва) і залежать від диспетчерської в Москві та електромереж Росії.
Нова реальність.Без законів.Без конституції.Епоха пиз.еця.Томос мінуснуть на раз,декомунізацію на два,мову на три.
Зелена шмаркля постановив скоротити кількість працівників Адміністрації Президента з 200 до 650.
Від цієї партії йдуть ті, хто має суди, і вони хочуть сховатися за мандатами. Приклад: Херсон - йде в депутати Семенчев- захватив разом з Костюмом ( головою обладміністрації часів овоча) узбережжя Дніпра в селищі Антонівна.
2000 рік. Львівська газета Задового.
(C)
@Vitauskas__A
🤔
- Не пойму я этих "русских"... Всё у них, не так, как у людей - и экономика, и война, и религия...
- Да у них и анатомия отличается! Недавно гулял по льду подмосковного озера, так услышал от рыбака фразу: "Ванька, одень на х.й шапку, то уши отморозишь!...".
Так и с "Маргариткой"... Хотя её предки испокон веков в районе озера Севан баранов пасли, "хаш" ели, виноград выращивали, однако она себя считает "представителем русского народа и славянства"... Я давно уже утверждаю: "Русские - не нация... "Русские" - это образ мышления и система мировоззрения...". А мне пытаются возражать...
Зачем вам энергия, если вы вымираете?
U nas viso taky na 50% prijexalo bolse liudej cem ujexali s nas v proslom mesiace,4500 prijexali i 3000 ujexali tendesija kak vydym ulucajetsia.Bolsynstvo kto prijexali litovscy
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_потреблению_алкоголя_на_человека
К вам приезжают не литовцы а украинцы, а уезжают как раз литовцы. И рождаемость ниже смертности.
И всё что я говорю это не моё мнение а данные ООН.
ВВП по ППС в России и Литве одинаково на сегодняшний день.
В Литве 32% населения живет за чертой бедности, и эта цифра растёт.
А что будет когда новый гризис настанет через год два?
Ne feik a pravda po kredity eto rosije supermarket pojavilsia takoj delfi cytryrujes tam i najdios.Posmesyl ty menia na ves den Litvu s rosijej sravnyl eto kak Mazambik s Anglijej sravnyl by
Взяв за основу расчеты упомянутой статьи, выходит, что с/с энергии Островецкой АЭС составляет 8,4 евроцента за кВт*час, потому что цена строительства составляет 11 000 M$/ 2,3 МВт/ 1,1 usd/eur = 3.95 тыс евро. за МВт мощности. В этой цене, стоимость топлива - 0,7 евроцента, а эксплуатационные расходы - 1 евроцент. В долларах, себестоимостьсоставляет 9,25 цента за киловатт*час.
На закуску, в продолжении темы цен на электричество в Европе.
На бирже Нордпулл (Скандинавия) сейчас цена 21 евро за Мвт. час. (2,3 цента за кВтчас), для Прибалтики еще БЕЗ энергомоста - 40 евро (4,5 центов). А в Польше цена на оптовом рынке в 2014 году составила 4,6 цента. А прямо сейчас - 3,3 цента.
отсюда 9,25 x 100 = 90.25$
но стоит отметить- Ветроэнергетика является нерегулируемым источником энергии. Выработка ветроэлектростанции зависит от силы ветра - фактора, отличающегося большим непостоянством. Соответственно, выдача электроэнергии с ветрогенератора в энергосистему отличается большой неравномерностью как в суточном, так и в недельном, месячном, годовом и многолетнем разрезах. Учитывая, что энергосистема сама имеет неоднородности нагрузки (пики и провалы энергопотребления), регулировать которые ветроэнергетика, естественно, не может, введение значительной доли ветроэнергетики в энергосистему способствует её дестабилизации. Понятно, что ветроэнергетика требует резерва мощности в энергосистеме (например, в виде газотурбинных электростанций), а также механизмов сглаживания неоднородности их выработки (в виде ГЭС или ГАЭС).
В настоящее время, несмотря на рост цен на энергоносители, себестоимость электроэнергии не составляет сколько-нибудь значительной величины у основной массы производств по сравнению с другими затратами; ключевыми для потребителя остаются надёжность и стабильность электроснабжения.
наше же зебилы ждут манны небесной, с лопаты да побольше..