 Країни Балтії до 2025 року планують відключитися від єдиної енергомережі з Росією та Білоруссю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Календар передбачає повну синхронізацію електромереж максимум до 2025 року.

Єврокомісія братиме участь у переговорах з Росією та Білоруссю для безпроблемного відключення країн Балтії.

Таким чином Латвія, Литва та Естонія хочуть знизити енергозалежність від РФ. Для цього вони вирішили синхронізувати свої системи із Західною Європою через Польщу.

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Нині країни Балтії діють у синхронному режимі в так званому кільці пострадянської електроенергетичної системи БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія, Литва) і залежать від диспетчерської в Москві та електромереж Росії.