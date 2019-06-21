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 Поліцейські спецпризначенці із застосуванням водометів і сльозогінного газу відтіснили протестувальників від парламенту Грузії

У центрі Тбілісі сили спецпризначення, використовуючи водомети, витіснили протестувальників з території, прилеглої до будівлі парламенту Грузії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Поліцейські спецпризначенці із застосуванням водометів і сльозогінного газу відтіснили протестувальників від парламенту Грузії 01

Поліцейські спецпризначенці із застосуванням водометів, сльозогінного газу та гумових куль відтіснили учасників акції від парламенту.

Правоохоронці розібрали намети, встановлені протестувальниками біля будівлі законодавчого органу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція в Тбілісі застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, кийки і ґумові кулі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як видно на кадрах, які передають грузинські телеканали, на вулицях, прилеглих до центрального проспекту Тбілісі, відбувається переслідування і затримання учасників протесту.

Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, голову МВС Георгія Гахарію і голову СДБ Вахтанга Гомелаурі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133448
 
 
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Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия Источник: https://censor.net.ua/n3133448
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Грузини невдоволені тим, що людина іншої нації зайняла місце голови парламенту Грузії. Влада у Грузії повинна належати грузинам.
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Хохлам-манкуртам, які в абсолютній більшості населяють Україну, такі речі не зрозуміли.
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Ось і поговорили два Українця))Чого вам від України треба?
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Если "абсолютное большинство" представляет Украину не так как ты, то может твои представления не правильные? Не может вся рота идти не в ногу, а ефрейтор в ногу. И даже если не в ногу, как ты собираешься это исправить, абсолютное большинство переломить через колено не реально. Не реально, ты своим мозгом понимаешь? Противоречит законам природы, силовому балансу... Как тебе это еще объяснить? Преимущество демократии именно в том, что большинство всегда право, а не меньшинства, не сектанты... Сколько нужно талдычить прописные истины?
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Тупому большинству можно втереть любую дичь. Купленные пророссийскими алигархами телеканалы сейчас за пол года заставят большинство в Украине требовать единого государства с россией. Вы не совсем правильно понимаете смысл демократии-даже милионы мух не убедят меня,что дерьмо -это вкусно.
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Ну если ты в своей гордыне видишь в миллионах людей миллион мух, то этот миллион тебя просто раздавит. Тебя просто видимо никогда толпой не били... И даже наверно вдвоем не били. Иначе ты бы понты не гонял.
А демократию я понимаю совершенно правильно, а если ты сомневаешься, посмотри в словаре.
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А ефрейторы в любом случае вногу. Они так считают.
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тупое большинство в критические минуты никогда ни чего не решало..и никуда не выходило!!!Сидело и смотрела чья возьмет!!! Так и сейчас ..думаете что кто то из 73 куда то выйдет если что то начнется? будет сидет на диване и ждать пока 25 % что то сделает..умоется кровью и чего то для этих же 73% добьется
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Во-первых не 25% и даже не 24%, а не больше 5%.
Во-вторых, что тебе мешает выйти в Крыму? Выйди.
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выбрали кацапку на пост президента теперь как Украина при марадере-лолите мучаться будут
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Як був ти нульовкою, так нею і залишився.
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А де це істеричне обнюхане грузинське одоробло ? Чого не рветься рятувати =свій народ= ?
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Ему некогда да и не интересно. Пока зебилы от него в восторге он рвется к власти в Украине,хотя месяцем раньше доказывал,что его власть и политика не интересует от слова совсем. Но тупорылые не помнят и не видят ни обмана,ни откровенного переобувания. Л-логика, вообще не присутствует у поклонников зе. Только краткосрочная память как у рыбки Дори из мультика"Немо"
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Сегодня Грузия стала ярким примером того, к чему приводит попустительство власти к пророссийским реваншистам. Просто вдумайтесь - депутат госдумы РФ свободно приехал в Грузию, пролез в парламент и уселся в кресло председателя. Лютый треш
(С)
@natohawks
☹️
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при Саакашвили такого не было и не могла быть
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Это называется--пусти свинью за стол она и ноги на стол.
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Ще таких конфліктів зо три (а є де), і рашка просто лусне від неспромоги усюди влізти. Розірветься від того, що не встигне своєю ординською ковдрою "допомогти" в усих конфліктах.
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В 1917-1918г. украинские части вели тяжёлые кровавые бои с российскими бандитскими -большевистскими оккупационными войсками на Левобережной Украине. Однако, преступное заигрывание левыми украинских партиями с лютым кремлёвским врагом и недостаточное формирования вооружённых сил УНР, а Центральная Рада под давлением левых партий преступно отказалась от более трёхсоттысячной кадровой Украинской регулярной армии ( а это привело к трагедии) украинизированных дивизий Русской императорской армии Юго-Западного фронта поддержавших Центральную Раду подчинившихся и присягнувших на верность УНР, Украинскому народу и правительству. в результате большая часть украинских войск (16 дивизий), брошенных Центральной Радой на произвол судьбы, они выехали во вражескую паРашу где стали белогвардейцами или кремлёвскими бандитами- большевиками. А на декабрь 1918 численный состав армии УНР уже снизился до 110 тыс бойцов, которые храбро умирая за УНР до последнего сражались с многократно превышающей в военной силе просто огромной полумиллионной ордой проклятых москалей - кацапов против ужасных оккупантов бандитов - большевиков из вражеской паРаши.
Что и привело к ужасной катастрофе -трагедии потере суверенитета и колонизации независимого Украинского государства УНР превращению её в жалкую колонию усср с последующими репрессиями, голодоморами и геноцидом в которых погибли от рук кремлёвских оккупантов многие миллионы украинцев. Часто в мировом развитии стран история повторяется, но не дай Бог нам такого кровавого повторения событий в Украинской державе и которые мы украинцы можем лекомысленно допустить дав на выборах дорогу в парламент вражеским Украине антиукраинским прокремлёвским партиям и блокам..
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чому коментарі видаляють...свині шоколадні...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПоліцейські спецпризначенці із застосуванням водометів і сльозогінного газу відтіснили протестувальників від парламенту Грузії
 
 
 
 
 
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