 Поліцейські спецпризначенці із застосуванням водометів і сльозогінного газу відтіснили протестувальників від парламенту Грузії

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Поліцейські спецпризначенці із застосуванням водометів, сльозогінного газу та гумових куль відтіснили учасників акції від парламенту.
Правоохоронці розібрали намети, встановлені протестувальниками біля будівлі законодавчого органу.
Як видно на кадрах, які передають грузинські телеканали, на вулицях, прилеглих до центрального проспекту Тбілісі, відбувається переслідування і затримання учасників протесту.
Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.
Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, голову МВС Георгія Гахарію і голову СДБ Вахтанга Гомелаурі.
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Грузини невдоволені тим, що людина іншої нації зайняла місце голови парламенту Грузії. Влада у Грузії повинна належати грузинам.
А демократию я понимаю совершенно правильно, а если ты сомневаешься, посмотри в словаре.
Во-вторых, что тебе мешает выйти в Крыму? Выйди.
(С)
@natohawks
☹️
Что и привело к ужасной катастрофе -трагедии потере суверенитета и колонизации независимого Украинского государства УНР превращению её в жалкую колонию усср с последующими репрессиями, голодоморами и геноцидом в которых погибли от рук кремлёвских оккупантов многие миллионы украинцев. Часто в мировом развитии стран история повторяется, но не дай Бог нам такого кровавого повторения событий в Украинской державе и которые мы украинцы можем лекомысленно допустить дав на выборах дорогу в парламент вражеским Украине антиукраинским прокремлёвским партиям и блокам..