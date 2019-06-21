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 Унаслідок протестів у Тбілісі постраждало 52 людини, - Мінохоронздоров'я Грузії

За даними Міністерства охорони здоров'я Грузії, в результаті подій біля парламенту в Тбілісі постраждало 52 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється про 14 постраждалих серед учасників акції та 38 постраждалих серед правоохоронців.

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Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави СГБ Вахтанга Гомелаурі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133447
 
 
 Топ коментарі
 
Характерно що вся ця шелупонь януковічі-путіни-зеленські приходять на демократичних виборах а виносять їх вже з кров`ю...
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Собственно, корнем всех проблем является "всеобщее избирательное право": когда СМИ, принадлежащие узкому кругу богатых проходимцев, пропихивают в фавориты какую-нибудь козу с барабаном, типа Януковича. Ситуация в стране идёт вразнос, активное меньшинство своей кровью свергает козу вместе с барабаном. К власти приходят националисты, которые, естественно, проводят непопулярные реформы в интересах населения. Недовольные владельцы телеканалов (например, Коломойский со своим Г+Г) снова пропихивают в президентское кресло очередного арлекина, и так по кругу, пока от государства не останется обглоданный скелет.
Разорвать эту порочную цепь можно лишь резко ограничив доступ безмозглого быдла (называемого "большинством населения") к избирательной урне.
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Россия попыталась обжаловать решение астрономов назвать одно из космических тел «Putin-Huilo!» в честь президента РФ Владимира Путина, но получила отказ.
(C)
@prankotura
😄
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Характерно що вся ця шелупонь януковічі-путіни-зеленські приходять на демократичних виборах а виносять їх вже з кров`ю...
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А як же Петя? Чи він прийшов не демократично?
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Такое впечатление, что кто-то поджигает Кавказ. Территориальные претензии кадырки к Ингушам и дагам, теперь Грузия. Кто-то поджигает подбрюшье параши. Но может это просто мы видим гибель ********** и так предначертано! Так поможем же предначертанному свершиться, чтоб сплясать танец с бубнами над поверженным кремлём!
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Россия попыталась обжаловать решение астрономов назвать одно из космических тел «Putin-*****!» в честь президента РФ Владимира Путина, но получила отказ.
(C)
@prankotura
😄
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Не остановится Грузия - хана кацапским политикам. Втопчите их в асфальт горячие кавказские парни. А укаринская пятая колонна пусть мотает на ус опыт Грузии вскоре будет полезен.
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может и вообще не нужен будет .ванговать не стоит,а вот прививка для зели события в Грузии не помешает.
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Такое впечатление, что полиции в Грузии больше, чем народа

https://www.facebook.com/1stchannel/videos/2608018635884151/
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Собственно, корнем всех проблем является "всеобщее избирательное право": когда СМИ, принадлежащие узкому кругу богатых проходимцев, пропихивают в фавориты какую-нибудь козу с барабаном, типа Януковича. Ситуация в стране идёт вразнос, активное меньшинство своей кровью свергает козу вместе с барабаном. К власти приходят националисты, которые, естественно, проводят непопулярные реформы в интересах населения. Недовольные владельцы телеканалов (например, Коломойский со своим Г+Г) снова пропихивают в президентское кресло очередного арлекина, и так по кругу, пока от государства не останется обглоданный скелет.
Разорвать эту порочную цепь можно лишь резко ограничив доступ безмозглого быдла (называемого "большинством населения") к избирательной урне.
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Забыл ещё про ограничение "безмозглому быдлу" на само проживание в стране, да и на жизнь вообще.
Где вас такие ущербных снобов, ненавидящих окружающих, штампуют?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУнаслідок протестів у Тбілісі постраждало 52 людини, - Мінохоронздоров'я Грузії
 
 
 
 
 
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