 Унаслідок протестів у Тбілісі постраждало 52 людини, - Мінохоронздоров'я Грузії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Повідомляється про 14 постраждалих серед учасників акції та 38 постраждалих серед правоохоронців.
Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.
Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави СГБ Вахтанга Гомелаурі.
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@prankotura
😄
https://www.facebook.com/1stchannel/videos/2608018635884151/
Разорвать эту порочную цепь можно лишь резко ограничив доступ безмозглого быдла (называемого "большинством населения") к избирательной урне.
Где вас такие ущербных снобов, ненавидящих окружающих, штампуют?