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 "Грузинський народ ображений, розчарований і розсерджений", - Угулава

Грузинський народ ображений, розчарований і розсерджений - заявив один з лідерів "Європейської Грузії" Гігі Угулава на акції перед парламентом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Грузія.онлайн.

За словами Угулави, грузинський народ не пробачить "Грузинській мрії" те, що відбулося сьогодні.

"Ніхто не пробачить їм утиску гордості, і сьогодні грузинський народ ображений, розчарований і розсерджений. Це побачить Іванішвілі, людина, яка возить свої дерева, які необхідні відносини з реальними людьми, що болить у реальних людей у Грузії. Побачить, відчує, і йому доведеться поступитися, доведеться поступитися владою, і якщо не зробить цього за власною волею, обов'язково, ми не втомимося, і до кінця, за нашим законом, нашою конституцією, покажемо їм, де раки зимують", - заявив Гігі Угулава.

Перед парламентом у ці хвилини триває акція. Учасники акції протестують проти візиту російських депутатів до Грузії.

Також дивіться: У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата. ФОТО

Вчора для участі в Міжпарламентській асамблеї православ'я в Грузію приїхали депутати російської Думи. Сьогодні комуніст-депутат Сергій Гаврилов, відомий антигрузинськими настроями, звернувся до членів асамблеї з крісла голови парламенту Грузії.

Цей факт викликав особливий протест суспільства. Опозиція і громадські активісти увійшли в зал засідання демаршем, і не дали російським депутатам можливості продовжити засідання. Гаврилову і його колегам довелося залишити готель, їх відвезли в аеропорт у супроводі посиленого ескорту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російського депутата в Тбілісі облили водою і закидали пляшками. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133446
 
   
 Топ коментарі
 
Московські зозулі скрізь однакові,що в Україні,що в Грузії

"Грузинский народ оскорблен, разочарован, и рассержен", - Угулава - Цензор.НЕТ 4618 🇬🇪 Angry Georgian 🇺🇦 🇨🇳 @AngryGeorgian

Президентша,и ставленница Иванишвили,мадам Зурабишвили заявила,что "те,кто выводит людей на веутренний протест,волей не волей являются проводниками политики России".Блть, это как?Народ вышел против российско-направленной политики правительства на протесты,а оказалось,чтоЗаРоссию?
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Ты ЗЕбил?
мажоритарщики
украинофоб - Александр Дубинский.
Любит фоткаться с украинофобской мразью Портновым и Гужвой. А еще его мамка и папка - ярые донецкие сепары. Зекоманда, йопта.
Идет по 94 мажоритарному округу в Киевской области
https://twitter.com/natohawks/status/1137728283649433601
украинофоб Макс Бужанский. Считает Революцию Достоинства гос переворотом. Называет Парубия нацистом и утверждает что Украина никогда не будет в НАТО. Его с удовольствием цитирует росГебБельсТВ, пропаганда ОРДЛО, Украина.ру, Страна.юа, Ньюзван, Г+Г. Идет по 25 округу Днепра где избирался Филатов...
https://twitter.com/Holobutsky/status/1137717903049052160
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ЗЕкоманда думайте что с вами будет если попытаетесь якшаться с рашисткими тварями...
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згадай , вівця , скільки українців вбили американці і які території окупували .
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Байдену можна він союзник, а кацапи вороги.
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Воодушевлённые событиями в Молдове,плскоголовые русаки зялись за Грузию и получили по хлебалу,от гузинского народа.У нас,по хлебалу,получил щё один плоскоголоый русак - портянкин.Этот,путинский посипака и юлин шморкач,получил от студентов.Где теперь вылезет этот "гений"- аферист судебной реформы,по которой корупционера не возможно посадить,от слова вообще.
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А чгог туди Міхо Карлсон не їде? Там би він ще більш доречний був, аніж тут...
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Не войте шакалы кремлядей!Пороиванидодоны-лакеи путана, узурпировавшие власть, гнали Саакашвили отовсюду!ПЕС лает,а караван Михо идет!Бумеранг возвращается-отгребёте по полной!
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Путинососы и у кучмоподсосы распетушились в Украине.
В Грузии война длилась несколько дней 11 лет назад и вон какая реакция на кремлевские планы.
А в Украине шестой год как уже пошел и кремлевский план нормально впихуется

Только самые умные - студенты университета им.Шевченко восстали,остальные сидят жуют сопли.
Ждут,а вдруг путин газа дешевого даст.
Такое насэлэниэ.
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Не можна загравати з кацапами, влаштовувати мирні пермовини ...
Хочуть уроди миру, то нехай віддають Абхазію і виплачують репарації - інакше це лише чергова спроба окупувати Грузію.
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А почему только Абхазию - там еще Северная Осетия оккупирована.
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Нужно было взять кацов на временное содержание, а позже -- обменять их на людей.
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Нет ни одной страны, ни одного народа на земле, которые Россия искренне уважала бы. Сплошное высокомерное презрение или расчетливая "дружба". И даже тех же "друзей" в душе "великая Россия" тоже презирает и в случае чего с легкостью предает.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Грузинський народ ображений, розчарований і розсерджений", - Угулава
 
 
 
 
 
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