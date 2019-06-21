 "Грузинський народ ображений, розчарований і розсерджений", - Угулава

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Грузія.онлайн.

За словами Угулави, грузинський народ не пробачить "Грузинській мрії" те, що відбулося сьогодні.

"Ніхто не пробачить їм утиску гордості, і сьогодні грузинський народ ображений, розчарований і розсерджений. Це побачить Іванішвілі, людина, яка возить свої дерева, які необхідні відносини з реальними людьми, що болить у реальних людей у Грузії. Побачить, відчує, і йому доведеться поступитися, доведеться поступитися владою, і якщо не зробить цього за власною волею, обов'язково, ми не втомимося, і до кінця, за нашим законом, нашою конституцією, покажемо їм, де раки зимують", - заявив Гігі Угулава.

Перед парламентом у ці хвилини триває акція. Учасники акції протестують проти візиту російських депутатів до Грузії.

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Вчора для участі в Міжпарламентській асамблеї православ'я в Грузію приїхали депутати російської Думи. Сьогодні комуніст-депутат Сергій Гаврилов, відомий антигрузинськими настроями, звернувся до членів асамблеї з крісла голови парламенту Грузії.

Цей факт викликав особливий протест суспільства. Опозиція і громадські активісти увійшли в зал засідання демаршем, і не дали російським депутатам можливості продовжити засідання. Гаврилову і його колегам довелося залишити готель, їх відвезли в аеропорт у супроводі посиленого ескорту.

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