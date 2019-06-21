EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1358  15
Все про:освіта (590) школа (664) Міносвіти (465) Гриневич (319)

 LEGO ще два роки безкоштовно постачатиме ігрові набори для українських першокласників, - Міносвіти

Міністерство освіти домовилося з компанією The LEGO Foundation про продовження програми співпраці і безкоштовне надання ігрових наборів для першокласників у 2019 і 2020 роках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

"Сьогодні ми бачимо, що ігрові методики навчання з LEGO дійсно працюють - учителі використовують набори, коли вивчають з учнями склади, додавання та віднімання, і навіть під час фізкультхвилинок. Усі відзначають, що ці методики справді дають можливість наочно та доступно пояснити дітям матеріал, розкрити їхні вміння, навчитися працювати в команді, домовлятися, пропонувати нові нестандартні рішення. Ми вдячні LEGO Foundation, що вони побачили користь, яку дали ці підходи вчителям, і погодилися продовжити програму ще на наступні 2 роки", - сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона розповіла, що загалом для першокласників 2019-2020 навчального року передбачається приблизно 50 великих грузових машин - траків - з наборами LEGO.

"Якщо ми беремо обсяги за аналогією з минулим роком, то йдеться про 51 трак. Вісьма вантажівками в Україну прибудуть набори LEGO "6 цеглинок", у ще 43 траках везтимуть набори "LEGO Play Box"", - пояснила міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти затвердило 12 стандартів вищої освіти

Отже, передбачається, що набори LEGO "6 цеглинок" прибудуть до України орієнтовно наприкінці вересня, а будуть розвезені в школи до середини жовтня. Також у першій доставці з вісьма вантажівками наборів LEGO "6 цеглинок" буде завезено й майже 13 траків "LEGO Play Box". Ще 13 траків "LEGO Play Box" прибудуть до України у листопаді цього року, решта надходитимуть до березня 2020 року за аналогією з цьогорічними поставками.

Із 2018 року тренерами The LEGO Foundation було проведено тренінги з упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання для 22 000 тис. вчителів початкової школи та 4000 тис. вихователів закладів дошкільної освіти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133445
 
 
 Топ коментарі
 
"С 2018 года тренерами The LEGO Foundation были проведены тренинги по внедрению игровых и деятельностных методов обучения
Источник: https://censor.net.ua/n3133445"


 показати весь коментар
 
НЕ ЗНАЮ КОМУ СПАСИБО ГОВОРИТЬ, НО ИНИЦИАТИВА ВПОЛНЕ ДОСТОЙНА УВАЖЕНИЯ! КОМПАНИИ LEGO - РЕСПЕКТ ОДНОЗНАЧНО.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Внесём нотку позитива: Дякую, Зеленський!
 показати весь коментар
 
"С 2018 года тренерами The LEGO Foundation были проведены тренинги по внедрению игровых и деятельностных методов обучения
Источник: https://censor.net.ua/n3133445"


 показати весь коментар
 
 
Дурік, а до чого тут Зебеня? LEGO еще два года бесплатно поставит игровые наборы для украинских первоклассников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 876 Освітня реформа початкової школи (НУШ) почалася при минулій Владі і твій клован тут ніяким боком!
 показати весь коментар
 
 
НЕ ЗНАЮ КОМУ СПАСИБО ГОВОРИТЬ, НО ИНИЦИАТИВА ВПОЛНЕ ДОСТОЙНА УВАЖЕНИЯ! КОМПАНИИ LEGO - РЕСПЕКТ ОДНОЗНАЧНО.
 показати весь коментар
 
 
"Барыгам" и "злочинной владе" которая начала реформу образования...
 показати весь коментар
 
 
Вот именно. Беняботы ведь будут пихать квадратное в круглое 🙃
 показати весь коментар
 
Нда... Ещё в 90 тые в Европе дети детсадовского возраста,этим Лего увлекались.А теперь украинские школы дошли до их уровня.Ни кого,ни чего не смущает?У нас на столько тупые дети стали?
 показати весь коментар
 
Ви бачили методику застосування Лего на уроках?
 показати весь коментар
 
А когда ВУЗы начнут учить с помощью Lego ?
 показати весь коментар
 
Даже ЛЕГО бесплатно поставляет. А соевая власть продает нам российский газ втридорога, а украинский задешево алигархам.
 показати весь коментар
 
 
ВЫ читать умеете?
наборы LEGO "6 кирпичиков" (шесть !!!)

Внимание вопрос знатокам ЧТО, ГДЕ, НАПОРКУА?
"Зачем давать каждому ребенку ВСЕГО 6 шт кирпичиков?"
Следует отметить что в Украине УЖЕ давно существует производитель аналогичных конструкторов по сносной, адекватной цене. (мешок около 250-300 грн)
Нахера поддерживать ИНОСТРАННОГО производителя?
Даный ВЫСЕР от ЛЕГО не более чем рекламный Ход.Шлите найух лего с дебильными 6 кирпичиками
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниLEGO ще два роки безкоштовно постачатиме ігрові набори для українських першокласників, - Міносвіти
 
 
 
 
 
 вгору