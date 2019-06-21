 LEGO ще два роки безкоштовно постачатиме ігрові набори для українських першокласників, - Міносвіти

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

"Сьогодні ми бачимо, що ігрові методики навчання з LEGO дійсно працюють - учителі використовують набори, коли вивчають з учнями склади, додавання та віднімання, і навіть під час фізкультхвилинок. Усі відзначають, що ці методики справді дають можливість наочно та доступно пояснити дітям матеріал, розкрити їхні вміння, навчитися працювати в команді, домовлятися, пропонувати нові нестандартні рішення. Ми вдячні LEGO Foundation, що вони побачили користь, яку дали ці підходи вчителям, і погодилися продовжити програму ще на наступні 2 роки", - сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона розповіла, що загалом для першокласників 2019-2020 навчального року передбачається приблизно 50 великих грузових машин - траків - з наборами LEGO.

"Якщо ми беремо обсяги за аналогією з минулим роком, то йдеться про 51 трак. Вісьма вантажівками в Україну прибудуть набори LEGO "6 цеглинок", у ще 43 траках везтимуть набори "LEGO Play Box"", - пояснила міністр.

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Отже, передбачається, що набори LEGO "6 цеглинок" прибудуть до України орієнтовно наприкінці вересня, а будуть розвезені в школи до середини жовтня. Також у першій доставці з вісьма вантажівками наборів LEGO "6 цеглинок" буде завезено й майже 13 траків "LEGO Play Box". Ще 13 траків "LEGO Play Box" прибудуть до України у листопаді цього року, решта надходитимуть до березня 2020 року за аналогією з цьогорічними поставками.

Із 2018 року тренерами The LEGO Foundation було проведено тренінги з упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання для 22 000 тис. вчителів початкової школи та 4000 тис. вихователів закладів дошкільної освіти.