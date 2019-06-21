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Все про:Грузія (522) православ'я (156) Єленський (11)

 Депутат Держдуми Гаврилов, після інциденту з яким у Грузії почалася масова акція, звинуватив нардепа Єленського в підбурюванні грузин до безладів

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов, через поведінку якого в Грузії почалися масові протести, звинуватив українського нардепа Віктора Єленського в підбурюванні грузин до безладів.

Як передає Цензор.НЕТ, офіційну позицію Віктора Єленського опублікував у Фейсбуці його помічник Дмитро Горєвой.

У повідомленні наголошується: "19 червня розпочала свою роботу 26 сесія Міжпарламентської Асамблеї Православ’я, яка цього року проводиться у Грузії. Україну у складі офіційної делегації представляє народний депутат від фракції "Народного Фронту" Віктор Єленський, який є заступником Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України.

Засідання Асамблеї розпочалося із скандалу. Рік тому президентом МАП було обрано представника Комуністичної партії Державної Думи Російської Федерації Сергія Гаврилова. Як президент МАП він мав вести засідання Генеральної Асамблеї. Оскільки захід проводився у Парламенті Грузії, то Гаврилов мав зайняти місце спікера Парламенту.

Це обурило грузинських парламентарів, які заблокували трибуну. Протягом дня Президент Грузії Саломе Зурабішвілі та численні грузинські політики висловлювали своє невдовлення такими діями російської делегації.

Через значний суспільний резонанс МАП була змушена дочасно закрити засідання. Обурені громадяни Грузії прийшли до готелю, де проживали члени делегацій, щоби висловити свій протест проти присутності російської делегації.

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До протестувальників вийшов очільник української делегації Віктор Єленський, який заявив ЗМІ, що він засуджує окупацію Росією таких православних країн, як Грузія, Молдова та Україна, і що дії Росії ставлять хрест на всеправославній солідарності.

Після закінчення спілкування з пресою депутат Державної Думи Російської Федерації Сергій Гаврилов звинуватив Віктора Єленського у підбурюванні протестувальників, образі на адресу президента Російської Федерації Володимира Путіна та зробив усе можливе для виключення народного депутата України з учасників Генеральної Асамблеї МАП.

З міркувань особистої безпеки та недопущення провокацій з боку російської делегації було ухвалено рішення розмістити народного депутата Віктора Єленського на території Посольства України в Грузії.

Наразі життю і безпеці народного депутата України Віктора Єленського ніщо не загрожує, проте до кінця роботи МАП він перебуватиме на території дипломатичної установи".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133444
 
 
 Топ коментарі
 
нахабна та брехлива мокшанська свиня, пертися у країну, якій свиноруси так напаскудили
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Сегодня в Парламенте Грузии был замечен сука православная. Почему его там не прибили?

Депутат Госдумы Гаврилов, после инцидента с которым в Грузии началась массовая акция, обвинил нардепа Еленксого в подстрекательстве грузин к беспорядкам - Цензор.НЕТ 3668
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красиво кацапу заехали и чем паникадилом в лоб Депутат Госдумы Гаврилов, после инцидента с которым в Грузии началась массовая акция, обвинил нардепа Еленксого в подстрекательстве грузин к беспорядкам - Цензор.НЕТ 4145
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Сегодня в Парламенте Грузии был замечен **** православная. Почему его там не прибили?

Депутат Госдумы Гаврилов, после инцидента с которым в Грузии началась массовая акция, обвинил нардепа Еленксого в подстрекательстве грузин к беспорядкам - Цензор.НЕТ 3668
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А твой Пэдро ему гражданство Украины даровал!😁
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А "за базар ответишь..."? У тебя, "в неистовой ненависти" к Порошенко, мозги отключаться, стали... Ни одно лицо, в Украине, в какой-угодно должности, кроме Президента, предоставлять гражданство не имеет права... Напомни мне, кем был Порошенко на момент получения Новинским украинского гражданства?...
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но и не лишил гражданства эту тварюку, а с Саакашвили известно, что сделал...
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А Порошенко что, ОБЯЗАН был, это сделать? Это не его указ был... Да и с "Карлсоном" немножко "другой коленкор" был - Порошенко отменил свой Указ, потому что "были выявлены нарушения в представленных Саакашвили данных, при получении гражданства...". Говоря юридическим языком, "недостоверность исходных данных, влечёт ничтожность заключённой сделки..."... ("Для тех, кто в танке" - "сделка", в данном случае - любой договор, при котором обе стороны получают преимущества, беря на себя обязательства... Например, при поступлении в учебное заведение руководство его берёт на себя обязательство предоставлять студенту знания, а он обязуется их усвоить... А студент предоставил "липовый" аттестат или данные ЗНО... Всё! Студент отчислен! Так и с "Карлсоном"...).
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Ага . От зєлєбєня тебе послухає і швиденько лишить громадянства " суку православну " . Зазєлі ви такі наївні чи дійсно дупоголові ?
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лишить громадянства, це у вас у козломордії. А в Україні громадянства позбавляють.
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хочешь тестик по украинскому языку? забавный
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ты уже надоел всем форумчанам со своими тестиками, приезжай к нам в Одессу, на Привозе купи себе курицу и какай ей в мозг. Это у тебя получится лучше, чем пытаться это делать форумчанам.
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предсказуемо: вопросов по языку боишься ибо зелебобики, они существа из русского мира.
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Еще одна **** рошеновская
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Это Вы о чём? Или " о ком"? Надеюсь, не в мой адрес? Попрошу уточнения... Если в мой - тогда "доказательства - в студию!" То есть, "почему этот "эпитет" Вами применён?". Если есть аргументы - пожалуйста, опровергайте мои слова... А если доказательств нет - зачем тогда этот Ваш комментарий? Не понравилась "неудобная" правда?
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ватный долб..дятел, **** кривославная получила гражданство при овоще
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нахабна та брехлива мокшанська свиня, пертися у країну, якій свиноруси так напаскудили
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А ведь вы правы. И никто не обратил внимания.
Интересно, как сочетаются ( не в его понимании - нет, для этого нужно быть чем-то бОльшим, чем просто тело) сочетание крестика со звездой и молотом...
Может, забыл надеть.., пардон, трусы..
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А коммунист что, не может быть идиотом и полезть в православие?
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Почитайте "манифест компартии"- получите ответы
А комуняки - да, они такие - везде залезут, лишь бы выжить
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Не почитайте, а перечитайте, если в вас хоть грамм такта есть. Ну, спасибо что хоть тыкать не стали как тут водиться. Как в том фильме - "ну хоть одна полупорядочная нашлась"))
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Вы "очаровательно" оскорбляете
Если действительно "манифест" читали, зачем предыдущий вопрос?
И отдельное "мерси" за то, что незнакомого собеседника ставите ниже себя.., впрочем, как и остальных комментаторов на Цензоре - "как тут водиться"(с)
Боюсь спросить ( а вдруг опять нарвусь на ..хм-м...) вы Акунина читали ТОЖЕ или ..?
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Боже упаси. Только аудиокниги. Не люблю читать.
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Извинений не дождалась..
Но мнение составила именно из-за их отсутствия
По этому поводу ваше "если в вас хоть грамм такта есть" особенно умиляет Депутат Госдумы Гаврилов, после инцидента с которым в Грузии началась массовая акция, обвинил нардепа Еленского в подстрекательстве грузин к беспорядкам - Цензор.НЕТ 9945
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Ну, а вообще ничего такого в православных коммуняках нет. Пошел в мавзолей поклониться сушеному трупу вдохновителя уничтожения православия, а потом через площадь помолился в соборе секты, созданной еще одним коммунячим людоедом Гуталином Джугашвили, лобызнул лапу попу-фсбшнику. Все как Карла завещал.
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Ну так сушеные трупы - уже кое-что общее у КПСС с православными. И не только это, можно дальше насобирать аллюзий. Нет, на самом деле ничего шокирующего в этом единении нет. Обычное впадение в архаику, свойственное многим примитивным культурам.
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Вряд ли явления, происходящие в данной примитивной культуре, можно уместить в какой-либо алгоритм. Скорее, это процессы напоминают броуновское движение.
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Т.е. немного схожи с евреями...
- везде залезут, лишь бы выжить - камунасты
- евреи везде залезут, лишь бы выжить
Пользуясь методом простого силлогизма, приходим к выводу: камуноиды = евреи, и наоборот.
Т.о., поздравляю 73% зеленой массы. Ваш ставленник, этот маленький евроукраинец, сделал всё, чтобы калом мойский смог выжить...да и сам как-то безбедно выживал, "прислуживая нужному народу"...
Зелепузики, месяц прошел...
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Я читал, что в Румынии (в период социализма) были попы-коммунисты. Специально этим вопросом не интересовался, но допускаю, что устав компартии Румынии такое допускал.
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Я не знаком с уставом КПРФ, но более чем на 99% уверен, что ни о какой кишке последнего попа там речи не идёт. Основоположники марксизма говорили о том, что в новом обществе не будет места религии, она должна уйти вместе с уничтожением класса эксплуататоров, потому что ему и служит. Но примерно так же они относились и к традиционной семье, и к общественной морали, например. Но мы же не удивляемся, что коммунисты женятся и детей воспитывают, а не сдают их в коммуны. Между теорией и практикой, как правило острые грани стираются.
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«Москва 2042»- отец Звездоний.. так и сочетается ...
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Ну зеля уже поквитался с нардепом НФ Еленским распустил ВР.
Теперь туда будут ездить правильные депутаты медведчук с вилкулом.
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" Кто что взорвал, тот пусть про то и снимает"
Это последняя фраза статьи ... и просто очередной вынос , увы, не мозга, а очередной порции д"рма с языка-лопаты очередного лишне хромосомного(((
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мне нравится, наш депутат выгнал росделегацию с грузии)
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В Грузии сейчас пророссийское, подобное зебильскому, правительство
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театр абсурда с этой православной ещё и коммунистической ассамблеей и эти люди хотят построить современную страну
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_Православие тут вообще ни при чём! Эта осамблея - просто один из инструментов, используемых кремлём в своих целях. Ты что, правда думал что дело здесь в вере?
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Братья грузины, почему вы не повесили эту росиянскую мразь? Почему эта краснопузая русская тварь топчет вашу землю? Почему вы пускаете русских ублюдков на свою землю?
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ПОТОМУ ЧТО ЭТО БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНИЕМ ВОЙНЫ, НАПРИМЕР.
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Братья зебени, почему вы пускание на нашу землю Новинского, медвечука, Портнова???
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патамуша Порошенко видав їм індульгенцію
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а генплокулол убезпечив від переслідування за законом - нічого не знайшов !
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При Порошенко они сильно не высовывались.
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Я, честно говоря, вообще не понимаю, почему наши топчатся там в этой тусовке, которой ещё, к тому же, русские коммуняки заправляют. Вдумайтесь: "Православные коммунисты". Бред какой-то.
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Межпарламентская ассамблея православия. Это что, зачем, куда, и на ...? А если б кацап не сел на какой-то там не тот стул, то весь этот ужас должен был бы состоятся, и наш так называемый депутат в этом должен был бы участвовать? Мир сошел с ума..
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вата теперь как прокажонная среди соседей...... мудрое правление сказочноко дол....ба пу даёт свои плоды.....

p.s. да и кривая линия не задалясь, самая провальная за последние годы......
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Стесняюсь спросить, а почему опытный фронтовик прятался?
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Фронтовик отстрелялся, поразил цель и ушел на базу
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Спрос у Гаврилова и руской делегации кто сушится и подтирается под усиленным конвоем в аэропорту Депутат Госдумы Гаврилов, после инцидента с которым в Грузии началась массовая акция, обвинил нардепа Еленского в подстрекательстве грузин к беспорядкам - Цензор.НЕТ 2535
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Украина имеет дело не с РПЦ, а с внешней разведкой России - нардеп Виктор Еленский

https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ukrayna-ymeet-delo-ne-s-rpts-a-s-vneshnei-razvedkoi-rossyy-nardep-194109.html
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Услышал "Мы же братский народъ!" - стреляй на звук...
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Скажите, а как такое может быть?
Президентом Межпарламентской ассамблеи Православия год назад был избран депутат-коммунист из России.
Я вообще новости перестал понимать в последнее время...
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Мир всё быстрей катится с горки в пропасть. И он в пропасть рухнет! Но не сегодня.
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Этот Мир всегда катится с горки в пропасть....О tempora, o mores!(ц) - это не наш современник сказал, а целый Цицерон.
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Прочитайте "Москва 2042" Войновича. Поможет разобраться с новостями. Депутат Госдумы Гаврилов, после инцидента с которым в Грузии началась массовая акция, обвинил нардепа Еленского в подстрекательстве грузин к беспорядкам - Цензор.НЕТ 1475
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На россии умудряются совместить самые тяжелые бредовые и противоположные идеи. Скрепляет это все одна коричневая суспензия с добавлением манечки и неуемной наглости нищебродов
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мразь кацапо-фашисткая еще что-то вякает там Депутат Госдумы Гаврилов, после инцидента с которым в Грузии началась массовая акция, обвинил нардепа Еленского в подстрекательстве грузин к беспорядкам - Цензор.НЕТ 5007
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Які нафіг "міжпарламенські православні асамблеї" з кацапами? Шо за фігня в секулярних державах? Де "міжпарламенська асамблея ЛГБТ"?! Це єдина асамблея де, ці політики можуть спілкуватися чесно.
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цікаво, а хто голосував за кацапського православного комуніста в тій "асамблеї"?
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Молодецдепутат от Украины. Российской мрази всегда и везде нужно напиминать что они оккупанты, воры и убийцы.
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Какая бесстыжая мразь!
Украинский депутат виноват! Не Путин, не Медведев даже.
Это Еленский ввел российские войска в Грузию, поубивал людей и оккупировал 20% территории?! А территорию подбросил незаметно России?!
С какими глазами ты, мразь, вообще в Грузию приехал? На брюхе должен, падла, просить прощения!
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А у нас есть такой нардеп Виктор Еленский?Херасе!
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Очень сильно шарпатая местами ,знаешь пароль ?* Ру сню набут ылку*,- только тсссссс,никому ....
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Так Гаврилов на что, конкретно, "обиделся"? На то, что оккупацию назвали оккупацией? А что он не обиделся на избрание его председателем МАП? Коммунисты же всегда выступали против религии - "опиума для народа"... (Или они решили этот "опиум" возглавить, если победить не удалось?)
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Найвища ступінь маразму кацапії!
Еленському респект!
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Насколько я помню, французы там тоже 10 лет назад Саакашвили обещали, а врз и ныне там. В результате кацапы набралось наглости заявить я в Грузию. Закономерный итог
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Тут справа не в комунізмі, справа в вождізмі та рос.імперіалізмі. Ще в 19ст. рос.ліберали, рос.чорносотенці, рос.соціалісти однаково погоджувались, що основою існування російськості (рускава міра) є "самодєржавіє, православіє і народность", тобто во главє царь блискучий і мудрий, а кругом обдерті ніщі гопніки разом з різномастною навіть інтелегентною ватою, но зато з крєстом. Нічого нового - православний царизм, червоний царизм, коричневий царизм, ліберальний царизм і т.д. і т.п.
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Да ,это лядство надо только под корень (развал и дробление с демилитаризацией ), иначе эта гидра мирового терроризма будет отравлять жизнь многих поколений...
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Не зрозумів, а що сказав наш депутат про Володимира Володимировича *****?
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....обвинил нардепа Еленского в подстрекательстве грузин к беспорядкам, сранно как то, а что нужно было целовать руки представителю оккупантов и как он там вообще оказался этот представитель ватной нации, ползучей на чужое?
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" ... президентом Межпарламентской Ассамблеи Православия был избран представитель Коммунистической партии..."- що вони курять???
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДепутат Держдуми Гаврилов, після інциденту з яким у Грузії почалася масова акція, звинуватив нардепа Єленського в підбурюванні грузин до безладів
 
 
 
 
 
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