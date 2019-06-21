 Депутат Держдуми Гаврилов, після інциденту з яким у Грузії почалася масова акція, звинуватив нардепа Єленського в підбурюванні грузин до безладів

Як передає Цензор.НЕТ, офіційну позицію Віктора Єленського опублікував у Фейсбуці його помічник Дмитро Горєвой.
У повідомленні наголошується: "19 червня розпочала свою роботу 26 сесія Міжпарламентської Асамблеї Православ’я, яка цього року проводиться у Грузії. Україну у складі офіційної делегації представляє народний депутат від фракції "Народного Фронту" Віктор Єленський, який є заступником Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України.
Засідання Асамблеї розпочалося із скандалу. Рік тому президентом МАП було обрано представника Комуністичної партії Державної Думи Російської Федерації Сергія Гаврилова. Як президент МАП він мав вести засідання Генеральної Асамблеї. Оскільки захід проводився у Парламенті Грузії, то Гаврилов мав зайняти місце спікера Парламенту.
Це обурило грузинських парламентарів, які заблокували трибуну. Протягом дня Президент Грузії Саломе Зурабішвілі та численні грузинські політики висловлювали своє невдовлення такими діями російської делегації.
Через значний суспільний резонанс МАП була змушена дочасно закрити засідання. Обурені громадяни Грузії прийшли до готелю, де проживали члени делегацій, щоби висловити свій протест проти присутності російської делегації.
До протестувальників вийшов очільник української делегації Віктор Єленський, який заявив ЗМІ, що він засуджує окупацію Росією таких православних країн, як Грузія, Молдова та Україна, і що дії Росії ставлять хрест на всеправославній солідарності.
Після закінчення спілкування з пресою депутат Державної Думи Російської Федерації Сергій Гаврилов звинуватив Віктора Єленського у підбурюванні протестувальників, образі на адресу президента Російської Федерації Володимира Путіна та зробив усе можливе для виключення народного депутата України з учасників Генеральної Асамблеї МАП.
З міркувань особистої безпеки та недопущення провокацій з боку російської делегації було ухвалено рішення розмістити народного депутата Віктора Єленського на території Посольства України в Грузії.
Наразі життю і безпеці народного депутата України Віктора Єленського ніщо не загрожує, проте до кінця роботи МАП він перебуватиме на території дипломатичної установи".
Интересно, как сочетаются ( не в его понимании - нет, для этого нужно быть чем-то бОльшим, чем просто тело) сочетание крестика со звездой и молотом...
Может, забыл надеть.., пардон, трусы..
А комуняки - да, они такие - везде залезут, лишь бы выжить
Если действительно "манифест" читали, зачем предыдущий вопрос?
И отдельное "мерси" за то, что незнакомого собеседника ставите ниже себя.., впрочем, как и остальных комментаторов на Цензоре - "как тут водиться"(с)
Боюсь спросить ( а вдруг опять нарвусь на ..хм-м...) вы Акунина читали ТОЖЕ или ..?
Но мнение составила именно из-за их отсутствия
По этому поводу ваше "если в вас хоть грамм такта есть" особенно умиляет
- везде залезут, лишь бы выжить - камунасты
- евреи везде залезут, лишь бы выжить
Пользуясь методом простого силлогизма, приходим к выводу: камуноиды = евреи, и наоборот.
Т.о., поздравляю 73% зеленой массы. Ваш ставленник, этот маленький евроукраинец, сделал всё, чтобы калом мойский смог выжить...да и сам как-то безбедно выживал, "прислуживая нужному народу"...
Зелепузики, месяц прошел...
Теперь туда будут ездить правильные депутаты медведчук с вилкулом.
Это последняя фраза статьи ... и просто очередной вынос , увы, не мозга, а очередной порции д"рма с языка-лопаты очередного лишне хромосомного(((
p.s. да и кривая линия не задалясь, самая провальная за последние годы......
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ukrayna-ymeet-delo-ne-s-rpts-a-s-vneshnei-razvedkoi-rossyy-nardep-194109.html
Президентом Межпарламентской ассамблеи Православия год назад был избран депутат-коммунист из России.
Я вообще новости перестал понимать в последнее время...
Украинский депутат виноват! Не Путин, не Медведев даже.
Это Еленский ввел российские войска в Грузию, поубивал людей и оккупировал 20% территории?! А территорию подбросил незаметно России?!
С какими глазами ты, мразь, вообще в Грузию приехал? На брюхе должен, падла, просить прощения!
Еленському респект!