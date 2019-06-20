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Все про:Ірпінь (68) поранення (1446) реабілітація (186)

 Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені. ФОТО

20 червня в Ірпені відкрився новий, сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine, для наших важкопоранених бійців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомилав Фейсбуці Тетяна Бідняк.

Вона зазначила: "Irina Vashchuk Discipio, дякуємо тобі, ти робиш неймовірні речі - починаючи від реабілітації наших хлопців в Америці, і тепер зорганізувавши такий центр в Україні ! Щира подяка твоєму чоловікові, Ken Di Scipio, за підтримку всіх твоїх благодійних справ!

Величезна повага нашим захистникам - ВИ НАЙКРАЩІ, НАЙСИЛЬНІШІ - кожного дня ви робите величезні зусилля над собою, знаходячи сили боротися далі, радіти життю і даючи нам наснагу на спільні перемоги!

Такі сучасні центри має створювати держава, бо це лише маленька частка того, що Україна може зробити для хлопців, що втратили здоров'я на війні".

Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 01
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 02
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 03
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 04
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 05
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 06
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 07
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 08
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 09
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 10
Сучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133442
 
   
 Топ коментарі
 
Мы-Украинцы, обязательно победим! По-другому быть не может! Во вселенной так и прописано- УКРАИНА-ПОБЕДИТЕЛЬ!
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Мы-Украинцы, обязательно победим! По-другому быть не может! Во вселенной так и прописано- УКРАИНА-ПОБЕДИТЕЛЬ!
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Як Ви вважаєте, чи треба повернути Степану Андрійовичу Бандері звання Героя України?
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А как вы относитесь к новому правописанию слов :Кафедра и катедра, ефір и етер, міф и міт?
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Нічо.
У Зєлі нова будівля АП, буде кручє.
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А ты думай, как убрать *****, а не как тебе не нравиться наш президент.
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Я от якраз і думав, і думаю про це.
А тепер, ще й думаю про те, а чи думає про це ваш презедент...
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Обязательно думает, не переживай. А ты, как просто нормальный человек, можешь себя представить в кресле президента Украины? Ну,.. или просто НОВЫМ ДИРЕКТОРОМ крупной компании. Как ты себе представляешь, что ТЫ, как ПРЕЗИДЕНТ или ДИРЕКТОР изменишь ВСЕи ВСЯ В СТРАНЕ или в КОМПАНИИ за 1 месяц. Ты уверен, что это реально? !!!!
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Ну й що б ви «нє обольщалісь».
В россіі такіх ****** 86% насєлєнія.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСучасний реабілітаційний центр Next Step Ukraine для воїнів з важкими пораненнями відкрився в Ірпені. ФОТО
 
 
 
 
 
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