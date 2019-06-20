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 Євросоюз продовжив другий за день пакет санкцій проти Росії

Крім "річного" пакета кримських санкцій, Європейська Рада продовжила на 6 місяців секторальні санкції ЄС проти Росії, введені у зв'язку з невиконанням мінських домовленостей.

Лідери держав і урядів країн - членів Європейського Союзу вирішили ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії. Про це йдеться в повідомленні офіційного акаунту Ради ЄС у Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Лідери ЄС тільки що погодилися продовжити економічні санкції проти Росії на наступні шість місяців", - наголошується у повідомленні.

Як повідомив у Twitter речник президента Європейської Ради Дональда Туска Пребен Ааманн, рішення про продовження санкцій ухвалено одностайно через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод.

У 2014 році ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку.

Востаннє Європейська Рада у грудні 2018 року продовжила економічні санкції, пов'язані з банківським, фінансовим та енергетичним секторами РФ, через невиконання Мінських угод. Термін дії цих санкцій спливає 31 липня 2019 року.

Раніше сьогодні Рада ЄС продовжила на рік дію "кримського" пакету санкцій проти Росії.

Всього Євросоюз застосовує у зв'язку з агресією Росії проти України 4 види санкцій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133441
 
   
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Володимир Зеленський постановив скоротити кількість працівників Адміністрації Президента з 200 до 650.
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Это всё пэтя добился,без него даже солнце бы не встало ...
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доболтаешься - и у тебя не встанет.... солнце Евросоюз продлил второй за день пакет санкций против России - Цензор.НЕТ 4653
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как у стефанчука - он лёжа... солнце не всегда видит
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Зеленский своим указом №416/2019 вернул спецномера и проблесковые маячки для VIP-кортежей, запрещенные еще при Ющенко. То есть даже при Януковиче такой х*йни не было. Теперь клоун со свитой будет летать с мигалками, как путен. А на велосипедах пусть избравшие его лохи катаются
(С)
@natohawks
🤔
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велосипед і дішовий газ - це були жарти, або, як кажуть, лох не мамонт
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Казламордым кацапам теперь по две внапользы в день рот всовывают...
Это ж форменная груповуха !!! Евросоюз продлил второй за день пакет санкций против России - Цензор.НЕТ 4022
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"сегодня праздник в рассеян
сегодня будут танцы!!"
с пользой санкций теперь они станут ещё сильнее вставать с колен! при брежневе такого небыло! ))
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Да, незадался день для Вована. То мокши вопросы каверзные царю задают, то грузики его орлов с Грузии поперли, то ЕС с санкциями разошелся. Эх, побольше бы ему таких деньков.
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Молодец Зеленский! Быстро порядок навёл в этом евроболоте.
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