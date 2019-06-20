 Напади на журналістів в Україні відбуваються в атмосфері безкарності, - Міятович

Про це комісарка Ради Європи Дуня Міятович заявила, коментуючи вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Я у глибокій скорботі через убивство журналіста-розслідувача Вадима Комарова внаслідок важких травм голови, які він отримав у травні після нападу невідомих осіб", — сказала вона.
Міятович наголосила, що в Україні занадто часто розслідування вбивств журналістів є неефективними.
"Це сприяло створенню атмосфери безкарності, яка підготувала ґрунт для подальших нападів на журналістів, особливо тих, хто намагається виділити темні кути, в яких перетинаються корупція, злочинність і політика. Тому я наполегливо закликаю українську владу краще розібратися і покарати найманих убивць, а також встановити мотив тих, хто міг замовити напад", — йдеться в заяві.
Як повідомлялося, черкаський журналіст Вадим Комаров помер у ніч на четвер 20 червня. Він перебував у комі 46 днів після жорстокого побиття. Напад на журналіста стався в суботу, 4 травня, близько 9 ранку.
Поліція Черкаської області заявила, що відпрацьовує три основні версії вбивства Комарова, але особу нападника не встановила.
5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".
Йой! Для тебе наче тарифи знизилися?
блатные номера тоже вертаються
Даже овощ был цивилизованнее
Удобно! Сейчас все поставят сирены и будут гонять нищих лохов на дорогах , которые верили в велосипеды и мечтали о саакашвили в премьерах и посадках олигархов. Отличное решение, подходит!
Ответ достаточно ясен?
Мне не нравится этот указ и я бы подписала петицию за его отмену
А тебе пофиг на маячки, поэтому петиции тебе неинтересны. Тебе лишь бы зрадц разогнать мига вентилятор вкинуть
Я маю на увазі: реклама - ролик і реалії - указ про відміну заборони спецсигналів.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=6GucrOynoeM
Вы живёте в параллельной реальности. Хватит тут нести болезненную ахинею.😄
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №416/2019
420тис.грн/міс - оклад Голови КС.
Це без премій.
За рік 8 максимум 10 засідань по справам.
Після складання повноважень - 50% від окладу в місяц - довічне утримання.
Недоторканність, лікування з бюджету, водій та авто.
І забитий ХЄР на Конституцію!
Наблюдательный совет Нафтогаза подал для утверждения Кабмином компенсационный пакет главе правления компании Андрею Коболеву, согласно которому его среднемесячная зарплата составит 10,5 миллиона гривен, пишет ZN.UA.
От колись були часи ... «Суд Камбіса» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96 …
(С)
@Bubebfire
🤔
Черкасский журналист Вадим Комаров умер сегодня ночью. Покушение на его жизнь увенчалось успехом. Судя по реакции "общественности", ничего страшного не произошло. Так и надо. Сам виноват.
Pauluskp
@pauluskp
·
19 июн.
На вопрос о причинах гибели Маяковского, Ахматова ответила "Не надо было дружить с чекистами".
Политрук и пропагандист Тымчук - не Маяковский. Но причина та же
Многотысячная толпа в Тбилиси штурмует парламент. ОМОН Грузии отказался выполнять приказы о применении силы против протестующих. Полиция начала раздавать протестующим воду.
Возможно, скоро у Януковича в Ростове появятся новые соседи
(С)
@Vitausks__A
Через пару лет ждём в Украине😄
какая из версий правда?
(C)
@EuropianPravda
🤔
А вы сосите бритву.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024
Зеленский похвалил Авакова и сказал, что тот очень хорошо работает.