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Все про:журналістика (814) вбивство (1823) Міятович Дуня (10) Комаров Вадим (5)

 Напади на журналістів в Україні відбуваються в атмосфері безкарності, - Міятович

Атмосфера безкарності в Україні сприяє нападам на журналістів, зокрема на тих, хто розповідає про поєднання корупції, політики та злочинності.

Про це комісарка Ради Європи Дуня Міятович заявила, коментуючи вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Я у глибокій скорботі через убивство журналіста-розслідувача Вадима Комарова внаслідок важких травм голови, які він отримав у травні після нападу невідомих осіб", — сказала вона.

Міятович наголосила, що в Україні занадто часто розслідування вбивств журналістів є неефективними.

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"Це сприяло створенню атмосфери безкарності, яка підготувала ґрунт для подальших нападів на журналістів, особливо тих, хто намагається виділити темні кути, в яких перетинаються корупція, злочинність і політика. Тому я наполегливо закликаю українську владу краще розібратися і покарати найманих убивць, а також встановити мотив тих, хто міг замовити напад", — йдеться в заяві.

Як повідомлялося, черкаський журналіст Вадим Комаров помер у ніч на четвер 20 червня. Він перебував у комі 46 днів після жорстокого побиття. Напад на журналіста стався в суботу, 4 травня, близько 9 ранку.

Поліція Черкаської області заявила, що відпрацьовує три основні версії вбивства Комарова, але особу нападника не встановила.

5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133440
 
   
 Топ коментарі
 
375тис.грн/міс - оклад судді КС.
420тис.грн/міс - оклад Голови КС.
Це без премій.
За рік 8 максимум 10 засідань по справам.
Після складання повноважень - 50% від окладу в місяц - довічне утримання.
Недоторканність, лікування з бюджету, водій та авто.
І забитий ХЄР на Конституцію!
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Ну и где ваша петиция по этому поводу?
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Ну так рыга Овощ ,рыга Барыга ,чего вы хотели ... Нападения на журналистов в Украине происходят в атмосфере безнаказанности, - Миятович - Цензор.НЕТ 4662
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Ну так рыга Овощ ,рыга Барыга ,чего вы хотели ... Нападения на журналистов в Украине происходят в атмосфере безнаказанности, - Миятович - Цензор.НЕТ 4662
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Зелена Шмаркля скасував заборону на проблискові маячки. Ото так реформи!

Йой! Для тебе наче тарифи знизилися? Нападения на журналистов в Украине происходят в атмосфере безнаказанности, - Миятович - Цензор.НЕТ 4213
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Зеленский своим указом №416/2019 вернул спецномера и проблесковые маячки для VIP-кортежей, запрещенные еще при Ющенко. То есть даже при Януковиче такой х*йни не было. Теперь клоун со свитой будет летать с мигалками, как путен. А на велосипедах пусть избравшие его лохи катаются

Нападения на журналистов в Украине происходят в атмосфере безнаказанности, - Миятович - Цензор.НЕТ 8785
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З мигалками тепер, як нарасії. Скрєпно.

блатные номера тоже вертаються
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Петицию написал уже или без разрешения вам нельзя?
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Зачем?
Даже овощ был цивилизованнее

Удобно! Сейчас все поставят сирены и будут гонять нищих лохов на дорогах , которые верили в велосипеды и мечтали о саакашвили в премьерах и посадках олигархов. Отличное решение, подходит!

Ответ достаточно ясен?
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Ясно
Мне не нравится этот указ и я бы подписала петицию за его отмену

А тебе пофиг на маячки, поэтому петиции тебе неинтересны. Тебе лишь бы зрадц разогнать мига вентилятор вкинуть
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Та це ж круто! Їхати в авто з мигалкою!... Зелупень усе життя, з дитинства, мріяв покататися на такому авто, а тут указ якогось Ющенка на заваді... Мрії збуваються! Напади на журналістів в Україні відбуваються в атмосфері безкарності, - Міятович - Цензор.НЕТ 6214


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Как выше выяснилось ты не тянешь на моральный авторитет
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А який рекламний ролик на цьому можна було б побудувати!

Я маю на увазі: реклама - ролик і реалії - указ про відміну заборони спецсигналів. Напади на журналістів в Україні відбуваються в атмосфері безкарності, - Міятович - Цензор.НЕТ 7643

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=6GucrOynoeM

Напади на журналістів в Україні відбуваються в атмосфері безкарності, - Міятович - Цензор.НЕТ 8069
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О каких петициях ты, русская, балаболишь? Все предыдущие петиции которые собрали более 25 тыс голосов были объявлены шуткой.
Вы живёте в параллельной реальности. Хватит тут нести болезненную ахинею.😄
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Да,ещё он запретил распинать мальчиков и есть снегирей .. Нападения на журналистов в Украине происходят в атмосфере безнаказанности, - Миятович - Цензор.НЕТ 4682
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Народ має бачить, що їхній коксовий пріпеЗЕдент поряд. Інакшке хєрня якась. Ніфіга не видно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №416/2019
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кок продавал ему,или вместе употреблял??
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ВВ 850fd633, ЗЕбил, ты не смотрел интервью обдолбанного кошевого, где он четко сказал, что - это личное дело каждого употреблять наркотики или нет?
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Шо там с Рюкзаковым, Алекс? Зеля его уже поменял, кадра порошенковско-яценюковского? Просвети нас.
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375тис.грн/міс - оклад судді КС.
420тис.грн/міс - оклад Голови КС.
Це без премій.
За рік 8 максимум 10 засідань по справам.
Після складання повноважень - 50% від окладу в місяц - довічне утримання.
Недоторканність, лікування з бюджету, водій та авто.
І забитий ХЄР на Конституцію!
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Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата - 28,5 миллиона гривен.

Наблюдательный совет Нафтогаза подал для утверждения Кабмином компенсационный пакет главе правления компании Андрею Коболеву, согласно которому его среднемесячная зарплата составит 10,5 миллиона гривен, пишет ZN.UA.
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То може, саме тому ХЄР і забитий на Конституцію, що їм ВЖЕ хочеться складання повноважень, довічного утримання, недоторканність, лікування з бюджету та таке інше? Бо цей ЗЕлупєнь так задовбає, що потім замість довічного утримання одержишь довічне увязнення.
От колись були часи ... «Суд Камбіса» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96 …
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Теперь пишите письма Зеленскому, он быстро все решает
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Попытался посмотреть 15 мин интервью Зеленского которое он давал журналистам в своём кабинете. Извините, но не понял ни слова. Как оно вообще на сцене то выступало и в кино снималось? Тоже двойник как и у его будущего московского соседа по камере в Гааге работал? Тихий ужас
(С)
@Bubebfire
🤔
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сценарист с режиссёром способны любое чмо заставить выглядеть прилично. ненадолго, правда...
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Pauluskp‏ @pauluskp 5 часов назад

Черкасский журналист Вадим Комаров умер сегодня ночью. Покушение на его жизнь увенчалось успехом. Судя по реакции "общественности", ничего страшного не произошло. Так и надо. Сам виноват.
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Черт те сколько паулюса не читал, думал не пишет уже. Спасибо, что напомнили.
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А это чего его не цитируешь?

Pauluskp
@pauluskp
·
19 июн.
На вопрос о причинах гибели Маяковского, Ахматова ответила "Не надо было дружить с чекистами".

Политрук и пропагандист Тымчук - не Маяковский. Но причина та же
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В Грузии начались разборки:

Многотысячная толпа в Тбилиси штурмует парламент. ОМОН Грузии отказался выполнять приказы о применении силы против протестующих. Полиция начала раздавать протестующим воду.
Возможно, скоро у Януковича в Ростове появятся новые соседи
(С)
@Vitausks__A

Через пару лет ждём в Украине😄
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так Саак агент кремля или все таки нет?
какая из версий правда?
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У Тбілісі масові протести через скандал із російським депутатом у парламенті Грузії
(C)
@EuropianPravda
🤔
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Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за май сохранилась на уровне апрельской и составила более 105 тысяч гривен.

А вы сосите бритву.
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024


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ВРЕТЕ!
Зеленский похвалил Авакова и сказал, что тот очень хорошо работает.
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В Україні всі злочини від безкарності і продажності силовиків і судів. Напади на журналістів в Україні відбуваються в атмосфері безкарності, - Міятович - Цензор.НЕТ 979
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И не только ! В тюрягу за убийство и предательство рюкзакяна🎒 бе-бе-бе .
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Софа, не надейся! Рюкзаков нужен Зе, будеет держать до последнего. Сдаст только при крайней необходимости.
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Если человек может убить сам себя двумя выстрелами ,то ни о каком правосудии и речи быть не может.
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