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Все про:прокуратура (1777) самогубство (270) смерть (3379) Тимчук (579)

 Основна версія загибелі Тимчука - самогубство, - прокуратура

Народний депутат був у депресивному стані і в останній тиждень перед загибеллю не виходив із дому.

Про це "Громадському" заявила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

"Виходячи зі свідчень близьких осіб, слідство має інформацію про те, що останнім часом загиблий був у депресивному стані, а в останній тиждень взагалі не виходив із дому, як і в день смерті", - розповіла вона.

Прес-секретар прокуратури Києва також зазначила, що в рамках слідства буде призначено низку судових експертиз, зокрема, судово-медична, балістична та інші.

"Крім того, ми очікуємо письмовий висновок експертів, які сьогодні провели комплексне дослідження тіла загиблого", - зазначила Максимець.

Читайте також: Група ІС просить ЗМІ не поширювати домисли про причини та обставини загибелі Тимчука, - заява

У день смерті, 19 червня, в квартирі Тимчука провели огляд, вилучили речові докази - пістолет, магазин із патронами, гільзу.

"Були відібрані змиви з рук, частин тіла, одягу загиблого і жінки, яка була в приміщенні - на предмет виявлення слідів порохових газів", - розповіли в прокуратурі.

Максимець підтвердила, що в квартирі було двоє людей - "загиблий і жінка, це встановлено з камер відеоспостереження - в коридорі на вході в квартиру. Інших осіб у квартирі не було".

Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій.

Також читайте: Київська поліція повідомила нові обставини загибелі депутата Тимчука



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133438
 
   
 Топ коментарі
 
кто то верит в это все?
Что это за неведомая женщина?
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странно..
а его карточка присутствует в сессионном зале верховной зрады..
а пропавшая ювелирка
а какая-то женщина-гость (не жена)...
и в депрессии стал чистить оружие
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Vova Golobutskyi с Vova Holobutsky.
13 ч. ·

Навіть той факт, що в час смерті Тимчука в квартирі, його картка голосувала в ВР, каже про те, що від був членом банди корупціонерів. Не знаю ні одного порядного з НФ, в'їхали в парламент на смертях патріотів і займались чисто зароблянням грошей, ще і під час війни, чим перевершили за безпринципністю ригів.
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кто то верит в это все?
Что это за неведомая женщина?
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з цього тексту, так і з інших інф, так іиходить, що це була його дружина...
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Его жена живет в другой квартире, а в этой квартире, записанной на его мать, он жил с сожительницей...
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случаєм нє подружка той, что любила лазіть под авто Хараберюша?
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"Гражданская" жена... А "военная жена" что-то скажет?
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странно..
а его карточка присутствует в сессионном зале верховной зрады..
а пропавшая ювелирка
а какая-то женщина-гость (не жена)...
и в депрессии стал чистить оружие
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Щось стрьомно слухати гпу,візьме вийде юлко і скаже,шо то була спецоперація і він живий
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То будемо РАДІТИ, якщо живий !!!!
А ******** будуть ВИТИ від люті.
Як це було з Аркадієм Бабченком.
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Ага,в дурдомі прямо свято буде.Тоді проти 48 інкогніто готувався замах коли імітували бабченка.А ну скажи скільки затриманих і посажених внаслідок спецоперації.А нікого,бо то було кіно для дурачків порохоботних
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Але ж яке веселе і інтєрєсне кіно було. Скільки пристрастей та емоцій.
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Та не кажи.А проконало ж тоді плять завдяки песиголовцям тупоголовим,хоча острамились на весь світ, але вибори показали чим таке кіно кінчається
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Правильно. Есть две версии:

1. Разобрал пистолет и застрелился.

2. Застрелился и взялся чистить пстолет.
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Ага ,сейчас начнётся массовая тяга людей,через которых шли потоки и чёрный нал к самоубийствам ...
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думаешь беня под поезд бросится? слабо верится... хотя, потоки ещё идут через него, рано для самоубийства.
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Та пэтина банда обнесла беню до нитки ,какие там потоки ..
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Вернуть государству награбленное - это обнести бедного беню? Он еще 5.5 миллиардов долларов украденных не вернул.
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у нас как перевыборы то череда самоубийств....
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ЗА КОГО ВИ НАС ТРИМАЄТЕ ????? «»» Максимец подтвердила, что в квартире было два человека - "погибший и женщина, это установлено с камер видеонаблюдения - в коридоре на входе в квартиру. Других лиц в квартире не было". Источник: https://censor.net.ua/n3133438 «»»» А ПОЧАТОК БУВ ТАКИЙ «»»Народный депутат находился в депрессивном состоянии и в последнюю неделю перед гибелью не выходил из дома. Источник: https://censor.net.ua/n3133438
»»»» РИБКА ДОРІ ПРОСТО НАЙЗЛОПАМ ЯЩА ПО ЗРІВНЯННЮ З АВТОРОМ .
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После "самоубийства" Кравченко я в этой стране уже верю во все. Даже на время спрячу от самого себя ключи от своего сейфа, мало ли что, депресняк вдруг нападет...боюсь, это только начало.
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Vova Golobutskyi с Vova Holobutsky.
13 ч. ·

Навіть той факт, що в час смерті Тимчука в квартирі, його картка голосувала в ВР, каже про те, що від був членом банди корупціонерів. Не знаю ні одного порядного з НФ, в'їхали в парламент на смертях патріотів і займались чисто зароблянням грошей, ще і під час війни, чим перевершили за безпринципністю ригів.
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можно подумать ты потвора молодая Основная версия гибели Тымчука - самоубийство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2466......................................................................... Основная версия гибели Тымчука - самоубийство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1948
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Украли драгоценности, впал в депрессию и застрелился из пистолета, предварительно его почистив.
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человек много знал. Сейчас под шумок смены власти и убрали. Многих уже так. Волошин например. Но еще будет. в 2014 регионалы прыгали с окон, теперь черед других
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Теперь я понял , для чего дарят наградные пистолеты своим людям ...
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вариант с депрессией, алкоголем и самострелом возможен. но сомнения всегда будут.
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А могло быть так, что эта дамочка( может, совсем даже не жена) явилась покачать права, Дима вспылил, схватился за оружие, а дамочка, как кошка, прыгнула на него, и пуля- дура случайно поразила нашего подполковника. Но так было или не так, но мне невыносимо жаль этого парня. Это один из немногих, кому можно было верить на все 100. Пусть его ласково примет Господь!
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Может и вправду застрелился из за каких то моральных угрызений совести.
Женщина с которой он находился это была его любовница, ещё вчера об этом сообщали.
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Та ну😶 Если бы было так, то это уже серьёзный диагноз.
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Кабаки и бабы доведут до цугундера! (c) Боюсь, что это не тот случай..
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Не пережив ганьби та сорому за нового приЗедента! Основна версія загибелі Тимчука - самогубство, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7467
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удобная версия, универсальная, но лживая и антиукраинская
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Та,блін,тільки вчора основними були -нещасний випадок і вбивство !
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОсновна версія загибелі Тимчука - самогубство, - прокуратура
 
 
 
 
 
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