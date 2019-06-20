 Основна версія загибелі Тимчука - самогубство, - прокуратура

Про це "Громадському" заявила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.
"Виходячи зі свідчень близьких осіб, слідство має інформацію про те, що останнім часом загиблий був у депресивному стані, а в останній тиждень взагалі не виходив із дому, як і в день смерті", - розповіла вона.
Прес-секретар прокуратури Києва також зазначила, що в рамках слідства буде призначено низку судових експертиз, зокрема, судово-медична, балістична та інші.
"Крім того, ми очікуємо письмовий висновок експертів, які сьогодні провели комплексне дослідження тіла загиблого", - зазначила Максимець.
У день смерті, 19 червня, в квартирі Тимчука провели огляд, вилучили речові докази - пістолет, магазин із патронами, гільзу.
"Були відібрані змиви з рук, частин тіла, одягу загиблого і жінки, яка була в приміщенні - на предмет виявлення слідів порохових газів", - розповіли в прокуратурі.
Максимець підтвердила, що в квартирі було двоє людей - "загиблий і жінка, це встановлено з камер відеоспостереження - в коридорі на вході в квартиру. Інших осіб у квартирі не було".
Нагадаємо, в Києві в середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук.
За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій.
Что это за неведомая женщина?
а его карточка присутствует в сессионном зале верховной зрады..
а пропавшая ювелирка
а какая-то женщина-гость (не жена)...
и в депрессии стал чистить оружие
А ******** будуть ВИТИ від люті.
Як це було з Аркадієм Бабченком.
1. Разобрал пистолет и застрелился.
2. Застрелился и взялся чистить пстолет.
»»»» РИБКА ДОРІ ПРОСТО НАЙЗЛОПАМ ЯЩА ПО ЗРІВНЯННЮ З АВТОРОМ .
13 ч. ·
Навіть той факт, що в час смерті Тимчука в квартирі, його картка голосувала в ВР, каже про те, що від був членом банди корупціонерів. Не знаю ні одного порядного з НФ, в'їхали в парламент на смертях патріотів і займались чисто зароблянням грошей, ще і під час війни, чим перевершили за безпринципністю ригів.
Женщина с которой он находился это была его любовница, ещё вчера об этом сообщали.