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Все про:Портнов (62) Університет (44) студенти (142) Совсун (11)

 Ректор КНУ Губерський скасував наказ про прийняття Портнова на роботу. ВIДЕО

Ректор Київського національного університету Леонід Губерський пообіцяв студентам, які прийшли до його приймальні скасувати указ про прийняття на роботу ексзаступника глави АП часів Януковича Андрія Портнова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці ексзаступниця міністра освіти Інна Совсун.

Вона зазначила: "Ректор Університету Шевченка Леонід Губерський щойно на зустрічі зі студентами пообіцяв скасувати наказ про призначення Портнова професором в КНУ".

Пізніше він підписав такий наказ

Ректор КНУ Губерський скасував наказ про прийняття Портнова на роботу 01

Після цього студенти залишили будівлю університету.

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Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський взяв на роботу ексзаступника глави Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова на посаду професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Студенти пообіцяли відреагувати на це.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка

Увечері 20 червня під стінами центрального корпусу КНУ відбулася акція.

Після чого студенти зайшли в приміщення і залишилися чекати ректора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133437
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы!Гоните этого рыго-кремлевского прихвостня.
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А самого ректора не відмінять ?
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от СКОТІНА . Прогнулася перед РИГАМИ. А тут нібито здає назад. Будее потрібно,,,, і Зєльонку поставимо в позу.
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Портнов поки все. Але щось мені здається що радіти рано.

Портнов подасть до суду. Суд поновить. Радіти нема з чого. Я б радів лише коли портнов тікав з України. Але при зєбобіку це не реально. Дивіться ще і овоч з кілєю та табачник повернуться. А портнов подасть позов на незаконність вироку овочу.Чи ви думаєте що це неможливо?
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Рассуждая так, и пэдрота надо наказать!
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В клована є усі шанси повторити долю Яника застосувавши силу/мусорів/переслідування до студентів, що протестують проти його подєльніка. Але воно сцикливе. І дяді з мацкви двічі на граблі не наступлять. Тож буде щось підліше. Епоха ганьби *****. P.S. Бидло, коли скидати підете?

Ректор КНУ Губерський скасував наказ про прийняття Портнова на роботу - Цензор.НЕТ 8435
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студенты могут блокировать, пикетировать, не ходить на его лекции, создавать условия невыносимые. все можно сделать, если довести дело до конца
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Щось мені підказує,що обов'язково подасть.І дійсно виграє.
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Молодцы!Гоните этого рыго-кремлевского прихвостня.
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ПЕРЕМОГА. Портнов не будет работать в КНУ! РЕКТОР ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД СТУДЕНТАМИ!

https://www.youtube.com/watch?v=5Y_7sz2RPks
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Ректора следом подсрачниками---спалился комуняшка---почти уверен.
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це тебе песики спамлять? дожилося, соєве...
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Првильно.
Що б два рази не ходити.
Бо ж був момент істини в чистому вигляді .
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Ничего, Зеробеня сделает "юрыста" Портного Генпрокурором.
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Вышиванку уже успели спрятать? Щас же начнутся "гонения".
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Ви будете сміятися, але у передвиборчий штаб "СН", де Разумков проводить "співбесіди", щойно завітали Моісєнко та Данилець, так звані "кролікі" - два ватних дегенерата-малороса, що все своє творче життя виставляли українців огидними дурниками. З новими ліцами вас. ))
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во!наконец то...а я так переживал за них,непристроенных
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Ходоки к членину сахаринчика бы с кипяточком---позорники! А сидели тихо. Выкосили кацапию до отказа. Допускаю и паспорта есть с куркой в две головы, и домики на всяк случай, та и денюжка в рубликах капа-капа трохи.
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Міністр і заступник Міністерства культури?
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Я до останньго сподіваюсь, що Бог милує і ми не побачимо цих недоумків у парламенті, а у офіс їх запросили для того, щоб обговорити деталі їх участі у передвиборчих концертах на підтримку партії "Слуги Коломойського", бо тоді насправді Ректор КНУ Губерський пообіцяв скасувати указ про прийняття Портнова на роботу - Цензор.НЕТ 98

https://twitter.com/chemodanov_di/status/1141355963129257984
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Да, зебобики всколыхнули всю гниль и муть. Кошмар
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Йуле скажите спасиба за Портнова.. куле ... Так вот он какой НОВЫЙ КУРС!
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Вопрос для журналистов, когда Юля будет на ток шоу- " как. Портнов оказался главным идиологом БЮТ?" На какрй козе фсбэшник влез к Юльке?
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Свыня пригрело много таких .
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может свиноПЕСом ? Ректор КНУ Губерський скасував наказ про прийняття Портнова на роботу - Цензор.НЕТ 3613
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Зебіли, ви де? Ваше "нове обличчя" ображають.
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Горжусь нашими детьми.
Всё-таки не зря всё было...
Спасибо огромное всем, кто пришёл сегодня протестовать!
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" В нас найкраща молодь !) " Яка обрала дебіла, через якого повертаються усілякі покидьки. А скільки ще прийдеться виходити на вулиці, щоб виправляти помилки нашої " найкращої молоді " ?
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Проект наказу Губерського про скасування наказу по Портнову. Завтра мають зареєструвати.

Ректор КНУ Губерський пообіцяв скасувати указ про прийняття Портнова на роботу - Цензор.НЕТ 9802
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да ладно,молодь...там а основном все офисные работники,даже уборщицы и дворнички.и все рускаваезычные.
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На жаль, схоже, що доведеться виходити часто.
Але його обирала не лише молодь, Ви же знаєте.
Там дуже різновекторний електорат.
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зелю выбрала как раз неуниверситетская молодь, а недоучки, и без образования, или 10-классники
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Этот портнов без работы не останется...не там..так другую зебобики подберут...
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Нет, Губерского надо тоже уволить . Чтобы не будоражил студентов своими коррупционными действиями
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Жаль, если он там не будет появляться. Придётся в других местах искать...

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Да,травматичный вид спорта,множественные переломы костей лицевого скелета и как минимум тяжелое сотрясение или даже ушиб мозга со всеми вытекающими,но зрелищныыыый...
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Да, но теперь у Портнова появился вполне реальный шанс успешно оспорить в суде свое увольнение. Да, ему все равно не дадут там работать, но он будет претендовать на денежную компенсацию. Шумиха затянется, а вероятно, ему этот новостной фон и нужен.
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Портнов наверно и не ожидал, конечно будет "бороться до конца".
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Зебіли і чиновники, все ж таки - бояться Майдану. Навіть такого локального, в універі.
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Когда слышишь массовый вой порохоботов...


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Губернского нужно было уже раз 20 посадить с конфискацией...
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"Ректор Київського національного університету Леонід Губерський пообіцяв студентам, які прийшли до його приймальні скасувати указ про прийняття на роботу ексзаступника глави АП часів Януковича Андрія Портнова." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3133437
То "указ" чи наказ ?
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Гнать эту рыговскую падаль!
и зелЮ вместе с ним! Ректор КНУ Губерський скасував наказ про прийняття Портнова на роботу - Цензор.НЕТ 2886
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ты уверен ,василий,что все были из зелепузикоф
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Дякую Нацкорпусу та Свободі! Що хоч не заважали.. Ректор КНУ Губерський скасував наказ про прийняття Портнова на роботу - Цензор.НЕТ 4716
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не проблема. зеленштейн прилаштує портішу в новому Офісі презедента
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Ректора-отстранить,портнова взять под стражу,на первых шагах...
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На основании какого петенего закона? Его нет, потому что пете он нах нужен. Даже закон о декоммунизации выписан так, что нет управы на гепу за жюкова.
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Петекантропы такие уматные. Рыгов, которых петя не трогал, а даже позволил расцвести как мертвечуку, теперь навязывают Зе.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоРектор КНУ Губерський скасував наказ про прийняття Портнова на роботу. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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