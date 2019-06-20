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Все про:Крим (6941) СБУ (4418)

 Служба безпеки України викрила механізм "вимивання" мільйонів в окупований Крим

Нечесний "ділок" заплатив 4 млн рублів "митним органам" окупантів у Криму, заблокував публічні закупівлі при будівництві доріг і незаконно возив людей у Росію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник через підконтрольні суб'єкти господарювання здійснив перерахування коштів у розмірі понад чотири мільйони російських рублів на рахунки так званих "митних" органів окупаційної влади суб'єктів Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

Той самий ділок, перебуваючи у змові з посадовими особами Антимонопольного комітету України, "вчинив протиправне блокування більше двохсот публічних закупівель з ремонту та будівництва автомобільних доріг загальною вартістю понад двадцять мільярдів гривень. Роботи проводилися на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України та Вінницької, Хмельницької, Львівської, Полтавської, Херсонської Харківської, Дніпропетровської, Черкаської, Миколаївської, Одеської та Кіровоградської регіональних служб автомобільних доріг. Таким чином була фактично блокована державна програма з модернізації об'єктів критичної інфраструктури в транспортній галузі", - повідомляють у СБУ.

"Фігуранта провадження також підозрюють в організації механізму незаконного переправлення групи осіб через державний кордон України в РФ через територію тимчасово окупованої АР Крим та у протиправному заволодінні майном українських підприємств на загальну суму майже двадцять мільйонів", - додають в СБУ.

19 червня співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію із захоплення підозрюваного для доставки в суд та обрання запобіжного заходу.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 190 і ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133436
 
 
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События в Грузии по умерят аппетиты Зеробени - иначе мокрые штаны
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Оце хохма. Невже СБУ розпочало на благо України Працювати?
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Ще в одних кінець епохи бідності.
Окружний адмінсуд Києва повернув держфінансування "Опоблоку"
chesnosud.org
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Очередное бла-бла от зебобиков...что это за таинственный "делец"？фамилия у него есть？
И "делец" и закупки блокирует..и людишек возит...и бабки лимонами перечисляет...мастер на все руки...
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Этот делец давно всем пакостил,пора его лет на 20 отправить в места не столь отдаленные с конфискацией награбленного пусть поработает на благо родины.
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Уже прокуроры в очередь выстраиваются, чтоб его свободы лишить.
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Один "делец" позвенел монетами и всё, "будівництво" остановлено... В каком ещё государстве такое возможно?
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Если есть более не менеее вменяемые граждане, просьба прояснить написанное в статье, я мало что понял. Какие такие миллионы вымыты в Крым ? Ну то что у нас дороги овно изза него я уже понял. Можно было убийство Кенеди то же повесить
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Мабуть чійсь собачий хвіст прищемили, раз соєві пітушки розкудахтались))
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