 Служба безпеки України викрила механізм "вимивання" мільйонів в окупований Крим

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник через підконтрольні суб'єкти господарювання здійснив перерахування коштів у розмірі понад чотири мільйони російських рублів на рахунки так званих "митних" органів окупаційної влади суб'єктів Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

Той самий ділок, перебуваючи у змові з посадовими особами Антимонопольного комітету України, "вчинив протиправне блокування більше двохсот публічних закупівель з ремонту та будівництва автомобільних доріг загальною вартістю понад двадцять мільярдів гривень. Роботи проводилися на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України та Вінницької, Хмельницької, Львівської, Полтавської, Херсонської Харківської, Дніпропетровської, Черкаської, Миколаївської, Одеської та Кіровоградської регіональних служб автомобільних доріг. Таким чином була фактично блокована державна програма з модернізації об'єктів критичної інфраструктури в транспортній галузі", - повідомляють у СБУ.

"Фігуранта провадження також підозрюють в організації механізму незаконного переправлення групи осіб через державний кордон України в РФ через територію тимчасово окупованої АР Крим та у протиправному заволодінні майном українських підприємств на загальну суму майже двадцять мільйонів", - додають в СБУ.

19 червня співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію із захоплення підозрюваного для доставки в суд та обрання запобіжного заходу.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 190 і ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.