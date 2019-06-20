EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1552  97
Матеріали за темою:
Все про:Порошенко (9064) Росія (17590) санкції (2314) Євросоюз (2523)

 Забезпечити консенсус щодо російських санкцій дедалі складніше. Присвятив цьому останні місяці президентства, - Порошенко

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вітає одностайне рішення лідерів Європейського Союзу продовжити на півроку економічні санкції щодо Росії за її триваючу агресію проти України.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний президенту ДональдуТуску, президенту Жану-Клоду Юнкеру, лідерам Франції і ФРН, а також всім нашим європейським союзникам за об'єктивну і справедливу оцінку руйнівної й агресивної політики Кремля на Донбасі, в Криму і в Азовському морі.

Забезпечити консенсус із цього питання стає дедалі важче і я свідомо присвятив його рішенням останні місяці своєї президентської каденції, відвідуючи Брюссель, Берлін та інші європейські столиці. Хоча Путін продовжує хизуватися нібито неефективністю санкцій, їхнє зняття - заповітна мрія Кремля, і російська дипломатія брехнею, шантажем і підкупом намагається підірвати єдність і солідарність Європи з Україною", - написав Порошенко.

Читайте також: Євросоюз продовжив другий за день пакет санкцій проти Росії

Він зазначив, що наступним полем бою щодо продовження санкцій проти РФ, буде саміт "двадцятки" в Осаці.

Забезпечити консенсус щодо російських санкцій дедалі складніше. Присвятив цьому останні місяці президентства, - Порошенко 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції проти нас вводять не у зв'язку з окупацією Донбасу, а через нашу силу, - Путін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133435
 
 
 Топ коментарі
 
Чему ты 5 лет посвятил все увидели)))И оценку дали на президентских выборах,а если пролетит 21,то будет вообще комильфо)))
 показати весь коментар
 
А он куда то уходил при Пете.Вся хуйловская братия была на месте ,а при алкаше со всех розыск поснимали и аресты с имущества.Один овощ страдалец остался для картавого выступлений.
 показати весь коментар
 
Последние месяцы все видели, чему ты себя посвятил - бегал везде и обгаживал сначала юлю, а потом зеленского
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а он думал будет воровать и *реформироват*такими успехами страну ,а запад будет делать за него все остальное??
 показати весь коментар
 
 
Ще в одних кінець епохи бідності.
Окружний адмінсуд Києва повернув держфінансування "Опоблоку"
chesnosud.org
 показати весь коментар
 
 
так тобі те "дякуємо!" анус припалило, що й охолоджуюча рідина безсила
 показати весь коментар
 
Чему ты 5 лет посвятил все увидели)))И оценку дали на президентских выборах,а если пролетит 21,то будет вообще комильфо)))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
рузьке мир придет?
 показати весь коментар
 
 
А он куда то уходил при Пете.Вся ********** братия была на месте ,а при алкаше со всех розыск поснимали и аресты с имущества.Один овощ страдалец остался для картавого выступлений.
 показати весь коментар
 
 
Так и тому практически все арестованные деньги вернули.
 показати весь коментар
 
 
ещё и с интерполовского розыска сняли, мол политически мотивированное обвинение.
 показати весь коментар
 
 
только для картавых выступлений страдалец и остался, как груша для биться, только не настоящего, а гибридненького
 показати весь коментар
 
он особо и не уходил.В раде сепаратюг валом.Чего стоит только один герасимов.А гепы трухи разные и др.
 показати весь коментар
 
 
Петекантропы не в счет. У них петин слепой траст на глазах.
 показати весь коментар
 
 
Конечно, ведь кипрский - зрячий офшор в десятки тысяч раз усиливает зрение зебов, не то, что слепой траст.
 показати весь коментар
 
ПЭЦЯ Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2935ЗАЖДАЛИСЬ........ а шо там свынярчукы?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а шо там беня ? зебилы такие зебилы
 показати весь коментар
 
 
А где сейчас беня в натуре, а не петекантропских фантазиях?
 показати весь коментар
 
ЗЕ-ЛОХ! Это мы у тебя спрашиваем:
"Что там свинарчуки, весна прошла - уже ПОСАДИЛИ?!"
 показати весь коментар
 
 
Приветствую наступление лета.

Посвятил последние месяцы своего президенства этому вопросу.

Благодарен месяцам маю и июню за их наступление, а Григорию и григорианцам за календарь.
 показати весь коментар
 
 
За півроку, якщо українці не повстануть, причин для санкцій проти РФ уже не буде.
 показати весь коментар
 
 
бери диван і повставай.. багато тєкста.. давай дій
 показати весь коментар
 
 
Майдан не пачкай своим лживым языком. Поцриот как петя.
 показати весь коментар
 
 
Наверно твой мессия не запачкал людей, вышедших под пули на Майдан, эбонитовыми дубинками, моралист как и все зебнутые?
 показати весь коментар
 
Так вперёд.Банковая открыта,трёх эшелонов нацгвардии нет как при всенародном "любимце".Повставайте уже ,ждём.Только петину методичку не забудьте взять,что кто бунтует во время войны,тот ахент хремля,)))
 показати весь коментар
 
 
Там Олешко не проплатил, все разойдутся по домам.
 показати весь коментар
 
 
та и Олешко разойдется, его тоже кинули
 показати весь коментар
 
 
може і так.
недаремно росію повертають в ПАРЕ, а Зеля і не чухається
а це крок до зняття санкцій.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
***** тебе в жопу и два бени в рота ...зебильщик берущий со всех сторон
 показати весь коментар
 
 
В останні місяці був зайнятий відміною закону про незаконне збагачення.
 показати весь коментар
 
 
Это Петро болтнул для поднятия рухнувшего рейтинга или для смягчения наказания в суде? Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4066
 показати весь коментар
 
 
Одно очевидно: гальванизация трупа не возвращает его к жизни. Это касается и политического трупа, коим сегодня является Петр Алексеевич Порошенко.
🤑
 показати весь коментар
 
 
зюзя, тобі ж повинно було дуже покращати від клованського президента
якось ти не подобрішав
мабуть таки президент - лайно
 показати весь коментар
 
 
Гундяй, бісишся, що твої випорожнення призводять до зворотнього результату? Як говорять ваші партньори із-за поребрика: Плєтью обуха нє пєрєшибьошь. Тому посип голову попелом і змирись - Петя таки лузер.
 показати весь коментар
 
 
Та да ,только на тебе упырь, всё и держалось .. Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2967
 показати весь коментар
 
 
Это правда. Консолидация (насколько это возможно) мирового сообщества против запоребрика - во многом заслуга Петра алексеевича и его команды.
 показати весь коментар
 
 
шльондра скоріш за все та яка побігала і переодівалася від СДПУо , Наша Україна, ПР, БПП, до ЕСсучених.
а Тимчука петя прибрав щоб замести сліди як і Чечетова, бо могли ***** вивести на чісту воду.
 показати весь коментар
 
 
"Тимчука петя прибрав щоб замести сліди як і Чечетова"

Чего-то глупее трудно придумать... Максик метнись за догоном...
 показати весь коментар
 
Это не новость. Трудно убедить тех, кто пять лет, наперекор обещаниям, наблюдал "тяжелую" борьбу нанайских мальчиков с той же коррупцией.
 показати весь коментар
 
 
Жирдяй,а может просто надо было перестать торговать с рашкой?А может надо было войну назвать войной ,а не АТО?? А может надо было сразу объявить полную блокаду Крыму и дыныры и тем самым повесить их на шею *****?? Тогда смотришь и Европу меньше уговаривать приходилось бы урод вонючий???
 показати весь коментар
 
 
Инесса Литвинко - предъявы справедливые.., но сейчас уже тот, от простого нарида - Зе...

Он кроме "вся страна в смартфоне", переносе АП и отмены наработанных законов и указов предыдущих лет чем то занимается?
Все встречи в ЕС где обсуждают Украину, проходят сейчас без ее участия...
Нам уже в открытую навязывают капитуляцию...
Где Зю ?
 показати весь коментар
 
 
В чём "предъявы" справедливы? Хочешь остаться чистеньким, способствуя до этого приходу Зелемойского во власть?
 показати весь коментар
 
ВКЛ_это_мы_01 - да справедливы... - на все 100...

Именно порошенко привел к той ситуации в которой мы сейчас... - этого клоуна, реванш и все остальное..
И что за хрень ты написал.. - остаться чистеньким?
ХЗ...
 показати весь коментар
 
НЕ ПЫТАЙСЯ ДИСКУТИРОВАТЬ КОНКРЕТНО С ЭТИМ ПАЙКОВЫМ ДАУНОМ. ЭТО ПРОСТО БОТ
 показати весь коментар
 
Именно Порошенко, а не Тимошенко совместно с Г+Г врали про сделанное Порошенко?
Может доробаты остановили паРашу, а не приостановили, а не ВСУ и Минские соглашения?
Может агрессия паРаши разрушила экономику Украины и потребовала средства на отражение агрессии и восстановление экономики, а не способствовала агрессия повышению благосостояния?
Теперь у зебов Зелемойский ни суд, ни законодательная власть, а вот Порошенко должен был ими быть.
Так кто кого развёл?
 показати весь коментар
 
 
Значит, при Порошенко обеспечить рабочими местами украинцев торговлей с Парашей это зрада, а когда уЗеленский под ником Герус объявляет торговля с Парашей не прекратиться, т.к. это делает Украину сильнее и не намёка на сокращение торговли как при Порошенко, так это - то, что надо?
Когда Кучма от имени Зелемойского заявляет о возобновлении товарообмена с Лугандоном (это несколько отличается от торговли на крови, когда предприятия были украинские, а теперь - не торговля на крови, т.к. они отжаты орками) и называет орков стороной переговоров, так это тоже - то, что надо?
 показати весь коментар
 
 
14 армія РФ ,яка базується в придністров"ї існує тільки завдяки неймовірним зусиллям потрошенка для повного забезпечення , а меткомбінат це просто так зняв санкції
 показати весь коментар
 
 
Петро угомонись кто там ближе напомните ему что он "нихто"...
 показати весь коментар
 
 
, Владимир Зеленский поручил МИД обеспечить Национальное антикоррупционное бюро возможностью самостоятельно сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупционных преступлений
Зеленский сослался на закон о НАБУ и Уголовный процессуальный кодекс. Согласно им, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств. То есть работники НАБУ могут непосредственно общаться с международными партнерами, а не передавать или получать запросы о помощи.
Следовательно, президент попросил безотлагательно сообщить депозитариям международных договоров о признании Украины НАБУ центральным органом в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах.
Право НАБУ получать доказательства от зарубежных коллег непосредственно, а не только через Генпрокуратуру, прямо прописано в законе. Пятый президент Петр Порошенко блокировал реализацию этого закона 3 года, не позволяя МИД информировать соответствующие международные институты,

 показати весь коментар
 
 
Последние месяцы все видели, чему ты себя посвятил - бегал везде и обгаживал сначала юлю, а потом зеленского
 показати весь коментар
 
 
КОТОРЫЙ СКОРО ИСЧЕЗНЕТ, СУДЯ ПО ПОСЛЕДНИМ СОБЫТИЯМ И ПОВЕДЕНИЮ ФИЛАРЕТА
 показати весь коментар
 
 
эту неприятность мы переживем ) не в томосе счастье
 показати весь коментар
 
СОГЛАСЕН. МНЕ ВАЩЕ НА ТОМОС ПЛЕВАТЬ. ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО РАДОВАЛО - ЧТО ********* НА ГАВНО ОТ НЕГО ИСХОДИЛА.
 показати весь коментар
 
это да, меня тоже радовала. Но она по любому будет исходить, доля такая )
а большому счету, чтобы оно окончательно на говно изошло, нужно принять закон, что русский язык это на самом деле местечковый диалект великого и могучего украинского )
Ведь так оно и есть!!! Украинский древнее и намного богаче, русский возник от смешения украинского с татаро-монгольским и прочими, когда они от нас ушли кочевать и Московию строить, вот диалект и возник В общем, историки смогут научно доказать.
 показати весь коментар
 
НЕ НАДО НИКАКИХ ЗАКОНОВ НА ЭТОТ СЧЕТ. УЖЕ ЕСТЬ ЗАКОН: УКРАИНСКИЙ - ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК. ИМХО, ЭТОГО ДОСТАТОЧНО. ОСТАЛЬНОЕ - СПЕКУЛЯЦИЯ КАК СПОСОБ ЗАРАБАТЫВАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ БАЛЛЫ.
 показати весь коментар
 
В общем, согласна! Но пугают квоты - напр. в интернет газетах других языков должно быть не больше 10 проц, иначе штраф. То есть Цензор скоро ни почитать нельзя будет ни покоментировать. Скажите - учите. Я владею украинским. Но все равно думаю и говорю по-русски, читаю тоже... и мне не 20 лет, чтобы переучиваться, а намного больше. Короче, я за закон, но против слишком жестких квот.
 показати весь коментар
 
Я знаю чем занять пороха. И на виду всегда будет и наговорится всласть.))))
Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко - Цензор.НЕТ 739
 показати весь коментар
 
 
ню ню мечтай! Особенно с этим судом и совковым населением
 показати весь коментар
 
Алексей‏ @ukll001 А я ушаночку поглубже натяну
И в свое прошлое с тоскою загляну.
Слезу смахну,
Тайком тихонечко вздохну.
Тайком тихонечко вздохну.Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4437
 показати весь коментар
 
 
Артист больших и малых акедемических театров
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ЗЄ санкції не цікавлять.Воно ділить Донбас,а путін тим часом :"В недавнем отчете СММ ОБСЕ сообщалось, что ночью 14 июня во н. п. Суходольск (неподконтрольный правительству, 38 км юго-восточнее Луганска), примерно в 10 км к западу от границы, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал несколько военных грузовиков, которые курсировали в течение 2,5 часов между главным зданием железнодорожной станции и складским помещением к юго-западу от станции. Пути от указанной станции ведут на восток до границы с РФ, юго-восточнее неподконтрольного Изварино."
 показати весь коментар
 
 
Петя точно з паралельної реальності: кому на Заході охота втрачати гроші, в той час, як парньори розширюють торгівлю?
 показати весь коментар
 
 
У пети ломка. Как было раньше у него - выпил, сбрехал, украл. А сейча - выпил и сбрехал. Нарушен цикл его жизни.
 показати весь коментар
 
 
Зарохкали. Не любить вата теми санкцій, ох не любить. Сподіваються, що зЕ допоможе їм позбутись цього п"ятилітнього блага
 показати весь коментар
 
 
У порошенко есть минимум два канала , которые никто не смотрит. Чего оно все время лезет в Цензор? )
 показати весь коментар
 
 
Драку заказывали?Щас будет, всё равно уже уплочено Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2738
 показати весь коментар
 
 
Верим!Обеспечить консенсус с ахметом и мертвячуком по ротердаму+ становилось все труднее-пришлось сливать гундяя и лечь под константинополь,но,увы-из под ног уплыла ещё одна президентская каденция!
 показати весь коментар
 
 
Зеленский заявил, что договорился с Коломойским, Ахметовым и Пинчуком о финансировании ими восстановления Донбасса
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-zayavil-chto-dogovorilsya-s-kolomoyskim-ahmetovym-i-pinchukom-o-finansirovanii-imi-vosstanovleniya-donbassa-1055287.html

Методичку обнови. Не забудь Вальцмана и офшоры из неё вычеркнуть :D
 показати весь коментар
 
 
Откуда в Украине 5% безтолочи,не воспринимающей очевидное-Парашенко-дякон мп гундяя,обманув патриарха Православной Церкви Киевского Патриархата отжимает всё движимое и недвижимое Церкви в свою Петрову Церкву "Украв",хватает липкими безбожными лапами Томос,предложеный ещё Ющу и визжит-"моё всё это,моё-не отдам!!! 5-и процентные!Да такая свинота дозрела до соломы-осталось поджечь и начинать скоблить!
 показати весь коментар
 
Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение - ПОТОМУ ЧТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ КРОМЕ КАК БАЛОБОЛИЛ, ТОРГОВАЛ С ВРАГОМ И МАРОДЁРИЛ, СКА! Обеспечить консенсус по российским санкциям все сложение. Посвятил этому последние месяцы президентства, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3486
 показати весь коментар
 
 
Одно очевидно: гальванизация трупа не возвращает его к жизни. Это касается и политического трупа, коим сегодня является Петр Алексеевич Порошенко.
🤑
 показати весь коментар
 
 
странно как с барбатом-********* еще вообще какие-то решения принимаются.
 показати весь коментар
 
Скажите пожалуйста, а куда вдруг подевались все порохоботы? А то я уже переживаю Забезпечити консенсус щодо російських санкцій дедалі складніше. Присвятив цьому останні місяці президентства, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8638
 показати весь коментар
 
 
ДА ИХ ТУТ ДОХРЕНА И БОЛЬШЕ. ПО МОИМ ПОДСЧЕТАМ - ОКОЛО 70-80 ШТУК ПАСЁТСЯ НА ЦЕНЗОРЕ.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗабезпечити консенсус щодо російських санкцій дедалі складніше. Присвятив цьому останні місяці президентства, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вгору