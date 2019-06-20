 Забезпечити консенсус щодо російських санкцій дедалі складніше. Присвятив цьому останні місяці президентства, - Порошенко

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдячний президенту ДональдуТуску, президенту Жану-Клоду Юнкеру, лідерам Франції і ФРН, а також всім нашим європейським союзникам за об'єктивну і справедливу оцінку руйнівної й агресивної політики Кремля на Донбасі, в Криму і в Азовському морі.
Забезпечити консенсус із цього питання стає дедалі важче і я свідомо присвятив його рішенням останні місяці своєї президентської каденції, відвідуючи Брюссель, Берлін та інші європейські столиці. Хоча Путін продовжує хизуватися нібито неефективністю санкцій, їхнє зняття - заповітна мрія Кремля, і російська дипломатія брехнею, шантажем і підкупом намагається підірвати єдність і солідарність Європи з Україною", - написав Порошенко.
Він зазначив, що наступним полем бою щодо продовження санкцій проти РФ, буде саміт "двадцятки" в Осаці.
Окружний адмінсуд Києва повернув держфінансування "Опоблоку"
chesnosud.org
"Что там свинарчуки, весна прошла - уже ПОСАДИЛИ?!"
Посвятил последние месяцы своего президенства этому вопросу.
Благодарен месяцам маю и июню за их наступление, а Григорию и григорианцам за календарь.
недаремно росію повертають в ПАРЕ, а Зеля і не чухається
а це крок до зняття санкцій.
🤑
якось ти не подобрішав
мабуть таки президент - лайно
а Тимчука петя прибрав щоб замести сліди як і Чечетова, бо могли ***** вивести на чісту воду.
Чего-то глупее трудно придумать... Максик метнись за догоном...
Он кроме "вся страна в смартфоне", переносе АП и отмены наработанных законов и указов предыдущих лет чем то занимается?
Все встречи в ЕС где обсуждают Украину, проходят сейчас без ее участия...
Нам уже в открытую навязывают капитуляцию...
Где Зю ?
Именно порошенко привел к той ситуации в которой мы сейчас... - этого клоуна, реванш и все остальное..
И что за хрень ты написал.. - остаться чистеньким?
ХЗ...
Может доробаты остановили паРашу, а не приостановили, а не ВСУ и Минские соглашения?
Может агрессия паРаши разрушила экономику Украины и потребовала средства на отражение агрессии и восстановление экономики, а не способствовала агрессия повышению благосостояния?
Теперь у зебов Зелемойский ни суд, ни законодательная власть, а вот Порошенко должен был ими быть.
Так кто кого развёл?
Когда Кучма от имени Зелемойского заявляет о возобновлении товарообмена с Лугандоном (это несколько отличается от торговли на крови, когда предприятия были украинские, а теперь - не торговля на крови, т.к. они отжаты орками) и называет орков стороной переговоров, так это тоже - то, что надо?
Зеленский сослался на закон о НАБУ и Уголовный процессуальный кодекс. Согласно им, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств. То есть работники НАБУ могут непосредственно общаться с международными партнерами, а не передавать или получать запросы о помощи.
Следовательно, президент попросил безотлагательно сообщить депозитариям международных договоров о признании Украины НАБУ центральным органом в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах.
Право НАБУ получать доказательства от зарубежных коллег непосредственно, а не только через Генпрокуратуру, прямо прописано в законе. Пятый президент Петр Порошенко блокировал реализацию этого закона 3 года, не позволяя МИД информировать соответствующие международные институты,
а большому счету, чтобы оно окончательно на говно изошло, нужно принять закон, что русский язык это на самом деле местечковый диалект великого и могучего украинского )
Ведь так оно и есть!!! Украинский древнее и намного богаче, русский возник от смешения украинского с татаро-монгольским и прочими, когда они от нас ушли кочевать и Московию строить, вот диалект и возник В общем, историки смогут научно доказать.
И в свое прошлое с тоскою загляну.
Слезу смахну,
Тайком тихонечко вздохну.
Тайком тихонечко вздохну.
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-zayavil-chto-dogovorilsya-s-kolomoyskim-ahmetovym-i-pinchukom-o-finansirovanii-imi-vosstanovleniya-donbassa-1055287.html
Методичку обнови. Не забудь Вальцмана и офшоры из неё вычеркнуть :D
🤑