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Все про:Аброськін (414) Комаров Вадим (5)

 Під час розслідування справи про напад на журналіста Комарова зібрано відеоматеріал зі 100 камер, - Аброськін

Заступник керівника Нацполіціі України В'ячеслав Аброськін в Черкасах заслухав поліцейських Черкащини про хід розслідування кримінального провадження за фактом умисного вбивства журналіста Вадима Комарова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Аброськін зазначив: "Ми відпрацьовує три основні версії нападу на журналіста, це професійна діяльність потерпілого, раптова сварка з невстановленою особою та вбивство з корисливих мотивів.

В рамках проведення слідчо-розшукових заходів був відпрацьований маршрут руху потерпілого в день нападу на нього, зібрано відео з близько 100 приватних камер відеоспостереження, розташованих по маршруту його руху. Завдяки яким ми маємо відео зображення підозрюваного, тому звертаюся до черкасців допомогти слідству ідентифікувати особу, яка потрапила в об’єктиви камер відеоспостереження.

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До речі, як я зазначав в минулому році, рівень розвитку програми "Безпечне місто" в Черкасах знаходиться на тому ж рівні - камери відеоспостереження міста взагалі відсутні.

Дякую місцевим громадянам, які надали нам можливість отримати інформацію з їх приватних відеокамер.

Можу зазначити що поліція на сьогодні має напрацювання, які в подальшому, дозволять встановити замовників і виконавців цього жахливого злочину".

Як повідомлялося, черкаський журналіст Вадим Комаров помер у ніч на четвер 20 червня. Він перебував у комі 46 днів після жорстокого побиття. Напад на журналіста стався в суботу, 4 травня, близько 9 ранку.

Поліція Черкаської області заявила, що відпрацьовує три основні версії вбивства Комарова, але особу нападника не встановила.

5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133434
 
 
 Топ коментарі
 
а чего обязательно надо куда то идти?
тем более я никому не навязываю свое мнение о теории заговоров и мировом господстве масонов)))
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Клоуны , они пришли воровать , а не строить страну . На нары суки .
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побухал с прокурорами в ресторане "тарас бульба"? )
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Шерлок, иди в полицию, там без тебя-одни лохи.
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а чего обязательно надо куда то идти?
тем более я никому не навязываю свое мнение о теории заговоров и мировом господстве масонов)))
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Клоуны , они пришли воровать , а не строить страну . На нары суки .
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Опять Черкассы!!! При расследование дела о нападении на журналиста Комарова собран видеоматериал со 100 камер, - Аброськин - Цензор.НЕТ 1020 При расследование дела о нападении на журналиста Комарова собран видеоматериал со 100 камер, - Аброськин - Цензор.НЕТ 842
Инфа от 2014.
Суббота, 05 апреля 2014
Тело журналиста Василия Сергиенко нашли в лесу в корсунь-шевченковском районе Черкасской области. Об этом сообщил глава черкасской областной организации партии "Свобода" Юрий Ботнар. Сергиенко нашли "с пакетом на голове, с ножевыми ранениями, наручниками на руках".

5 апреля 2014 г. нашли место, похожее на свежевыкопанную яму. Стали раскапывать место, прикрытое мусором. Там обнаружилось тело мужчины, лежащее лицом к земле, с наручниками на руках. В нем узнали исчезнувшего Василия Сергиенко.

В "Свободе" исчезновение связывали с его общественной и журналистской деятельностью, в частности - с серией статей, разоблачавших деятельность одного из богатеев - регионала Геннадия Бобова. Сам же Геннадий Бобов в своем блоге заявил: "Я объявляю вознаграждение в 50 000 гривен за информацию, которая позволит следствию найти В.Сергиенко. "
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Починаю переживати за октівістів і нацлайно.Що з ними ? Потицяйте в них ломачкою,-ще шевеляться ?
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Паша Пахоменко‏ @PashaXVI 13 часов назад

Вот и ушло из информационного пространства убийство мусорами 5-летнего пацана под Киевом. Два мента под арестом (надолго ли), двух других как и не было там, тех кто составлял протокол про "ударился головой" тоже нет, оружие не найдено. Аваков министр.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПід час розслідування справи про напад на журналіста Комарова зібрано відеоматеріал зі 100 камер, - Аброськін
 
 
 
 
 
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