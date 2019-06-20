 Під час розслідування справи про напад на журналіста Комарова зібрано відеоматеріал зі 100 камер, - Аброськін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Аброськін зазначив: "Ми відпрацьовує три основні версії нападу на журналіста, це професійна діяльність потерпілого, раптова сварка з невстановленою особою та вбивство з корисливих мотивів.
В рамках проведення слідчо-розшукових заходів був відпрацьований маршрут руху потерпілого в день нападу на нього, зібрано відео з близько 100 приватних камер відеоспостереження, розташованих по маршруту його руху. Завдяки яким ми маємо відео зображення підозрюваного, тому звертаюся до черкасців допомогти слідству ідентифікувати особу, яка потрапила в об’єктиви камер відеоспостереження.
До речі, як я зазначав в минулому році, рівень розвитку програми "Безпечне місто" в Черкасах знаходиться на тому ж рівні - камери відеоспостереження міста взагалі відсутні.
Дякую місцевим громадянам, які надали нам можливість отримати інформацію з їх приватних відеокамер.
Можу зазначити що поліція на сьогодні має напрацювання, які в подальшому, дозволять встановити замовників і виконавців цього жахливого злочину".
Як повідомлялося, черкаський журналіст Вадим Комаров помер у ніч на четвер 20 червня. Він перебував у комі 46 днів після жорстокого побиття. Напад на журналіста стався в суботу, 4 травня, близько 9 ранку.
Поліція Черкаської області заявила, що відпрацьовує три основні версії вбивства Комарова, але особу нападника не встановила.
5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".
результат?
тем более я никому не навязываю свое мнение о теории заговоров и мировом господстве масонов)))
Инфа от 2014.
Суббота, 05 апреля 2014
Тело журналиста Василия Сергиенко нашли в лесу в корсунь-шевченковском районе Черкасской области. Об этом сообщил глава черкасской областной организации партии "Свобода" Юрий Ботнар. Сергиенко нашли "с пакетом на голове, с ножевыми ранениями, наручниками на руках".
5 апреля 2014 г. нашли место, похожее на свежевыкопанную яму. Стали раскапывать место, прикрытое мусором. Там обнаружилось тело мужчины, лежащее лицом к земле, с наручниками на руках. В нем узнали исчезнувшего Василия Сергиенко.
В "Свободе" исчезновение связывали с его общественной и журналистской деятельностью, в частности - с серией статей, разоблачавших деятельность одного из богатеев - регионала Геннадия Бобова. Сам же Геннадий Бобов в своем блоге заявил: "Я объявляю вознаграждение в 50 000 гривен за информацию, которая позволит следствию найти В.Сергиенко. "
Вот и ушло из информационного пространства убийство мусорами 5-летнего пацана под Киевом. Два мента под арестом (надолго ли), двух других как и не было там, тех кто составлял протокол про "ударился головой" тоже нет, оружие не найдено. Аваков министр.