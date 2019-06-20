 Під час розслідування справи про напад на журналіста Комарова зібрано відеоматеріал зі 100 камер, - Аброськін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Аброськін зазначив: "Ми відпрацьовує три основні версії нападу на журналіста, це професійна діяльність потерпілого, раптова сварка з невстановленою особою та вбивство з корисливих мотивів.

В рамках проведення слідчо-розшукових заходів був відпрацьований маршрут руху потерпілого в день нападу на нього, зібрано відео з близько 100 приватних камер відеоспостереження, розташованих по маршруту його руху. Завдяки яким ми маємо відео зображення підозрюваного, тому звертаюся до черкасців допомогти слідству ідентифікувати особу, яка потрапила в об’єктиви камер відеоспостереження.

Читайте також: Бейсболка, берці, широкий крок: фоторобот і прикмети ймовірного нападника на журналіста Комарова. ФОТО

До речі, як я зазначав в минулому році, рівень розвитку програми "Безпечне місто" в Черкасах знаходиться на тому ж рівні - камери відеоспостереження міста взагалі відсутні.

Дякую місцевим громадянам, які надали нам можливість отримати інформацію з їх приватних відеокамер.

Можу зазначити що поліція на сьогодні має напрацювання, які в подальшому, дозволять встановити замовників і виконавців цього жахливого злочину".

Як повідомлялося, черкаський журналіст Вадим Комаров помер у ніч на четвер 20 червня. Він перебував у комі 46 днів після жорстокого побиття. Напад на журналіста стався в суботу, 4 травня, близько 9 ранку.

Поліція Черкаської області заявила, що відпрацьовує три основні версії вбивства Комарова, але особу нападника не встановила.

5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".