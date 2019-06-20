 Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Державного управління справами

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу": оголосити конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами", - йдеться в документі.
Одна з вимог до кандидата - досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сферах управління об'єктами державної власності, управління публічними фінансами - не менше трьох років.
Пропонована зарплата у цій вакансії - 30 тис.грн + надбавки за ранг держслужбовця й інтенсивність роботи
Нагадуємо, Зеленський 11 червня звільнив з посади керівника Державного управління справами Івана Куцика і призначив т.в.о. Сергія Борзова.
Интересный ты зебобок....
Ты зеофилов тролишь или простой нарид?
Ставлю лайк...
Но есть одно но. Дело в том, что уже нет заводов - пароходов, которые можно отнять и поделить. Гнобить и делить будут вас, ваших детей и ваши карманы.
Зебилы, как вам живется без коррупции? А гаишники в кустах тебе вам? Подешевела ли уже ваша коммуналка? Как дела с курсом валют? Уже по восемь? А давно? Как там зарплаты? Уже 4000 долларов в месяц? Войну уже остановили? Зебилы, как вам отрубленные руки? Олигархи уже в тюрьмах? - Иван Лютый
отрабатывайте подачки...
Воровав.
Воровав.
Воровав.
Став президентов.
Мародерив.
дятел
дятел
факты
факты
факты...
Вот когда зелики хоть что-то подобное сделают, будет о чем поговорить.
А ваши заклинания. - воровал- мародерил ничем не подтверждены
И на каком это языке - воровав? А запоребриковый?
Не служила
Не воювала
Не вчилась.
Звичайний порохобот.
К дождю
три
мабуть, 95-й квартал дивляться
Тётя Роза @Anakoyher 8 мин.8 минут назад
Пане Президенте!
Хочу звернутися до Вас з питанням.
Дуже хвилююся, чому до цих пір не сидять Ахметов і Медведчук.
Тітка Роза.
Дуже дякую.
Если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество?
Вона заздалегідь без зайвих сентиментів заявляла
про корупційність Конституційного Суду.
(С)
@Anakoyher
🤭