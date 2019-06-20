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Все про:ДУСЯ (25) Зеленський (1777) конкурс (475)

 Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Державного управління справами

Президент України Володимир Зеленський оголосив конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу": оголосити конкурс на зайняття вакантної посади керівника Державного управління справами", - йдеться в документі.

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Одна з вимог до кандидата - досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сферах управління об'єктами державної власності, управління публічними фінансами - не менше трьох років.

Пропонована зарплата у цій вакансії - 30 тис.грн + надбавки за ранг держслужбовця й інтенсивність роботи

Нагадуємо, Зеленський 11 червня звільнив з посади керівника Державного управління справами Івана Куцика і призначив т.в.о. Сергія Борзова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133433
 
   
 Топ коментарі
 
Не... Победит тот, кто сможет перевести это
Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами - Цензор.НЕТ 7422
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Портнова бери - преданный тебе кадр
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Циркачество. Нахера эти конкурсы. ну опять же 4000 бомжей анкеты пришлют, а назначишь Мендель-2. И правильно сделаешь. За тобой народ, который делегировал тебе всю полноту власти и ответственности.
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Так шо зелебобик, давай и ВР упраздним, и суды, раз 73% недалеких что там клоуну делегировали 😂👍
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rr ww - "опять же 4000 бомжей анкеты пришлют" Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Державного управління справами - Цензор.НЕТ 949

Интересный ты зебобок....
Ты зеофилов тролишь или простой нарид?
Ставлю лайк...


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С сегодняшнего дня Украина, как правовая держава, закончилась. Дальше все пойдет по ускоренной программе, глазом не успеете моргнуть, как появятся «малиновые пиджачки».
Но есть одно но. Дело в том, что уже нет заводов - пароходов, которые можно отнять и поделить. Гнобить и делить будут вас, ваших детей и ваши карманы.
Зебилы, как вам живется без коррупции? А гаишники в кустах тебе вам? Подешевела ли уже ваша коммуналка? Как дела с курсом валют? Уже по восемь? А давно? Как там зарплаты? Уже 4000 долларов в месяц? Войну уже остановили? Зебилы, как вам отрубленные руки? Олигархи уже в тюрьмах? - Иван Лютый
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Не... Победит тот, кто сможет перевести это
Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Государственного управления делами - Цензор.НЕТ 7422
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мАнДель теперь победит... куда не глянь кругом свои люди...таки да!
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На 30 тыс зп там наверно очередь аж до Чернигова стоять будет
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порохоботы вперед!
отрабатывайте подачки...
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Елена, где вы видите порохоботов? Порох ушел, смиритесь, люди просто высказывают своё мнение про деятельность нынешнего гаранта.
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а нужна ли вообще такая должность ? упразднить ее , потому как непонятные дела и еще управляющий ...
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Порошенко.
Воровав.
Воровав.
Воровав.
Став президентов.
Мародерив.
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Та забудь ты уже этого порошенку. Дался он тебе. Это что за интересная логика - кому не нравится вова, тому нравится петя?
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Порошенко поднял армию и остановил путина . И это самое главное для страны.
Вот когда зелики хоть что-то подобное сделают, будет о чем поговорить.
А ваши заклинания. - воровал- мародерил ничем не подтверждены

И на каком это языке - воровав? А запоребриковый?
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Наталка Нежура-Камінська
Не служила
Не воювала
Не вчилась.
Звичайний порохобот.
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да, на счет сисек не совсем понятно, но зато у нее трусы есть блестящие аж по щиколотку
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И снова из 4 тысяч человек, но на этот раз случайно выиграет конкурс простой кац.
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В новой ВРУ будет 73% ЗЕ.Можно будет принимать любые законы и менять конституцию
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Так и отвечать придется ЗА ВСЕ 73%-процентным. ЗА ВСЕ.
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Не смотрите долго 95 квартал - козликами станете, пардон, овцами
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Требовать будешь у жены, дома. А сейчас НХ.
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не режим строгий, канечна! Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Державного управління справами - Цензор.НЕТ 7999 но питание УСИЛЕННОЕ!!!!
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Зачем?? И так понятно ктото из люстрированых будет)
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Козел, обголошує конкурс,щоб очі замилити, а потім призначить дружбана якого-небудь
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У Львові тариф на вивезення сміття піднімуть вже 21 червня на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Державного управління справами - Цензор.НЕТ 7252
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Шоу продолжается! Конкурс, но выберут еврея , совпадение? Не думаю! Как было с пресс-секретером Зелинского ?
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Цена вопроса ? Ньюанси,рєнтабєльность,подводниє камні ?
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Виграє єврей, родич когось із Кварталу-95.
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Ото война, диванная. Может заключить простынное перемирие? Жако жеж, у многих мозги тают.
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В Кварталі прибиральниць не залишилось?
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Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Державного управління справами - Цензор.НЕТ 820
Тётя Роза‏ @Anakoyher 8 мин.8 минут назад

Пане Президенте!
Хочу звернутися до Вас з питанням.
Дуже хвилююся, чому до цих пір не сидять Ахметов і Медведчук.

Тітка Роза.
Дуже дякую.
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Если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество?
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можно отгадаю,что им станет многократно зацелованный ...
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у зебилов страну украдут, очухаться не успеют, а потом вашу задницу отимеют, что не почувствуете даже. Во народ то темный пошел,жесть. Врут в лицо, делают что хотят, а рядовой украинец насмотревшись на Голобородько, стал искренне верить, что этот чувак сейчас головой своей рискнет и даст дерзкую ответку русским,потом бах и каким то чудом закупочная цена газа упадет, а потом и вообще войну на донбассе, как рукой снимет? Да это наивняк 100ур.
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Украдут не у зебилов а у всех украинцев. Малороссам вообще все равно кому служить. Они даже и не заметят и будут аплодировать когда кацапские танки войдут в украинские города☹️
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я развожу руками... несешь людям просвещение, а они слепые глухие и оболваненные.
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Треба віддати належне прозорливості пані Тимошенко.
Вона заздалегідь без зайвих сентиментів заявляла
про корупційність Конституційного Суду.
(С)
@Anakoyher
🤭
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Да какие там конкурсы, я вас умоляю, как говорится. Там уже толпа нанята, а конкурсы кто-то видел или слышал? Опять какая-нибудь мандЕль всплывет
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Жека Кошевой, ну наконец-то пришло твоё время!
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