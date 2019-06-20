EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  10030  199
Все про:заробітна плата (530) Ляшко (661)

 Подолання бідності Зеленський почав з "космічного" збільшення зарплат чиновникам свого офісу, - Ляшко

Замість скасування рішення уряду про підвищення ціни на газ, президент почав свою роботу зі збільшення в кілька разів зарплат чиновникам свого офісу. Олег Ляшко підрахував, скільки отримуватимуть посадовці реорганізованої адміністрації президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба РПЛ.

"Розмір щомісячної надбавки генерального директора директорату – 35 тисяч гривень, його заступника – 33 800 гривень. Коефіцієнт окладів керівників директорату, керівників патронатних служб, радників президента та прес-секретарів дорівнює 4,46. Якщо у них мінімальний оклад 10 тисяч гривень, він множиться на коефіцієнт 5, та ще плюс 40 тисяч надбавки, то це означає, що зарплата керівника директорату складатиме 100 тисяч гривень. Це обіцяне Зеленським закінчення епохи бідності, яке він почав із керівників свого офісу?", - запитав у президента Ляшко.

Лідер РПЛ назвав великим обманом реорганізацію адміністрації президента в новий офіс, бо з бюджету на це підуть значно більші видатки. "Скоротив 20 людей, а зарплати підняв до 100 тисяч. Де взяти гроші, щоб платити такі зарплати чиновникам офісу президента, коли немає коштів на людей з інвалідністю, чорнобильців, пенсіонерів, робочих людей? Це не подолання епохи бідності, а такі ж жарти, як і про високі тарифи. Я не дам Зеленському жартувати над українцями і не дам йому приймати рішення, які збагачують чиновників", - запевнив політик.

Читайте також: Ляшко: Голову КС Шапталу двічі за останній час викликали в Адміністрацію президента Зеленського

Олег Ляшко вимагає від нового президента скасувати рішення про підвищення зарплат чиновникам свого офісу і негайно унормувати питання оплати праці керівників держустанов. "Не може такого бути, що керівник "Нафтогазу" отримує 10 мільйонів гривень зарплати на місяць, чиновник офісу президента – 100 тисяч гривень, а мільйони людей виживають на мінімальні зарплати і пенсії. Тому вимагаю від Зеленського знизити зарплати посадовців, а ці гроші спрямувати на збільшення зарплат робочих людей", - підсумував Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133432
 
   
 Топ коментарі
 
епоха бідності в команді ЗЕ подолана)
 показати весь коментар
 
Таки да. Скінулі наконєц - то жадного Пороха !
Преодоление бедности Зеленский начал с "космического" увеличение зарплат чиновникам своего офиса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9829
 показати весь коментар
 
Грицак: «Четко знаю одно - если мы допустим пророссийский реванш, то второго шанса на построение европейской независимой страны у нас уже не будет».



Преодоление бедности Зеленский начал с "космического" увеличение зарплат чиновникам своего офиса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9983

 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Шляшко что ты за Коболева не вспоминаешь, какая у него зарплата.
 показати весь коментар
 
 
Отож, там зарплаты не только у коболева, а и нижестоящих.
 показати весь коментар
 
 
Ринат Амедов
"Шляшко что ты за Коболева не вспоминаешь, какая у него зарплата"

Читаем новость внимательней. Цитата из последнего абзаца настоящей новости: "Не может такого быть, что руководитель "Нафтогаза"получает 10 млн гривен ...". Стесняюсь спросить: "А кто у нас Коболев?" Источник: https://censor.net.ua/n3133432
 показати весь коментар
 
 
Ну если коболева вспоминать то нужно вспомнить и то как он нафтогаз нагнул газпром, так что было за что выплачивать и зарплату и премии. А тут нипанятно...
 показати весь коментар
 
Я могу вспомнить про "Нафтогаз", когда у его руководителя была зарплата не 10 млн, а та, которая нравилась "обычным украинцам".
2013 год "Нафтогаз" закончил с чистым убытком в 18 млрд грн, что при "долларе по 8" - минус 2.25 млрд $ из государственного бюджета.
В 2018 году совокупный размер налоговых и дивидендных платежей "Нафтогаза" в государственный бюджет составил 136,5 млрд грн, что при "долларе по 26.5" составило плюс 5.15 млрд $.
Возможно ты считаешь, что топ-менеджер, который вытянул предприятие из миллиардных убытков и которое теперь дает 15% всех налоговых поступлений в бюджет, должен получать как и уборщица баба Нюра?
 показати весь коментар
 
Он поступает справедливо..., по понятиям...
У Вовы есть мама Римма, о которой нужно заботится....
И у всех его друзей есть мамы или папы...., а дружба это ценность..

Созрел лозунг для зелохов... - "Заботится о семье, позаботится и о простом народе!"
Достойная зарплата народному президенту - это уважение выбора народа!


Можете добавлять еще если хотите...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ох ти ж і гнидою став як вбрався в псячу шкуру,хоча мабуть таким і по життю йдеш ,іноді просто перебуваєшься.До чого ти батьків хоч ліпиш,вони прості люди і живуть по простому,на днях показували їхню квартиру.А ти за срані серебряники колись ось так і своїх рідних продаси покидьок
 показати весь коментар
 
 
Так Оно же и говорило "Я вам ничего не должен, я должен только своим родителям"... Сейчас уже Оно по примеру Коболева, подбросит восемь лямов маме... Подолання бідності Зеленський почав з "космічного" збільшення зарплат чиновникам свого офісу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 602
 показати весь коментар
 
Петина ш..ха понимает,что пролетает.При Пете такого не было)))
 показати весь коментар
 
 
Хотите видеть отсутствие коррупции, тогда будут высокие зп. Их можно достигнуть за счёт сокращения раздутого штата.
 показати весь коментар
 
 
Руслан Ткаченко 97ef726f
"Хотите видеть отсутствие коррупции, тогда будут высокие зп."
Отнюдь. В этом случае возможен и другой результат, т.е. будет увеличиваться сумма, скажем так, "подношений"
 показати весь коментар
 
пролітає шлюшко, і стільки пафосу переживань за український народ. Болісно, коли рило від корита відрізають.
 показати весь коментар
 
 
на наших глазах последний акт "трагедии" - использованный гондон выкидывают и олежка об этом знает....
 показати весь коментар
 
 
Да Ринатка уже послал его...Оно теперь на "псарне" подрабатывает
 показати весь коментар
 
 
Буратіна штопаний гндн. Де 4000 долярів вчителям?
 показати весь коментар
 
 
А Зеля всем своим работникам преЗедентским указом выдал дипломы учителей и теперь выполняет свое обещание о 4000 евриков зарплаты СВОИМ учителям. Так что, все верно. Ведь остальным он ничего не должен.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Когда- то его правильно назвали боевым лицом нетрадиционной сексуальной ориентации в плохом смысле этого слова
 показати весь коментар
 
 
А конкретно по факту поднятия зарплат подельникам клоуна ты конечно ничего не скажешь??? Сейчас ты будешь говорить всё что угодно но только не о том как твой любимый клоун поднял зарплаты своим дружкам. Зато могу представить сколько зрады, воплей и негодования от тебя было бы, если б это Петя так поднял.
 показати весь коментар
 
 
а шо, ты хочешь что бы он с Ляшка начал?
 показати весь коментар
 
"хороших" слов про этого "лидера" не бывает))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В два ствола посмоктував,від петі і від рєната,відвернулись обидва і тепер треба щось придумувати,жити звик шикарно і на широку ногу,але все завжди колись кінчається.І ось побачите,першим кого посадить антикорупсуд буде якраз ляшко,бо вже використаний виріб і нікому і нафіг не потрібний
 показати весь коментар
 
 
Ляшко наверно в лотерею не выиграл, раз так бесится. А еще рейтинги. Ох уж эти рейтинги, нету их у него
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ляшко, иди на йух )))
 показати весь коментар
 
 
По сравнению с ежемесячными надбавками Рэвы (за плохой аппетит) - это жалкие нищеброды.
 показати весь коментар
 
 
В который раз повторяю: жиды умеют только красть. Проголосуйте еще за "Хуцпу Народа" и от страны вообще ни хрена не останется.
 показати весь коментар
 
 
Слушайте, бросайте вы этот антисемитизм, право слово.
 показати весь коментар
 
"жиды" умеют только красть ???
Ну ты и дебииииии****лллл

Если немного пораскинешь своими "поросенковскими" мозгами то честно скажешь что ну не может человек который отвечает за расходы бюддетных миллиардов гривен получать нищенскую по его понятиям зарплаты в размере скажем 15-20 тыс. Так уж лучше получает нормальную адекватную зарплату, адекватную его статусу.

А не так как Поросенко наживался на инфляции, наживался на Укроборонпроме, ну просто воровал в гигантских масштабах, нам еще только предстоит узнать сколько он РЕАЛЬНО наворовал !!!
 показати весь коментар
 
Скажите, а Нетаниягу уже сидит, или все еще под следствием?
 показати весь коментар
 
Ляшко бы больше подошло что то в стиле -- Так вот какой ты конец...у эпохи бедности.
Но по сути согласен. ЗЕбилы столько визжали усерались про Петю, а зарплаты чиновникам поднял их ЗЕбил.
 показати весь коментар
 
 
Ну вот, и Ляшко тоже в порохоботы записался.
 показати весь коментар
 
 
ЛЯШКО ПОЛИТИЧЕСКАЯ И МОРАЛЬНАЯ ПРОСТИТУТКА !!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
убрали за ненужность.. Тымчук все. Скоро и другие пойдут.
 показати весь коментар
 
 
Добре ,Зе зробив 73% нехай смокчуть лапу (тупоголовi )
 показати весь коментар
 
 
Не всем везет в лотерею...
М.удак, который тратит гораздо большие суммы ежемесячно, не имея реальных (а не фейковых) источников таких доходов, размазывает сопли по морде.
Если указанные зарплаты будут единственным источником дохода чиновников, которые РЕАЛЬНО будут приносить пользу стране, то Украина только выиграет.
Потому что последние годы есть стойкая тенденция - "украсть на тысячу, а вреда нанести на миллион".
 показати весь коментар
 
 
а лесапеди купив своїм прокацапським вошам, бо вони кажуть що військові Українські стріляють мирняк...
 показати весь коментар
 
 
Де люди навколо Олєжика, які начебто мають надавати ваги його агітпромовам, якогось повновісного сенсу? Ну а без мусейчукча, взагалі жалюгідне видовище.
 показати весь коментар
 
Рядовые зелебобики после прочтения данной статьи залили слюнями мониторы... Подолання бідності Зеленський почав з "космічного" збільшення зарплат чиновникам свого офісу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1711
 показати весь коментар
 
 
Пане Президенте!
Хочу звернутися до Вас з питанням.
Дуже хвилююся, чому до цих пір
не сидять Ахметов і Медведчук.

Тітка Роза.
Дуже дякую.
(С)
@Anakoyher
🤔
 показати весь коментар
 
 
Потому что генпрокурор соевая подстилка.
 показати весь коментар
 
 
А когда генпрокурором станет зелёная подстилка и никто их не посадит, какую отмазу тогда найдёшь? Вот Гордон обещал застрелиться если в стране не произойдёт никаких реформ через 100 дней. А что ты готов сделать?🤔
 показати весь коментар
 
 
Как не крути, а придется заднеприводному Олежке опять "в рота брать" ))
ВР то пролетает мимо...
 показати весь коментар
 
 
То есть по версии зебилов если Ляшко пролетает в Раду то это сразу на 100% оправдывает поднятие ЗЕклоуном зарплат своим подельникам, так??
 показати весь коментар
 
 
Это лотерейное быдло, уже в Раду не попадёт...Много раз морду били... Подолання бідності Зеленський почав з "космічного" збільшення зарплат чиновникам свого офісу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9827
 показати весь коментар
 
 
Всё верно ! Зебилам селфи с шаурмой и пробежку по фонтанам, пусть холопы порадуюца, а своим дружкам подельникам поднятие зарплат. Наконец то -- здобулы!! Подолання бідності Зеленський почав з "космічного" збільшення зарплат чиновникам свого офісу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9290
 показати весь коментар
 
 
А с чего Рада начала в 2014-ом году, ну и прохвост.
 показати весь коментар
 
Ржу в голосину))) давай ЗЕбеня ссы в глаза своим зебилам. Давай им больше селфи, больше шаурмы, больше фонтанов, а пока зебилы будут ликовать как их божок по фонтанам бегает ты ещё больше поднимешь зарплаты своим подельникам))) А ЗЕбилы пусть энергетически заряжаюца от селфи с шаурмой Подолання бідності Зеленський почав з "космічного" збільшення зарплат чиновникам свого офісу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6906
 показати весь коментар
 
 
это означает, что зарплата руководителя директората составит 100 000 гривен.Источник: https://censor.net.ua/n3133432

а у Коболева 342 млн и ничего, Ляшко не в шоке.
 показати весь коментар
 
 
Опять ЗЕбил начал стрелки кидать даже не прочитав статью. А если бы ты зебик потрудился прочитать всю статью то увидел бы что ..

"Не может такого быть, что руководитель "Нафтогаза"получает 10 млн гривен зарплаты в месяц, чиновник офиса президента - 100 000 гривен, а миллионы людей выживают на минимальные зарплаты и пенсии.
 показати весь коментар
 
 
Ну если сам Ляшко сказал что не может быть тогда конечно 😁

Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата - 28,5 миллиона гривен.

Наблюдательный совет Нафтогаза подал для утверждения Кабмином компенсационный пакет главе правления компании Андрею Коболеву, согласно которому его среднемесячная зарплата составит 10,5 миллиона гривен, пишет ZN.UA.

Контракт у него такой. Контракт - это документ. А заявы Ляшка - балабольствл.
 показати весь коментар
 
Слушай ты что ЗЕбил реально?? Ляшко как раз и критикует зарплату КОболева в 10 лямов, а не опровергает её существование.
 показати весь коментар
 
 
😁 надо было з/пл Коболева критиковать когда Кабмин их утверждал

А теперь так мимоходом упомянуть возмущаясь з/пл в 100 тыс на фоне 342 млн - несерьёзно
 показати весь коментар
 
 
А как это оправдывает клоуна, не понял? Ты просто стрелки кидаешь как стрелочник. А как твоя версия про Ляжко, Петю, Васю должна оправдать тот факт что клоун поднял зарплаты своим друзякам по кварталу??
 показати весь коментар
 
100 тыс в месяц это 1,2 млн в год
То есть на з/пл одного Коболева можно содержать 285 «руководителей директората»

Что тут оправдывать?

А о том шо народ голодает почитай комментарии своих соевых коллег про зубожiлля и какие вы все бахатые.
 показати весь коментар
 
 
Так пусть Зебил уменьшит зарплату КОболева? ЧТо ж он ничего не делает?? Зато дружкам поднять успел.
 показати весь коментар
 
Потому что з/пл Коболева утвердил Кабмин во главе с Гройсманом
А Кабмин назначает Рада
 показати весь коментар
 
Все зебилу мешают..слушай это не ты тут весь форум веселил визжал что Петя 21 апреля в Ростов сбежит, а порохоботы в тюрьму сядут ??
 показати весь коментар
 
Не сливайся

У Гройсмана не хочешь спросить про з/пл Коболева?
 показати весь коментар
 
Обязательно уменьшит. Не все сразу... И тебе уменьшат)))
 показати весь коментар
 
И всё равно не понял как ЗП КОболева должна оправдать клоуна?? Ты тут стрелки кидаешь стрелочник. Зарплата Коболева это плохо, но как это оправдывает зарплаты подельников клоуна. Сколько ещё стрелки кидать будешь стрелочник?? КЛоуна то это как оправдывает?? Или ты зебил уже на лету переобулся и высокие зарплаты чиновников уже хорошо? Или если у КОболева большая ЗП, то и клону тоже можно поднимать???..что сказать то хочешь зебил??
 показати весь коментар
 
 
Зраднюк заорал про зраду даже не читая и опять обгадился...
 показати весь коментар
 
 
Він же обіцяв кінець епохи бідності, тільки не уточнив у кого
 показати весь коментар
 
 
Остання гастроль "отвіра", більше немає бажаючих утримувати це корупційне брехливе лайно. Трохи дає за передвиборчі побрехеньки Свиня, але це ненадовго, бо Свині з бандою в наступній Раді теж не буде.
 показати весь коментар
 
Пора этих педиков гнать подальше от кормушки а то опять залезут в неё.
 показати весь коментар
 
 
Що, зебили? Правда очі коле?
Ви зробили це разом!
 показати весь коментар
 
 
Чиновникам зарплаты ЗЕбилам фоточки с шаурмой, и смотри не перЭпутай.. Кутузов (с)
 показати весь коментар
 
 
Зебилики, бегом на парламентские выборы! Там еще куча таких "слуг народа", остро нуждающихся. Да, а Коболев, со своей зряплатой, конечно, гад, не спорю. Тока впш кумир что-то его к порядку не призовет. Чего так, некогда? Офис новый создает?
 показати весь коментар
 
 
"Там еще куча таких "слуг народа", остро нуждающихся."

С учетом вброса о возможности двух палат парламента - вполне себе возможно.
 показати весь коментар
 
Читаючи, що тут виписують зелені боти, переконуюся, що це є, власне кажучи, протофашистський рух. Замість перечити інформацію чи, навпаки, оправдувати дії свого ідола, вони дегуманізують, розчоловічують тих, хто його дії критикує чи хоча б ставить під знак запитання. Нема жодного допису по суті, є тільки типово москальска істерична дрочка на те, хто в кого бере в рота.
Дебіли, ваш кошерний лісапедист (у кращому сенсі) підвищив зарплатню не вчителям, а своїм знайомим по синаґозі. І так буде до самого кінця, поки вони не висмокчать з України остатні соки.
 показати весь коментар
 
 
надувает зебил своё стадо баранов да чего там, не только их. Пока поёт как бы по нотам а клавиши нажимает по своему пониманию.
 показати весь коментар
 
 
А нічого, що Порошенко у родині спілкується росшйською мовою. Тобто на людях у вишиванці, а вдома в армяке грає на балалайке.
 показати весь коментар
 
якщо це й так (що дуже сумнівно), то це нічого. я про спілкування.
про армяк и балалайку - чушь собачья.
 показати весь коментар
 
Во первых Петя на встречах с иностранными политиками свободного говорит по английски, но про это ты зрадофил конечно не напишешь. ВО вторых - Зебил ты дома у себя на кухне хоть на иврите хоть на чувашском.., а хоть на каком. Официально на работе только на государтвенном украинском. Так с чего ты зраду высосал мелкий зрадофил?? Твой же клоун и официально на людях не может по украински. Петя свободно.
 показати весь коментар
 
 
Люди, яких тр№хали 28 років від Кравчука до Порошенка, тепер відчайдушно потребують краще життя від Зеленського за один місяць. Вгамуйтеся ви вже!
 показати весь коментар
 
 
А порохоботы говорят что Зеленский ничего не делает. Нате парахаботы выкусите и завидуйте, наш Зеленский зарплаты поднял, правда пока только чиновникам у себя в АП. Но скоро и учителя будут получать по 4000...Вот так то! Завидуйте молча парахаботы.
 показати весь коментар
 
"Но скоро и учителя будут получать по 4000...Вот так то! Завидуйте молча парахаботы."

Стесняюсь спросить: " по 4000 чего?".
 показати весь коментар
 
Чувствует Олежка, что пруха в лотерею прошла. Голодные годики ожидают. Вот и жаба зелёная начала давить, заставляя чужие деньги считать.
 показати весь коментар
 
Слышь зебик это вообще то деньги налогоплательщиков если что ..бюджетные, а не твоего божка новоявленного клоуна. Если бы Петя так поднял, ты б тут уже усрался в диких визгах про зраду.
 показати весь коментар
 
Хм, что-то вспомнилось: "Не можешь победить - возглавь!"
 показати весь коментар
 
"А эта песня не о нём (тобто не про Ляшка), а о любви": зели Ульянова(Ленина) зелинского (Глобородька) к своим ближним зелебобикам, а зэ-ботов к своим гонорарам. Здається, тут "сорок душ посменно воют", щоб з усієї сили відвертати увагу від того, що сказав Ляшко, на те, що це сказав Ляшко. А що? - Розрахунок, що це виття подіє на п'ятнадцять з лишком мільонів зембі, цілком справедливий. Це члєнін змушений був секретити дані про те, скільки він та його ближні посіпаки про...їдають і випивають. А зєля класти хотів на п'ятнадцять мільонів з лишком придурків: "Он приехал бедным наместником в богатую провинцию, а уезжал богатым сенатором из бедной провинции" - це зовсім не про зєлю, це така давня латинська народна приказка, та ще в російському перекладі. Поки що давня, поки що не про нас. До того ж видно, що зєля і зі своїми зєлєбобіками ділиться - підгодовує їх з рук, щоб не кусалися, коли що трапиться.
 показати весь коментар
 
Так, з тарифами зебіли пролетіли. Ще й субсидії прикриють. проте дожволять валєжнік збирати. І гриби у цяточку.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПодолання бідності Зеленський почав з "космічного" збільшення зарплат чиновникам свого офісу, - Ляшко
 
 
 
 
 
 вгору