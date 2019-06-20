 Подолання бідності Зеленський почав з "космічного" збільшення зарплат чиновникам свого офісу, - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба РПЛ.

"Розмір щомісячної надбавки генерального директора директорату – 35 тисяч гривень, його заступника – 33 800 гривень. Коефіцієнт окладів керівників директорату, керівників патронатних служб, радників президента та прес-секретарів дорівнює 4,46. Якщо у них мінімальний оклад 10 тисяч гривень, він множиться на коефіцієнт 5, та ще плюс 40 тисяч надбавки, то це означає, що зарплата керівника директорату складатиме 100 тисяч гривень. Це обіцяне Зеленським закінчення епохи бідності, яке він почав із керівників свого офісу?", - запитав у президента Ляшко.

Лідер РПЛ назвав великим обманом реорганізацію адміністрації президента в новий офіс, бо з бюджету на це підуть значно більші видатки. "Скоротив 20 людей, а зарплати підняв до 100 тисяч. Де взяти гроші, щоб платити такі зарплати чиновникам офісу президента, коли немає коштів на людей з інвалідністю, чорнобильців, пенсіонерів, робочих людей? Це не подолання епохи бідності, а такі ж жарти, як і про високі тарифи. Я не дам Зеленському жартувати над українцями і не дам йому приймати рішення, які збагачують чиновників", - запевнив політик.

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Олег Ляшко вимагає від нового президента скасувати рішення про підвищення зарплат чиновникам свого офісу і негайно унормувати питання оплати праці керівників держустанов. "Не може такого бути, що керівник "Нафтогазу" отримує 10 мільйонів гривень зарплати на місяць, чиновник офісу президента – 100 тисяч гривень, а мільйони людей виживають на мінімальні зарплати і пенсії. Тому вимагаю від Зеленського знизити зарплати посадовців, а ці гроші спрямувати на збільшення зарплат робочих людей", - підсумував Ляшко.