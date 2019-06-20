 Подолання бідності Зеленський почав з "космічного" збільшення зарплат чиновникам свого офісу, - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба РПЛ.
"Розмір щомісячної надбавки генерального директора директорату – 35 тисяч гривень, його заступника – 33 800 гривень. Коефіцієнт окладів керівників директорату, керівників патронатних служб, радників президента та прес-секретарів дорівнює 4,46. Якщо у них мінімальний оклад 10 тисяч гривень, він множиться на коефіцієнт 5, та ще плюс 40 тисяч надбавки, то це означає, що зарплата керівника директорату складатиме 100 тисяч гривень. Це обіцяне Зеленським закінчення епохи бідності, яке він почав із керівників свого офісу?", - запитав у президента Ляшко.
Лідер РПЛ назвав великим обманом реорганізацію адміністрації президента в новий офіс, бо з бюджету на це підуть значно більші видатки. "Скоротив 20 людей, а зарплати підняв до 100 тисяч. Де взяти гроші, щоб платити такі зарплати чиновникам офісу президента, коли немає коштів на людей з інвалідністю, чорнобильців, пенсіонерів, робочих людей? Це не подолання епохи бідності, а такі ж жарти, як і про високі тарифи. Я не дам Зеленському жартувати над українцями і не дам йому приймати рішення, які збагачують чиновників", - запевнив політик.
Олег Ляшко вимагає від нового президента скасувати рішення про підвищення зарплат чиновникам свого офісу і негайно унормувати питання оплати праці керівників держустанов. "Не може такого бути, що керівник "Нафтогазу" отримує 10 мільйонів гривень зарплати на місяць, чиновник офісу президента – 100 тисяч гривень, а мільйони людей виживають на мінімальні зарплати і пенсії. Тому вимагаю від Зеленського знизити зарплати посадовців, а ці гроші спрямувати на збільшення зарплат робочих людей", - підсумував Ляшко.
"Шляшко что ты за Коболева не вспоминаешь, какая у него зарплата"
Читаем новость внимательней. Цитата из последнего абзаца настоящей новости: "Не может такого быть, что руководитель "Нафтогаза"получает 10 млн гривен ...". Стесняюсь спросить: "А кто у нас Коболев?" Источник: https://censor.net.ua/n3133432
2013 год "Нафтогаз" закончил с чистым убытком в 18 млрд грн, что при "долларе по 8" - минус 2.25 млрд $ из государственного бюджета.
В 2018 году совокупный размер налоговых и дивидендных платежей "Нафтогаза" в государственный бюджет составил 136,5 млрд грн, что при "долларе по 26.5" составило плюс 5.15 млрд $.
Возможно ты считаешь, что топ-менеджер, который вытянул предприятие из миллиардных убытков и которое теперь дает 15% всех налоговых поступлений в бюджет, должен получать как и уборщица баба Нюра?
У Вовы есть мама Римма, о которой нужно заботится....
И у всех его друзей есть мамы или папы...., а дружба это ценность..
Созрел лозунг для зелохов... - "Заботится о семье, позаботится и о простом народе!"
Достойная зарплата народному президенту - это уважение выбора народа!
Можете добавлять еще если хотите...
"Хотите видеть отсутствие коррупции, тогда будут высокие зп."
Отнюдь. В этом случае возможен и другой результат, т.е. будет увеличиваться сумма, скажем так, "подношений"
Ну ты и дебииииии****лллл
Если немного пораскинешь своими "поросенковскими" мозгами то честно скажешь что ну не может человек который отвечает за расходы бюддетных миллиардов гривен получать нищенскую по его понятиям зарплаты в размере скажем 15-20 тыс. Так уж лучше получает нормальную адекватную зарплату, адекватную его статусу.
А не так как Поросенко наживался на инфляции, наживался на Укроборонпроме, ну просто воровал в гигантских масштабах, нам еще только предстоит узнать сколько он РЕАЛЬНО наворовал !!!
Но по сути согласен. ЗЕбилы столько визжали усерались про Петю, а зарплаты чиновникам поднял их ЗЕбил.
М.удак, который тратит гораздо большие суммы ежемесячно, не имея реальных (а не фейковых) источников таких доходов, размазывает сопли по морде.
Если указанные зарплаты будут единственным источником дохода чиновников, которые РЕАЛЬНО будут приносить пользу стране, то Украина только выиграет.
Потому что последние годы есть стойкая тенденция - "украсть на тысячу, а вреда нанести на миллион".
Хочу звернутися до Вас з питанням.
Дуже хвилююся, чому до цих пір
не сидять Ахметов і Медведчук.
Тітка Роза.
Дуже дякую.
(С)
@Anakoyher
🤔
ВР то пролетает мимо...
а у Коболева 342 млн и ничего, Ляшко не в шоке.
"Не может такого быть, что руководитель "Нафтогаза"получает 10 млн гривен зарплаты в месяц, чиновник офиса президента - 100 000 гривен, а миллионы людей выживают на минимальные зарплаты и пенсии.
Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата - 28,5 миллиона гривен.
Наблюдательный совет Нафтогаза подал для утверждения Кабмином компенсационный пакет главе правления компании Андрею Коболеву, согласно которому его среднемесячная зарплата составит 10,5 миллиона гривен, пишет ZN.UA.
Контракт у него такой. Контракт - это документ. А заявы Ляшка - балабольствл.
А теперь так мимоходом упомянуть возмущаясь з/пл в 100 тыс на фоне 342 млн - несерьёзно
То есть на з/пл одного Коболева можно содержать 285 «руководителей директората»
Что тут оправдывать?
А о том шо народ голодает почитай комментарии своих соевых коллег про зубожiлля и какие вы все бахатые.
А Кабмин назначает Рада
У Гройсмана не хочешь спросить про з/пл Коболева?
Ви зробили це разом!
С учетом вброса о возможности двух палат парламента - вполне себе возможно.
Дебіли, ваш кошерний лісапедист (у кращому сенсі) підвищив зарплатню не вчителям, а своїм знайомим по синаґозі. І так буде до самого кінця, поки вони не висмокчать з України остатні соки.
про армяк и балалайку - чушь собачья.
Стесняюсь спросить: " по 4000 чего?".
Ульянова(Ленина)зелинского (Глобородька) к своим ближним зелебобикам, а зэ-ботов к своим гонорарам. Здається, тут "сорок душ посменно воют", щоб з усієї сили відвертати увагу від того, що сказав Ляшко, на те, що це сказав Ляшко. А що? - Розрахунок, що це виття подіє на п'ятнадцять з лишком мільонів зембі, цілком справедливий. Це члєнін змушений був секретити дані про те, скільки він та його ближні посіпаки про...їдають і випивають. А зєля класти хотів на п'ятнадцять мільонів з лишком придурків: "Он приехал бедным наместником в богатую провинцию, а уезжал богатым сенатором из бедной провинции" - це зовсім не про зєлю, це така давня латинська народна приказка, та ще в російському перекладі. Поки що давня, поки що не про нас. До того ж видно, що зєля і зі своїми зєлєбобіками ділиться - підгодовує їх з рук, щоб не кусалися, коли що трапиться.