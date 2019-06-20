 У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузія-онлайн.

Поліція, оснащена кийками і щитами, намагається зупинити їхнє вторгнення. Слід зазначити, що поліція не застосовує кийки або інші спецзасоби, намагаючись мирно витіснити учасників акції з території парламенту.

Причиною такої радикальної поведінки і невдоволення людей стало те, що російський депутат Гаврилов, у ролі ведучого сесії, сів у крісло голови парламенту Грузії.

Російській делегації довелося терміново залишити країну в супроводі охорони у зв'язку з акціями протесту проти їхнього перебування в країні, які почалися в Грузії.

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В даний час у центрі Тбілісі та інших містах країни відбуваються масові акції протесту проти окупації і дій російської сторони. Громадяни продовжують прибувати до місця проведення акції.

Опозиція дала правлячій партії термін 1 годину для відставки трьох високопосадовців - голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахара і глави СДБ Вахтанга Гомелаурі. Після закінчення терміну учасники акції увірвалися на територію парламенту.

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