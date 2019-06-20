 У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузія-онлайн.
Поліція, оснащена кийками і щитами, намагається зупинити їхнє вторгнення. Слід зазначити, що поліція не застосовує кийки або інші спецзасоби, намагаючись мирно витіснити учасників акції з території парламенту.
Причиною такої радикальної поведінки і невдоволення людей стало те, що російський депутат Гаврилов, у ролі ведучого сесії, сів у крісло голови парламенту Грузії.
Російській делегації довелося терміново залишити країну в супроводі охорони у зв'язку з акціями протесту проти їхнього перебування в країні, які почалися в Грузії.
В даний час у центрі Тбілісі та інших містах країни відбуваються масові акції протесту проти окупації і дій російської сторони. Громадяни продовжують прибувати до місця проведення акції.
Опозиція дала правлячій партії термін 1 годину для відставки трьох високопосадовців - голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахара і глави СДБ Вахтанга Гомелаурі. Після закінчення терміну учасники акції увірвалися на територію парламенту.
Ну а России от этих возмущений не холодно и не жарко, это не россияне едут работать в Грузию, а наоборот. Завтра Путин в ответ начнет массовые высылки, и все.
Ще кілька днів тому, Бог свідок, - порохоботи махали єрундой, шо в Грузії ніхто не підтримує Саакашвілі. І тут на тобі, - такий облом!
Счас песики начнут выть, что оппозиция в Грузии кремлядские марионетки))
То есть - кремлядские марионетки в опозиции штурмуют парламент из за прокремлёвкого депутата..зебил ты неадекватен явно..
Или он такой же как и ты зассыха и максимум на что способен - это как и ты болтать своим пустым местом?
А партия Михо - это не "слабаки которые продули..." , а патриоты Грузии!
Любители шокоанилингуса и их наниматель никогда не страдали логикой и последовательностью!
Порохоботы, десять минут перерыв!
ЧТо такое зебил, тебе методички от Богданчика подвезли, пошёл разгружать??
рейтинг
в оппозиции к власти случайно не Сааак????которого ты кремлядем называешь.
и чьо - никто не собирается уезжать.
впрочем, зеленая сопля с булавой ничем не лучше.
"нужно только прекратить стрелять".
а после рассадить на все места своих друзей-паяцев и всякую рыгоанальную шваль, одновременно подняв им до небес оклады. Зебилы, вы довольны?
коммуняка православнутая.
Тварюки.
свиновальцман стал нанимать за шекель не двух а четырех шнырей. качество говнометания у них упало в разы. И они даже не пытаются похрюкивать о мыролюбстве свиней.
Мероприятие мразь открыла, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это возмутило депутатов оппозиции, которые потребовали от мудака гаврилова покинуть кресло. Депутата облили водой, а у здания парламента начался массовый протест.
«Сегодня мы стали свидетелями экстремистской активности, выступлений против Межпарламентской ассамблеи православия, против парламентского диалога на основе православных ценностей», - гаврилов. «Мы увидели десятки людей, которые вышли с заранее заготовленными плакатами против рассеи!, ее президента и православия», - сообщил он РБК. Депутат уточнил, что уже уехал из Грузии.
Депутат ГД РФ Сергей Гаврилов активнейший участник грузино-абхазского конфликта, неоднократно публично высказывавщийся о независимости Абхазии И выступление этого человека в парламенте страны, 20% территорий которой (по Конституции) оккупированы Россией привело грузин в бешенство