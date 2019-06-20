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Все про:Грузія (522) протест (900)

 У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата. ФОТО

Увечері 20 червня учасники акції протесту в Тбілісі увірвалися в будівлю парламенту Грузії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Грузія-онлайн.

Поліція, оснащена кийками і щитами, намагається зупинити їхнє вторгнення. Слід зазначити, що поліція не застосовує кийки або інші спецзасоби, намагаючись мирно витіснити учасників акції з території парламенту.

Причиною такої радикальної поведінки і невдоволення людей стало те, що російський депутат Гаврилов, у ролі ведучого сесії, сів у крісло голови парламенту Грузії.

Російській делегації довелося терміново залишити країну в супроводі охорони у зв'язку з акціями протесту проти їхнього перебування в країні, які почалися в Грузії.

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В даний час у центрі Тбілісі та інших містах країни відбуваються масові акції протесту проти окупації і дій російської сторони. Громадяни продовжують прибувати до місця проведення акції.

Опозиція дала правлячій партії термін 1 годину для відставки трьох високопосадовців - голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахара і глави СДБ Вахтанга Гомелаурі. Після закінчення терміну учасники акції увірвалися на територію парламенту.

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У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата 01
У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата 02
У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата 03
У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата 04
У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133430
 
   
 Топ коментарі
 
вах - не мешай цитировать В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата - Цензор.НЕТ 5641 Хоть как я то хорошая новость за сегодня В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата - Цензор.НЕТ 5641
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пока русня на кинжал не посадят- не поверю В Тбилиси участники массовой акции ворвались в здание парламента Грузии, после хамского поведения российского депутата - Цензор.НЕТ 4960
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Грузия сама выбрала остановить реформы, убрать Саакашвили и застыть на полу слове.
Ну а России от этих возмущений не холодно и не жарко, это не россияне едут работать в Грузию, а наоборот. Завтра Путин в ответ начнет массовые высылки, и все.
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Новая рада со слугой УРода после выборов на 70% будет из сепаров кремлёвских состоять и зебилы сами их приводят к власти. А в Грузи один депутат вышел на трибуну и сказал слово па руцьки и всё ....вся Грузия на ушах. Молодцы Грузины и позор украницам. Точнее не украинцам, а ватным малороссам голосовавшим за сепарскую власть Бабломойского и его подельников
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А шо це ви прихильників Саакашвілі молодцями називаєте?
Ще кілька днів тому, Бог свідок, - порохоботи махали єрундой, шо в Грузії ніхто не підтримує Саакашвілі. І тут на тобі, - такий облом!
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Ватная гниль это ты и твой хозяин Порошенко, который за 5 лет президентства, имея всю полноту власти, не посадил за решётку ни одного ватного 3,14дара.
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А ведь оппозиция в Грузии - это Саакашвили.
Счас песики начнут выть, что оппозиция в Грузии кремлядские марионетки))
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Саакашвиллли в Грузии? ВОт это новость от зебила, я в шоке... У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 121

То есть - кремлядские марионетки в опозиции штурмуют парламент из за прокремлёвкого депутата..зебил ты неадекватен явно..
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Зебил, это карлсон сейчас в Грузии?
Или он такой же как и ты зассыха и максимум на что способен - это как и ты болтать своим пустым местом?
У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 1899
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партия, которую поддерживает Саакашвили в Грузии, счас в оппозиции, безграмотній песик
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Зеленая сопля, а то не Сракашвили в таких же дырявых трусах как и ты штурмует парламент Грузии?
У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 4024
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Саака уже ж украинец опять, шо вы мелете?
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Кажись, "патриотическая" власть которая пыталась посадить Михо - не очень-то зашла грузинам... У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 2362
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Вы шо не читали темники порохнявых..... теперь власти Грузии не "справедливые чиновники хотящие посадить Михо", а проросийские агенты.
А партия Михо - это не "слабаки которые продули..." , а патриоты Грузии!
Любители шокоанилингуса и их наниматель никогда не страдали логикой и последовательностью!
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Так шо это выходит Махась может ехать назад в Грузию опять балотироваца как минимум в парламент или того выше в президенты! Зубики обьясните вы ж спецы по МИхасю..
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Не треба було цю наволоч випускати з країни ....
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немного самонадеянно указывать что делать грузинам когда у самих уже в новую Раду в Слуге УРода и Бойковской партии балотируюца сотни сепаров прокремлёвских.
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друзья Пети все, Кернес вообще его поддерживал публично а каналы разные на тв только и приглашали одних регионалов 5 лет
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Это точно ты подметил, по Г+Г одни регионалы и вякали 5 лет. Особенно пучеглазый рыгосос Разумков.
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Ты не Гепу не гони, у него друзей нет, тока попутчики. Ну, кроме Допы.
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Муж расейской ментовской бабы-омбудсмена
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Молодцы грузины! У Саакашвили в Грузии всё таки преданные сторонники страны без продажных олигархов... Зачет!!!

Порохоботы, десять минут перерыв!
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Порохоботы, десять минут перерыв!

ЧТо такое зебил, тебе методички от Богданчика подвезли, пошёл разгружать??
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«20.06.19 21:38 В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата»
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А ты я смотрю всё о малиновых штанах мечтаеш? Тебе до конца жизни цаком звинеть!
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Почему тебе имя обрезали ? Достиг совершеннолетия ?
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Олеже, тобі ж була дана команда "десять хвилин перерва!". Чи ти виконуєш лише "К ноге!".
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Дядя, Зениту уже капец, ты с КБЮ? Должен знать, что завода уже нет. И вам тоже скоро придет северная лиса. Какой ты Зенит, какой Днепр? Вы уже умерли.
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Во ты имбецил )))). Сразу видно что с рашки-говняшки, ибо знал бы что КБЮ живет и здравствует))))) но ты лети с Рогозиным с батута
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схоже мокшанська свиня знахабніла вкрай, вперлася у крісло голови парламенту
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у пєті падає..а цуцикі соєвиє тут гавкають.. пішли б підняли б йому оте шо падає У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 7538
рейтинг У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 7538
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"Российской делегации пришлось срочно покинуть страну в сопровождении охраны в связи с начавшимися в Грузии акциями протеста против их пребывания в стране" === все это ждет и зебилов. Но украинцы придут с гранатами.
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ты знаешь что у тебя в голове вместо мозгов гавно?
в оппозиции к власти случайно не Сааак????которого ты кремлядем называешь.
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Нашей власти на заметку - и новой, и уходящей. И .Грузия и Украина - страны с опытом успешных революций (кто воспользовался плодами этих революций - отдельный вопрос), и обе - с неприятием запоребрика. Любой представитель власти, который захочет в открытую заявить о симпатиях к запоребрику, должен заранее подыскать себе особняк в Ростове.
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Медведчук и Рабинович открыто заявляют о своей симпатии Расее. и их каналы.
и чьо - никто не собирается уезжать.
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они просто ждут пока их вывезут)под №200 или вы против?)
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Они пока не у власти (по крайней мере, не на высших должностях).
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Путанские холуи парашенкоиванишвилидодоны гонят Саака отовсюду,пес лает,а караван идёт-украинцы,молдаване,грузины разобрались наконец-ху ис ху.И это радует!
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Суки вонючие лезут,как клопы,во все дырки и щели!
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оце і у нас скоро в кнессеті на місце спікера сяде якесь московське чмо
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Карлсону нужно срочно вылетать в Грузию-появились новые юниты
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кто из кацапсин или их подстилок усядется в кресло спикера Рады?
впрочем, зеленая сопля с булавой ничем не лучше.

"нужно только прекратить стрелять".
а после рассадить на все места своих друзей-паяцев и всякую рыгоанальную шваль, одновременно подняв им до небес оклады. Зебилы, вы довольны?
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Забавно, что на православный форум, который и проходил в парламенте Грузии, россияне отправили депутата-коммуниста У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 6252, из-за действий которого и начался весь сыр-бор.
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вот это мурло рашистское.
коммуняка православнутая.








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ну и рыло. где русня столько удмуртов находит?
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Так удмурты то там как раз местные! Ну, с мордвой поаолам. А "русский" - то фейк.
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один хрен все они североазиатские монголоидные свинособаки.
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В Україні сєпари рулять, скуповують канали для пропаганди російської , а українцям хоч би що! Мда... Молодці грузини!
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Нам в Украине то же самое готовят.
Тварюки.
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Нет мы оказались умнее, отправили Потроха с Медведчуком в небытие.
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Медведчук оказывается из небытия все украинские каналы скупает.
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будешь и дальше на диване сидеть? или сразу пересядешь на бутілку?
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друзья, гоните рашистскую срань отвсюду не водой, а гранатами и пулями!
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Український гризун міша прєдатель своєї родіни, там такі діла творяться,а він тут де легше і лохів побільше. Скажи лохом: всіх розстріляю, всіх позажу, багатих небуде, податки не платити, газ по 3 грн. бакс 6 грн. і ти герой нації, новий месія - спаситель. Чомусь у нас чекаю месію, такого дядю чи тьотю котрі зроблять так щоб ніза що не платити.
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и ни разу не слышно было и раньше и сейчас хоть слово от Саака против проросийских Новинского, Шуфрича, Рабиновича, Вилкула, Тимохи
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Походу Саакашвили вернется в Грузию на белом коне.
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и со штейном так же случится если он в сторону русни начнет хвостом вилять. Народ сметет враз.
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панове, суку регiАнальну звiльнили з посади професора!

У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 4192
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портной это подельник свиновальцмана по мыролюбному реформизму?
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если это правда, то он (Портнов) наверно испугался .
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"Выноси козлов" здорового человека, а не Ирки Луценко. 1 час и на вынос.
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нельзя на ночь упоминать жинку ххх лиття, ато кошмары сниться будут.
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А що Петро і дальше ботоферму підгодовує? Просто кілька тижнів коментарів на Цензорі не переглядав,а вони і досі тут,чи то ідейні..
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какие идеи?
свиновальцман стал нанимать за шекель не двух а четырех шнырей. качество говнометания у них упало в разы. И они даже не пытаются похрюкивать о мыролюбстве свиней.
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я б підкреслив , - безальтернативне надпотужне одностороннє миролюбство .
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ОМОН Грузии отказался выполнять приказы о применении силы против протестующих. via worldprotest

У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 3070
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Инцидент с участием депутата произошел днем 20 июня. рашистская мразь гаврилов, который является президентом Межпарламентской ассоциации православия, приперся в здание парламента Грузии на заседание организации.
Мероприятие мразь открыла, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это возмутило депутатов оппозиции, которые потребовали от мудака гаврилова покинуть кресло. Депутата облили водой, а у здания парламента начался массовый протест.

«Сегодня мы стали свидетелями экстремистской активности, выступлений против Межпарламентской ассамблеи православия, против парламентского диалога на основе православных ценностей», - гаврилов. «Мы увидели десятки людей, которые вышли с заранее заготовленными плакатами против рассеи!, ее президента и православия», - сообщил он РБК. Депутат уточнил, что уже уехал из Грузии.
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Шаден‏ @ShadenFM 3 часа назад

Депутат ГД РФ Сергей Гаврилов активнейший участник грузино-абхазского конфликта, неоднократно публично высказывавщийся о независимости Абхазии И выступление этого человека в парламенте страны, 20% территорий которой (по Конституции) оккупированы Россией привело грузин в бешенство
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мид обосРашки требует к ответу всех, кто обидел сирОжу гаврилова и расску ********* заодно.


У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 7874



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если Азаров приедет в Киев и его будут прикрывать мусора то я тоже приеду в Киев раскрывать Азарова из-под мусоров ..
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нам бы медведчука пора на кол посадить, тварь открыто льет грязь на страну и Украинцев
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это правда. мертвячук давно должен быть немного дохлым.
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Щось мені здається, що це повинно бути застереженням для дезентерії. Дошуткуються.
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В Грузии ситуация развивается стремительно, есть пострадавшие, пошел газ.. Судя по тренду, к утру будет сформирована первая Небесная Сотня.
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Я так вижу, Хутин пытается атаковать по всем фронтам. Правда, грузины на сей раз, похоже, его таки обломали. Кое-кому в Украине урок.
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атаковалка у ******** еще не выросла чтобы грузин атаковать. Они быстро ему теперь хоботок вырвут.
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Зато у нас зебилы спокойно наблюдают за, набирающем обороты, реваншем, с радостью смакуя очередную божью росу.
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Ситуация выходит из-под контроля: Скорая увозит пострадавших от слезоточивых и перцовых газов, а также пострадавших от резиновых пуль, которыми по протестующим спецназ стреляет со внутреннего двора парламента Грузии!

У Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата - Цензор.НЕТ 3676
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У нас разная полиция - спецназ стоит в касках и с щитами против протестующих, а патрульная полиция раздает протестующим воду Вот это и есть демократия и настоящая полиция
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ Тбілісі опозиція взяла штурмом парламент після виступу там російського депутата. ФОТО
 
 
 
 
 
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