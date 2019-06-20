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Все про:Путін (9065) Росія (17590) Сирія (1308) найманці РФ (808) ПВК_Вагнера (85)

 Путін визнав, що в Сирії діють російські найманці

За словами президента Росії, найманці вирішують у Сирії "народно-господарські" питання, пов'язані з видобутком нафти.

Про це Володимир Путін сказав, відповідаючи на запитання кореспондента російської служби "Бі-бі-сі" про те, чому Росія не визнає загибель у Сирії найманців із ПВК "Вагнера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується приватних охоронних компаній, під егідою яких діють люди, про яких ви згадали, вони там справді присутні, - відповів Путін. - Це не держава російська. І вони не є учасниками бойових дій, на жаль чи на щастя".

За його словами, в Сирії серед іншого вирішуються питання, пов'язані з видобутком нафти, освоєнням родовищ.

"Звичайно, ми визнаємо, що, навіть вирішуючи ці народно-господарські питання, люди ризикують життям, це теж внесок у боротьбу з тероризмом. Відбивають ці родовища у кого? В "іділовців". Але це не російська держава і не російська армія. Тому ми тут нічого не коментуємо", - сказав Путін.

Робота приватних військових компаній у Росії законодавчо не врегульована, а діяльність їхніх бійців формально підпадає під статтю кримінального кодексу "Найманство". Відсутність "ПВК Вагнера" ​​в реєстрі юридичних осіб дозволяє не визнавати втрати, які це формування несе під час виконання бойових завдань у Сирії та інших "гарячих точках". ЗМІ називають Євгена Пригожина, з іменем якого пов'язують "ПВК Вагнера", "кухарем Путіна".

Російські ветеранські організації вимагали визнати відправку бійців ПВК в Сирію і надати легальний правовий статус діяльності приватних військових компаній.

Росія почала військову операцію в Сирії у вересні 2015 року. Міністерство оборони нерідко замовчує про втрати серед російських військовослужбовців на території Сирії. Оборонне відомство востаннє офіційно визнавало втрати Росії в Сирії в березні 2019 року. Тоді в міністерстві повідомили про загибель трьох військовослужбовців напередодні 23 лютого.

Всього від початку операції в Сирії у вересні 2015 року, міністерство оборони Росії визнало загибель там 108 військовослужбовців. 41 військовий загинув у перші два роки операції, поки в грудні 2017 року Володимир Путін не оголосив про виведення "значної частини" військового контингенту, пояснивши це рішення розгромом "найбільш боєздатного угруповання міжнародних терористів". За півтора року, що минули від цього моменту, міністерство оборони визнало загибель ще 70 осіб.

При цьому у вересні 2018 року голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв заявляв, що за три роки операції в Сирії загинуло 112 російських військових.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133428
 
 
 Топ коментарі
 
Бочка (69+)‏ @Bo4ka_m3da 1 ч.1 час назад

А как поддержал пенсионную реформу лично ты?

Проф. Преображенский‏ @prof_preobr

На пятом часу прямой линии умер один из довольно близких соратников Путина по лихим 90-м, питерский банкир, миллиардер Владимир Коган. Ему было 56 лет.
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"Что касается частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди,..

Хуйло є хуйло Путин признал, что в Сирии действуют российские наемники - Цензор.НЕТ 7325
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Та він здається цього ніколи і не заперечував.........
і - що?
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"Что касается частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди,..

***** є ***** Путин признал, что в Сирии действуют российские наемники - Цензор.НЕТ 7325
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В Украине после избрания клоуна начали активно регистрировать частные охранные фирмы. Это такие мини армии до зубов вооружённых титушек, а частная охранная фирма это вполне законный формальный повод содержать такую армию...ХЗ но к чему то готовяца. Кто хазяин и кто оплачивает наёмников в этих частных охранным фирмах не знаю. НО регистрируюца весьма бодро.
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не ну понятно что многие не принимают по причине макинтоша из цинка Путин признал, что в Сирии действуют российские наемники - Цензор.НЕТ 5963
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Бочка (69+)‏ @Bo4ka_m3da 1 ч.1 час назад

А как поддержал пенсионную реформу лично ты?

Проф. Преображенский‏ @prof_preobr

На пятом часу прямой линии умер один из довольно близких соратников Путина по лихим 90-м, питерский банкир, миллиардер Владимир Коган. Ему было 56 лет.
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человек пять часов мучился на прямой линии. изверги...
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причём от последствий того же классического инсульта )))
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Вести из-за полребрика: "Санкции лишили "Газпром" возможности разрабатывать крупнейшее газоконденсатное месторождение в мире - Штокмановское, на 4 трлн м³ В связи с этим "Газпром" ликвидировал дочернюю компанию Shtokman Development AG занимавшуюся проектами по Штоку".
Путин признал, что в Сирии действуют российские наемники - Цензор.НЕТ 2803
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всем плевать на наемников , так всегда было и будет , если люди готовы умирать (убивать) за деньги это их выбор, и их ответственность
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https://www.youtube.com/watch?v=oM6ucLPuviM&app=desktop
На рассеє горить військова частина.
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Пока суд да дело Аятолам друзякам рашки может прилететь 2 АУГ это так для разминки Путин признал, что в Сирии действуют российские наемники - Цензор.НЕТ 1357
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Речь Путина в 2020 году "Конечно, мы признаем, что, даже решая эти народно-хозяйственные вопросы на Донбассе, люди рискуют жизнью, это тоже вклад в борьбу с терроризмом. Отбивают эти заводы и фабрики у кого? У "правого сектора" и фашистов. Но это не российское государство и не российская армия. Поэтому мы здесь ничего не комментируем", - сказал Путин.
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"..Отбивают эти месторождения у кого? У "игиловцев"" = нагло соврало пуйло, пытались отбить у курдов и получили отлуп у США 07.02. 2018
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Тем временем Иран в Ормузском проливе сбил крупный американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. Интересно, чем ответит Трамп?
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Российские наемники в Сирии?? Да ладно!!
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Наняли самолеты и бомбят нанятыми бомбами .
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добывают нефтяные заводы для куйла, но америкосы немношко их стрелять
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За словами президента Росії, найманці вирішують у Сирії "народно-господарські" питання, пов'язані з видобутком нафти. Їхні тушки закопують у землю і через певний час вони перетворяться на нафту. Трада, та нафта брудна і через неї зупиняють нафтопроводи.
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Сци в глаза, божья роса. Это и есть кацапия.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПутін визнав, що в Сирії діють російські найманці
 
 
 
 
 
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