 У зв'язку з рішеннями "собору" Філарета 24 червня збереться синод Православної церкви України

Про це на брифінгу в Києві заявив архієпископ ПЦУ Євстратій (Зоря), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.
"Відбулося відокремлення невеликої частини тих, хто належав до єдиної помісної Української православної церкви в нову структуру, яка для того, щоб підтвердити свої можливості і повноваження, привласнює собі історичну назву УПЦ Київського патріархату, але такою не є і бути не може", - наголосив він.
За словами архієпископа, остаточне рішення з приводу почесного патріарха Філарета (Денисенка), архієпископа Білгородського і Обоянського Іоасафа (Шибаєва) і єпископа Валуйського Петра (Москальова) та інших учасників зборів УПЦ КП буде прийнято на синоді.
Засідання синоду відбудеться у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві.
Євстратій закликав не називати подію розколом.
"Розкол відбувається, коли церква розділяється через важливі догматичні чи канонічні питання. А коли три архієреї, два з яких представляють одну єпархію в Росії з шістьма парафіями, збирають збори, де бере участь 200 осіб, але реально їх було менше, то це відокремлення, а не поділ чи розкол", - пояснив він.
Карати Філарета в ПЦУ не збираються.
Архієпископ додав, що санкцій чи покарань стосовно учасників собору не буде, проте у почесного патріарха Філарета не буде жодних повноважень в рамках Православної церкви України.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.
Это как тебя назвать "пингвинофоб"(хотя тебе и глубоко пофиг пингвины)
Просто веротекантропы беснуются настолько неистово, что и войну из-за ыконок начать могут то
а голодоморы тоже Бок "позволил"?
что за полупетросянский "стеб" то?
Радует, что нашлось только два "Иуды" решивших его поддержать.
Все к чему прикасалось это опухшее мурло своими липкими руками - разваливается на глазах. Все, шо построил парашенка, все это было слепленно из говна и палок. И щас это все наглядно проявляется...
Вы еще там евстритихии мощами обмажьте - все мирро диптихом накроется
Сделайте битву попов - пусть хоть один из 10-ти подбрасываний монеты выбьет 7-8 одинаковых. Можно читать заклинания, размахивать руками и бородой, воскуривать фимиамы кадилом и гундеть мантру
Вона погрязла в догмах ХVII століття. Неохайний, оброслий піп в псевдо золотій рясі, котрий щось бубнить незрозумілим речетативом, не викликає ніяких позитивних емоцій. Ми, як особи котрих хрестили, виконуємо ритуали - хрестимо своїх дітей, святимо крашаночки та ковбаски - все це данина історичній традиції. Але діалога з пастирем-священиком немає. Церкви як засоба формування суспільної моралі немає. На заході України дещо інші тенденції, що також здебільшого сформовано історичними традиціями. Моя бабця мала іконостас, але вже не молилась, мама взагалі була "комсомольським вожаком", а тато заповів - "Хороніть мене без попів - я бачив як вони за алтарем в карти грали". Сумно, але розвиток різноманітних сект показує, що церква ніяк не виконує своєї пастирської ролі і вимагає рішучих реформ. Ви вірите, що це відбедеться в новій церкві?