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 Економіка, Фоторепортаж
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 У Києві податківці з незаконного обігу вилучили партію мобільних телефонів, обладнання та аксесуари відомої торгової марки на суму 2,6 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста за участю працівників Київської міської митниці ДФС вилучили з незаконного обігу велику партію мобільних телефонів, обладнання та аксесуари відомої торгової марки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

У Києві податківці з незаконного обігу вилучили партію мобільних телефонів, обладнання та аксесуари відомої торгової марки на суму 2,6 млн грн 01

В рамках проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 і ч.3 ст. 229 КК України було встановлено ​​групу осіб, в т.ч. один із місцевих ФОП, які організували схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зокрема, фігуранти купували за заниженою митною вартістю імпортовані з Китаю і США мобільні телефони, ноутбуки, настільні персональні комп'ютери, планшети, смарт-годинники відомої торгової марки і аксесуари до них і реалізовували їх оптом і в роздріб за готівковий розрахунок.

У Києві податківці з незаконного обігу вилучили партію мобільних телефонів, обладнання та аксесуари відомої торгової марки на суму 2,6 млн грн 02

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У Києві податківці з незаконного обігу вилучили партію мобільних телефонів, обладнання та аксесуари відомої торгової марки на суму 2,6 млн грн 03

Реалізацію товарів фігуранти здійснювали на території м.Києва, Київської та Чернівецької областей, в т.ч. у магазинах і торгових мережах, незаконно використовуючи знаки для товарів і послуг відомої торгової марки і її фірмове найменування.

При цьому в бухгалтерському та податковому обліку відображалися недостовірні дані.

У Києві податківці з незаконного обігу вилучили партію мобільних телефонів, обладнання та аксесуари відомої торгової марки на суму 2,6 млн грн 04

За результатами вжитих заходів у Києві з незаконного обігу вилучено партію мобільних телефонів, обладнання та аксесуари відомої торгової марки на суму 2,6 млн грн, а також чорнові записи та інші докази незаконної діяльності фігурантів.

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ.

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133426
 
 
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А что там с поручение зебобика в срок две недели разобраться с контробандой？третья неделя идет...разобрались？ потоки перенаправили？
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если посмотреть на лого известной марки в перевёрнутом виде, так как на фото, то можно увидеть надкусанную джопу )))
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаУ Києві податківці з незаконного обігу вилучили партію мобільних телефонів, обладнання та аксесуари відомої торгової марки на суму 2,6 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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