 У Києві податківці з незаконного обігу вилучили партію мобільних телефонів, обладнання та аксесуари відомої торгової марки на суму 2,6 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 і ч.3 ст. 229 КК України було встановлено ​​групу осіб, в т.ч. один із місцевих ФОП, які організували схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зокрема, фігуранти купували за заниженою митною вартістю імпортовані з Китаю і США мобільні телефони, ноутбуки, настільні персональні комп'ютери, планшети, смарт-годинники відомої торгової марки і аксесуари до них і реалізовували їх оптом і в роздріб за готівковий розрахунок.

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Реалізацію товарів фігуранти здійснювали на території м.Києва, Київської та Чернівецької областей, в т.ч. у магазинах і торгових мережах, незаконно використовуючи знаки для товарів і послуг відомої торгової марки і її фірмове найменування.

При цьому в бухгалтерському та податковому обліку відображалися недостовірні дані.

За результатами вжитих заходів у Києві з незаконного обігу вилучено партію мобільних телефонів, обладнання та аксесуари відомої торгової марки на суму 2,6 млн грн, а також чорнові записи та інші докази незаконної діяльності фігурантів.

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ.

Триває слідство.