 Двох військових у Литві засудили за шпигунство на користь Росії

Вирок виніс окружний суд у Шауляе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Імена засуджених не називаються. Відомо, що один із них 1961 року народження, інший - 1966 року. Під час обшуків у них знайшли близько шести з половиною тисяч євро.
За даними слідчих, засуджені за гроші впродовж останніх 5 років передавали інформацію іноземній розвідці. Під час досудового розслідування з'ясувалося, що дані стосувалися литовської військової авіабази і включали копії службових документів, зокрема розпорядження командування, а також схеми службових приміщень і плани об'єктів військового аеропорту.
Їх затримали в грудні 2017 року. До цього шпигуни встигли понад 35 разів зустрітися з російськими розвідниками в самій Росії та інших країнах, щоб передати їм документи.
Засідання суду проходило в закритому режимі. Обоє засуджених раніше визнали свою провину.
В останні роки в Литві неодноразово фіксувалися випадки шпигунства на користь Росії. У квітні було засуджено до семи років ув'язнення жителя Клайпеди за шпигунство на користь Росії. У березні 2016 року громадянина Литви засудили до 12 років позбавлення волі за передачу інформації російським спецслужбам. У 2015 році за підозрою в шпигунстві було арештовано відразу кількох осіб, у тому числі громадян Росії.
Это же ждет и "слуг русскаго народу"
- прапорщик петров, слушаю.
- а, это военная база, прошу прощения, ошибся номером...
"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске.
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
і нікого ще не впіймали
чи впіймали ?
https://www.youtube.com/watch?v=lsODwtZJDa0
"Казачья конференция" розірвала на шматки - ледве аналізами не почав писюганити
І так:
«Не знаю хто такий Полтава та його рекламує Президент.»
https://www.youtube.com/watch?v=wdPP31skQyg
Одни говно-барыго- дрочеры за корытом воют. аж корежит паскуд от Зеленского.
Це безцінно.
Затишье, в котором прошло царствование первых Романовых, сменилось бурной эпохой Петра Великого. Царь-Преобразователь отличался широтой взглядов на интимные отношения... В отсутствие жены, Петр неизменно укладывал на ее место кого-нибудь из своих денщиков. "Если у бедняги бурчало в животе, царь вскакивал и немилосердно бил его", - пишет о царских забавах Валишевский. В 1722 году Петр поручил саксонскому художнику Данненгауеру запечатлеть одного такого сожителя в обнаженном виде. (шоб дрочіть на яго) »