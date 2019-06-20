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Все про:Литва (438) Росія (17590) шпигунство, шпіонаж (324)

 Двох військових у Литві засудили за шпигунство на користь Росії

Військовослужбовці впродовж 5 років передавали іноземній розвідці інформацію, що стосується литовської військової бази. Обоє визнали свою провину й отримали по 4 роки і 9 місяців в'язниці.

Вирок виніс окружний суд у Шауляе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Імена засуджених не називаються. Відомо, що один із них 1961 року народження, інший - 1966 року. Під час обшуків у них знайшли близько шести з половиною тисяч євро.

За даними слідчих, засуджені за гроші впродовж останніх 5 років передавали інформацію іноземній розвідці. Під час досудового розслідування з'ясувалося, що дані стосувалися литовської військової авіабази і включали копії службових документів, зокрема розпорядження командування, а також схеми службових приміщень і плани об'єктів військового аеропорту.

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Їх затримали в грудні 2017 року. До цього шпигуни встигли понад 35 разів зустрітися з російськими розвідниками в самій Росії та інших країнах, щоб передати їм документи.

Засідання суду проходило в закритому режимі. Обоє засуджених раніше визнали свою провину.

В останні роки в Литві неодноразово фіксувалися випадки шпигунства на користь Росії. У квітні було засуджено до семи років ув'язнення жителя Клайпеди за шпигунство на користь Росії. У березні 2016 року громадянина Литви засудили до 12 років позбавлення волі за передачу інформації російським спецслужбам. У 2015 році за підозрою в шпигунстві було арештовано відразу кількох осіб, у тому числі громадян Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133425
 
   
 Топ коментарі
 
Зато у нас с кацапскими шпионами все хорошо, работают спокойно и не парятся...
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Оппозиция в Грузии вместе с митингующими штурмует здания парламента!
Это же ждет и "слуг русскаго народу"
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А в Україні за п"ять років війни жодного)))Бо Петро головний Зрадник України.
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- але, это база?
- прапорщик петров, слушаю.
- а, это военная база, прошу прощения, ошибся номером...
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Зато у нас с кацапскими шпионами все хорошо, работают спокойно и не парятся...
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Ну це совсєм другой колєнкор, ніж зустріч Порошенка з ******.
"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске.
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
Двох військових у Литві засудили за шпигунство на користь Росії - Цензор.НЕТ 9755
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в нас таких повно
і нікого ще не впіймали
чи впіймали ?
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Дві дошки оголошень, дві пари трусів та шість цвяхів до зали суду!
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Яніна Соколова о самом большом вольєрє в мірє, і казачьєй научной конфєрєціі.

https://www.youtube.com/watch?v=lsODwtZJDa0


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Вже подивився, дякую ))))) Бідолашні панди - куди дивиться Грінпіс, це ж знущання над ведмедиками Двох військових у Литві засудили за шпигунство на користь Росії - Цензор.НЕТ 4777
"Казачья конференция" розірвала на шматки - ледве аналізами не почав писюганити Двох військових у Литві засудили за шпигунство на користь Росії - Цензор.НЕТ 6023
І так:

Двох військових у Литві засудили за шпигунство на користь Росії - Цензор.НЕТ 1144
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А це?
«Не знаю хто такий Полтава та його рекламує Президент.»

https://www.youtube.com/watch?v=wdPP31skQyg


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Цензору нужно закрыть комментарии нах.
Одни говно-барыго- дрочеры за корытом воют. аж корежит паскуд от Зеленского.
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Топити проти свободи слова під ґамериканським прапорцем?
Це безцінно.
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А ЗАЧЕМ РАШЕ ШПИЙОН? ИЛИ ОНА И ТАМ СОБИРАЕТСЯ ЗАЩИЩАТЬ РЮСКАЧЕЛЮСТНИХ?
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привет песики кс принял решение указ президента о роспуске парламента не противоречит конституции . сосите.
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Зебилёныш, палишься "сосите", это только у москалей принято.
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Или что нибудь про жопу, тоже ваше, сосийское.
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сопельки утри . сейчас голос вас слегка поимеет и все ищи нового хозяина .
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как вас поимели а ? и кто после этого гомосек ? а не ... вы....ться.
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«Отсутствуют какие-либо письменные свидетельства романтических или чувственных взаимоотношений между мужчиной и женщиной, если они могли быть вообще в Московии в 16 веке. Вместо этого имеется множество свидетельств, как иностранных, так и местных наблюдателей, которые сходятся во мнении о поразительной распространенности мужского гомосексуализма у московитов.
Затишье, в котором прошло царствование первых Романовых, сменилось бурной эпохой Петра Великого. Царь-Преобразователь отличался широтой взглядов на интимные отношения... В отсутствие жены, Петр неизменно укладывал на ее место кого-нибудь из своих денщиков. "Если у бедняги бурчало в животе, царь вскакивал и немилосердно бил его", - пишет о царских забавах Валишевский. В 1722 году Петр поручил саксонскому художнику Данненгауеру запечатлеть одного такого сожителя в обнаженном виде. (шоб дрочіть на яго) »
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Кровавые деньги уеьана путина находят уеьанов по всему миру... Так что ничего нового...
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Tut ne pervyje i poslednyje .Pered tem ecio dva popalis ruskije familiji odin daze sluzyl afganistane samoje interesnoje i tam peredaval danyje pro polioty NATO samoliotov ruskim,a ruskije kak ponimaju teroristam.Odnogo posadyli na 11 let s konfiskacijej imucestvo ,drugoj na 5 let etot nagrady imel za xorosuju sluzbu zvanija kapitana.Vsio taki odin zdal i drugix spionov ,kotoryx segodnia posadili.
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