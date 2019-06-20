 Представники Адміністрації Зеленського зустрілися з експрацівниками каналу ZIK і запропонували допомогу

Як передає Цензор.НЕТ, факт зустрічі "Детектор медіа" підтвердив заступник глави Адміністрації президента Кирило Тимошенко.

Проведення зустрічі підтвердила і відповідальна за департамент інформаційної політики Адміністрації президента Ірина Побєдоносцева. За її словами, сторони обговорювали, "яким чином потенціал журналістів може бути використаний надалі в розвитку медіа".

Кирило Тимошенко уточнив, що зустріч відбулася за обопільною ініціативою. "Ми обговорювали ситуацію, що склалася; скільки людей у ​​них пішло; які у них далі плани; чим може допомогти їм адміністрація. Ми розповіли, що працюємо на законодавчому рівні для того, щоб такі ситуації не відбувалися", - розповів він.

На зустрічі від Адміністрації присутні пан Тимошенко і радник команди Президента України з політичних питань Микита Потураєв, а від ZIK - близько 15 осіб. За словами пана Потураєва, на зустріч від ZIK прийшли люди, які вже пішли з каналу - "його керівництво майже в повному складі, всі "топи"- журналістські, менеджерські та редакторські". Микита Потураєв не став називати конкретних імен: "Я думаю, що коректніше було б, щоб вони сказали, хто від них був".

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З власних джерел "Детектор медіа" стало відомо, що серед учасників зустрічі були, зокрема, колишній гендиректор медіахолдингу ZIK Ігор Туркевич, ексведучі Павло Кругляковський і Тетяна Даниленко. Пан Туркевич підтвердив, що був на зустрічі. Водночас пані Даниленко не підтвердила і не спростувала цю інформацію.

Кирило Тимошенко додав, що за кілька днів відбудеться ще одна зустріч із колишніми працівниками ZIK.

14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.