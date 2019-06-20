 Представники Адміністрації Зеленського зустрілися з експрацівниками каналу ZIK і запропонували допомогу

Як передає Цензор.НЕТ, факт зустрічі "Детектор медіа" підтвердив заступник глави Адміністрації президента Кирило Тимошенко.
Проведення зустрічі підтвердила і відповідальна за департамент інформаційної політики Адміністрації президента Ірина Побєдоносцева. За її словами, сторони обговорювали, "яким чином потенціал журналістів може бути використаний надалі в розвитку медіа".
Кирило Тимошенко уточнив, що зустріч відбулася за обопільною ініціативою. "Ми обговорювали ситуацію, що склалася; скільки людей у них пішло; які у них далі плани; чим може допомогти їм адміністрація. Ми розповіли, що працюємо на законодавчому рівні для того, щоб такі ситуації не відбувалися", - розповів він.
На зустрічі від Адміністрації присутні пан Тимошенко і радник команди Президента України з політичних питань Микита Потураєв, а від ZIK - близько 15 осіб. За словами пана Потураєва, на зустріч від ZIK прийшли люди, які вже пішли з каналу - "його керівництво майже в повному складі, всі "топи"- журналістські, менеджерські та редакторські". Микита Потураєв не став називати конкретних імен: "Я думаю, що коректніше було б, щоб вони сказали, хто від них був".
З власних джерел "Детектор медіа" стало відомо, що серед учасників зустрічі були, зокрема, колишній гендиректор медіахолдингу ZIK Ігор Туркевич, ексведучі Павло Кругляковський і Тетяна Даниленко. Пан Туркевич підтвердив, що був на зустрічі. Водночас пані Даниленко не підтвердила і не спростувала цю інформацію.
Кирило Тимошенко додав, що за кілька днів відбудеться ще одна зустріч із колишніми працівниками ZIK.
14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".
Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).
Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.
Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.
Или уже продан?
порохоботы уже опплевали КС.
Зеля - Національність єврей
А 5-ый тоже кто-то смотрит.
Каждому свое.
Зеленський норм керує: відміняє те, чого й так нема, і впроваджує те, що вже працює!
Было бы желание!
Перед прошлыми выборами ты уже обещался "посадить Пороха".
Меня не колбасит, меня от смеха корчит, как вы ту же самую лапшу по второму кругу жрете.
Я от тебя, раба, тем и отличаюсь, что у меня НЕТ барина.
Мне на Пороха наплевать. Но, тебе, твоей единственной извилиной этого не понять, раб.
Напишіть книжку про це.
Нужно просто набраться смелости Зеленскому и растоптать эту гниду. Сразу половина проблем в нашей стране решатся сами собой.
На цьому фото - маєток глави АП Андрія Богдана в елітній Конча-Заспі. Виглядає симпатично, правда ж?
Найцікавіше, що і маєток, і пришвартований катер у Богдана з'явились після початку роботи в уряді Азірова.
А потім понеслось: квартири, офіси, оренда.
Якісь дивні уподобання...
Беня сейчас сделает им такое предложение, от которого они не смогут отказаться. Нужно запомнить эти имена, потом пригодится.
Я в цьому році один раз спробував ввімкнути телевізор, - у день президентських виборів. Але, як з'ясувалося, провайдер кабельного відключив його мені вже місяцем, чи двома раніше. Начебто, за несплату.
З того дня я економлю на кабельному.