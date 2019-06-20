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Все про:канал (26) телебачення (340) ZIK (1)

 Представники Адміністрації Зеленського зустрілися з експрацівниками каналу ZIK і запропонували допомогу

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч із колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Як передає Цензор.НЕТ, факт зустрічі "Детектор медіа" підтвердив заступник глави Адміністрації президента Кирило Тимошенко.

Проведення зустрічі підтвердила і відповідальна за департамент інформаційної політики Адміністрації президента Ірина Побєдоносцева. За її словами, сторони обговорювали, "яким чином потенціал журналістів може бути використаний надалі в розвитку медіа".

Кирило Тимошенко уточнив, що зустріч відбулася за обопільною ініціативою. "Ми обговорювали ситуацію, що склалася; скільки людей у ​​них пішло; які у них далі плани; чим може допомогти їм адміністрація. Ми розповіли, що працюємо на законодавчому рівні для того, щоб такі ситуації не відбувалися", - розповів він.

На зустрічі від Адміністрації присутні пан Тимошенко і радник команди Президента України з політичних питань Микита Потураєв, а від ZIK - близько 15 осіб. За словами пана Потураєва, на зустріч від ZIK прийшли люди, які вже пішли з каналу - "його керівництво майже в повному складі, всі "топи"- журналістські, менеджерські та редакторські". Микита Потураєв не став називати конкретних імен: "Я думаю, що коректніше було б, щоб вони сказали, хто від них був".

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З власних джерел "Детектор медіа" стало відомо, що серед учасників зустрічі були, зокрема, колишній гендиректор медіахолдингу ZIK Ігор Туркевич, ексведучі Павло Кругляковський і Тетяна Даниленко. Пан Туркевич підтвердив, що був на зустрічі. Водночас пані Даниленко не підтвердила і не спростувала цю інформацію.

Кирило Тимошенко додав, що за кілька днів відбудеться ще одна зустріч із колишніми працівниками ZIK.

14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133424
 
 
 Топ коментарі
 
Візьмуть на 1+1. Головна вимога- вірно служити і казати лише ;правильні; речі.
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5 баллов!, а порохоботы говорят, а что Пьетя мог сделать...
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Я смотрю порохоботам скоро ничего не останется как физически црать под Офисом Президента...войну в тырнете эти чмыри продули!
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5 баллов!, а порохоботы говорят, а что Пьетя мог сделать...
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А препятствовать, медиааккупации ваш всесильный гарант почему не может? Или для зебилов достаточно и такого пиара?
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ты собирай порохоботов и звиздуй 5 канал отстаивай!, бо пьетя скоро и маму свою продаст за бабло старому партнеру, мертветчуку!!!!)))
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Візьмуть на 1+1. Головна вимога- вірно служити і казати лише ;правильні; речі.
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Тут погожусь. Не президентське дiло влаштовувати журналiстiв на роботу.
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сгодня на г+г даже мураева показывали в нормальном таком виде, не то что Порошенко, который своего брата съел. печально это все.
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Не "освободились из канала" Представители Администрации Зеленского встретились с экс-работниками канала ZIK и предложили помощь - Цензор.НЕТ 8420, а - "уволились с" Представители Администрации Зеленского встретились с экс-работниками канала ZIK и предложили помощь - Цензор.НЕТ 3595
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Спасибо, мы уже час обсуждаем здесь это событие.
порохоботы уже опплевали КС.
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Вот это косяк. Та я токи залез на форум после душевой кабинки.
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Суки порохоботы .
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Порошенко - Національність українець

Зеля - Національність єврей

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Во всяком случае, не хуже, чем 5-ый.
А 5-ый тоже кто-то смотрит.
Каждому свое.
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нтв, орт, ньюс-ван, ртв-ай, россия-1. целый день. не просыхая. ну как вы все там в германии.
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"Мы рассказали, что мы работаем на законодательном уровне для того, чтобы такие ситуации не происходили". Не совсем понятно, медведчукам будет запрещено покупать телеканалы? Или будет запрещено журналистам увольняться? И теперь каждому, кто уволится нужно бежать в АП? Они стали первыми, кто получил пинок под зад от тех, кого привели к власти. Пусть не в прямом смысле, просто ощутив всю глубину мерзости от всего происходящего. В том числе и по их вине. И теперь прибежали к новой власти жаловаться. Интересно.
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Капітан Зелений [Астрофізик та Космолог]‏ @ArtemZeleny 55 мин.55 минут назад

Зеленський норм керує: відміняє те, чого й так нема, і впроваджує те, що вже працює!
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кАнец "эпохи беднАсти", да здраствуют "новые лица" эпохи "ЗЕ-багацтва" Представители Администрации Зеленского встретились с экс-работниками канала ZIK и предложили помощь - Цензор.НЕТ 6703 жаль Кучмы не хватает, тоже "новое литЦо" Представители Администрации Зеленского встретились с экс-работниками канала ZIK и предложили помощь - Цензор.НЕТ 7727
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Над свином сгущаются тучи.
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Свина можно посадить даже если он заползет в ВР.
Было бы желание!
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Зе-бил, шо, ОПЯТЬ?!
Перед прошлыми выборами ты уже обещался "посадить Пороха".

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Зе-бил, у тебя галлюцинации.
Меня не колбасит, меня от смеха корчит, как вы ту же самую лапшу по второму кругу жрете.
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У тебя не детский депресняк , как и у твоего обосцанного барина пети. Представители Администрации Зеленского встретились с экс-работниками канала ZIK и предложили помощь - Цензор.НЕТ 4434
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Тупой зе-бот.
Я от тебя, раба, тем и отличаюсь, что у меня НЕТ барина.
Мне на Пороха наплевать. Но, тебе, твоей единственной извилиной этого не понять, раб.
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свой канал - прЗЕдентский....и места хватит всем
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Якби Порошенко пересаджав сєпарів і не грабував країну з Медвежчуками-Ахметовими то зараз була б зовсім друга ситуація! А так барига і його прихвостні довели країну до ручки і сєпари при ньому підняли голови!
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Маленькая поправочка: Сепари при Зе підняли голови !
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Манюпасенька поправочка до маленької поправочки: Сєпари при Зе підняли голови, які їм турботливо зберіг По.
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Я смотрю порохоботам скоро ничего не останется как физически црать под Офисом Президента...войну в тырнете эти чмыри продули!
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Сдать бы тебя в ФБР, срался бы кирпичами в тюрьме с негро-мексиканцами.
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Який вас багатий життєвий досвід!
Напишіть книжку про це. Представители Администрации Зеленского встретились с экс-работниками канала ZIK и предложили помощь - Цензор.НЕТ 9574
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Никто не мешает Мертвечуку покупать украинские телеканалы. Бизнес партнёр Порося. Ч о здесь странного?
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Та возьмите УТ-1 и сделайте из него нормальный новостной канал, а не то говно, шо щас.
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Отрежьте яйца мертветчуку и в Украине наступит спокий.
Нужно просто набраться смелости Зеленскому и растоптать эту гниду. Сразу половина проблем в нашей стране решатся сами собой.
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першим треба топтати пєтю-мародьора.. це - головний біль України.. підле, брехливе, жадібне створіння.. мертвечук відкритий ворог, а це лайно вдає з себе патріота
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Представители Администрации Зеленского встретились с экс-работниками канала ZIK и предложили помощь - Цензор.НЕТ 5453
На цьому фото - маєток глави АП Андрія Богдана в елітній Конча-Заспі. Виглядає симпатично, правда ж?
Найцікавіше, що і маєток, і пришвартований катер у Богдана з'явились після початку роботи в уряді Азірова.
А потім понеслось: квартири, офіси, оренда.
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Ви так наполегливо рекомендуєте, ніби самі спробували, і вам це надзвичайно сподобалося.
Якісь дивні уподобання... Представители Администрации Зеленского встретились с экс-работниками канала ZIK и предложили помощь - Цензор.НЕТ 9712
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Чергова "божья роса" зебілам завжди до смаку!
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С какой целью представители АП встречались с журналистами? Покупали джинсу?
Беня сейчас сделает им такое предложение, от которого они не смогут отказаться. Нужно запомнить эти имена, потом пригодится.
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Ви й досі спостерігаєте за телесмітниками?
Я в цьому році один раз спробував ввімкнути телевізор, - у день президентських виборів. Але, як з'ясувалося, провайдер кабельного відключив його мені вже місяцем, чи двома раніше. Начебто, за несплату.
З того дня я економлю на кабельному. Представители Администрации Зеленского встретились с экс-работниками канала ZIK и предложили помощь - Цензор.НЕТ 1240
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зеля как куйло прикармливает журналистов
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Якось зацікавило.А в честь чого така увага ?
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Ну і коментарі аж гидко ,ворог захоплює наші телеканали,а вони все порохоботи та зебіли .Та не в цьому річ йде війна на сході ,а ворог України друг путіна медвечук скуповує наші телеканали ,де будуть промивати мозги українцям на російський лад ,це ганьба .
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Ну, так журналісти вчаться соціальній відповідальності. Не тільки темники важливі, а й громадянська позиція. Розбудова громадянського суспільства гарантує впевненість у майбутньому надійніше ніж лизання панських задниць.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПредставники Адміністрації Зеленського зустрілися з експрацівниками каналу ZIK і запропонували допомогу
 
 
 
 
 
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