 Євросоюз занепокоєний рухом військових вантажівок, які в'їжджають з Росії на непідконтрольні території

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній у четвер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Ми залишаємося глибоко стурбованими зафіксованим СММ рухом вантажних автомобілів з-під українсько-російського державного кордону до непідконтрольних уряду територій. Військові вантажівки, виявлені СММ 14 червня, курсували туди і назад між залізничною станцією і складом у непідконтрольному уряду Суходільську поблизу українсько-російського державного кордону, що збільшує наше занепокоєння і викликає нові питання", - йдеться у заяві.
В Євросоюзі також заявили про засудження "будь-яких обмежень, які впливають на свободу пересування СММ, що в основному відбувається на непідконтрольних уряду блокпостах на півдні Донецької області та поблизу українсько-російського державного кордону в Луганській області": "Ці рестрикції обмежують спроможність Місії комплексно моніторити ці райони", - сказано в заяві.
"Ми підтримуємо наміри СММ відкрити додаткові передові бази спостереження з метою посилення своєї присутності у регіоні, а також закликаємо до забезпечення безпекових гарантій, які дозволять реалізувати ці плани", - йдеться у заяві.
Зеленский спокоен
Американский телеканал CNBC в четверг, 20 июня, передал, что на вопрос репортеров, будет ли нанесен удар по Ирану, президент США Дональд Трамп ответил: "Вы скоро это узнаете".
Ранее Дональд Трамп прокомментировал перехват иранской системой ПВО американского беспилотного летательного аппарата в международном воздушном пространстве. "Иран совершил огромную ошибку", - написал он в социальной сети Twitter.
Напомним: утром 20 июня, иранское государственное агентство IRNA опубликовало заявление о том, что силы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции перехватили на юге Ирана американский беспилотный самолет.
По версии пресс-службы КСИР, БПЛА Global Hawk был сбит во время вторжения в воздушное пространство Исламской Республики Иран над районом Кух-Мубарак провинции Хормозган.
Представитель американских властей в беседе с корреспондентом телеканала Fox News в Пентагоне Лукасом Томлинсоном подтвердил, что иранцы сбили американский БПЛА. Согласно этому источнику, был сбит БПЛА MQ-4C Triton (Northrop Grumman), по сути являющийся версией стратегического разведывательного БПЛА RQ-4 Global Hawk для военно-морского флота США. Его стоимость составляет более 120 миллионов долларов.
При этом источник подчеркнул, что беспилотник был перехвачен в международном воздушном пространстве.
Кацапы их "обеспокоянностями" давно жопу подтирают, да и мы как-то уже попривыкли... шо толку от них ноль.
Зачем пускать слова на воздух?
о! много! нам бы поменьше..- третью силу...с бродячими Javelin пристрелянными))))
Озабоченность™ де, матері їй хиря?
Остап Бендер на фоне ЕС просто жалкая ничтожная личность.