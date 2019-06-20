 Євросоюз занепокоєний рухом військових вантажівок, які в'їжджають з Росії на непідконтрольні території

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній у четвер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Ми залишаємося глибоко стурбованими зафіксованим СММ рухом вантажних автомобілів з-під українсько-російського державного кордону до непідконтрольних уряду територій. Військові вантажівки, виявлені СММ 14 червня, курсували туди і назад між залізничною станцією і складом у непідконтрольному уряду Суходільську поблизу українсько-російського державного кордону, що збільшує наше занепокоєння і викликає нові питання", - йдеться у заяві.

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В Євросоюзі також заявили про засудження "будь-яких обмежень, які впливають на свободу пересування СММ, що в основному відбувається на непідконтрольних уряду блокпостах на півдні Донецької області та поблизу українсько-російського державного кордону в Луганській області": "Ці рестрикції обмежують спроможність Місії комплексно моніторити ці райони", - сказано в заяві.

"Ми підтримуємо наміри СММ відкрити додаткові передові бази спостереження з метою посилення своєї присутності у регіоні, а також закликаємо до забезпечення безпекових гарантій, які дозволять реалізувати ці плани", - йдеться у заяві.

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