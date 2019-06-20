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Все про:Донбас (12161) Євросоюз (2523)

 Євросоюз занепокоєний рухом військових вантажівок, які в'їжджають з Росії на непідконтрольні території

Європейський Союз глибоко занепокоєний рухом вантажівок від російсько-українського кордону, який не контролюється урядом України, до інших окупованих районів Донбасу.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній у четвер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.  Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Ми залишаємося глибоко стурбованими зафіксованим СММ рухом вантажних автомобілів з-під українсько-російського державного кордону до непідконтрольних уряду територій. Військові вантажівки, виявлені СММ 14 червня, курсували туди і назад між залізничною станцією і складом у непідконтрольному уряду Суходільську поблизу українсько-російського державного кордону, що збільшує наше занепокоєння і викликає нові питання", - йдеться у заяві.

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В Євросоюзі також заявили про засудження "будь-яких обмежень, які впливають на свободу пересування СММ, що в основному відбувається на непідконтрольних уряду блокпостах на півдні Донецької області та поблизу українсько-російського державного кордону в Луганській області": "Ці рестрикції обмежують спроможність Місії комплексно моніторити ці райони", - сказано в заяві.

"Ми підтримуємо наміри СММ відкрити додаткові передові бази спостереження з метою посилення своєї присутності у регіоні, а також закликаємо до забезпечення безпекових гарантій, які дозволять реалізувати ці плани", - йдеться у заяві.

Читайте також: 9 вантажівок із гуманітарною допомогою від Червоного Хреста проїхало на окуповану територію Донбасу, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133423
 
   
 Топ коментарі
 
Нет, чем на тупого порохобота смахивает.
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Пете твоему тоже было все по херу.
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Если честно, то от этих "обеспокоенностей" ЕС уже сильно тошнит.
Кацапы их "обеспокоянностями" давно жопу подтирают, да и мы как-то уже попривыкли... шо толку от них ноль.
Зачем пускать слова на воздух?
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Дочекаються мокші -доки ЄС не виразить їм саму глибоку-глибоку ЗАНЕПОКОЄННІСТЬ!!!!
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Не опритомнiли . Навiть не сподiвайся Евросоюз обеспокоен движением военных грузовиков, въезжающих из России на неподконтрольные территории - Цензор.НЕТ 1918
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ваші особисті відчуття, що говорять. що це чергова занепокоєність?
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Так . Це чергова занепоко(енiсть яка поступово переходить в дуже сильну стурбованiсть .
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При порохе как всегда сказали бы, что это очередной гумконвой. Порохоботы в эту лапшу верят.
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Какая тебе разница, как называют? Теперь скомороху с этим разбираться. А он в этом ничего не смыслит. Вот здесь есть проблема, в сути. Не в названии.
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Есть только "ольгинские" боты. Другие - кремлёвский фейк.
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Типичный зебил, уверен он голосовал за клоуна...Так я себе этих зебилов и представлял..
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Я правильно понимаю, что с этого момента все грузовые машины въезжающие с территории паРашки в Домбабве или Лугандон будут уничтожаться по приказу Владимира Александровича?.. ...или ты простой сепарский балабол?... Євросоюз занепокоєний рухом військових вантажівок, які в'їжджають з Росії на непідконтрольні території - Цензор.НЕТ 7
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Евросоюз то обеспокоен это понятно главное нашему гавнокомандющему на все пофиг у него все под контролем 🙋🙋🙋
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Смысле зебил, а как это должно оправдать клоуна по версии зебила? То есть клоун делает то же что и Петя, но теперь у зебилов это считаеца побьедой? Кстати зебил а когда там Петя в Ростов сбежит, а то по твоей зебильной версии Петя ещё 21 апреля должен был сбежать в Ростов. Или у тебя уже новая дата есть??
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Евросоюз обеспокоен
Зеленский спокоен
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Толку только от ваших обеспокоенностей ?
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Дональд Трамп на вопрос, будет ли нанесен удар по Ирану, ответил: "Скоро узнаете"




Евросоюз обеспокоен движением военных грузовиков, въезжающих из России на неподконтрольные территории - Цензор.НЕТ 37

Американский телеканал CNBC в четверг, 20 июня, передал, что на вопрос репортеров, будет ли нанесен удар по Ирану, президент США Дональд Трамп ответил: "Вы скоро это узнаете".
Ранее Дональд Трамп прокомментировал перехват иранской системой ПВО американского беспилотного летательного аппарата в международном воздушном пространстве. "Иран совершил огромную ошибку", - написал он в социальной сети Twitter.
Напомним: утром 20 июня, иранское государственное агентство IRNA опубликовало заявление о том, что силы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции перехватили на юге Ирана американский беспилотный самолет.
По версии пресс-службы КСИР, БПЛА Global Hawk был сбит во время вторжения в воздушное пространство Исламской Республики Иран над районом Кух-Мубарак провинции Хормозган.
Представитель американских властей в беседе с корреспондентом телеканала Fox News в Пентагоне Лукасом Томлинсоном подтвердил, что иранцы сбили американский БПЛА. Согласно этому источнику, был сбит БПЛА MQ-4C Triton (Northrop Grumman), по сути являющийся версией стратегического разведывательного БПЛА RQ-4 Global Hawk для военно-морского флота США. Его стоимость составляет более 120 миллионов долларов.
При этом источник подчеркнул, что беспилотник был перехвачен в международном воздушном пространстве.
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НЕ дай Бог ! Порохобот ты хоть понимаешь что этот удар будет нам под дых ? Кацапьё обрадуется страшно, но на камеры будут тоже жутко встревожены .Ну как Европа сейчас . Это только на руку израильтянам .НО мы же НЕ Исраиль
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Евросоюз должен быть обеспокоен будущим движением газа по СП-2 в Европу - газа для получения финансирования ведения войны против Украины.
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и если новорпызначенный главмид не будет доносить эту мессагу до партнеров в Европе,мы уберем того,кто призначыв .
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Если честно, то от этих "обеспокоенностей" ЕС уже сильно тошнит.
Кацапы их "обеспокоянностями" давно жопу подтирают, да и мы как-то уже попривыкли... шо толку от них ноль.
Зачем пускать слова на воздух?
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Имитируют противодействие людоеду путлеру.
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ПЛЯ-ТЬ А УЖ МЫ КАК абеспакоены абеспакоеннастью..............
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Евросоюз везде вызывает обеспокоенность, и толку с этого.
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глубоко обеспокоены...и еще увеличивают обеспокоенность?
о! много! нам бы поменьше..- третью силу...с бродячими Javelin пристрелянными))))
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Що трапилося?
Озабоченность™ де, матері їй хиря? Євросоюз занепокоєний рухом військових вантажівок, які в'їжджають з Росії на непідконтрольні території - Цензор.НЕТ 5611
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это мы должны быть обеспокоены! это наши территории, блин! а нам уже пофиг, похоже, главное в Раду пробиться любой ценой, а там уже видно будет...
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Не нормальные ребята. РФ систематически нарушает украинского российскую границу, а у них дальнейшего обеспокоимости ничего нет. Зато СП2 строят, чтобы не дай Бог у агрессора деньги не закончились.
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Обеспокоен, говорите? Ну это им не впервой.
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Во зеля всех нагнет, да еще и с коломоем на пару! Зеботы уже рохкают)
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ЕС выразил очередную обеспокоенность, какая "мощная" поддержка Украины, все прочитали, пусть теперь попробует кто-то сказать, что ЕС не поддерживает Украину.
Остап Бендер на фоне ЕС просто жалкая ничтожная личность.
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Ого . Давно уже небыли они глубоко обеспокоены. Это ооочень серьёзеный уровень из обеспокоенностей . ☝️🧐
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***, кто на этот говносайт работников понабирал ? Заголовки нормально написать не в состоянии. На какую территорию ? Неподконтрольную кому ?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЄвросоюз занепокоєний рухом військових вантажівок, які в'їжджають з Росії на непідконтрольні території
 
 
 
 
 
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