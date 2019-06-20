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 Посольство США закликало ретельно розслідувати вбивство черкаського журналіста Комарова

Посольство США в Україні закликало до ретельного розслідування вбивства черкаського журналіста Вадима Комарова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному твіттері посольства.

"Ми глибоко засмучені звісткою про смерть черкаського журналіста Вадима Комарова, і ми солідарні з українським народом в очікуванні ретельного, прозорого розслідування нападу на нього", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, черкаський журналіст Вадим Комаров помер у ніч на четвер 20 червня. Він перебував у комі 46 днів після жорстокого побиття 4 травня.

Поліція Черкаської області заявила, що відпрацьовує три основні версії вбивства Комарова, але особу нападника не встановила.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133421
 
 
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У більшості місцевих князьків є кишенькова банда тітушок. Як у Мангера.
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Посольство США призвать конешно может, а вот дождаться результата от нашей правовой системы - навряд ли.
Все, буквально все, резонансные преступления против активистов или не расследуются вовсе, или расследуются спустя рукава. Бо все замовныки сидят в ВР. А крышуют все это дело югик луценко.
США будут дооолго ждать убедительного результата расследований от догнивающей влады.
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Пусть лучше призовут расследовать деяния тех, против кого он боролся.
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А где вопли "Кто убил Вадима?", где нацжены и всеразличные протестующие?...
Хотя... Порох то не президент, заказов нет...
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