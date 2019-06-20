 Посольство США закликало ретельно розслідувати вбивство черкаського журналіста Комарова

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному твіттері посольства.
"Ми глибоко засмучені звісткою про смерть черкаського журналіста Вадима Комарова, і ми солідарні з українським народом в очікуванні ретельного, прозорого розслідування нападу на нього", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, черкаський журналіст Вадим Комаров помер у ніч на четвер 20 червня. Він перебував у комі 46 днів після жорстокого побиття 4 травня.
Поліція Черкаської області заявила, що відпрацьовує три основні версії вбивства Комарова, але особу нападника не встановила.
Все, буквально все, резонансные преступления против активистов или не расследуются вовсе, или расследуются спустя рукава. Бо все замовныки сидят в ВР. А крышуют все это дело югик луценко.
США будут дооолго ждать убедительного результата расследований от догнивающей влады.
Хотя... Порох то не президент, заказов нет...