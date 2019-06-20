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 1 українського воїна поранено, 1 дістав бойову травму, найманці РФ застосували міномети біля Травневого, Майорська, Новолуганська і Новозванівки, - прес-центр ОС

Від початку доби ворог 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі. Збройні формування РФ обстрілювали позиції підрозділів ЗСУ із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 2 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил, із них:

  • поблизу населеного пункту Павлопіль, з напрямку н.п. Українське - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
  • в районі Мар'їнки, з напрямку населеного пункту Трудовське - зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • біля Луганського, з напрямку Калинівки - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;
  • в районі населеного пункту Травневе, з напрямку н.п. Гольмівське - з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
  • Майорське, з напрямку Горлівки - з 82-мм міномета;
  • околиці Новолуганського, з напрямку н.п. Байрак - з міномета калібру 120 мм;
  • Новозванівка, з напрямку н.п. Калинове - зі 120-мм мінометів і автоматичних гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів 1 український військовослужбовець поранений, ще один - дістав бойову травму. На обстріл з боку збройних формувань РФ наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

19 червня найманці РФ 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти порушень режиму тиші зафіксовано поблизу населених пунктів Новотроїцьке, Лебединське, Піски, Мар'їнка, Водяне, Павлопіль, Богданівка, Гнутове, Луганське, Зайцеве, Попасна, Кримськ, Світлодарськ, Новотошківське і Південне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 24 рази атакував позиції ЗСУ: один український воїн загинув, ще двоє дістали поранення і травми, - штаб

19 червня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 10 крадіжок, 1 грабіж, 11 фактів зберігання наркотичних речовин, 7 фактів пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю і боєприпасами.

За підозрою в участі в складі збройних формувань РФ затримано й передано до правоохоронних органів 8 осіб. Виявлено 29 адміністративних правопорушень.

Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало майже 22 тис. осіб i 2 500 транспортних засобів. Близько 23 тис. осіб і 2 600 транспортних засобів перетнули лінію розмежування в зворотному напрямку. 38 особам було відмовлено у пропуску через лінію розмежування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133420
 
 
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Будьте прокляті кацапи разом з нащадками, скільки горя ви виродки принесли й несете Українцям,!!!
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більше горя українцям принесли манкурти та зрадники.
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Кацапський карфаген має бути знищеним !!!
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нам би спочатку Україну вичистити, росія сильна своїм впливом не зовні, а з середини.
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так і було..
подивіться як роками кацапи вирощували малоросів.
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Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость1 украинский воин ранен, 1 получил боевую травму, наемники РФ применили минометы возле Травневого, Майорска, Новолуганского и Новозвановки, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 704
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спасибо, что живые!
тримайтеся, рідненьки!!!!
/
горіть у пеклі москалі (с), іуди, каїни, приблуди, воші і гниди, реваншисти і зомбовані...горіть!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодії1 українського воїна поранено, 1 дістав бойову травму, найманці РФ застосували міномети біля Травневого, Майорська, Новолуганська і Новозванівки, - прес-центр ОС
 
 
 
 
 
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