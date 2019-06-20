Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт глави держави.
"При підготовці указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України юридична правота всіх положень була вивірена максимально ретельно і сумнівів щодо неконституційності указу в цілому чи окремих його положень у нас не було. І Конституційний Суд своїм рішенням лише підтвердив обґрунтованість нашої юридичної позиції", – заявив Веніславський.
Представник Президента в КС додав, що Конституційний Суд своїм рішенням продемонстрував незалежність, неупередженість та відданість духу Конституції і ідеї верховенства права.
Таким чином, зазначив Федір Веніславський, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня, як і зазначено в указі Президента.
У четвер, 20 червня Конституційний Суд України визнав указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових виборів таким, що відповідає Конституції.
у кого больше булава тот и прав, по-этому любая украинская, оккупантская влада боится дать право Гражданину на самозащиту и оружие
Я, конечно, извиняюсь, господин Пгедставитель, но у меня вопгос:
"Конституции какой стганы соответствует гешение - той, что южнее или севегнее Укгаины?"
За все, что он сделал с Украиной (экономически).
Но он останется в истории.
Как человек, который, несмотря на всю свою подлость, остановил Путина.
А вот Зебил просто и незатейливо становится перед вованом раком.
Надеюсь, Пеця нагреет ему место на шконке...
Homer @ItechVK 38 мин.38 минут назад
Я так понимаю, что очередная конспирологическая гипотеза не подтведилась.
КС очередной раз поимел Конституцию, а значит и всех нас.
Даже зехудобу. Просто они об этом ещё не знают.
Порошенку вигідні дочасні вибори.
Чувачок мастак в хвалєбних одах,от тільки на самому засіданні судді чмирили його,як хотіли.