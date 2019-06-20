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Все про:КС (333) Веніславський (3)

 "Незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції", - представник президента Веніславський про рішення Конституційного Суду

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський прокоментував рішення інституції про відповідність Конституції указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт глави держави.

"При підготовці указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України юридична правота всіх положень була вивірена максимально ретельно і сумнівів щодо неконституційності указу в цілому чи окремих його положень у нас не було. І Конституційний Суд своїм рішенням лише підтвердив обґрунтованість нашої юридичної позиції", – заявив Веніславський.

Представник Президента в КС додав, що Конституційний Суд своїм рішенням продемонстрував незалежність, неупередженість та відданість духу Конституції і ідеї верховенства права.

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Таким чином, зазначив Федір Веніславський, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня, як і зазначено в указі Президента.

У четвер, 20 червня Конституційний Суд України визнав указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових виборів таким, що відповідає Конституції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133419
 
   
 Топ коментарі
 
Позор, полная зависимость и беспринципность - решение КС по приказу банды рейдеров Каломоева
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браво, зебилка! картинки и фейки из ольгино умеешь постить)) Но платить - ВСЁ равно будешь из своего кармана "Независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции", - представитель президента Вениславский о решении Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 8062
"Независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции", - представитель президента Вениславский о решении Конституционного Суда - Цензор.НЕТ 3715
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Александр Кочетков
Вчера в 13:04 ·

О ПРОЦЕНТЕ ЦИНИЧНЫХ ЛИЦЕМЕРОВ
А вы знаете, что будет означать процент, набранный партией Петра Порошенко «Европейская солидарность»?
Нет, вовсе не количество искренних патриотов Украины. И даже не количество доверчивых читателей Нета, ведущихся на оголтелую пропаганду.
Это будет приблизительное количество отъявленных циников, которые всё прекрасно понимают: и про «патриотическую коррупцию», а крови, и про сотрудничество со страной-агрессором, и про прикормленных «волонтеров» на шестом году войны, и про щедро финансируемые ботофермы для оплевывания несогласных.
Всё понимают, но такое положение вещей их вполне устраивало. Они неплохо чувствовали себя при ПАПе. И сдували пылинки с Верховного Главнокомандующего Порошенко, в чьем «активе» Зеленополье, Иловайск и Дебальцево, но сейчас взахлеб унижают Верховного Главнокомандующего Зеленского, не гнушаясь оскорблениями его жены.
Разумеется, процент циничных лицемеров окажется заведомо меньшим, чем пресловутые 25%. Потому что на парламентской кампании у правого электората выбор куда больше, чем на президентских: здесь и «Голос» Святослава Вакарчука, и объединившиеся перед закатом националисты, и «Самопомичь», в конце концов.
Так что вполне возможно, что процент «ЕС» вообще окажется меньше проходного барьера. Но для этого необходимо, чтобы о неблаговидных деяниях прошлой власти рассказывали не только привычные ее критики вроде Юлии Тимошенко, а также примазавшиеся наподобие Владимира Гройсмана, а и власть нынешняя - на основании развернутых доказательных расследований.
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закона и права в Украине нет..
у кого больше булава тот и прав, по-этому любая украинская, оккупантская влада боится дать право Гражданину на самозащиту и оружие
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Ой, шо ви говогите, таки-да.
Я, конечно, извиняюсь, господин Пгедставитель, но у меня вопгос:
"Конституции какой стганы соответствует гешение - той, что южнее или севегнее Укгаины?"
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Тебе Петины глисты дикцию подпортили?
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У тебя уже попоболь нехилая. А ведь как распинались тут соевые шныри, что решение о роспуске ВР признают неконституционным. Значит, Петр Лексеич нагло закрывал глаза на отсутствие коалиции три года. С кем вы в Европу собрались идти, лузеры шоколадные? С наперсточником и вором в вышиванке ?
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Пеця, дорогой мой зеботик, должен сидеть в тюрьме.
За все, что он сделал с Украиной (экономически).
Но он останется в истории.
Как человек, который, несмотря на всю свою подлость, остановил Путина.
А вот Зебил просто и незатейливо становится перед вованом раком.
Надеюсь, Пеця нагреет ему место на шконке...
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И снова шоколадные штампы "остановил путена". ***** остановили добровольцы и волонтеры. А Петя только щеки надувал на парадах, а также "остаточно" и "невпынно" махал кулачком. В историю он войдет... Как президент-мародер в воюющем государстве может и войдет. Но не больше.
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За 30 дней и Суд нагнул, МОЛОДЕЦ. А то клоун, клоун, ПЕТРУШИНЫ - клоуны + 24 процента.
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После выборов вас ,зебилов,в позу Z нагибать будет.
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Они даже не знают, что газ подорожал, что субсидии отменяют, что Межигорье закрыто. Им по Г+Г ещё ничего не показали

"Незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції", - представник президента Веніславський про рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 9083 Homer‏ @ItechVK 38 мин.38 минут назад
Я так понимаю, что очередная конспирологическая гипотеза не подтведилась.
КС очередной раз поимел Конституцию, а значит и всех нас.
Даже зехудобу. Просто они об этом ещё не знают.
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Від відчаю - петіні прихильники заспамлюють кожний пост, котрий не за петю.. Але це ж на Цензорі можна мати по декілька десятків ніків - та постити з них і спамити.. Добре, що біля скриньок для голосування на виборах : один паспорт - один голос.. Тому й результати юдещо інші , ніж на Цензорі.. Доведеться повторити науку для петіних прихильників і 21-го липня.. "Незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції", - представник президента Веніславський про рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 2996
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Слыш зебот, ты и твои 72% имбицилов вообще поняли что натворили?Нет? Я не за Петю, я за страну и против ЗЕ и против вас зебилов! А ты сидишь тут,не имея ни образования юридического, ни корректной точной информации о том что там на самом деле и во всю кукарекаешь предварительно наслушавшись телика и друзей зебилов! не патриот ты, просто оболваненный простолюдин.
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тобі час кудись їхати, ********..то вже не твоя країна.. але пєтя тебе в Панаму не візьме, бо шісток не бере "Незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції", - представник президента Веніславський про рішення Конституційного Суду - Цензор.НЕТ 5221
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Вуфел чмошный,голубых кровей,ты что падаль, себе позволяеш народ Украины оскорблять.Типичный соевый поц.
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До выборов у порохни бомбило, после выборов бомбило и сейчас опять бомбит. Порохоботы, вы реально такие на всю кукушку **@нутые?
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Твое мнение тут никого не волнует, исчезни вредитель ЗЕльоный.
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в них одна відповідь - всі хто проти пєті - кацапи.. такі кумедні ці *********.. ніякої фантазії
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Це він про збіговисько під ніком 'конституційний суд' - не смішно
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Зебіли!!!
Порошенку вигідні дочасні вибори.
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шо лузери можуть пояснювати? як все просрати?
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Мародерів треба політично похоронити. Ця мерзота має зникнути. Бо ворог - це ворог, і всі ми знаємо, де він. Але той, хто прикидаючись патріотом, насправді діє як ворог, той - тричі ворог. І втричі небезпечніший.
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Я б сказав "Вєнєц торжества правосудія" "Супєрекстаз Фєміди" "торжество народовластія і справєдлівості".
Чувачок мастак в хвалєбних одах,от тільки на самому засіданні судді чмирили його,як хотіли.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції", - представник президента Веніславський про рішення Конституційного Суду
 
 
 
 
 
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