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Все про:вибори (3993) Лещенко (333)

 Нардеп Лещенко йде в мажоритарному окрузі в Києві на Подолі

Народний депутат Сергій Лещенко подав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом у депутати по 220-му округу в Києві на Подолі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє theБабель.

"З Подільським районом пов'язане моє життя з дитинства, тут я виріс, ходив до школи. Тут обираю свого депутата, і цього разу висуваю свою кандидатуру на роль представника району в парламенті", - заявив Лещенко.

За словами нардепа, у нього є досвід "успішного вирішення проблем і захисту Подолу від забудов, закриття лікарень".

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"Ми регулярно проводили зустрічі жителів району з мером Кличком. Я знаю проблемні місця, і впродовж двох років реагую на звернення громадян, щоб поліпшити їхнє життя і захистити їхні інтереси", - сказав Лещенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133418
 
 
 Топ коментарі
 
серьожа с такой рожой денег не дадут
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Жаль, что не по Днепровскому. С удовольствием, на какой-нибудь "встрече с избирателями", набил бы рыло этому козлу.
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Жаль, что не по Днепровскому. С удовольствием, на какой-нибудь "встрече с избирателями", набил бы рыло этому козлу.
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за что? что он такого сделал, наведи пример
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Жаль что Сеня по Днепровскому не идет, у тебя же ружо есть Нардеп Лещенко идет по мажоритарному округу по киевскому Подолу - Цензор.НЕТ 1488
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Ти можеш піти на зустріч в іншому районі і все-таки начистити йому рило. Воно заслужило.
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Неужели выберут этого борцуна с коррупцией? Хотя уже ничему не удивляешься сейчас 😊
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Щось я так і не зрозумів - чиїх він буде.........
Порохосос чи ні???
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Кажуть григоришинський. По-любому олігархівський. На Пороха бочки котив.
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Лично я за него не проголосую (даже за гречку). Нардеп Лещенко идет по мажоритарному округу по киевскому Подолу - Цензор.НЕТ 3995
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а за гречку и пачку масла?))) плюс сахара... кило - это контрольный))))
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Гречку, масло и сахар принимаю от всех кандидатов по Подолу.))) Вот только за кого проголосую не скажу!!! Закон запрещает!!!
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так Вы, батенька, стратег....)))) бескорыстный и законопослушный ?
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между прочим - отличная тактика !
я так всем свои соседкам-бабуням говорю - берите...но ничего не обещайте и паспортных данных не давайте...и в дом не пускайте!!! ))))
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У меня есть опыт удачной борьбы с СССР... ...правда, потом пришлось снимать квартиру в Германии... -- возьмите меня в депутаты! *)
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Понравилось серОже быть у депутатской кормушки...жирно...вкусно...но за первый срок обосрался....никто не берет...приходится самому пытаться...
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Хорош Подол засирать, только более менее порядок навели.
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Ще одна "разведенка", як і Тоха Геращенко. Нардеп Лещенко идет по мажоритарному округу по киевскому Подолу - Цензор.НЕТ 9843
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Он враг администрации Трампа = очень токсичен
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"Ворог Трампа".
Гравець найвищого рівня.
10 життів.
1000 пунктів карми
200 пунктів захист
1000 пунктів атака.


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Лещенко?Этот тот,который сообщал украинцам,как их "обувают" на миллиарды?И которого быстро "обнулили"?Владельцы замков заклеймили владельца квартиры.Охлос был в восторге...
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Псюни,а ну порийтесь в своїх гнидниках,а то скучно ми живем,про квартіру лєщенка вже рік не чутно,наразі починати
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А почему не по спискам слуги урода...? Прокатили? Нардеп Лещенко идет по мажоритарному округу по киевскому Подолу - Цензор.НЕТ 9278
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Там толсто намекнули с миротврцем в зад бене засунутым увидят пришибут беню Нардеп Лещенко йде в мажоритарному окрузі в Києві на Подолі - Цензор.НЕТ 1730
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ну хоча б на таксі зекономить..Для поїздок на зустрічі з виборцями... Нардеп Лещенко йде в мажоритарному окрузі в Києві на Подолі - Цензор.НЕТ 7518
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Надо идтить по тому округу, где квартирка куплена.
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Откуда семь миллионов взял на квартиру Серёжка ?
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бородато-очкастую шлюшку не взяли ни в один в партийный список , теперь одна надежда на "гречку" засеянную по мажоритарке, где наш "мудрый" народец проголосует за кого угодно, кто больше "насыпет"... Гвозди бы делать из этих людей, нету тупее в мире гвоздей...
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Подоляне народ не простой, на эту шлюху не поведется.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНардеп Лещенко йде в мажоритарному окрузі в Києві на Подолі
 
 
 
 
 
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