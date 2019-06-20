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Все про:кіберполіція (124) оновлення (2) Windows (1)

 У старих версіях Windows виявлено ​​уразливість, поліція попереджає про можливість нової масштабної кібератаки

Фахівці виявили уразливість операційних систем версій Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 і старіших версій Windows. Щоб запобігти зараженню, в кіберполіції радять оновити операційну систему.

Схожу вразливість раніше використовували при вчиненні атак WannaCry і NotPetya, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції.

"Виявлена ​​уразливість, яка має умовну назву BlueKeep, дозволяє зловмисникові не лише мати доступ до одного комп'ютера, а й отримати контроль над усіма іншими пристроями в мережі, які мають цю вразливість", - сказано в повідомленні.

Теоретично, завдяки цій уразливості можуть бути атаковані мільйони персональних комп'ютерів.

Microsoft вже випустила оновлення для операційних систем, які більше не підтримуються офіційно, включаючи Windows Vista, Windows XP і Windows Server 2003, підкреслили в кіберполіції.

Щоб не допустити чергової масової атаки, кіберполіція радить користувачам старих версій операційної системи Windows оновити систему.

"Нехтування такими діями може призвести до витоку особистої інформації, що міститься на персональному комп'ютері, а в бізнесі - до великих матеріальних втрат", - підсумували в поліції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133416
 
 
 Топ коментарі
 
Переходить на 10-ку? Данунах! Я себя уважаю.

Седьмая винда есть самая годная.
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в какие дебри окунулся цензор
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інколи оновлення є зайвими тому на піратських віндах оновлення зазвичай відключають
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хоспаді!!! єсть же Linux - проста, надьожна, бистра ОСь, шо прекрасно і без клопоту ставиця даже на старе жилізо
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сегодняшний мир не использует " старые версии Windows"
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Дофіга POS-терміналів та іншого клієнт-орієнтованого банківського обладання досі використовує "старі" версії Винди. Більш того, для них досі випускаються апдейти, які годяться і для юзерів ПК під Виндою ХР. Тільки ніхто не відмінив корстиування презервативами під час "випадкових зв'язків".
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некоторые успешно юзают хр, нормальная ось
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кто то палками разжигает костер ,норм зажигалка
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А хтось їздить на нормальних тачках, Євро4...5, не мордує двигун "колхозним" ГБО, старт-стопним режимом на світлофорах та тягою на напів-убитих (першим власником) літієвих батареях, не труситься що хтось у гіпермаркеті зчитає коди безконтактного ключа...
Комусь за щастя споркар з бампером у 5 см над асфальтом, а комусь подобається кросовер з кліренсом 21 см і пластиковим обвісом "щоби кожна гілка не дряпала мою жабу" (С).
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Похоже рюкзаков на этом неплохо заработал!
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вже модіфікофаний.. тепер має назву Мародьор
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Она какая то пустая и типа не живая. У меня дочка себе на ноут поставила, а потом опять на семаку перешла В старых версиях Windows обнаружена уязвимость, полиция предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки - Цензор.НЕТ 192
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Злий Грицько Та дуже не стабільна вона.Через оновлення багато проблем.Але в windows 7,відсутній directx 12 і швидше працює.
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А нахрена он вообще нужен? В игрушки играть? ВААЩе не играю, ну разве пасьянс на работе раскину или на Цензор зайду дома или на работе, когда делать нечего В старых версиях Windows обнаружена уязвимость, полиция предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки - Цензор.НЕТ 9301
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Злий Грицько Але пк це ігрова платформа.Виробники заліза заробляють мільярди.
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Та хай собі заробляють, мені це абсолютно байдуже. Взагалі ігрухи мені до лампочки. Не цікавлюсь...
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А что мешает обновить вручную все эти DX12, библиотеки С++ и прочий софт, и играть себе спокойно?
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Скрепы неизвестно чего Windows 7 не підтримує directx 12.Нове залізо не працює на Windows 7.
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Спец с меня конечно фиговый, но мне сдаётся, что это не семёрка должна поддерживать 12ую директ иксу, а видеокарточка. Без этого какую систему не ставь (если карточка не поддерживает) всё будет без толку. Или я ошибаюсь?
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Ну, чёрт его знает, может и так. Но ведь не так много железа есть, поддерживающего 12ую ДХ. Новые карточки конечно, но выкладывать кучу денег за какие-нибудь 1050тые-1070ые карты, не говоря уж о 2080ой только чтобы чуть-чуть лучше графоний стал...игра не стоит свеч на мой взгляд.
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Скрепы неизвестно чего Вже більшість заліза підтримує directx 12.Подивіться інтернет рейтинг продажу магазинів,по відеокартах.А 1050 ті це вже слабка і нові ігри насилу тягне.Та й стара вона вже.Для комфортного геймінгу потрібна карта за 10 тисяч грн.Якщо взагалі не граєте,то можна обійтися відео вбудованим в процесор,або картою geforce gt 1030.
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Я о том и написал, платить кучу денег (в данном случае пусть речь идёт о 10 тысячах и это только за видеокарточку) и получить чуть лучше графику....Меня моя 740вая вполне пока устраивает, тянет конечно не всё, но и я не геймер, чтобы стримы на твиче вести. Да и современные игры, откровенно говоря, барахло в массе своей.
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Скрепы неизвестно чего Хто хоче,щоб йшли нові ігри з комфортним fps мусять купляти дорогі.А ще,саме залізо не підтримує десятку.А те що підтримує.то не завжди нормально працює.
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Android или Linux для вас, зачем мучаетесь виндой? Абы поп*здеть?
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А кто говорит, что я мучаюсь? У каждой операционки есть плюсы и минусы. Для одного удобней винда, а для медиа андроид...
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Обновить?! 80% ПК на паленой винде! Проще тогда диск отформатировать и по новой винду поставить В старых версиях Windows обнаружена уязвимость, полиция предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки - Цензор.НЕТ 9976
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Как то не приходилось и даже не знаю как это делается. Просто не шарюсь где попало, игрушками не болею вообще ноль, раньше конечно до 2014-го пока кацапсячие сайты не зарубали много залазило всяких спутников, яндексов и пр. лабуды, периодически чистить приходилось. Сейчас вроде ничего такого не лезет СС почистил и порядок
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встановлюйте Linux - всьо буде як нада - ні мусора, ні хробаків
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"Чтобы предотвратить заражение, в киберполиции советуют обновить операционную систему."

Она сама обновляется
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інколи оновлення є зайвими тому на піратських віндах оновлення зазвичай відключають
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Також є добре, що перед завантаженням оновлення, можна вибирати конкретні пункти.
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Це зроблено для того,щоб усі на десятку переходили.Сам я користуюсь десяткою,але специфічною. В старых версиях Windows обнаружена уязвимость, полиция предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки - Цензор.НЕТ 9560
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Півтора місяці назад офіційно "знайшли"
Проснулися ))))))
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Давайте проведемо опитування.В кого який віндовс стоїть.Бажано вказати детально,наприклад windows 7 home,windows 10 pro і тд.
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Семёрка максимум, надоело читать по форумам где, как и каким образом запустить ту или иную софтину под 10кой.
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Была бы 64 разрядная хрюша, так и не переходил бы на семёрку. Классная штука на самом деле.
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петина полиция до сих пор сидит на ведре XP
это всё что надо знать о рошеновских реформах В старых версиях Windows обнаружена уязвимость, полиция предупреждает о возможности новой масштабной кибератаки - Цензор.НЕТ 837
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Кацапе із недодністров'я (варіант - лахтинський), ти досі в "ну погоди" з ч/б дисплеєм граєшся?
Допоможи "зеленим" запустити серваки у ситуаційній кімнаті.
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петя забрал все сервера, он их за свои гроши куплял
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правильно сделал...а то сломаете и руки еще порежете
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У мене, як користувача Linux, ця проблема викликає лише посмішку.
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Переходить на 10-ку? Данунах! Я себя уважаю.

Седьмая винда есть самая годная.
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Да ща... конечно....А то не сливают ничего старые системы...
Вин 10 конечно безопасна, даже простейшую заметку - сразу в Майкрософт на сохранение... Хер вам а не обновление!
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лол, ну не все так плохо, но лучшей защиты чем локальный компьютер еще не придумали)
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Дебилы какие-то в комментах. Вас предупредили, что в старых виндах нашли дыры, и ваш Приват24 спокойно уйдёт к пиратам. Надо обновиться. Чем вы хвастаетесь, своим слабоумием?
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Так ещё с вашего компа будут делать если не ДДОС атаки, так майнинг крипты, или флажки Украины для сруских комментаторов на цензоре.
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Solomon c5c4359c Якщо людина розуміється,то в неї такого не буде.
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Я не про людей, а про местных проффессионалов.
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Производители компьютеров подкупили полицию, что бы та застращав народ сподвигла его на покупку более мощных компьютеров, ибо современные версии Винда не становятся на старые, маломощные машины.
ДЛЯ ЧЕГО ТОГДА СТОЯТ АНТИВИРУСЫ? !!! ..
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Антивирус бессилен против бэкдуров ОС.
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а чо ото всі прив'язалися до тої вінди??? Ставте Linux і не матимете клопоту
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Цензор.НЕТНовиниТехнологіїУ старих версіях Windows виявлено ​​уразливість, поліція попереджає про можливість нової масштабної кібератаки
 
 
 
 
 
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