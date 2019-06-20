 Невідомі "замінували" всі дитячі садки Харкова, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.
"За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Здійснюється евакуація громадян. Триває огляд приміщень і прилеглої території", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає місцеве видання MediaPort, загалом йдеться про 230 об'єктів.
🤔
От вам і приклад гумору
Ответ очевиден.
А таким, как ты, нужно напряжение.
Всегда ктот-то должен смириться с выбором большинства.
Не нравиться? Жди следующих выборов.
А риба я не твОя, Слава Богу!
Знаєш, я звикла жити зі своїми переконаннями відмінними від думки більшості.
І тому не стала ватою у 100відсотково проросійському середовищі.
Тащиться з вас - нікчемних лончиків........................
Набагато цікавіше коли вас дрюкає - андрюха смицький.
Жаль звичайно що в цього алкаша немає "компа" і він навіть не знає що таке "цензор".
До речі - андрюха це особа цілком реальна.
Місцевий п'янчужка. В 2014 році "двинув" на Куів "майданувати". Мабуть хильнув там десь того "чайку" бо дах зовсім знесло.
Згодом пішов добровольцем в АТО. Але "воював" не довго. Через три-чотири місяці вернувся. З того часу пиячить майже щоденно. Каже що був контужений. Але навіть документів йому ніяких не видали.
ти знаєш, як біля нього адмін хлопоче...
Він і підпрацьовує адміном. Перевірено вже не один раз.
Запитай його під лівим ніком про те як він став гоміком.
Чи ще що-небудь подібне.
І побачиш як швиденько тебе "забанять".
а новий спеціально для лончика я не робитиму.
плювала я на нього і на його спільників.
Як казали колись в моєму далекому дитинстві - "замнем для ясності".
Для мене це не суттєво.
з величезної поваги.
Мене колись "банили" через його скаргу що я не толерантно ставлюсь до сексменшин.
Навряд чи якийсь інший амін повівся б на таке.
Можна сказати і так.
до того ж..чому я одна тобою займаюсь, ти мені набрид вже.
Вчера харьковский горсовет, кроме переименования проспекта, под шумок принял решение о привлечении займа на 1 млрд гривен под 18-22% годовых. 700 млн пойдут на реконструкцию зоопарка, а 300 млн на обновление ушатанных сетей "ХТС" и дороги. Просто внимательнее следите за руками.