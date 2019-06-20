 Невідомі "замінували" всі дитячі садки Харкова, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

"За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Здійснюється евакуація громадян. Триває огляд приміщень і прилеглої території", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає місцеве видання MediaPort, загалом йдеться про 230 об'єктів.

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