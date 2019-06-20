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 Поліція відкрила 6 справ про порушення на виборах

Три справи пов'язані з порушенням виборчого законодавства і три - з порушеннями на виборах.

Про це заявив керівник патрульної поліції Олександр Фацевич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції.

"Від початку виборчої кампанії в поліцію надійшло 203 повідомлення про порушення. Серед них найчисленніші - це підкуп виборців - 50 фактів та порушення встановлених правил агітації - 111 фактів. За інформацією з цих повідомлень слідчі поліції відкрили 6 кримінальних проваджень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крім того, поліцейські склали сім протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

"Крім цього, для відпрацювання алгоритму дій при гарантуванні громадської безпеки на виборах найближчим часом у всіх територіальних підрозділах Національної поліції відбудуться навчання", - сказано в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133414
 
 
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Да... Вот и попался голубчик!
Какие, там, срока светят шоколадушке? это, если , потянуть эту веревочку, то сотни, а то и тысячи христопродавцев могут присесть в камерах тюремных...
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