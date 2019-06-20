 Суд заарештував ділянку землі на Інститутській, будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні заборонено до закінчення слідчого експерименту

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на співтовариство "Адвокатської дорадчої групи" в Facebook.

"Суд задовольнив апеляцію прокурора і наклав арешт на ділянку вул. Інститутської (місце розстрілу протестувальників). Потерпілі очікують продовження активного проведення слідчих експериментів у справах Майдану", - сказано в повідомленні.

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Таким чином, до закінчення слідчого експерименту на цій ділянці заборонено будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - меморіалу Революції Гідності.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 13 травня, в центрі Києва на Алеї Героїв Небесної Сотні стартували роботи зі спорудження Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні. На місце робіт прибули міністр культури Євген Нищук і директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, які зазначили, що за їхньою інформацією правоохоронці вже завершили проведення всіх експертиз і проведення будівельних робіт погодила заступник Генпрокурора Стрижевська.

При цьому начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявляє, що роботи зі спорудження меморіалу Героїв Небесної Сотні почалися без відома слідчого та прокурора, а слідчі експерименти досі тривають і повинні тривати ще не менше 2 тижнів.

17 травня в міждепутатському об'єднанні "За Київ" відбулося обговорення за участю всіх сторін конфлікту. Музей Майдану звернувся до Горбатюка з проханням дати однозначну відповідь про терміни перенесення будівництва або про неможливість будівництва в найближчому майбутньому. У такому випадку меморіал зможе шукати шляхи для вирішення фінансових питань із підрядником будівництва, якому вже сплачено аванс.

Наступного дня, 18 травня, на вулиці Інститутській у Києві і Алеї Героїв Небесної Сотні активісти націоналістичної організації С14 знесли паркан, який є підготовчим етапом до будівництва меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні.