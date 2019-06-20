 В майбутнє закладена бомба для наступного парламенту і для діючого президента, - Яценюк про рішення КС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Народного фронту.

Рішення Конституційного Суду про відповідність Основному Закону указу президента про розпуск парламенту "не має нічого спільного ні з законом, ні з Конституцією", - заявив Яценюк.

"Конституційний Суд став політичним органом", - наголосив він, нагадавши, що це сталося не тепер: "Це - машина часу. Те саме відбувалося в 2010 році. Тоді під тиском Януковича Конституційний Суд, наплювавши на Конституцію, створює так звану коаліцію "тушок", а після того він взагалі без волі українського народу змінює українську Конституцію".

"Сьогодні Конституційний Суд, не читаючи Конституції, пішов на поводу в політичної доцільності", - сказав Арсеній Яценюк.

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Він підкреслив, що вибори і так би відбулися - за конституційними нормами вони мали б пройти 27 жовтня, "і народ України мав би право обрати новий склад парламенту": "Але політика - домінуюча. І політична доцільність отримати найвищі рейтинги - саме вона сьогодні керувала Конституційним Судом".

"В майбутнє закладена бомба - для наступного парламенту, для чинного президента. Коли так звана суспільна доцільність, це коли рейтинг падає, - а у політиків рейтинг швидко зростає, а ще набагато швидше падає, - вимагає, щоб замінили ключові державні інституції", - наголосив він.

"Що станеться через рік, коли в новообраного парламенту рейтинг буде недалекий від рейтингу сьогоднішнього? Так само, порушуючи Конституцію, його розпускати? Що станеться з президентом, якщо його рейтинг не буде відповідати суспільним очікуванням? Його також всупереч Конституції відправляти в імпічмент?", - сказав лідер "Народного фронту".

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"Це - машина часу. Тільки не нового часу, який ми очікували, а повернення в старий час, старі правила і стару політичну корупцію", - підкреслив він.

Відповідальність за це рішення несе Конституційний Суд, наголосив Арсеній Яценюк: "Добре, що там залишилася частина суддів, для яких Конституція - це не папір із текстом, а Основний Закон української держави. Але погано, що домінуюча більшість наплювала на Конституцію і захотіла сподобатися новій українській владі".

"Це буде мати наслідки як для Конституційного Суду, так і для української держави", - наголосив він.

"Наступним рішенням Конституційного Суду повинно би стати скасування Дня Конституції, який ми повинні відзначати за декілька днів. Адже Конституція для них - ніщо", - підкреслив лідер НФ.

Але Конституція є основою української держави, наголосив Арсеній Яценюк: "Вона потрібна Україні і кожному українському громадянину. І ми її зобов’язані захистити на наступних парламентських виборах".