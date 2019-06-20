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Все про:КС (333) Яценюк (1303)

 В майбутнє закладена бомба для наступного парламенту і для діючого президента, - Яценюк про рішення КС

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що рішення КС щодо легітимності розпуску ВР не має під собою законних підстав.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Народного фронту. 

Рішення Конституційного Суду про відповідність Основному Закону указу президента про розпуск парламенту "не має нічого спільного ні з законом, ні з Конституцією", - заявив Яценюк.

"Конституційний Суд став політичним органом", - наголосив він, нагадавши, що це сталося не тепер: "Це - машина часу. Те саме відбувалося в 2010 році. Тоді під тиском Януковича Конституційний Суд, наплювавши на Конституцію, створює так звану коаліцію "тушок", а після того він взагалі без волі українського народу змінює українську Конституцію".

"Сьогодні Конституційний Суд, не читаючи Конституції, пішов на поводу в політичної доцільності", - сказав Арсеній Яценюк.

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Він підкреслив, що вибори і так би відбулися - за конституційними нормами вони мали б пройти 27 жовтня, "і народ України мав би право обрати новий склад парламенту": "Але політика - домінуюча. І політична доцільність отримати найвищі рейтинги - саме вона сьогодні керувала Конституційним Судом".

"В майбутнє закладена бомба - для наступного парламенту, для чинного президента. Коли так звана суспільна доцільність, це коли рейтинг падає, - а у політиків рейтинг швидко зростає, а ще набагато швидше падає, - вимагає, щоб замінили ключові державні інституції", - наголосив він.

"Що станеться через рік, коли в новообраного парламенту рейтинг буде недалекий від рейтингу сьогоднішнього? Так само, порушуючи Конституцію, його розпускати? Що станеться з президентом, якщо його рейтинг не буде відповідати суспільним очікуванням? Його також всупереч Конституції відправляти в імпічмент?", - сказав лідер "Народного фронту".

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"Це - машина часу. Тільки не нового часу, який ми очікували, а повернення в старий час, старі правила і стару політичну корупцію", - підкреслив він.

Відповідальність за це рішення несе Конституційний Суд, наголосив Арсеній Яценюк: "Добре, що там залишилася частина суддів, для яких Конституція - це не папір із текстом, а Основний Закон української держави. Але погано, що домінуюча більшість наплювала на Конституцію і захотіла сподобатися новій українській владі".

"Це буде мати наслідки як для Конституційного Суду, так і для української держави", - наголосив він.

"Наступним рішенням Конституційного Суду повинно би стати скасування Дня Конституції, який ми повинні відзначати за декілька днів. Адже Конституція для них - ніщо", - підкреслив лідер НФ.

Але Конституція є основою української держави, наголосив Арсеній Яценюк: "Вона потрібна Україні і кожному українському громадянину. І ми її зобов’язані захистити на наступних парламентських виборах".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133411
 
   
 Топ коментарі
 
Чмо 0.3% сгинь уже. Не твои ли петушары рассказывали, что решение КС нужно выполнять? Ну вот и выполняй молча залупа плешивая. Хватит твоему надгробному фронту воровать.
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Нет никакой бомбы! Все идет по плану, в соответствии с первоначальным выбором! Это следствия а не причины, то что это будет причиной демонтажа Независимого Унитарного Госудврства Украины- ну так так хочет большинство, а понимают единицы!
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Яценович разошелся не на шутку, ведь его антинародный фронт сегодня официально был отправлен в утиль истории.
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Вітання від Януковоща.....
Юля знову сяде.
Коломойшу роздягнуть до нитки.
Пінчуку теж втекти не вдасться.
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Ця верховна рада за останні 5 років разів з десять мала б бути розпущена, але всім продовжував ввижатися на фоні цієї братви якийсь незбагненний для здорового глузду "майдан". Що в них спільного було з Майданом для історії і нащадків залишиться таємницею, а своїми деклараціями про якусь спорідненість з його духом і ідеями вони це цивілізаційне досягнення сильно понівечили.
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Вы только вдумайтесь. В стране, которая считает себя демократической, находятся политики называющие себя оплотом демокртии, которы утверждают, что проводить выборы не важно когда если Гарант Конституии и сам нард считают обратное.
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народ никто не спрашивал, а гарант наплевал на конституцию
даже КС не нашел ПРАВОВОГО решения... те умыл руки,
нет в конституции правового основания для указа
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У ****** сегодня траур. Жизнь и политика наносит удар за ударом по ПЕтерастам с 31 марта и по сегодняшний день. В майбутнє закладена бомба для наступного парламенту і для діючого президента, - Яценюк про рішення КС - Цензор.НЕТ 9811
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свинАрчуки и мертвечуки в один голос завывают - решение КС незакнонно.
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Одна паРашна срань гавкає, аж парашою із сайту воняє...
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Все таки проворовался на Стене очкует теперь
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Он больше на Одесском припортовом заводе проворовался. Послушай на Ньюсван интервью Саакашвили. Саакашвили как раз об этом там вкратце упоминал.
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Сраный генератор мнений! Ты бы лучше список депутатов коалиции с 2016 года опубликовал, чем пустозвонить!😡
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Больше всего Яценюка ненавидят кацапы и зебилы.
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Наверное поэтому у него и рейтинг на уровне 0, 1%Ну кругом одни кацапы....
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Когда Порося в шоколаде в Минске устраивал договорняки, ЧУЧМА подписывал непонятные соглашения кто то никто ни о Конституции ни о Законах Украины как то не вспоминал. А иеп5рь это чмо когда уже теряет всякое воздействие на власть начал там что то бекать из по плинтуса.
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Нажаль людство так і не навчилося враховувати уроки історії. Коли нормам права нехтують заради якоїсь примарної доцільності, це дуже нагадує більшовицьке: «керуючись революційною правосвідомістю...». Ось ми і повернулися у добу «червоного терору». На думку спадають рядки з «Одеських оповідань» Ісака Бабеля: «Де закінчується Беня і починається поліція?»
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Чого ж він не квичав ще коли КС відміняв політреформу - єдине реальне досягнення попередньої революції? Там же і президентські повноваження були суттєво обмеженими, і мажоритарки не було, через що конституційна норма про правлячу коаліцію була цілком зрозумілою та доречною.
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В будущее заложена бомба для следующего парламента и для действующего президента, - Яценюк о решении КС

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А кто тебе виноват,что оценка вашей деятельность 0% и ваше мнение,как и ваши высказывания,это 0.Напринимали хитрожопых законов,теперь хавайте не обляпайтесь.
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// То же происходило в 2010 году. Тогда под давлением Януковича Конституционный Суд, наплевав на Конституцию, создает так называемую коалицию "тушек" //

О чем речь, Парубий же на эту норму и ссылался, доказывая что коалиция существует, потому что хватает депутатов-тушек (которые не состояли в НФ или БПП на момент формирования коалиции или являлись внефракционными). Раду распустили как раз по конституционному положению, согласно которому коалицию формируют только фракции в течение месяца после первого дня в Раде. Или, если коалиция распалась, в течение месяца нужно сформировать новую. Коалиция распалась после того, как в ней остались только БПП и НФ, так как на двоих у них не было 226 депутатов. Парубий подтянул тушек и внефракционных в духе времен Януковича и сделал вид, что коалиция продолжает существовать.

Так что Яценюк как-то не в теме с претензиями.
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PS Никакой "бомбы" не будет в будущем, если парламент примет внятный закон о формировании и существовании коалиции и будет его придерживаться. Заодно и закон о тушках нужно принять: избрался по списку партии, больше тебе с ней не по пути, сдай мандат другому партийцу. Какая бы это партия ни была, так будет честно.
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боже сколько зебилоидов пишут ахинею и не думают что закон есть закон а политическая целесообразномть
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В майбутнє комунопорохобариг закладена бомба, і крім того нари, з конфіскацією, пожиттєво.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ майбутнє закладена бомба для наступного парламенту і для діючого президента, - Яценюк про рішення КС
 
 
 
 
 
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