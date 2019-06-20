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 КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради і призначення дострокових виборів (оновлено)

Конституційний Суд України ухвалив рішення щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу КС.

"Цим рішенням Конституційний Суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (конституційним), Указ Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", - йдеться в повідомленні.

Конституційний Суд України, вирішуючи порушені в конституційному поданні питання, виходить, зокрема, з того, що Верховна Рада України (VII скликання) 21 лютого 2014 внесла зміни до Конституції України. Зокрема, змінила редакцію статті 83, доповнила її положеннями про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України, і редакцію статті 90, наділивши Президента України правом достроково припиняти повноваження Верховної Ради в разі невиконання вимог статті 83 Конституції України щодо формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді.

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Водночас, зазначається в рішенні КСУ, Верховна Рада (VIII скликання), обрана на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року, впродовж строку своїх повноважень не відновила в Регламенті Верховної Ради правове регулювання питання припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, з яким пов'язується початок відліку місячного терміну формування нової коаліції депутатських фракцій і конституційне право Президента достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо така коаліція депутатських фракцій не сформована в Україні.

В результаті виник конституційний конфлікт між Президентом України і Верховною Радою України щодо підстав дострокового припинення повноважень, який не має правового рішення, оскільки Основний Закон України не визначає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, а Регламент Верховної Ради України, всупереч вимогам статті 83 Конституції України, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.

У рішенні суду зазначається, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ; народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (частина друга статті 5 Конституції України). Це принципове положення конкретизується приписом статті 69 Конституції України про те, що народне волевиявлення здійснюється через вибори.

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Конституційній Суд України констатував, що вирішення конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції України.

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

У голосуванні взяли участь 16 суддів Конституційного Суду України.

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Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. 24 травня 62 нардепи оскаржили указ Зеленського про розпуск Ради в КСУ.

Як повідомлялося, Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

11 червня в Конституційному суді повідомили, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання у справі про конституційність розпуску парламенту не зміг надати КС список депутатів коаліції. Однак вже 14 червня спікер ВР передав у КСУ список депутатів, який підтверджує наявність коаліції на момент виходу з неї фракції "Народний фронт".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3133408
 
   
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Соевый, расслабтесь. Хоть вся Украина и желает выполнения задумки Надьки-минометчицы в отношении ВР, но: Конституционный Суд еще не принял решение о соответствии Конституции указа о роспуске парламента

КСУ продолжает рассматривать дело о соответствии Конституции указа президента Украины о роспуске парламента. Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСУ, размещенном на сайте судебного учреждения.
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