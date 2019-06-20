 КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради і призначення дострокових виборів (оновлено)

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу КС.

"Цим рішенням Конституційний Суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (конституційним), Указ Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", - йдеться в повідомленні.

Конституційний Суд України, вирішуючи порушені в конституційному поданні питання, виходить, зокрема, з того, що Верховна Рада України (VII скликання) 21 лютого 2014 внесла зміни до Конституції України. Зокрема, змінила редакцію статті 83, доповнила її положеннями про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України, і редакцію статті 90, наділивши Президента України правом достроково припиняти повноваження Верховної Ради в разі невиконання вимог статті 83 Конституції України щодо формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді.

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Водночас, зазначається в рішенні КСУ, Верховна Рада (VIII скликання), обрана на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року, впродовж строку своїх повноважень не відновила в Регламенті Верховної Ради правове регулювання питання припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, з яким пов'язується початок відліку місячного терміну формування нової коаліції депутатських фракцій і конституційне право Президента достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо така коаліція депутатських фракцій не сформована в Україні.

В результаті виник конституційний конфлікт між Президентом України і Верховною Радою України щодо підстав дострокового припинення повноважень, який не має правового рішення, оскільки Основний Закон України не визначає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, а Регламент Верховної Ради України, всупереч вимогам статті 83 Конституції України, не передбачає порядку припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.

У рішенні суду зазначається, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ; народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (частина друга статті 5 Конституції України). Це принципове положення конкретизується приписом статті 69 Конституції України про те, що народне волевиявлення здійснюється через вибори.

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Конституційній Суд України констатував, що вирішення конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції України.

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

У голосуванні взяли участь 16 суддів Конституційного Суду України.

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Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. 24 травня 62 нардепи оскаржили указ Зеленського про розпуск Ради в КСУ.

Як повідомлялося, Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

11 червня в Конституційному суді повідомили, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання у справі про конституційність розпуску парламенту не зміг надати КС список депутатів коаліції. Однак вже 14 червня спікер ВР передав у КСУ список депутатів, який підтверджує наявність коаліції на момент виходу з неї фракції "Народний фронт".